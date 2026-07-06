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Società

Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria

Giornata storica per i trasporti calabresi: dopo 24 anni è stato attivato oggi l'intercity diretto Roma Reggio Calabria. Un traguardo raggiunto anche grazie all'impegno dell'Associazione Ferrovie in Calabria che ha salutato il passaggio del treno alla stazione di Soverato.

6 luglio, 2026
ULTIMA ORA
Nodo urbanistico

Psc Catanzaro, le critiche al documento del consigliere Riccio: «Cancellata la strada di piano “Giovino-Bellino”»

Il componente dell’assemblea civica esorta l’amministrazione a reinserire il tracciato: «L’ideologia che ingessa il territorio senza offrire alternative non è tutela. È blocco»
Redazione
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L’evento

Catanzaro pride, la Filcams Cgil risponde presente: «Manifestazione storica per i diritti, la libertà e l’uguaglianza»

L’iniziativa è in programma il prossimo 8 agosto. Il sindacato spiega: «Insieme alle altre associazioni e istituzioni stiamo contribuendo all’organizzazione e alla riuscita della parata»
Redazione
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Il dibattito

Nuovo ospedale di Catanzaro, la pratica arriva in aula la prossima settimana: prima convocazione l’8 luglio

Assemblea convocata anche ad inizio settimana per discutere dell’assestamento di bilancio. Ecco il programma e l’ordine del giorno deliberato dal presidente Gianmichele Bosco
Redazione
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La guerra qui

«Al porto di Crotone navi che trasportano armi», interrogazione di Orrico (M5s) a Piantedosi e Salvini

La deputata cinquestelle chiede al ministero dell'Interno e quello dei Trasporti di verificare la presenza di imbarcazioni utilizzate per il trasporto di mezzi e materiali militari: «Non è tollerabile»
Redazione Politica
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Società

Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria

6 luglio 2026
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Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia

6 luglio 2026
Ore 11:20
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Bilanci, profondo rosso per Asp e ospedali calabresi

6 luglio 2026
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Sport

Serie D, il Sambiase riparte dalle riconferme

6 luglio 2026
Ore 11:27
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6 luglio 2026
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6 luglio 2026
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Politica

Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia

6 luglio 2026
Ore 11:20
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Sanità

Bilanci, profondo rosso per Asp e ospedali calabresi

6 luglio 2026
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6 luglio 2026
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Società

Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria

6 luglio 2026
Ore 11:22
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Politica

Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia

6 luglio 2026
Ore 11:20
Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia
La nota

Catanzaro Lido, Riccio attacca Fiorita: «Vergogna! Sul lungomare aiuole secche, ingiallite e abbandonate»

Il consigliere comunale denuncia lo stato di abbandono delle aree verdi del quartiere marinaro: «I cittadini si trovano davanti è un’altra: una città assediata dal degrado»
Redazione
Catanzaro Lido, Riccio attacca Fiorita:\u00A0«Vergogna! Sul lungomare aiuole secche, ingiallite e\u00A0abbandonate»\n
l’intervento

Referendum sui sottosegretari, Gallello (Pd): «Con la democrazia non si scherza, Occhiuto rispetti la volontà dei calabresi»  

Il segretario provinciale del PD di Catanzaro rivendica la decisione della Corte d'Appello come una riaffermazione delle regole democratiche
Gregorio Gallello*
Referendum sui sottosegretari, Gallello (Pd):\u00A0«Con la democrazia non si scherza, Occhiuto rispetti la volontà dei calabresi»\n\u00A0\n
l’intervista

Lamezia, diffida della Prefettura e conti in rosso. Annita Vitale (Azione): «Città senza guida, maggioranza in frantumi»

L’esponente dell'opposizione analizza la crisi del Comune dopo l'ultimatum sul rendiconto 2025: «Disavanzo da 50 milioni, il sindaco Murone apra subito una verifica. Su Sacal e aeroporto Lamezia è rimasta ai margini»
Bruno Mirante
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la nota

Sanità, l'affondo di Talerico: «Due ospedali, due pronto soccorso. La sanità di Catanzaro non si sceglie a metà»

Il consigliere comunale interviene sulla delicata e strategica partita del riassetto sanitario nel capoluogo calabrese
Redazione
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Ricorso accolto

Via libera al referendum sui sottosegretari regionali, la minoranza esulta: «Hanno vinto i calabresi»

Conferenza stampa dell’opposizione dopo il Sì alla consultazione popolare sulle modifiche dello Statuto: «Ora la palla passa a Occhiuto: può tornare in Aula e cancellare la riforma co avviare immediatamente l'iter per indire il referendum»
Bruno Mirante
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Esulta la minoranza

Sottosegretari regionali, accolto il ricorso dell'opposizione: necessario il referendum per la modifica dello Statuto

Fissata una conferenza stampa con i legali che curato hanno il ricorso. La minoranza: «Occhiuto oltre a noi voleva zittire anche i calabresi, ma gli è andata male». Resta il problema della posizione dell'unico sottosegretario già nominato: Ettore Figliolia
Massimo Clausi
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L’intervista

Cooperazione internazionale, Montuoro: «Dalla Tunisia parte la nuova strategia della Calabria nel Mediterraneo»

VIDEO | L'assessore illustra la visione della Regione: rafforzare i rapporti per attrarre investimenti, valorizzare le competenze e favorire l'internazionalizzazione delle imprese
Bruno Mirante
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centrosinistra

“Punto di Svolta”, il movimento di Francesco Pitaro si struttura e avvia i tavoli tematici 

Saranno «strumenti fondamentali della democrazia partecipativa e della co-programmazione, nonché occasioni preziose per trasformare i bisogni reali in politiche pubbliche mirate»
Redazione
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Regione

Poc Calabria, corsa contro il tempo: riprogrammati 50 milioni scongiurare la perdita di fondi

Il provvedimento è passato in giunta nei giorni scorsi. Il dato è emerso nel corso di riunioni con l’assessore alla Programmazione, la scadenza del 31 dicembre non sarebbe stata rispettata. Le risorse spostate su progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico
Luana Costa
Poc Calabria, corsa contro il tempo: riprogrammati 50 milioni scongiurare la perdita di fondi\n
Alleanza agitata

Lamezia è il caso politico dell'estate, il centrodestra si divide su Vannacci: Murone non fa una piega, Fdi in imbarazzo

La città calabrese è fra le prime nelle quali Futuro Nazionale ha un gruppo consiliare e un assessore. La loro presenza è sgradita al centrodestra tradizionale che però non vuole dirlo apertamente. Da qui l'incomprensibile conferenza stampa del sottosegretario Wanda Ferro...
Massimo Clausi
Lamezia è il caso politico dell'estate,\u00A0il centrodestra si divide su Vannacci: Murone non fa una piega, Fdi in imbarazzo\n
arteria strategica

Consegnati i lavori di messa in sicurezza della S.P. 162/2 Cortale–Girifalco: al via un importante intervento per la viabilità provinciale

Per il presidente dell’ente intermedio Mormile: «prosegue il programma di interventi che questa Amministrazione ha avviato per restituire sicurezza alle strade provinciali colpite dagli eventi alluvionali degli ultimi anni»
Redazione
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inclusione sociale

Palestra popolare all'Aranceto, Capellupo: "Un ulteriore tassello in una città che investe nello sport come strumento di inclusione”

Per il consigliere comunale “Catanzaro non è più città dello sport solo sulla carta"
Redazione
Palestra popolare all'Aranceto, Capellupo: \"Un ulteriore tassello in una città che investe nello sport come strumento di inclusione”\n
edilizia scolastica

Provincia di Catanzaro, oltre 1,5 milioni di euro per l'efficientamento energetico dell'ITC Pacioli. Mormile varia il bilancio d'urgenza

Il presidente assume temporaneamente i poteri del Consiglio: l'obiettivo è avviare rapidamente i lavori nel rispetto del cronoprogramma e in coordinamento con gli interventi finanziati dal Pnrr
Bru. Mir.
Provincia di Catanzaro, oltre 1,5 milioni di euro per l'efficientamento energetico dell'ITC Pacioli. Mormile\u00A0varia il bilancio d'urgenza\n
Querelle Dune

Riccio: «Cara Bova, nel 2024 eri contro, forse i soldi hanno cancellato la memoria?»

Il consigliere leghista controbatte alla presidente di Italia Nostra ricordandole che nel 2024 si era schierata contro il cemento a Giovino

Redazione
Riccio: «Cara Bova, nel 2024 eri contro, forse i soldi hanno cancellato la memoria?»
Analisi impietosa

Centro storico: tutte un flop le iniziative della Giunta Fiorita

Il commento politico aspramente critico dei consiglieri Parisi, Donato e Veraldi

Redazione
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l’intervento

Sant’Elia e Piterà, il consigliere Celia: «Quartieri abbandonati, che chiedono solo di essere considerati parte della città»

Durissima la nota stampa del consigliere comunale del Gruppo Misto che parla di aree ridotte a isole a sé stanti
Redazione
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Interviene Italia Nostra

«Caro Riccio fattene una ragione: quelli senza interessi siamo noi. Inviti di cortesia alla Regione e neppure una risposta»

La polemica sulle Dune di Giovino si infiamma: Elena Bova risponde al consigliere comunale leghista e ne respinge le accuse punto per punto

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«Dune di Giovino: tra passerelle e assenze istituzionali, servono fatti e non foto»

Il consigliere comunale del Carroccio stigmatizza un evento organizzato dal centrosinistra in barba alla reali condizioni ed alle politiche dell’amministrazione

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Rapporti istituzionali

Catanzaro, audizione in IV commissione di Giorgia Sorrentino, nel Consiglio Nazionale dei Giovani

Lo ha annunciato la consigliera comunale Daniela Palaia che ha aggiunto: «Abbiamo voluto approfondire la possibilità di interazione e vautare una ricaduta sul territorio»
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Attività di Giunta

Approvati due progetti di collettazione fognaria per le zone di Bellino ed Alli

La consigliera Caviano informa che l’esecutivo Fiorita ha dato l’ok per la progettazione tecnica sostenuta da 500 mila euro

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