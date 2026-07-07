Calciomercato, estate calda per il Catanzaro

Dopo la salvezza conquistata nel girone B di Promozione, il club giallorosso apre un nuovo ciclo. La società lavora per definire organigramma e guida tecnica, mentre sul mercato prende quota il sogno Simone Caruso
Il club consolida il percorso avviato negli ultimi anni con la conferma dell'allenatore: «Abbiamo costruito basi importanti e vogliamo continuare a crescere con umiltà, sacrificio e spirito di squadra»
Dopo il terzo posto e la finale playoff sfumata, il club ionico programma la nuova stagione. Quasi certa la conferma del tecnico, mentre la società valuta una clamorosa domanda di ammissione alla massima serie
Pressione alta, gioco di posizione e flessibilità tattica sono i pilastri del suo calcio. Il tecnico di Centocelle è anche un appassionato di filosofia: il tedesco Martin Heidegger è l'autore che più ha influenzato il suo modo di vedere lo sport e la vita
Il primo cittadino: «Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione della tifoseria e della società la nuova curva entro il 30 ottobre». Annunciata dall’assessore Squillace l’iniziativa rivolta ai tifosi “Un pezzo di curva, un pezzo di cuore”
Secondo Gianluca Di Marzio, dopo la firma del 13 giugno l'allenatore avrebbe scelto il club ligure. Ora resta da risolvere il nodo del contratto già depositato con i giallorossi, che sono già alla ricerca di un'alternativa
Si è conclusa all’Arena Beach del Lido La Vela la fase regionale del campionato organizzato dalla LND Calabria e dalla Figc. Successo per la manifestazione che ha richiamato atleti, dirigenti e appassionati. I rossoblù conquistano il titolo maschile e staccano il pass per le finali nazionali