Career day, è subito boom di incontri tra aziende e giovani

La manifestazione proporrà un fitto calendario di appuntamenti istituzionali dedicati ai temi centrali del lavoro, del mismatch occupazionale, della formazione tecnica e universitaria, delle politiche per l’occupazione e degli strumenti a sostegno dello sviluppo produttivo
L’8 e 9 maggio il polo fieristico “G. Colosimo” di Catanzaro accoglierà oltre 120 aziende e centinaia di persone. L’evento promosso da Unindustria darà forma a un osservatorio sul mismatch tra figure richieste e percorsi di formazione
Protesta alla Cittadella dei 74 esclusi dalla cassa integrazione, i consiglieri regionali di minoranza: «Questa vicenda è il banco di prova della credibilità delle istituzioni. O si dimostra che i fondi pubblici servono a creare lavoro vero oppure si certifica l’ennesimo fallimento»
Il presidente Unc, Dona: «Nel primo giorno di prima applicazione del decreto legge, la benzina self è aumentata rispetto a ieri di 9,8 cent al litro in autostrada, pari a 4 euro e 90 cent per un pieno di 50 litri»
Una delegazione è stata ricevuta dall’assessore ai trasporti locali Gianluca Gallo e ha ribadito gli enormi disagi sopportati dall’inizio della guerra: «Rincari ormai insostenibili». Le proposte avanzate all’assessore
Oltre alla conferma dell’avvocato Giovanni Caridi alla presidenza, sono stati eletti i componenti del Consiglio di Amministrazione: Francesca Catuogno, Monica Gioffrè, Igino Guerriero, Saverio Nisticò, Fabio Rotundo e Marzia Ventura
Il vicepresidente Mancuso e l’assessore al Turismo Calabrese spiegano che l’erogazione avverrà in tempi brevi e senza anticipazione delle spese da parte delle attività, grazie a un accordo con Fincalabra. Domande al via dal 4 maggio
La maggior parte delle somme richieste si riferisce alle tariffe di conferimento durante il periodo commissariale. Nel mirino anche Fuscaldo e Squillace. Sono almeno una decina le amministrazioni inadempienti
La compagnia area, principale vettore in Calabria, sta affrontando un aumento significativo dei costi legato alle quotazioni del petrolio. Micheal O’Leary: «Non siamo sicuri di nulla, ma prenotate ora perché poi i prezzi saliranno»
Il portavoce Sib evidenzia come il contesto geopolitico non aiuta chi, dopo aver subito danni, deve investire nuove risorse. E sui ristori dice: «Le prime liquidazioni potrebbero avvenire tra la fine di maggio e inizio giugno»
Il referente calabrese di Fedralog Mario Pansini: «Le imprese del settore si trovano oggi a operare in condizioni economiche sempre più difficili». L’associazione annuncia inoltre l’intenzione di promuovere un incontro urgente con la Regione