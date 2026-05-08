Social
Home page>Video>Economia e Lavoro>Career day, è subito boo...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro

Career day, è subito boom di incontri tra aziende e giovani

Al Polo Fieristico di Catanzaro prima giornata del Career Day, che si propone di abbattere il dislivello tra domanda ed offerta di lavoro  

8 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Economia

Career Day 2026: numeri record per la prima edizione della fiera del lavoro promossa da Unindustria Calabria a Catanzaro

Nella seconda e ultima giornata, un focus sul mondo della formazione con al centro le Università e gli ITS calabresi alla presenza dell’eurodeputata Giusy Princi
Redazione
Career Day 2026: numeri record per\u00A0la prima edizione\u00A0della fiera del lavoro promossa da Unindustria Calabria a Catanzaro\n
Economia e Lavoro

Career day, è subito boom di incontri tra aziende e giovani

Career day, è subito boom di incontri tra aziende e giovani
In centro

Arrivano a Catanzaro i mercati domenicali, la giunta approva la delibera: ecco il calendario mensile 

Saranno istituiti in piazza Prefettura per favorire le presenze in centro. L’iniziativa è dell’assessore Furrer: «Attrarre visitatori e incentivare il commercio locale»
Redazione
Arrivano a Catanzaro i mercati domenicali, la giunta approva la delibera: ecco il calendario mensile\u00A0\n
Il presidio

Precari giustizia, anche in Calabria si rischia di restare fuori dalle stabilizzazioni: sindacati in piazza a Catanzaro

Sit in davanti la Corte d’Appello, presente anche la coordinatrice nazionale Felicia Russo: «Nella giustizia non si investe ma si fanno tagli». In Calabria sono 800 gli addetti nel Pnrr
Luana Costa
Precari giustizia, anche in Calabria si rischia\u00A0di restare fuori dalle stabilizzazioni: sindacati in piazza a Catanzaro\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Politica

Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici

10 maggio 2026
Ore 16:00
Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici
Sport

Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa

10 maggio 2026
Ore 11:58
Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa
Società

A Soverato "Rispetta la strada, rispetta la vita"

8 maggio 2026
Ore 11:39
A Soverato \"Rispetta la strada, rispetta la vita\"
Società

Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio

9 maggio 2026
Ore 12:28
Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio
Società

A Soverato "Rispetta la strada, rispetta la vita"

8 maggio 2026
Ore 11:39
A Soverato \"Rispetta la strada, rispetta la vita\"
Società

Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio

9 maggio 2026
Ore 12:28
Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio
Politica

Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici

10 maggio 2026
Ore 16:00
Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici
Sport

Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa

10 maggio 2026
Ore 11:58
Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa
Società

A Soverato "Rispetta la strada, rispetta la vita"

8 maggio 2026
Ore 11:39
A Soverato \"Rispetta la strada, rispetta la vita\"
Società

Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio

9 maggio 2026
Ore 12:28
Università, boom di iscrizioni a Catanzaro e Reggio
Politica

Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici

10 maggio 2026
Ore 16:00
Regione e metrocity insieme ai grandi eventi fieristici
Sport

Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa

10 maggio 2026
Ore 11:58
Giro d'Italia 2026, Catanzaro si tinge di tinge di Rosa
Economia

Career Day 2026: Catanzaro diventa la capitale del lavoro. Oltre 3.000 presenze al Polo “Colosimo”

Oltre 1000 colloqui tra giovani e imprese. Domani la chiusura con nuovi incontri e panel tematici
Redazione
Career Day 2026: Catanzaro diventa la capitale del lavoro. Oltre 3.000 presenze al Polo “Colosimo”\n
CICLO DI INIZIATIVE

Career Day 2026, domani e sabato a Catanzaro i confronti istituzionali su lavoro, formazione e imprese

La manifestazione proporrà un fitto calendario di appuntamenti istituzionali dedicati ai temi centrali del lavoro, del mismatch occupazionale, della formazione tecnica e universitaria, delle politiche per l’occupazione e degli strumenti a sostegno dello sviluppo produttivo
Redazione
Career Day 2026, domani e sabato a Catanzaro i confronti istituzionali su lavoro, formazione e imprese\n
Obiettivo occupazione

Career day, tutto pronto per la prima fiera dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Calabria

L’8 e 9 maggio il polo fieristico “G. Colosimo” di Catanzaro accoglierà oltre 120 aziende e centinaia di persone. L’evento promosso da Unindustria darà forma a un osservatorio sul mismatch tra figure richieste e percorsi di formazione
Redazione Economia
Career day, tutto pronto per la prima fiera dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Calabria\n
L’evento

Salvini inaugura il primo lotto (1,5 km) della Trasversale delle Serre: «Mai così tanti investimenti in Calabria» – VIDEO

Taglio del nastro a Vazzano con il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture che ha parlato anche del Ponte sullo Stretto: «Spero mi concederanno di posare la prima pietra questo anno»
Redazione Attualità
Salvini inaugura il primo lotto (1,5 km) della Trasversale delle Serre: «Mai così tanti investimenti in Calabria» –\u00A0VIDEO\n
La vertenza

Lavoratori Konecta in piazza a Catanzaro, Barbuto e Bruno: «C’è una responsabilità politica, ora servono soluzioni»

Protesta alla Cittadella dei 74 esclusi dalla cassa integrazione, i consiglieri regionali di minoranza: «Questa vicenda è il banco di prova della credibilità delle istituzioni. O si dimostra che i fondi pubblici servono a creare lavoro vero oppure si certifica l’ennesimo fallimento»
Redazione Economia
Lavoratori Konecta in piazza a Catanzaro, Barbuto e Bruno: «C’è una responsabilità politica, ora servono soluzioni»\n
Aumenti

Rincari: gasolio sopra i 2 euro al litro, la benzina sale a 1,9. Arriva la stangata per chi rientra dal Ponte dell’1 maggio»

Il presidente Unc, Dona: «Nel primo giorno di prima applicazione del decreto legge, la benzina self è aumentata rispetto a ieri di 9,8 cent al litro in autostrada, pari a 4 euro e 90 cent per un pieno di 50 litri»
Redazione
Rincari:\u00A0gasolio sopra i 2 euro al litro, la benzina sale a 1,9. Arriva la stangata per chi rientra dal Ponte dell’1 maggio»\n
Mega progetto

Parco eolico, Bosco: «Il Golfo di Squillace non è in vendita, il Consiglio resta a difesa del territorio»

Il presidente della civica assemblea di Catanzaro commenta la delibera di giunta con cui è stata espressa nuovamente contrarietà al progetto. «Il nostro è un no chiaro»
Redazione
Parco eolico, Bosco:\u00A0«Il Golfo di Squillace non è in vendita, il Consiglio resta a difesa del territorio»\n
Crisi energetica

Caro carburante, in Calabria autotrasportatori al collasso: chiesto alla Regione il taglio del bollo auto

Una delegazione è stata ricevuta dall’assessore ai trasporti locali Gianluca Gallo e ha ribadito gli enormi disagi sopportati dall’inizio della guerra: «Rincari ormai insostenibili». Le proposte avanzate all’assessore 
Luana Costa
Caro carburante, in Calabria autotrasportatori al collasso: chiesto alla Regione il taglio del bollo auto\n
il commento

Pitta di Catanzaro, arriva il riconoscimento De.Co. L’assessora Furrer: «Traguardo storico per la nostra identità e le nostre eccellenze»

La delegata della Giunta Fiorita: «La città compie un passo decisivo nella tutela e nella valorizzazione di uno dei suoi prodotti simbolo»
Redazione
Pitta di Catanzaro, arriva il riconoscimento De.Co. L’assessora Furrer: «Traguardo storico per la nostra identità e le nostre eccellenze»\n
Economia

Assemblea soci BCC Montepaone: approvato il bilancio 2025 e rinnovati gli organi sociali

Oltre alla conferma dell’avvocato Giovanni Caridi alla presidenza, sono stati eletti i componenti del Consiglio di Amministrazione: Francesca Catuogno, Monica Gioffrè, Igino Guerriero, Saverio Nisticò, Fabio Rotundo e Marzia Ventura
Redazione
Assemblea soci BCC Montepaone: approvato il bilancio 2025 e rinnovati gli organi sociali\n
Energia green

Parco eolico off-shore nel Golfo di Squillace, spunta un nuovo progetto: 31 pale alte 320 metri 

Si tratta di una rimodulazione del vecchio progetto Enotria, riaperti i termini per le osservazioni. Per il consigliere dem Alecci: «Non bisogna abbassare la guardia»
Redazione
Parco eolico off-shore nel Golfo di Squillace, spunta un nuovo progetto: 31 pale alte 320\u00A0metri\u00A0\n
Fisco

Rottamazione cartelle, oltre un milione di adesioni e 10 miliardi attesi: ecco come funziona

A pochi giorni dalla scadenza del termine, il 30 aprile, presentate un milione di domande, solo il 15% dei carichi tributari attesi.  Il credito vantato dallo Stato è di 393 miliardi 
Carmelo Idà
Rottamazione cartelle, oltre un milione di adesioni e 10 miliardi attesi: ecco come funziona\n
il grande evento

Giro d’Italia: incontro con commercianti e operatori balneari in vista della tappa del 12 maggio (LINK)

Un momento di confronto e coordinamento fondamentale per condividere le opportunità e le azioni da mettere in campo in occasione di un evento di rilevanza nazionale e internazionale
Redazione
Giro d’Italia: incontro con commercianti e operatori balneari in vista della tappa del 12 maggio (LINK)\n
Ciclone in Calabria

Ristori immediati per le imprese danneggiate da Harry, la Regione: «Anticipiamo le somme per consentire la ripartenza»

Il vicepresidente Mancuso e l’assessore al Turismo Calabrese spiegano che l’erogazione avverrà in tempi brevi e senza anticipazione delle spese da parte delle attività, grazie a un accordo con Fincalabra. Domande al via dal 4 maggio
Redazione Economia
Ristori immediati per le imprese danneggiate da Harry, la Regione: «Anticipiamo le somme per consentire la ripartenza»\n
Recupero crediti

Rifiuti Calabria, la Regione batte cassa nei confronti dei comuni morosi: a Reggio debiti sopra i 2 milioni

La maggior parte delle somme richieste si riferisce alle tariffe di conferimento durante il periodo commissariale. Nel mirino anche Fuscaldo e Squillace. Sono almeno una decina le amministrazioni inadempienti
Luana Costa
Rifiuti Calabria, la Regione batte cassa nei confronti dei comuni morosi: a Reggio debiti sopra i 2 milioni\n
La crisi internazionale

Il caro carburante minaccia i voli per le vacanze estive, il ceo di Ryanair: «Forniture garantite fino a maggio»

La compagnia area, principale vettore in Calabria, sta affrontando un aumento significativo dei costi legato alle quotazioni del petrolio. Micheal O’Leary: «Non siamo sicuri di nulla, ma prenotate ora perché poi i prezzi saliranno»
Redazione Economia
Il caro carburante minaccia i voli per le vacanze estive, il ceo di Ryanair: «Forniture garantite fino a maggio»\n
Braccia incrociate

Treni a rischio il 23 aprile, proclamato lo sciopero per la carenza di personale: «Possibili ritardi e cancellazioni»

Il segretario generale della Uiltrasporti annuncia l’astensione dal lavoro di otto ore. «C’erano stati impegni a far arrivare nuove unità, si accelerino i processi assunzionali» 
Luana Costa
Treni a rischio il 23 aprile, proclamato lo sciopero per la carenza di personale: «Possibili ritardi e cancellazioni»\n
Ristori a rilento

In Calabria l’estate partirà in ritardo: negli stabilimenti colpiti dal ciclone Harry «lavori a rilento e clima di sfiducia»

Il portavoce Sib evidenzia come il contesto geopolitico non aiuta chi, dopo aver subito danni, deve investire nuove risorse. E sui ristori dice: «Le prime liquidazioni potrebbero avvenire tra la fine di maggio e inizio giugno»
Luana Costa
In Calabria l’estate partirà in ritardo: negli stabilimenti colpiti dal ciclone Harry «lavori a rilento e clima di sfiducia»\n
la svolta

Vertenza Abramo, siglato accordo tra sindacati e Regione per l’assunzione di tutti i lavoratori

Nei prossimi giorni sarà inviata a tutti i lavoratori la proposta di assunzione, con inserimento previsto entro il 31 luglio
Vertenza Abramo, siglato accordo tra sindacati e Regione per l’assunzione di tutti i lavoratori\n
La decisione

Caro carburanti, Unatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dal 25 al 29 maggio: stop dei tir anche in Calabria

Il referente calabrese di Fedralog Mario Pansini: «Le imprese del settore si trovano oggi a operare in condizioni economiche sempre più difficili». L’associazione annuncia inoltre l’intenzione di promuovere un incontro urgente con la Regione
Francesco Roberto Spina
Caro carburanti,\u00A0Unatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dal 25 al 29 maggio: stop dei tir anche in Calabria\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Davanti al gup

Voti alterati al Liceo Scientifico di Lamezia, in nove rinviati a giudizio. L’ex dirigente sceglie il rito abbreviato – NOMI

2
Dita incrociate

Bimba di 8 mesi in pericolo di vita trasferita da Catanzaro al Gaslini di Genova con un volo d'urgenza

3
Operazione dei Carabinieri

Rifiuti speciali, carcasse d’auto, gomme ed un cavallo: chiusa discarica abusiva

4
Qualche modifica

Giro d’Italia: il programma definitivo degli eventi da oggi al giorno della partenza

5
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari