A Soverato \"Rispetta la strada, rispetta la vita\"

Le vittime degli incidenti stradali in Italia tendono a diminuire ma nonostante il dato incoraggiante, il bilancio è comunque preoccupante. A Soverato grande partecipazione all'evento "Rispetta la strada, rispetta la vita", rivolto alle giovani generazioni con il contributo delle forze dell'ordine.
Durante le attività, le squadre si sono confrontate con molteplici scenari operativi, focalizzando l’attenzione sulla stabilizzazione sanitaria primaria delle vittime coinvolte e mettendo in pratica innovative tecniche di taglio, apertura e stabilizzazione dei veicoli incidentati
A Buongiorno in Calabria parlano Domenico Giampà (San Pietro a Maida), Giuseppe Condello (San Nicola da Crissa) e Francesca D’Ambra (Malvito). Che racconta l’interesse dei turisti americani e la difficoltà di attrarli con la viabilità ridotta al lumicino
Parla Giovanni Rezza, prof di Igiene e Sanità pubblica all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano: «Nessuno ha avuto rapporti stretti con la persona malata e comunque il virus è difficilmente contagiante»
Il vicepresidente della Regione incontra i rettori di Unical, Magna Graecia e Mediterranea. In arrivo una convenzione per studiare frane, alluvioni ed erosione costiera con approccio scientifico integrato
La manifestazione non sarà solo una festa dello sport, ma una vera sfida tecnica. Il percorso di 10 km, rigorosamente omologato FIDAL, permetterà agli atleti di confrontarsi su un tracciato veloce e suggestivo
Alla Cittadella di Catanzaro con l’assessore Straface decine di soggetti da tutta la regione. In ballo non solo i 15 milioni del progetto ma il coordinamento puntuale degli extracomunitari regolari diventati componente essenziale demografica ed in prospettiva anche economica
Sindacato in protesta contro la riforma dell’Istruzione tecnica: consegnato un documento al direttore generale dell’Usr Calabria per chiedere il rinvio dell’applicazione e la tutela degli organici scolastici
Ad annunciarlo il sottosegretario Ferro: «Per la Calabria sono state ammesse complessivamente 271 istanze, per un valore di quasi 245 milioni di euro destinati ai Comuni calabresi. Risorse fondamentali che consentiranno di realizzare opere attese e necessarie»