Ferrovia ionica, treni sospesi fra Catanzaro e Crotone
Interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea ionica tra Catanzaro Lido e Crotone. La misura è stata adottata per eseguire interventi di manutenzione ordinaria. Nel frattempo, Trenitalia annuncia la ripresa del servizio nel tratto Sibari Crotone, interrotto lo scorso dicembre.
Stefania Tramonte ricorda sua madre Angela Vallone: «Non ha mai coltivato rancore e non lo ha permesso nemmeno a noi». Le tre figlie piccole da crescere, la patente e un fortunato incidente. La fede e la ricerca della verità: «È ancora possibile venirne a capo ma è riduttivo aspettare un pentito»
A quasi otto mesi dal sequestro della cartella clinica non si hanno notizie sull’inchiesta giudiziaria. Il piccolo era giunto al Pronto soccorso di Vibo in codice bianco ma per ragioni ancora ignote le sue condizioni sono divenute poi critiche sino al decesso all’Annunziata dove era stato trasferito
Federico Amaretti racconta il viaggio da Johannesburg a Roma: «Il comandante ci disse che una donna era stata sbarcata perché stava male. Non ho visto la signora, ero negli ultimi sedili e sono tranquillo: il rischio di contagio è basso»
Comunicazione del ministero della Salute per quattro Regioni dopo le segnalazioni ricevute dai circuiti internazionali sul focolaio del virus collegato alla nave MV Hondius. Il rischio continua a essere classificato come molto basso in Europa
Il processo per sette insegnanti, un finanziere e il marito avvocato di una docente avrà inizio l’8 luglio davanti al Tribunale di Lamezia. Dichiarata l’incompetenza territoriale per quattro capi di imputazione
La Corte dei Conti archivia il caso sull'impianto di trigenerazione mai entrato in funzione a Catanzaro. Decisive a favore dell’ex commissario le argomentazioni dell'avvocato Gualtieri: «La pratica era gestita solo dai tecnici»
La vittima è stata contattata telefonicamente da soggetti che, fingendosi un familiare e successivamente appartenenti alle Forze dell’ordine, prospettavano un grave incidente stradale e la necessità urgente di denaro per evitare conseguenze giudiziarie
Profumi, creme e prodotti per l’igiene contenenti Lilial, una sostanza vietata dal 2022, sono stati sequestrati in diverse regioni italiane. L’inchiesta partita da Soverato coinvolge cinque società produttrici
Il procuratore di Napoli rilancia e conferma l’allarme di Giovanni Melillo (Pna): «Lo dico da tre anni». La docufiction e l’impatto del lavoro dei magistrati contro la ‘ndrangheta: «La Calabria ne ha beneficiato»