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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Ferrovia ionica, treni sospesi fra Catanzaro e Crotone

Interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea ionica tra Catanzaro Lido e Crotone. La misura è stata adottata per eseguire interventi di manutenzione ordinaria. Nel frattempo, Trenitalia annuncia la ripresa del servizio nel tratto Sibari Crotone, interrotto lo scorso dicembre. 

9 maggio, 2026
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treni calabria · Catanzaro · crotone
ULTIMA ORA
Il ricordo

A Lamezia commemorazione del poliziotto Pietro Caligiuri, cadde 30 anni fa in un conflitto a fuoco con un malvivente

Gli è stata conferita la medaglia al valor civile. La commemorazione si è aperta con la deposizione di un cuscino di fiori alla stele dedicata ai caduti della polizia
Redazione
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Nuova epidemia

Hantavirus, è corsa al vaccino «ma non è un nuovo Covid». Risultato positivo un cittadino americano

Si tratta di uno dei rimpatriati dalla nave da crociera. A parlare dei progressi nella ricerca il virologo Jay Hoope: «Dati promettenti, ma ci sono diversi ostacoli per arrivare alla produzione»
Redazione Attualità
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Il monitoraggio

Blitz nella presila catanzarese, sospesa l’attività di un bar-gelateria: rilevate carenze igieniche 

A carico del titolare è stata elevata una sanzione di mille euro. La struttura era priva del bagno e di un idoneo sistema di areazione. Proseguiranno le verifiche dei carabinieri 
Redazione
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La corsa rosa

Giro d’Italia a Catanzaro, la polizia stradale si prepara alla partenza di domani: «Briefing operativo e controlli ai motoveicoli»

Sui profili social la Questura di Catanzaro svela i preparativi in vista della competizione ciclistica. «Dietro ogni chilometro del giro c’è il lavoro di donne e uomini»
Redazione
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L’esempio

Una madre contro l’odio della ‘ndrangheta. La figlia di uno dei netturbini uccisi a Lamezia: «Senza di lei ci saremmo persi»

Stefania Tramonte ricorda sua madre Angela Vallone: «Non ha mai coltivato rancore e non lo ha permesso nemmeno a noi». Le tre figlie piccole da crescere, la patente e un fortunato incidente. La fede e la ricerca della verità: «È ancora possibile venirne a capo ma è riduttivo aspettare un pentito»
Alessia Truzzolillo
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Lettera aperta

Bimbo di Paravati morto a soli 4 mesi, i genitori rompono il silenzio: «Vogliamo risposte dalla Procura di Cosenza»

A quasi otto mesi dal sequestro della cartella clinica non si hanno notizie sull’inchiesta giudiziaria. Il piccolo era giunto al Pronto soccorso di Vibo in codice bianco ma per ragioni ancora ignote le sue condizioni sono divenute poi critiche sino al decesso all’Annunziata dove era stato trasferito
Giuseppe Baglivo
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Il racconto

Hantavirus, il passeggero calabrese in quarantena è un marittimo di 25 anni: «Sono a casa dei miei a Reggio, sto bene»

Federico Amaretti racconta il viaggio da Johannesburg a Roma: «Il comandante ci disse che una donna era stata sbarcata perché stava male. Non ho visto la signora, ero negli ultimi sedili e sono tranquillo: il rischio di contagio è basso»
Redazione Cronaca
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Dita incrociate

Bimba di 8 mesi in pericolo di vita trasferita da Catanzaro al Gaslini di Genova con un volo d'urgenza

L'Aeronautica Militare ha trasportato la piccola dall'ospedale Pugliese al pediatrico ligure con un G650 decollato da Ciampino. A bordo un'equipe medica e i genitori
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Allerta sanitaria

Hantavirus Calabria, la Regione tranquillizza: «Il passeggero del volo Klm non ha sintomi, situazione sotto controllo»

Il cittadino è stato rintracciato ed è sotto monitoraggio in isolamento precauzionale. Ospedali allertati per l’attivazione dei protocolli di prevenzione «ma non ci sono rischi per la popolazione»
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Hantavirus, attivato in Calabria protocollo di sorveglianza per un passeggero del volo Klm sui cui salì una donna morta per il virus

Comunicazione del ministero della Salute per quattro Regioni dopo le segnalazioni ricevute dai circuiti internazionali sul focolaio del virus collegato alla nave MV Hondius. Il rischio continua a essere classificato come molto basso in Europa
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Il deposito di 1300 metri quadri ricade nel territorio di Botricello. Denunciati il titolare ed il tecnico preposto dell’attività

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Davanti al gup

Voti alterati al Liceo Scientifico di Lamezia, in nove rinviati a giudizio. L’ex dirigente sceglie il rito abbreviato – NOMI

Il processo per sette insegnanti, un finanziere e il marito avvocato di una docente avrà inizio l’8 luglio davanti al Tribunale di Lamezia. Dichiarata l’incompetenza territoriale per quattro capi di imputazione
Alessia Truzzolillo
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Per le vie del centro

Non si ferma all’alt dei carabinieri e si dà alla fuga ad alta velocità, convalidato l’arresto per un catanzarese di 34 anni 

Il Tribunale ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla pg. L’uomo era alla guida senza aver mai avuto la patente e l’auto non aveva la copertura assicurativa 
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Immigrato con 11 condanne definitive, il questore di Catanzaro dispone il trattenimento al centro di permanenza per i rimpatri 

L’uomo è stato individuato dalla stazione carabinieri di Belcastro. E’ considerato pericoloso, anche le procedure di identificazione si sono rivelate complesse: ha fornito 12 diverse identità
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La decisione

Danno erariale da 17 milioni al Pugliese-Ciaccio, archiviato il procedimento per Giuseppe Pannella: «Non sapeva nulla»

La Corte dei Conti archivia il caso sull'impianto di trigenerazione mai entrato in funzione a Catanzaro. Decisive a favore dell’ex commissario le argomentazioni dell'avvocato Gualtieri: «La pratica era gestita solo dai tecnici»
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Il rappresentante di Governo, all’ultimo mese di incarico a Catanzaro, ha voluto sincerarsi dei lavori presso l’opera ingegneristica ed architettonica iconica del capoluogo calabrese

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Vibo nella morsa della criminalità, basta silenzi e passerelle: lo Stato dimostri di esserci davvero

Troppi episodi criminali e un territorio sotto pressione: imprese, cittadini e società civile chiedono risposte immediate e presenza concreta delle istituzioni
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La misura è stata adottata nei confronti di un uomo di 45 anni di Gasperina. I difensori dell’uomo hanno chiesto la rivalutazione del quadro cautelare
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La vittima è stata contattata telefonicamente da soggetti che, fingendosi un familiare e successivamente appartenenti alle Forze dell’ordine, prospettavano un grave incidente stradale e la necessità urgente di denaro per evitare conseguenze giudiziarie
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I carabinieri hanno recuperato nove taniche nel bagagliaio dell’auto: il procedimento è in fase di indagini preliminari
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Cosmetici tossici con fragranza cancerogena, blitz della Gdf di Catanzaro: sequestrate 40mila confezioni, 3 rinvii a giudizio

Profumi, creme e prodotti per l’igiene contenenti Lilial, una sostanza vietata dal 2022, sono stati sequestrati in diverse regioni italiane. L’inchiesta partita da Soverato coinvolge cinque società produttrici
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Precedentemente ha guidato i tribunali per i minorenni di Bologna e Trento. Il Consiglio superiore della magistratura lo ha deciso durante la riunione di stamattina, con una sola astensione
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