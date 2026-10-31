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24 ORE ALL NEWS

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Società

È calabrese la pizzeria dell'anno 2027

Prestigioso riconoscimento per la pizzeria Bob Alchimia a Spicchi, eletta Pizzeria dell'anno 2027 da Gambero Rosso. Francesco Graziano ci accompagna in un viaggio nella storia di questa splendida realtà tutta calabrese.

31 ottobre, 2026
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pizza calabrese · montepaone · Gambero Rosso
ULTIMA ORA
La riunione

Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio: «Confermata la solidità della gestione economica»

Disco verde dal Consiglio, già votato positivamente dalla giunta. Definiti anche gli indirizzi operativi per il triennio 2026/2028
Redazione
Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio:\u00A0«Confermata la solidità della gestione economica»\n
La protesta

Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro: «Andremo con le tende davanti all’Usr»

A partire dall’1 agosto scadono i contratti. Il sindacato Usb ha chiesto un incontro in Prefettura per trasmettere un segnale a Roma, al ministero competente 
Luana Costa
Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro:\u00A0«Andremo con le tende davanti all’Usr»\n
saluto di benvenuto

Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro

Le nuove unità andranno a potenziare l'organico dell'ente capofila con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di tre anni
redazione
Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro\n
Roma

Ascioti e Barbalace hanno guidato la delegazione Calabria all’Assemblea nazionale di Confartigianato

Nel segno dell’appartenenza e dello spirito di squadra la partecipazione all’assise della svolta

Redazione
Ascioti e Barbalace hanno guidato la delegazione Calabria all’Assemblea nazionale di Confartigianato

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È calabrese la pizzeria dell'anno 2027

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Catanzaro, testati soccorsi emergenza in metropolitana

31 ottobre 2026
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Catanzaro, testati soccorsi emergenza in metropolitana
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"Where Food Meets People", a Catanzaro torna Degusto

29 ottobre 2026
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\"Where Food Meets People\", a Catanzaro torna Degusto
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Società

È calabrese la pizzeria dell'anno 2027

31 ottobre 2026
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Sanità

Catanzaro, testati soccorsi emergenza in metropolitana

31 ottobre 2026
Ore 13:00
Catanzaro, testati soccorsi emergenza in metropolitana
Linee guida

«Lavoro, sviluppo e diritti per fermare il declino della Calabria»: Gatto (Cgil Area Vasta) traccia la rotta

Il neo eletto segretario generale presenta le priorità per Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: infrastrutture, politiche industriali, sanità pubblica, contrasto alla precarietà e tutela dell'occupazione. «Trasformare il disagio in partecipazione e le vertenze in risultati concreti»
Redazione Economia
«Lavoro, sviluppo e diritti per fermare il declino della Calabria»:\u00A0Gatto (Cgil Area Vasta)\u00A0traccia la rotta\n
L’appello

Lavoratori Konecta e Chiama Roma nell’incertezza, Alecci: «800 famiglie vivono una situazione drammatica»

Il consigliere regionale e capogruppo del Pd denuncia la situazione di oltre 800 dipendenti provenienti dal Crotonese e dal Catanzarese, chiedendo garanzie: «Il Governo deve battere ogni strada possibile». Il 17 novembre atteso il tavolo tecnico a Roma
Redazione
Lavoratori Konecta e Chiama Roma nell’incertezza, Alecci: «800 famiglie vivono una situazione drammatica»\n
Saldo positivo

Imprese in Calabria, 372 attività in più in tre mesi: Vibo e Reggio spingono la crescita, riparte l’artigianato

Tra luglio e settembre 2026 la regione registra 1.601 nuove iscrizioni e 1.229 cessazioni. Il saldo è positivo anche per gli artigiani, con 43 attività in più e una crescita superiore alla media nazionale. Catanzaro è la provincia meno dinamica
Carmelo Idà
Imprese in Calabria, 372 attività in più in tre mesi: Vibo e Reggio spingono la crescita, riparte l’artigianato\n
La nomina

Cgil Area Vasta Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: Francesco Gatto eletto segretario generale all’unanimità

Al T Hotel di Feroleto Antico il passaggio di testimone con Enzo Scalese, entrato nella segreteria regionale. Lavoro, diritti, vertenze territoriali e crescita dell’organizzazione al centro dell’intervento del nuovo segretario
Giuseppe Dell'Aquila
Cgil\u00A0Area Vasta Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: Francesco Gatto eletto segretario generale all’unanimità\n
Nuovi arrivi

Immigrazione in Italia: boom di permessi per famiglia e università, crollano le domande di asilo

Oltre 426mila i rilasci. Superata quota 4 milioni di residenti regolari non comunitari. I nuovi italiani sono quasi 2 milioni
Carmelo Idà
Immigrazione in Italia: boom di permessi per famiglia e università, crollano le domande di asilo\n
L’analisi

«Ho visto gente pulita»: anche Gratteri difende i manifestanti, ecco perché le accuse rischiano di sminuire il senso della protesta 

Sin dall’inizio il Governo ha parlato di rischi di un contagio da parte della delinquenza più o meno organizzata. Il Procuratore di Napoli, invece, dice di aver visto gente pulita protestare per ragioni condivisibili. Ma la protesta sociale non si può trasformare sempre in questione di ordine pubblico
Massimo Clausi
«Ho visto gente pulita»: anche Gratteri difende i manifestanti, ecco perché le accuse\u00A0rischiano di sminuire il\u00A0senso della protesta\u00A0\n
Il punto

Acqua a Catanzaro, investimenti dalla Regione ma senza il placet di Arrical. Gualtieri: «L’autorità in sala ad applaudire»

L’ex commissario evidenzia l’inattività dell’authority: «Ambiguo il doppio ruolo di Fiorita: presidente e sindaco. Non risulta alcuna decisione dell’assemblea, né un aggiornamento del piano d’ambito» 
Redazione
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Economia

Credito alle imprese, accordo Confartigianato-Confidare per sportello regionale

Garanzie e finanziamenti diretti al centro dell’intesa per sostenere la competitività delle imprese calabresi, firmatari Barbalace, Ascioti e Ferrari

Redazione
Credito alle imprese, accordo Confartigianato-Confidare per sportello regionale
Le dichiarazioni

Caro carburante, la protesta colpisce il mercato agroalimentare calabrese: «Abbiamo esaurito anche le scorte»

Il presidente del Comalca Giovanni Ferrarelli descrive le conseguenze della protesta degli autotrasportatori sulla distribuzione dei prodotti: «Stiamo lavorando soprattutto con i piccoli produttori locali»
Redazione economia
Caro carburante, la protesta colpisce il mercato agroalimentare calabrese: «Abbiamo esaurito anche le scorte»\n
A oltranza

Autotrasportatori fermi in Calabria, nessuna retromarcia: sciopero fino al 27 ottobre e otto richieste al Governo

Presidi confermati dopo il mancato accordo con il Governo: Fedralog chiede tariffe minime, 40 centesimi al litro sul gasolio, esenzioni fiscali e un tavolo permanente. Intanto aumentano i disagi tra scaffali vuoti, aziende ferme e servizi a rischio
Redazione Economia
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Alta tensione

Blocco dell’autotrasporto, Coldiretti ai prefetti: «Corsie prioritarie per i prodotti agricoli deperibili»

Kiwi, agrumi, olive e ortofrutta fermi. L’organizzazione teme la perdita dei mercati e chiede un coordinamento regionale urgente
Redazione
Blocco dell’autotrasporto, Coldiretti ai prefetti: «Corsie prioritarie per i prodotti agricoli deperibili»\n
Caro carburanti

Acqua Fabrizia ferma la produzione per protesta: «Nelle Serre vibonesi situazione ancora più grave per la condizione delle strade, mobilitazione giusta»

Camion rientrati, imbottigliamento sospeso e ordini fermi. Il patron dell’azienda Latassa punta il dito sui costi della logistica: «Il problema non è solo il carburante. Le gomme dei nostri mezzi durano 17mila chilometri anziché 80mila a causa di una rete viaria disastrata»
Francesco Rende
Acqua Fabrizia ferma la produzione per protesta: «Nelle Serre vibonesi situazione ancora più grave per la condizione delle strade, mobilitazione giusta»\n
Ancora sciopero

Tir fermi fino al 27 ottobre in Calabria: «È straziante, ma senza liquidità restiamo fermi. 60 milioni sono briciole»

Dopo la fumata nera al tavolo di Milano, gli autotrasportatori confermano lo sciopero. Chiedono al Governo risposte concrete e nuovi sostegni economici per il settore. Pansini (Fedralog): «Siamo uniti e determinati»
Luana Costa
Tir fermi fino al 27 ottobre in Calabria: «È straziante, ma senza liquidità restiamo fermi. 60 milioni sono briciole»\n
Ancora presidi

Autotrasporto, fumata nera a Milano: la Calabria non revoca lo sciopero. La protesta continua fino al 27 ottobre

All’incontro convocato in prefettura hanno partecipato le delegazioni di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Lo sblocco delle risorse per ristorare l’aumento del carburante non basta
Luana Costa
Autotrasporto, fumata nera a Milano: la Calabria non revoca lo sciopero. La protesta continua fino\u00A0al 27 ottobre\n
Le richieste

Milano, è il giorno dell’incontro tra Salvini e gli autotrasportatori in protesta: «Non abbiamo più liquidità, servono risposte immediate»

Le trattative decideranno il destino delle proteste: se revocare lo sciopero o proseguire ancora. Al tavolo le istanza congiunte di Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. «Chiederemo intanto lo sblocco dei 430 milioni»
Luana Costa
Milano, è il giorno\u00A0dell’incontro tra Salvini e gli autotrasportatori in protesta:\u00A0«Non abbiamo più liquidità, servono risposte immediate»\n
Caro vita

Occhiuto a sorpresa al presidio di Falerna, confronto con i manifestanti: «Se c'è uno che difende il Sud, quello sono io»

VIDEO | Il governatore ha incontrato ieri sera agricoltori e autotrasportatori, annunciando aiuti regionali e chiedendo un intervento di Governo ed Europa. Un cittadino lo incalza sulle risorse destinate alla guerra. Questa mattina il racconto della visita sui suoi canali ufficiali
Giampaolo Cristofaro
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Vite in stand-by

Catanzaro, gli idonei Oss della Dulbecco in pressing sulla Regione: «Abbiamo diritto di andare a lavorare»

Una decina di candidati chiede lo scorrimento della graduatoria prima della scadenza del 24 ottobre. Ricevuti dal dg di Azienda Zero, sollecitano una proroga e denunciano le mancate assunzioni dopo le convocazioni. La storia di Marianna: «Dopo una pec speravo che la mia vita cambiasse, ci sono rimasta malissimo»
Luana Costa
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Il piano

Interventi per il sistema idrico di Catanzaro, 35 milioni per ammodernare rete e impianti. Occhiuto: «Una pagina storica»

L’intervento che consta di tre lotti è stato illustrato stamani in conferenza stampa alla Regione. Si interviene su infrastrutture vetuste e che da anni provocano disagi alla cittadinanza
Luana Costa
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La mappa

Costo del carburante in Calabria, diesel sotto i 2,20 euro solo nel 16% dei distributori: Reggio è la provincia più conveniente

Per il gasolio Reggio Calabria è prima con il 20% degli impianti sotto soglia, ultima Catanzaro con il 13%. A Cosenza la percentuale più alta (51%) di stazioni di servizio con il prezzo della benzina sotto i 2 euro. I risultati dell’analisi di Facile.it
Redazione Economia
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Fisco

In Calabria il fisco pesa meno ma i redditi sono più bassi, province tutte sotto la media italiana: il report

Catanzaro in testa, Vibo Valentia in coda. Cosenza è la provincia con più contribuenti, mentre Crotone registra il reddito medio dichiarato più basso della regione
Redazione Economia
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Catanzaro, il sistema illecito delle visite private dei medici della Dulbecco: chiesto il processo per 20 persone - NOMI

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Ritardi lavori allo stadio Ceravolo: Us Catanzaro e Comune chiariscono la situazione. Ecco il nuovo cronoprogramma

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Catanzaro, corteo contro il caro vita e le spese militari: in piazza studenti, lavoratori e associazioni