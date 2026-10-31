È calabrese la pizzeria dell'anno 2027

Prestigioso riconoscimento per la pizzeria Bob Alchimia a Spicchi, eletta Pizzeria dell'anno 2027 da Gambero Rosso. Francesco Graziano ci accompagna in un viaggio nella storia di questa splendida realtà tutta calabrese.
Il neo eletto segretario generale presenta le priorità per Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: infrastrutture, politiche industriali, sanità pubblica, contrasto alla precarietà e tutela dell'occupazione. «Trasformare il disagio in partecipazione e le vertenze in risultati concreti»
Il consigliere regionale e capogruppo del Pd denuncia la situazione di oltre 800 dipendenti provenienti dal Crotonese e dal Catanzarese, chiedendo garanzie: «Il Governo deve battere ogni strada possibile». Il 17 novembre atteso il tavolo tecnico a Roma
Tra luglio e settembre 2026 la regione registra 1.601 nuove iscrizioni e 1.229 cessazioni. Il saldo è positivo anche per gli artigiani, con 43 attività in più e una crescita superiore alla media nazionale. Catanzaro è la provincia meno dinamica
Al T Hotel di Feroleto Antico il passaggio di testimone con Enzo Scalese, entrato nella segreteria regionale. Lavoro, diritti, vertenze territoriali e crescita dell’organizzazione al centro dell’intervento del nuovo segretario
Sin dall’inizio il Governo ha parlato di rischi di un contagio da parte della delinquenza più o meno organizzata. Il Procuratore di Napoli, invece, dice di aver visto gente pulita protestare per ragioni condivisibili. Ma la protesta sociale non si può trasformare sempre in questione di ordine pubblico
Il presidente del Comalca Giovanni Ferrarelli descrive le conseguenze della protesta degli autotrasportatori sulla distribuzione dei prodotti: «Stiamo lavorando soprattutto con i piccoli produttori locali»
Presidi confermati dopo il mancato accordo con il Governo: Fedralog chiede tariffe minime, 40 centesimi al litro sul gasolio, esenzioni fiscali e un tavolo permanente. Intanto aumentano i disagi tra scaffali vuoti, aziende ferme e servizi a rischio
Camion rientrati, imbottigliamento sospeso e ordini fermi. Il patron dell’azienda Latassa punta il dito sui costi della logistica: «Il problema non è solo il carburante. Le gomme dei nostri mezzi durano 17mila chilometri anziché 80mila a causa di una rete viaria disastrata»
Dopo la fumata nera al tavolo di Milano, gli autotrasportatori confermano lo sciopero. Chiedono al Governo risposte concrete e nuovi sostegni economici per il settore. Pansini (Fedralog): «Siamo uniti e determinati»
Le trattative decideranno il destino delle proteste: se revocare lo sciopero o proseguire ancora. Al tavolo le istanza congiunte di Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. «Chiederemo intanto lo sblocco dei 430 milioni»
VIDEO | Il governatore ha incontrato ieri sera agricoltori e autotrasportatori, annunciando aiuti regionali e chiedendo un intervento di Governo ed Europa. Un cittadino lo incalza sulle risorse destinate alla guerra. Questa mattina il racconto della visita sui suoi canali ufficiali
Una decina di candidati chiede lo scorrimento della graduatoria prima della scadenza del 24 ottobre. Ricevuti dal dg di Azienda Zero, sollecitano una proroga e denunciano le mancate assunzioni dopo le convocazioni. La storia di Marianna: «Dopo una pec speravo che la mia vita cambiasse, ci sono rimasta malissimo»
Per il gasolio Reggio Calabria è prima con il 20% degli impianti sotto soglia, ultima Catanzaro con il 13%. A Cosenza la percentuale più alta (51%) di stazioni di servizio con il prezzo della benzina sotto i 2 euro. I risultati dell’analisi di Facile.it