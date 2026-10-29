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24 ORE ALL NEWS

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"Where Food Meets People", a Catanzaro torna Degusto

A Catanzaro questa mattina è stata presentata la seconda edizione di Degusto.

29 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Scopri Catanzaro

Strategia Urbana Integrata: prorogata al 12 novembre la scadenza per i bandi a sostegno delle imprese del Centro storico e dei quartieri (LINK) 

Accogliendo le richieste formulate dalle associazioni di categoria, l’Amministrazione comunale ha disposto lo slittamento del termine per la presentazione delle candidature per gli Avvisi 8.1 e 8.2.
Redazione
Strategia Urbana Integrata: prorogata al 12 novembre la scadenza per i bandi a sostegno delle imprese del Centro storico e dei quartieri (LINK)\u00A0\n
Food

DeGusto 2026, Gallo: «La Calabria dimostra di saper organizzare fiere di settore con cura, attenzione e passione»

Dal 14 al 17 novembre al Centro fieristico “Colosimo” la sesta edizione del Salone Food & Beverage: oltre cento imprese, più di 200 brand e buyer da Europa e Paesi extraeuropei per promuovere l’agroalimentare e creare nuove opportunità commerciali.
Redazione
DeGusto 2026, Gallo: «La Calabria dimostra di saper organizzare fiere di settore con cura, attenzione e passione»\n
Food

A Catanzaro torna DeGusto, il salone internazionale dell’enogastronomia made in Italy: oltre 100 imprese e più di 200 brand

La manifestazione, ospitata per il secondo anno consecutivo al Centro fieristico "Giovanni Colosimo", punta a favorire l'incontro tra produttori e operatori del settore Ho.Re.Ca. attraverso appuntamenti B2B, degustazioni, masterclass e competizioni professionali
Redazione
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Calabria Sposi Fiera festeggia la XX edizione, esalta il polo di Catanzaro e offre le location regionali ai buyers internazionali

In migliaia tra gli stand del “Colosimo” nel quartiere Lido, con coppie da tutte le province in una filiera lunghissima di ottimi professionisti. Le testimonianze e la soddisfazione di alcuni espositori
Nico De Luca
Calabria Sposi Fiera festeggia la XX edizione, esalta il polo di Catanzaro e offre le location regionali ai buyers internazionali\n
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Cultura

Smeet Festival, Catanzaro guarda al futuro del cinema

27 ottobre 2026
Ore 13:00
Smeet Festival, Catanzaro guarda al futuro del cinema
Società

Catanzaro, bando rigenerare comunità: al via i progetti

26 ottobre 2026
Ore 19:30
Catanzaro, bando rigenerare comunità: al via i progetti
Società

Catanzaro, l'isola pedonale ospita "Carpe Wine"

15 ottobre 2026
Ore 19:00
Catanzaro, l'isola pedonale ospita \"Carpe Wine\"
Cultura

Mimmo Rotella, monumentale la mostra a Catanzaro

8 ottobre 2026
Ore 12:00
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Società

Catanzaro, l'isola pedonale ospita "Carpe Wine"

15 ottobre 2026
Ore 19:00
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Cultura

Mimmo Rotella, monumentale la mostra a Catanzaro

8 ottobre 2026
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Cultura

Smeet Festival, Catanzaro guarda al futuro del cinema

27 ottobre 2026
Ore 13:00
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Catanzaro, bando rigenerare comunità: al via i progetti

26 ottobre 2026
Ore 19:30
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Società

Catanzaro, l'isola pedonale ospita "Carpe Wine"

15 ottobre 2026
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Cultura

Mimmo Rotella, monumentale la mostra a Catanzaro

8 ottobre 2026
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Cultura

Smeet Festival, Catanzaro guarda al futuro del cinema

27 ottobre 2026
Ore 13:00
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Società

Catanzaro, bando rigenerare comunità: al via i progetti

26 ottobre 2026
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Smeet, Catanzaro scommette sul cinema: «Da qui possono nascere nuove opportunità per i talenti calabresi»

La prima edizione del Meeting del cinema nel Sud Mediterraneo chiude con successo, al San Giovanni di Catanzaro, tre giorni di formazione, incontri e progetti in dialogo con l’industria audiovisiva
Redazione
Smeet, Catanzaro scommette sul cinema: «Da qui possono nascere nuove opportunità per i talenti calabresi»\n
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Calabria Sposi, la fiera compie 20 anni: l'eccellenza del wedding tra eleganza e internazionalizzazione

Fino al 25 ottobre all'Ente Fiera "G. Colosimo" di Catanzaro l'appuntamento più atteso dalle future coppie. La ventesima edizione apre le porte ai buyer esteri per rilanciare la Regione come Wedding Destination globale
Redazione
Calabria Sposi, la fiera compie 20 anni: l'eccellenza del wedding tra eleganza e internazionalizzazione\n
Catanzaro

Iniziato SMEET: per tre giorni il S. Giovanni laboratorio attivo di confronto nel settore audiovisivo

Si comincia con il film “Io non ho paura” ed un talk con Aurora Ruffino

Redazione
Iniziato SMEET: per tre giorni il S. Giovanni laboratorio attivo di confronto nel settore audiovisivo
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Inclusione sociale e sviluppo locale: presentati a Catanzaro i cinque progetti del bando «Rigenerare comunità»

Fiorita: «La presenza di queste iniziative si inserisce in un percorso che rende possibile un cambio di prospettiva: non considerare più questa città come uno degli ultimi lembi d’Europa, ma come uno dei luoghi che ambiscono a essere centro di un discorso sul Mediterraneo»
Redazione
Inclusione sociale e sviluppo locale: presentati a Catanzaro i cinque progetti del bando «Rigenerare comunità»\n
l’appuntamento

SMEET, Luca Marino: «La Calabria può diventare un hub di mercato per il cinema»

Dal 23 al 25 ottobre, Catanzaro ospita il Meeting del cinema nel Sud Mediterraneo, un’iniziativa che punta a mettere in connessione giovani autori, produttori e distributori, valorizzando i talenti locali e le potenzialità narrative del Mediterraneo

Francesco Graziano
SMEET, Luca Marino: «La Calabria può diventare un hub di mercato per il cinema»
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Catanzaro, al via la collaborazione tra Comune, Fondazione con il Sud e Ambasciata di Spagna per la rigenerazione dei territori

L’evento «Territori che rigenerano: dallo scarto alla risorsa», al Complesso monumentale del San Giovanni e alla fattoria sociale Fabula di Sant’Elia, ha visto la presentazione ufficiale di «Fertile Rifiuto», il progetto che mette al centro dell'agenda cittadina l'economia circolare e l'inclusione sociale
Redazione
Catanzaro, al via la collaborazione tra Comune, Fondazione con il Sud e Ambasciata di Spagna per la rigenerazione dei territori\n
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Tutto pronto per SMEET: dal 23 al 25 ottobre a Catanzaro masterclass gratuite, proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema

Tre giorni di eventi al Complesso Monumentale del San Giovanni tra formazione, Pitch Day per giovani autori e proiezioni serali. Tra i grandi ospiti attesi Carlo Sironi, Aurora Ruffino, Cristiano Caccamo e Matteo Paolillo
Tutto pronto per SMEET: dal 23 al 25 ottobre a Catanzaro masterclass gratuite, proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema\n
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Catanzaro hub dell’audiovisivo: presentato Smeet, il Meeting del cinema nel Sud Mediterraneo

La tre giorni dedicata allo sviluppo cinematografico in programma dal 23 al 25 ottobre nella cornice del Complesso Monumentale del San Giovanni
Redazione
Catanzaro hub dell’audiovisivo: presentato Smeet, il Meeting del cinema nel Sud Mediterraneo\n
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Bandi da 2 milioni per le imprese: l’assessora Furrer ricorda la scadenza del 2 novembre e rilancia la visione strategica per Catanzaro

«Incentivi fino all'80% per far rinascere i quartieri, riempire gli spazi vuoti e fare rete tra attività commerciali e artigianali: un’opportunità da cogliere subito»
Redazione
Bandi da 2 milioni per le imprese: l’assessora Furrer ricorda la scadenza del 2 novembre e rilancia la visione strategica per Catanzaro\n
ciclo di eventi

Polo Fieristico "Giovanni Colosimo", la programmazione prosegue con Calabria Sposi. Furrer: «Un progetto ormai vivo e una struttura duttile»

Dal 22 al 25 ottobre, la struttura ospiterà l'atteso Salone espositivo dedicato al wedding e ai servizi per le cerimonie, confermando la vivacità e la varietà delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale
Redazione
Polo Fieristico \"Giovanni Colosimo\", la programmazione prosegue con Calabria Sposi. Furrer: «Un progetto ormai vivo e una struttura duttile»\n
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Nasce CAP-Catanzaro Arti Performative: tra incontri, formazione e spettacoli per scoprire le professioni del teatro

Il percorso formativo e il calendario degli spettacoli si svilupperà da novembre 2026 a maggio 2027 e prevede 11 workshop dedicati alle diverse discipline e professioni dello spettacolo dal vivo, 9 spettacoli e 9 incontri post-spettacolo con gli artisti

Redazione
Nasce CAP-Catanzaro Arti Performative: tra incontri, formazione e spettacoli per scoprire le professioni del teatro
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“Carpe Wine in the City”: la terza edizione inaugura gli eventi sulla nuova isola pedonale di Corso Mazzini

La manifestazione enogastronomica, in programma per sabato 17 ottobre, è stata presentata questa mattina nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro
Redazione
“Carpe Wine in the City”: la terza edizione inaugura gli eventi sulla nuova isola pedonale di Corso Mazzini\n
L’EVENTO

Catanzaro si accende con la cultura nerd: il 10 e 11 ottobre arriva POP CON – VIDEO

Debutta la Pop Culture Convention diretta da Sante Mazzei: due giorni tra fumetti, videogame, cosplay, musica, spettacoli e grandi ospiti come Robertson (tra gli autori di The Boys), Giorgio Vanni e Giovanni Muciaccia
Alessia Principe
Catanzaro si accende con la cultura nerd: il 10 e 11 ottobre arriva POP CON –\u00A0VIDEO\n
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L’arte del Maestro abbraccia la sua città: al San Giovanni di Catanzaro svelata la mostra “Mimmo Rotella. Monumentale”

Presentata in conferenza stampa l'esposizione curata da Alberto Fiz, promossa dal Comune e dalla Fondazione Rotella nel ventennale della scomparsa dell'artista. Un percorso espositivo inedito e immersivo aperto per tre mesi
Redazione
L’arte del Maestro abbraccia la sua città: al San Giovanni di Catanzaro\u00A0svelata la mostra “Mimmo Rotella. Monumentale”\n
Eventi

Nuvola Comics partecipa alla prima edizione di PopCon con la presentazione di Scusa 94

L'autore Andrea Belcastro dialogherà con Giuseppe Ranieri. Al termine dell’incontro, le anticipazioni sulla quarta edizione di Nuvola Comics diretto da Emiliano Lamanna. L'appuntamento è domenica 11 ottobre alle 12 all’Ente Fiera Colosimo
Nuvola Comics partecipa alla prima edizione di PopCon con la presentazione di Scusa 94\n
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Catanzaro ricorda con una grande mostra la figura e l'opera del maestro Mimmo Rotella, a vent'anni dalla sua scomparsa

Realizzata dal Comune di Catanzaro in collaborazione con la Fondazione Mimmo Rotella, a cura di Alberto Fiz, Monumentale rappresenta l’occasione per riflettere sulla valenza strutturale delle sue creazioni in grado di diventare strumenti attivi del paesaggio urbano
Catanzaro ricorda con una grande mostra la figura e l'opera del maestro Mimmo Rotella, a vent'anni dalla sua scomparsa\n
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Materia chiude la X edizione: un successo straordinario al San Giovanni di Catanzaro consacra la Calabria capitale del design mediterraneo

Si è conclusa tra grandi consensi, numeri record di presenze e un forte entusiasmo la decima edizione del Festival del Design, organizzato da Officine AD. Una kermesse che ha trasformato il Complesso Monumentale del San Giovanni in un punto di riferimento nazionale per il dialogo tra artigianato, aziende e progettazione
Redazione
Materia\u00A0chiude\u00A0la X edizione:\n\nun successo straordinario al San Giovanni di Catanzaro\n\nconsacra la Calabria capitale del design mediterraneo\n
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“Materia” compie dieci anni, Catanzaro si trasforma in un’agorà del design contemporaneo

La decima edizione del festival ideato da Officine AD trasforma il Complesso Monumentale del San Giovanni in un luogo di confronto, tra design, arte, architettura e innovazione. Fino al 4 ottobre talk, incontri, installazioni ed esposizioni raccontano una Calabria capace di costruire relazioni e generare nuove prospettive
Francesco Graziano
“Materia”\u00A0compie dieci anni, Catanzaro si trasforma in un’agorà del design contemporaneo\n
L’inaugurazione

Un’installazione per convincere tutti che Catanzaro è una città di mare

Sindaco Fiorita, vicesindaca Iemma, l’artista Sirelli ed altri membri del consiglio comunale all’imbocco del Porto per un’opera che vuole essere iconica ed autocritica

Nico De Luca
Un’installazione per convincere tutti che Catanzaro è una città di mare
Economia

Bandi alle imprese, partiti gli info-day: il calendario dei prossimi incontri

Iniziativa itinerante per presentare gli avvisi di Strategia Urbana Integrata finanziati con 2 milioni di euro sparsi su quattro quartieri cardine di Catanzaro

Redazione
Bandi alle imprese, partiti gli info-day: il calendario dei prossimi incontri
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L’inchiesta

Catanzaro, il sistema illecito delle visite private dei medici della Dulbecco: chiesto il processo per 20 persone - NOMI

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l’impatto

Incidente stradale in viale De Filippis: due vetture coinvolte

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Sicurezza

Vigilanza privata, proclamato lo stato di agitazione alla Sicurtransport di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

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La lettera

La buona sanità esiste, i familiari di una paziente: «Grazie ai medici di Catanzaro, stavolta non è stato necessario partire»

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Acqua, nuovo stop notturno al serbatoio Corvo: scuole chiuse anche giovedì 29 ottobre