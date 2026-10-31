Catanzaro, testati soccorsi emergenza in metropolitana
A Catanzaro esercitazione di emergenza nella galleria della nuova metropolitana: un tentativo di simulare possibili criticità all’interno della struttura con Vigili del Fuoco, personale tecnico delle Ferrovie e operatori del sistema di Emergenza Urgenza del 118.
Il 28 e 29 ottobre al Day Hospital dell’AOU Dulbecco un’iniziativa integrata dedicata alle pazienti: movimento, nutrizione clinica, supporto psicologico, estetica oncologica e musica per accompagnare il percorso di terapia con attenzione olistica e consapevolezza
Gli idonei della graduatoria dell’azienda ospedaliera di Catanzaro chiedono un Consiglio regionale urgente per prorogare la validità dell’elenco e avviare lo scorrimento. La graduatoria è in scadenza e i lavoratori temono di restare senza occupazione
Presidio di vincitori di mobiliyà sotto la sede della Regione. Chiedono ad Azienda Zero o al dipartimento Salute di accelerare il rilascio dei nulla osta. Le procedure bloccate dalle Asp a corto di personale
Venerdì 23 e sabato 24 ottobre la quarta edizione di Shoulder 360° Europe, presieduto da Giorgio Ippolito e Sergio Ferraro. Al centro le nuove tecnologie in chirurgia protesica e le lesioni traumatiche nello sport
Conclusa la fase istruttoria, sono 18 gli esclusi. Un solo candidato ha superato invece la selezione per la mobilità su tre partecipanti. Le carenze di organico restano diffuse, dagli ospedali alle postazioni di emergenza territoriale
Dal 2015 al 2024 i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 12,6%. Nel 2025 appena 131 assunzioni a tempo indeterminato contro 316 uscite tra pensionamenti e dimissioni. Il dato più preoccupante riguarda proprio queste ultime: erano 14 nel 2015, sono diventate 155