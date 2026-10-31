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24 ORE ALL NEWS

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Sanità

Catanzaro, testati soccorsi emergenza in metropolitana

A Catanzaro esercitazione di emergenza nella galleria della nuova metropolitana: un tentativo di simulare possibili criticità all’interno della struttura con Vigili del Fuoco, personale tecnico delle Ferrovie e operatori del sistema di Emergenza Urgenza del 118.

31 ottobre, 2026
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118 catanzaro
ULTIMA ORA
In viale Crotone

Operativa la Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) di Lido: giorni ed orari di apertura

Definito il trasferimento dai locali del Dopolavoro ferroviario a quelli dei Poliambulatori, più funzionali e moderni. Prevista una vigilanza attiva.

Nico De Luca
Operativa la Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) di Lido: giorni ed orari di apertura
Sanità

Medici anestesisti cercasi in Calabria: nuovo concorso per 40 posti, a Vibo e Reggio le maggiori carenze

Sarà preceduto da una procedura di mobilità. Negli ospedali e nelle Asp mancano medici per i reparti di radiodiagnostica (24) e neurologia (19 posti)
Luana Costa
Medici anestesisti cercasi in Calabria: nuovo concorso per 40 posti, a Vibo e Reggio le maggiori carenze\n
pelle e sole

Medicina estetica in estate: tra consigli e trattamenti, parla l’esperta

VIDEO | Da Catanzaro, i suggerimenti della specialista Rosanna Catizzone, segretaria della Società Italiana di Medicina Estetica
Rossella Galati
Medicina estetica in estate: tra consigli e trattamenti, parla l’esperta\n
La lettera

La buona sanità esiste, i familiari di una paziente: «Grazie ai medici di Catanzaro, stavolta non è stato necessario partire»

La famiglia Pacienza-Afflisio di Altomonte ringrazia l’équipe di Cardiochirurgia dell’ospedale Dulbecco dopo un intervento riuscito: «Le eccellenze ci sono. Vanno sostenute e valorizzate»
Franco Sangiovanni
La buona sanità esiste, i familiari\u00A0di una paziente: «Grazie ai medici di Catanzaro, stavolta\u00A0non è stato necessario partire»\n

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È calabrese la pizzeria dell'anno 2027

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"Where Food Meets People", a Catanzaro torna Degusto

29 ottobre 2026
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L’intervento

«Dulbecco, fugare ogni ombra nella selezione per la direzione di Cardiologia»

L’ex presidente del consiglio regionale commenta alcune voci sulla nomina a capo del centro specialistico di eccellenza che gestisce le patologie cardiovascolari

Redazione
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Sanità

Al Policlinico “Mater Domini” tornano le “Giornate in Rosa”: la cura oncologica che guarda al benessere della persona

Il 28 e 29 ottobre al Day Hospital dell’AOU Dulbecco un’iniziativa integrata dedicata alle pazienti: movimento, nutrizione clinica, supporto psicologico, estetica oncologica e musica per accompagnare il percorso di terapia con attenzione olistica e consapevolezza
Al Policlinico “Mater Domini” tornano le “Giornate in Rosa”: la cura oncologica che guarda al benessere della persona\n
Lettere alla Sanità

«Al Ciaccio di Catanzaro ho trovato ottime cure ma soprattutto tanta umanità»

Una paziente del Lametino ha voluto lasciare traccia della propria esperienza presso il polo oncologico catanzarese della Dulbecco

Redazione
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sport e prevenzione

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Soverato scende in campo per il Mese Rosa

Domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10.00 presso il Campo Sportivo “Nunzio Marino” una giornata di sport, lezioni gratuite e consulenze nutrizionali
redazione
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La lettera

Oss della Dulbecco, appello alla Regione: «Senza proroga finiamo in mezzo alla strada». Scadenza il 24 ottobre

Gli idonei della graduatoria dell’azienda ospedaliera di Catanzaro chiedono un Consiglio regionale urgente per prorogare la validità dell’elenco e avviare lo scorrimento. La graduatoria è in scadenza e i lavoratori temono di restare senza occupazione
Redazione Attualità
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Il sit-in

Bloccati i trasferimenti di infermieri e oss in Calabria: «Impossibile avvicinarci a casa, porto a casa metà dello stipendio»

Presidio di vincitori di mobiliyà sotto la sede della Regione. Chiedono ad Azienda Zero o al dipartimento Salute di accelerare il rilascio dei nulla osta. Le procedure bloccate dalle Asp a corto di personale 
Luana Costa
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Ricerca

All’oncologo catanzarese Carbone prestigioso premio a Washington

Al docente della University of Hawaii Cancer Center il riconoscimento Szent-Gyorgyi della NFCR. L’orgoglio di Falbo: «Concittadino che lavoro al bene dell’Umanità»

Redazione
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Medicina

Chirurgia e riabilitazione spalla: a Lamezia Terme il Congresso internazionale

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre la quarta edizione di Shoulder 360° Europe,  presieduto da Giorgio Ippolito e Sergio Ferraro. Al centro le nuove tecnologie in chirurgia protesica e le lesioni traumatiche nello sport

Redazione
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Sanità in affanno

Emergenza-urgenza, in Calabria mancano medici: solo 61 ammessi al concorso di Azienda Zero per 102 posti

Conclusa la fase istruttoria, sono 18 gli esclusi. Un solo candidato ha superato invece la selezione per la mobilità su tre partecipanti. Le carenze di organico restano diffuse, dagli ospedali alle postazioni di emergenza territoriale
Luana Costa
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Influenza 2026-27

Campagna vaccinale dal 26 ottobre: 99mila le dosi previste nell’Asp di Catanzaro

Soddisfatto il presidente dei medici di medicina generale De Nardo: «In campo a tutela dei cittadini e delle persone fragili»

Redazione
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l’iniziativa

"Prevenire per proteggere", incontro sulla diagnosi precoce del tumore al seno. La vicesindaca Iemma: «La prevenzione salva la vita»

L'appuntamento è per lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 17:30, nella Sala della Biblioteca comunale "De Nobili"
Redazione
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parola all’esperto

Bellezza e social media: i consigli della Sime, Società Italiana di medicina estetica

VIDEO | Il sodalizio, guidato in Calabria dalla catanzarese Rosanna Catizzone, suggerisce alcune semplici regole per accompagnare i pazienti nella scelta del professionista giusto
Rossella Galati
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Importante risultato

Ludovico Abenavoli tra i migliori scienziati al mondo: riconoscimento internazionale alla ricerca calabrese

Il direttore della Scuola di Specializzazione di Gastroenterologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro è stato incluso nella prestigiosa classifica dei World’s Top 2% Scientists
Redazione Attualità
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Sanità

Passaggio ad Azienda Zero, adesso tocca all’Asp di Crotone e Reggio Calabria: lettere di trasferimento a 300 dipendenti

Va avanti la riforma dell’emergenza urgenza. Ieri convocata in Cittadella la riunione sindacale, rivisto il cronoprogramma. La scadenza resta ferma alla fine dell’anno
Luana Costa
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L’iniziativa

Ictus e malattie neurodegenerative, a Catanzaro la due giorni dedicata alla ricerca e all’innovazione riscuote consensi

Il IV corso di formazione di Catanzaro ha riunito neurologi ed esperti da tutta Italia per confrontarsi su prevenzione, nuove frontiere della medicina e responsabilità medico-legale
Redazione Salute
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L’incarico

Asp di Vibo, il commissario Battistini nomina Tiziana Ciuci direttore amministrativo

Iscritta negli elenchi degli idonei di Calabria e Sicilia, vanta oltre quattro anni di esperienza come direttore amministrativo a Cosenza e nell’Asp di Catanzaro
Redazione
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Sanità

La Calabria ha perso 470 medici in dieci anni: nel 2025 assunzioni stabili dimezzate e boom di dimissioni (volontarie)

Dal 2015 al 2024 i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 12,6%. Nel 2025 appena 131 assunzioni a tempo indeterminato contro 316 uscite tra pensionamenti e dimissioni. Il dato più preoccupante riguarda proprio queste ultime: erano 14 nel 2015, sono diventate 155
Redazione Attualità
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Ottobre Rosa: Asp di Catanzaro lancia campagna Prevenzione dei Tumori femminili

Ecografie gratuite, apertura straordinaria del Centro Screening per HPV e Pap Test, équipe multidisciplinari, consultori aperti, convegni e iniziative.

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Attese infinite

Tempi biblici per un’ecografia a Catanzaro, la prima disponibilità è tra due anni. L’alternativa è  Gioia Tauro (a due ore d’auto)

Attese estenuanti per poter svolgere esami strumentali diagnostici. Il sistema cup Calabria consente di eseguirle anche in altre province ma percorrendo diversi chilometri
Luana Costa
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Quel beffardo circolo vizioso tra la data di visita lunghissima e l’impegnativa medica scaduta

Il Codacons prende in esame motivi e conseguenze del DCA dicembre 2024 sui 180 giorni di validità delle prenotazioni e chiede immediati interventi

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Catanzaro, il sistema illecito delle visite private dei medici della Dulbecco: chiesto il processo per 20 persone - NOMI

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Catanzaro, corteo contro il caro vita e le spese militari: in piazza studenti, lavoratori e associazioni