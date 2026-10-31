L'orchestra Accademia Teatro della Scala a Catanzaro

Ci si prepara ora ad un altro appuntamento sociale annuale: la nuova edizione della manifestazione pubblica "Babbo Natale a Scuola", a sostegno delle attività ed esigenze didattiche dei bambini e dei ragazzi che frequentano gli istituti scolastici locali
Successo per la presentazione promossa dall’associazione Mako Mako con il sindaco Deonofrio, il direttore dell’informazione di LaC Franco Laratta e Vintura Edizioni. Un appuntamento tra letteratura, musica e dibattito sul ruolo degli intellettuali nella crescita della comunità
Dal 23 al 25 ottobre, il Complesso Monumentale San Giovanni ospita tre giornate dedicate ad autori, progetti, formazione e industria audiovisiva. Il progetto sarà presentato il 15 ottobre in conferenza stampa