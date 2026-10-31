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Cultura

L'orchestra Accademia Teatro della Scala a Catanzaro

L’Orchestra Accademia Teatro della Scala ha conquistato il pubblico di Catanzaro nell'ambito del primo appuntamento della stagione di Ama Calabria. 

31 ottobre, 2026
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Catanzaro · orchestra · ama calabria
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In programma anche la lirica, la Vedova Allegra. Il capolavoro assoluto di Franz Lehár in scena sabato 18 luglio alle ore 21:30 al Parco Archeologico Nazionale di Scolacium
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Oltre venti gli appuntamenti in programma su tutto il territorio. L'unico Pride calabrese inserito ufficialmente nell'Onda Pride. Gli organizzatori: «Ci aspettiamo una grande partecipazione»
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Lamezia Film Fest, i protagonisti della serie di Rai 1 Roberta Valente con Erasmo Genzini, Flavia Gatti, Adriano Pantaleo

Domani a partire dalle ore 20, in piazza San Domenico, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare gli attori. Un'occasione speciale per dialogare con gli interpreti della fiction
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Il Cavalier Calabrese a Milano, il barocco di Mattia Preti in mostra a Natale a Palazzo Marino

La predica di San Giovanni Battista con autoritratto disponibile gratuitamente per i visitatori dal 2 dicembre al 10 gennaio
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Al via dal 28 ottobre il “France Culture Fest: Le temps, la mémoire, le souvenir” promosso dall’Alliance Française di Catanzaro

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Il nuovo thriller psicologico dello scrittore catanzarese, ambientato in Svizzera, esplora la paura e il coraggio attraverso la storia di un bambino e di un segreto inquietante
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