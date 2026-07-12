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Economia e Lavoro

Economia, l'Italia cresce ma la Calabria resta ultima

L’Italia accelera nel 2026 con un Pil a 0,9%. La Calabria, però, resta in fondo alla classifica pur seguendo il trend nazionale. È quanto emerge dal rapporto dell'Ufficio studi di Confcommercio

12 luglio, 2026
ULTIMA ORA
l’annuncio

Porto di Catanzaro, la Carmar torna in piena attività sui pontili: «Pronti a far attraccare i superyacht»

Concluso il percorso di verifica con il Comune. La società: «Pronti a investire per fare dello scalo un hub strategico per il turismo»
Redazione
Porto di Catanzaro, la Carmar torna in piena attività sui pontili: «Pronti a far attraccare i superyacht»\n
Grande attesa

Arriva in Calabria la convention nazionale delle città dell’olio, dal 10 al 12 luglio a Corigliano Rossano

La prima volta per l’evento. Il direttore dell’associazione: «Attese molto alte, nuova formula con la riunione della consulta degli ambasciatori dell’olio»
Luana Costa
Arriva in Calabria la convention nazionale delle città dell’olio, dal 10 al 12 luglio a Corigliano Rossano\n
Calabriambiente

Arriva un’app per segnalare incendi e mare sporco in Calabria: «Cittadini protagonisti, tutto all’insegna della massima trasparenza»

Si chiama Calabriambiente, è stata illustrata questa mattina nella sede operativa della Protezione civile. Saranno allestiti schermo all’esterno dei laboratori mobili di Arpacal per visionare i risultati dei prelievi
Luana Costa
Arriva un’app per segnalare incendi e mare sporco in Calabria: «Cittadini protagonisti, tutto all’insegna della massima trasparenza»\n
Visioni strategiche

Kala Marketing Fest: quando le storie di successo fanno rete per costruire il futuro della Calabria

Tra i momenti più intensi dell'evento promosso a Lamezia si è inserita una tavola rotonda che ha visto confrontarsi gli imprenditori calabresi Domenico Maduli, Fortunato Amarelli e Antonio De Caprio
Francesco Graziano
Kala Marketing Fest: quando le storie di successo fanno rete per costruire il futuro della Calabria\n

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Economia e Lavoro

Economia, l'Italia cresce ma la Calabria resta ultima

12 luglio 2026
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Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

12 luglio 2026
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Politica

Nuovo ospedale Catanzaro, si all'area Pugliese Ciaccio

10 luglio 2026
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Alberincanti, la cooltura che fa crescere i luoghi

8 luglio 2026
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Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

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Economia e Lavoro

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Società

Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

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L’iniziativa

I gelatai alla festa di San Vitaliano, a Catanzaro due giorni di gusto, tradizione e solidarietà

Oltre 20 stand di degustazioni curate dai maestri gelatieri provenienti da tutta la Calabria. Agrumi in festa porterà in centro un’esplosione di profumi e sapori
Redazione
I gelatai alla festa di San Vitaliano,\u00A0a Catanzaro due giorni di gusto, tradizione e solidarietà\n
Nuovo piano

Trasporto pubblico, Gallo: «Più servizi su rotaia e mezzi a chiamata. I calabresi non devono più vergognarsi»

L’assessore al ramo ha chiarito le difficoltà esisti anche a livello nazionale sul finanziamento del settore: «Lavoriamo anche per salvaguardare le aziende storiche»
Luana Costa
Trasporto pubblico, Gallo:\u00A0«Più servizi\u00A0su rotaia e mezzi a chiamata. I calabresi non devono più vergognarsi»\n
Destinazione mare

Estate 2026, più treni per la Calabria: tornano i collegamenti notturni verso Tropea. Sulla Ionica attiva la tratta Reggio-Catanzaro Lido

Trenitalia potenzia i servizi in concomitanza con il clou della stagione estiva. Prevista una nuova coppia di treni tra Sibari e Crotone, in circolazione fino al 12 settembre
Redazione Economia
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Tempo di sconti

Saldi al via in Calabria: 300mila famiglie pronte agli acquisti, spenderanno fino a 65 milioni. Cosenza in testa

Negozi fisici preferiti alle piattaforme di vendita online per 2 acquisti su 3. La metà della spesa complessiva riguarderà abbigliamento e calzature
Carmelo Idà
Saldi al via in Calabria: 300mila famiglie pronte agli acquisti, spenderanno fino a 65 milioni. Cosenza in testa
L’evento

Forum del Mezzogiorno, l’editore del network LaC Maduli: «L’IA va governata. La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo»

Tra gli interventi dell’iniziativa all’Unical anche quello del presidente del nostro gruppo editoriale: «Favorire l'intelligenza umana prima di quella artificiale». E sul ruolo dell’informazione locale: «Preservarla significa difendere la democrazia»
Redazione Economia
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Buongiorno Calabria

Bandiere blu, tradizioni antiche e democrazia ritrovata: quattro sindaci raccontano la Calabria che non si arrende

Francesco Stella, Giuseppe Perri, Irma Bucarelli e Maria Teresa Fragomeni protagonisti di una puntata speciale di «Buongiorno in Calabria»: storie diverse, stessa determinazione nel trasformare le fragilità in forza
Adelia Iacino
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Prospettive nebulose

Trasporto pubblico, rebus per la Regione Calabria: proroga o gara europea? In gioco un servizio da 137 milioni

A fine anno scadono gli affidamenti prorogati del settore. Aziende e sindacati attendono le decisioni della Cittadella, mentre cresce l’ansia per l’eventuale apertura del mercato a operatori esteri: in gioco il futuro di oltre 2.500 lavoratori
Luana Costa
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Economia

«Calabria ponte tra Europa e Asia», Falbo (Unioncamere) condivide la strategia della Regione sul tavolo permanente con Hong Kong

Il presidente: «L'internazionalizzazione delle imprese e la valorizzazione del tessuto produttivo locale sui mercati esteri rientrano, da sempre, tra i pilastri fondamentali della nostra mission istituzionale»
Redazione
«Calabria ponte tra Europa e Asia», Falbo (Unioncamere) condivide la strategia della Regione sul tavolo permanente con Hong Kong\n
Fondi pubblici

Strade, dalla Regione 31 milioni di euro a 212 Comuni calabresi: l’elenco completo provincia per provincia

Risorse fino a 150mila euro per ciascun ente beneficiario (fino a 15mila abitanti) per progetti di manutenzione stradale immediatamente cantierabili. I fondi erogati nell’ambito del Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali per le comunità locali
Enrico De Girolamo
Strade, dalla Regione 31 milioni di euro a 212 Comuni calabresi: l’elenco completo provincia per provincia\n
L’editoriale

Per Bankitalia la Calabria cresce ma sta perdendo il suo futuro: senza una strategia per lo spopolamento rischia il crollo

Nonostante alcuni segnali positivi sul fronte economico, la fuga dei giovani resta la grande emergenza (160mila negli ultimi anni). Servono strategie concrete per consentire ai nostri ragazzi di restare e costruire il proprio domani qui

Franco Laratta
Per Bankitalia la Calabria cresce ma sta perdendo il suo futuro: senza una strategia per lo spopolamento rischia il crollo
Food

Il maestro pizzaiolo calabrese Roberto Davanzo medaglia d’argento al The Best Pizza Award 2026 di Milano

La nostra regione protagonista del prestigioso evento internazionale anche grazie alla presenza dei vini di Casa Comerci, giovane e dinamica cantina di Nicotera
S. M.
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Piano nazionale

Aree dismesse e in disuso, oltre 17 milioni alla Calabria: finanziati sei Comuni, c’è anche Nardodipace

Il programma nazionale da circa 210 milioni punta alla rigenerazione e al rilancio economico di aree sottoutilizzate. La quota maggiore va alla provincia cosentina con tre Municipi ammessi, poi quelle di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria con un progetto ciascuno
E.D.G.
Aree dismesse e in disuso, oltre 17 milioni alla Calabria: finanziati sei Comuni, c’è anche Nardodipace\n
Lavori consegnati

Nocera Terinese, al via i lavori sui ponti della Sp 93: la Provincia investe 380 mila euro

Consegnato il cantiere per la messa in sicurezza del ponte Fiume Grande e del ponte sul Torrente Rivale. L’intervento punta a migliorare viabilità, collegamenti e sicurezza nell’area tirrenica catanzarese
Redazione Economia
Nocera Terinese, al via i lavori sui ponti della Sp 93: la Provincia investe 380 mila euro
Interventi

Depurazione Catanzaro, Procopi: «Bene intervento su via Alto Adige, ma serve garantire attenzione a tutta l'area di Barone»

La consigliera comunale lancia un appello alla Regione per estendere la programmazione sulla base di una ricognizione aggiornata delle esigenze dei territori
Redazione
Depurazione Catanzaro, Procopi: «Bene intervento su via Alto Adige, ma serve garantire attenzione a tutta l'area di Barone»\n
Vicoli vicoli

Catanzaro, il centro storico si anima nei week end d’estate con intrattenimento, musica e isole pedonali

A rendere nota l’iniziativa la consigliera Palaia: «Il progetto rappresenta un salto di qualità significativo. Nasce da un confronto avviato con gli esercenti e con gli operatori economici
Redazione
Catanzaro,\u00A0il centro storico si anima nei week end d’estate con intrattenimento, musica e isole pedonali\n
Esodo senza fine

Giovani in fuga dal Mezzogiorno: opportunità di lavoro e stipendi più alti spingono gli under 35 verso il Nord

L'analisi dei dati Istat elaborati dal Sole 24 Ore fotografa un fenomeno in costante crescita: il Sud perde laureati e manager mentre aumentano gli squilibri demografici e le prospettive si concentrano altrove
Redazione Economia
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La crescita

Pil Calabria, il presidente dei commercialisti di Catanzaro Passafaro: «Positivo ma si renda strutturali le agevolazioni fiscali»

Il commento a seguito della pubblicazione del rapporto della Banca d’Italia sull’economia calabrese. «Ci sono criticità strutturali, ridurre i vincoli alle compensazioni dei crediti d’imposta»
Redazione
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il commento

Economia, Scalese sul report Bankitalia: «Il PNRR sta sostenendo la crescita, ora servono investimenti e transizione energetica»

Secondo il segretario della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, una delle grandi occasioni da cogliere riguarda la transizione energetica e ambientale.
Redazione
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In agenda

Dune di Giovino a Catanzaro, venerdì la presentazione del progetto per la riqualificazione floristica e vegetazionale

L’iniziativa è di Italia Nostra in collaborazione con enti e istituzioni locali. Una occasione di confronto sulle azioni di tutela, recupero e valorizzazione di un ecosistema fragile
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Centro storico, in via XX settembre nasce “Très Jolie la Boutique solidale”, Palaia: «Continuiamo a costruire una città più inclusiva»

Il progetto di partenariato pubblico/privato da realizzare presso i locali dell’ex-Museo dell’Industria di proprietà comunale
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Aeroporto di Lamezia, Codacons: «Il cartello promette 20 minuti, ma alla quarta entrata arriva il conto. Regole poco chiare e cittadini colpiti a sorpresa»

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