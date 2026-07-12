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24 ORE ALL NEWS

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Società

Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

Allo stadio di Catanzaro procedono i lavori iniziati da meno di un mese. Facciamo il punto delle opere con l'assessore comunale

12 luglio, 2026
ULTIMA ORA
Opere di rifacimento

Galleria del Sansinato, i lavori proseguiranno di notte: resta chiusa la rampa di immissione sulla ss280

Lo comunica Anas in una nota: «Il cantiere sarà attivo durante le ore notturne, il ripristino del traffico e la rimozione delle limitazioni diurne a partire dalle ore 6:00 di ogni mattina»
Redazione
Galleria del Sansinato, i lavori proseguiranno di notte: resta chiusa la rampa di immissione sulla ss280\n
Turismo

Tropea tra le località balneari più amate d’Italia, Soverato è regina italiana per rapporto qualità/prezzo

L'Osservatorio Jfc incorona Rimini come meta regina dell'estate 2026. La perla del Tirreno new entry nella top 20 assoluta delle destinazioni balneari secondo il rapporto "Panorama Turismo - Mare Italia"
Redazione Attualità
Tropea tra le località balneari più amate d’Italia, Soverato\u00A0è\u00A0regina italiana per\u00A0rapporto qualità/prezzo\n
sguardo al futuro

Intelligenza artificiale e Comuni, Carellario protagonista a Satriano: “Governance, formazione e responsabilità per non subire il cambiamento”

L’amministratore delegato di Soluzioni Integrate Maggioli è intervenuto al “Day Off” sull’IA, giornata inaugurale del III Congresso Nazionale dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale diretto da Francesco Pungitore
redazione
Intelligenza artificiale e Comuni, Carellario protagonista a Satriano: “Governance,\n\nformazione e responsabilità per non subire il cambiamento”\n
cura del territorio

Sostenibilità, la sfida della Calabria passa dalle piccole imprese: edilizia, innovazione e territori al centro della transizione

Il report dell'Osservatorio MPI di Confartigianato Calabria fotografa una regione alle prese con un patrimonio edilizio e un parco auto obsoleti, ma anche con un sistema produttivo che investe in innovazione, energie rinnovabili ed economia circolare. 
redazione
Sostenibilità, la sfida della Calabria passa dalle piccole imprese: edilizia, innovazione e territori al centro della transizione\n

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Economia e Lavoro

Economia, l'Italia cresce ma la Calabria resta ultima

12 luglio 2026
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Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

12 luglio 2026
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Politica

Nuovo ospedale Catanzaro, si all'area Pugliese Ciaccio

10 luglio 2026
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Alberincanti, la cooltura che fa crescere i luoghi

8 luglio 2026
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Società

Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

12 luglio 2026
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Politica

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Economia e Lavoro

Economia, l'Italia cresce ma la Calabria resta ultima

12 luglio 2026
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Società

Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

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Il convegno

La transumanza tra tradizione e innovazione: a Catanzaro esperti e istituzioni a confronto per rilanciare il patrimonio pastorale calabrese

Dalla tutela delle razze autoctone alla multifunzionalità degli allevamenti, dal turismo rurale alla sostenibilità ambientale: il convegno in programma alla Cittadella regionale punta a rafforzare il ruolo della transumanza nella crescita del territorio
Redazione
La transumanza tra tradizione e innovazione: a Catanzaro esperti e istituzioni a confronto per rilanciare il patrimonio pastorale calabrese\n
Destinazioni

Copanello, una gemma lungo la Costa degli Aranci: tra scogliere a picco sul mare e macchia mediterranea

Un litorale unico capace di declinare la vivacità elegante del bagnasciuga e il silenzio mistico delle calette nascoste, confermandosi una delle mete più ambite e magnetiche del nostro mare
Francesco Graziano
Copanello, una gemma lungo la Costa degli Aranci:\u00A0tra scogliere a picco sul mare e macchia mediterranea\n
giovani protagonisti

Lamezia Terme, l’Arma dei Carabinieri e il centro estivo Estate ragazzi insieme per una giornata all’insegna della legalità

Oltre 400 giovani della Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Lamezia Terme sono stati protagonisti di un’esperienza immersiva tra legalità, sicurezza, ambiente, tecnologia e investigazioni scientifiche
redazione
Lamezia Terme, l’Arma dei Carabinieri e il centro estivo Estate ragazzi insieme per una giornata all’insegna della legalità\n
Parla l’assessore

Lavori al Ceravolo: inizia la fase 2 con pulizia dei detriti (gratis a chi li chiede) e basamento della curva

Senza imprevisti la prima fase del cronoprogramma: ora i nuovi obiettivi con un grosso punto interrogativo per la disputa dell’esordio interno in Coppa con il Sudtirol del 15 agosto

Nico De Luca
Lavori al Ceravolo: inizia la fase 2 con pulizia dei detriti (gratis a chi li chiede) e basamento della curva
Spiaggia accessibile

A Simeri Crichi nasce “Tutti al mare”, il lido davvero inclusivo (e gratuito) che abbatte barriere architettoniche e culturali

Verrà inaugurato lunedì 13 luglio dal Comune e gestito poi da realtà del Terzo settore che si occuperanno dei servizi di assistenza e delle attività ricreative
A Simeri Crichi nasce\u00A0“Tutti al mare”, il lido davvero inclusivo (e gratuito) che abbatte\u00A0barriere architettoniche e culturali\n
L’iniziativa

Patto di salute tra agricoltori e operatori sanitari, il buon cibo in ospedale a Catanzaro per favorire abitudini alimentari sane

Stand di Coldiretti sono stati allestiti nel piazzale antistante il presidio ospedaliero Pugliese. Il messaggio: «La qualità a tavola riduce il rischio di malattie croniche, obesità e ipertensione»
Redazione Attualità
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Storie

Corazzo, il miracolo nato da un sogno: così i pazienti del Centro di salute mentale hanno dato vita a un luogo dimenticato

Da rudere invaso dalla vegetazione a polo culturale e turistico della Presila catanzarese grazie al Progetto Gedeone: il recupero del complesso medievale ha unito volontariato, inclusione sociale, interventi pubblici e fondi
Alessia Truzzolillo
Corazzo, il miracolo nato da un sogno: così i pazienti del Centro di salute mentale hanno dato vita a un luogo dimenticato\n
messaggio di vicinanza

Danneggiata sede Potere al Popolo Catanzaro, solidarietà del sindaco Fiorita e del presidente del consiglio comunale Bosco

Il primo cittadino e il presidente Bosco sono intervenuti a seguitoa seguito del vile atto vandalico che ha colpito la Casa del Popolo "Thomas Sankara", sede cittadina di PAP
Redazione
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il progetto

Dallo Ionio al Tirreno con un collegamento ciclo-pedonale, l'istmo di Marcellinara si candida a diventare protagonista del turismo lento

Per il sindaco del paese posizionato nel punto più stretto di Italia, Vittorio Scerbo, il progetto rappresenta il risultato di una visione condivisa tra istituzioni, capace di trasformarsi in un'opportunità concreta per il territorio
Redazione
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la denuncia

Aeroporto di Lamezia, Codacons: «Il cartello promette 20 minuti, ma alla quarta entrata arriva il conto. Regole poco chiare e cittadini colpiti a sorpresa»

L’associazione dei consumatori torna a denunciare le criticità del sistema di controllo automatico degli accessi allo scalo della città della Piana
Redazione
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conto alla rovescia

Catanzaro Pride entra nel vivo: martedì 14 luglio il programma completo verso la parata dell'8 agosto

Dopo le prime iniziative sul territorio, il comitato organizzatore presenta il calendario definitivo degli eventi. Attesi artisti di rilievo nazionale, musica, spettacoli, dj set e drag show
Redazione
Catanzaro Pride entra nel vivo: martedì 14 luglio\u00A0il programma completo verso la parata dell'8 agosto\n\n\n
Atto di giunta

Obiezione di coscienza, Catanzaro aderisce a “R1pud1a 2026”

L’amministrazione Fiorita  nella rete di enti locali che intende educare le giovani generazioni ai valori della democrazia ed alla lontananza dalla guerra

Redazione
Obiezione di coscienza, Catanzaro aderisce a “R1pud1a 2026”
Temperature prossime ai 40°

Meteo Catanzaro: week end torrido, possibili piovaschi nelle aree interne

Si rafforza sul Mediterraneo l’alta pressione di origine africana

Salvatore Lia
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L’evento

Dieci anni di danza celebrati con “La Giostra del Tempo”, il saggio-spettacolo della Broadway Art Academy

Falerna Marina ha ospitato l’evento del decennale della scuola di danza Broadway Art Academy fondata nel 2016 da Marta Erminia, Susanna e Gianni Floro
Redazione Attualità
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la conferenza stampa

Catanzaro si riprende la sua identità: due giorni di festa per San Vitaliano tra musica, territorio e l’esordio dei “Pitta Days”

VIDEO | La svolta: addio allo "Street Food" internazionale, spazio ai produttori locali. Grande attesa per i concerti di Eman e Nina Zilli
Bruno Mirante
Catanzaro si riprende la sua identità: due giorni di festa per San Vitaliano tra musica, territorio e l’esordio dei “Pitta Days”\n
a passo lento

La Transumanza torna protagonista: in Calabria il primo evento dedicato alla valorizzazione dei tratturi regionali

Dall'11 al 13 luglio la prima edizione dell'iniziativa che punta a rilanciare una tradizione millenaria. Un viaggio tra tradizione, turismo sostenibile e tutela del territorio che unisce sei comuni nel segno dell’identità
Redazione
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Ricerca

Dall’Università Magna Graecia di Catanzaro uno studio che apre a nuovi farmaci: la ricerca pubblicata su Nature Communications

Il team dell'Università di Catanzaro ha contribuito a identificare un composto capace di modulare il recettore TRPV1, lo stesso bersaglio della capsaicina del peperoncino. Il professor Stefano Alcaro: «Un risultato che conferma l'alto livello della ricerca scientifica del nostro Ateneo»
Redazione
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Il passaggio

Il Comune di Catanzaro entra in Sorical, acquisite quote societarie: «Si rafforza modello di gestione partecipato»

Oltre alla città capoluogo altri sette comuni hanno formalizzato gli atti di cessione delle quote. Si proseguirà con altre amministrazioni secondo il cronoprogramma
Redazione
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l'appuntamento

Donne con disabilità e violenza di genere, il Centro Calabrese di Solidarietà presenta il progetto "Oltre – Inclusione, accesso, diritti"

Martedì 14 luglio, alle ore 11, nella sede di via Lucrezia della Valle la conferenza stampa di presentazione del ciclo di seminari dedicato agli operatori della rete territoriale
Redazione
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la nota

Nuovo ospedale di Catanzaro, è il giorno delle scelte. Ludovico: «Il consiglio comunale ascolti la voce della città»

Per il portavoce del Comitato "L'Ospedale al Pugliese” il civico consesso è chiamato a indicare con chiarezza dove e come sarà realizzato il nuovo nosocomio: «Quello che la città non potrebbe tollerare è una scelta-non scelta, una decisione annacquata e pilatesca»
Redazione
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Montepaone Lido, ufficio postale chiuso in piena estate: scoppia la protesta per i disagi

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Sanità pubblica e appalti, ecco le proposte di legge della Cgil: raccolta firme anche in Calabria