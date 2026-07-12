Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

L'Osservatorio Jfc incorona Rimini come meta regina dell'estate 2026. La perla del Tirreno new entry nella top 20 assoluta delle destinazioni balneari secondo il rapporto "Panorama Turismo - Mare Italia"
L’amministratore delegato di Soluzioni Integrate Maggioli è intervenuto al “Day Off” sull’IA, giornata inaugurale del III Congresso Nazionale dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale diretto da Francesco Pungitore
Il report dell'Osservatorio MPI di Confartigianato Calabria fotografa una regione alle prese con un patrimonio edilizio e un parco auto obsoleti, ma anche con un sistema produttivo che investe in innovazione, energie rinnovabili ed economia circolare.
Dalla tutela delle razze autoctone alla multifunzionalità degli allevamenti, dal turismo rurale alla sostenibilità ambientale: il convegno in programma alla Cittadella regionale punta a rafforzare il ruolo della transumanza nella crescita del territorio
Oltre 400 giovani della Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Lamezia Terme sono stati protagonisti di un’esperienza immersiva tra legalità, sicurezza, ambiente, tecnologia e investigazioni scientifiche
Da rudere invaso dalla vegetazione a polo culturale e turistico della Presila catanzarese grazie al Progetto Gedeone: il recupero del complesso medievale ha unito volontariato, inclusione sociale, interventi pubblici e fondi
Per il sindaco del paese posizionato nel punto più stretto di Italia, Vittorio Scerbo, il progetto rappresenta il risultato di una visione condivisa tra istituzioni, capace di trasformarsi in un'opportunità concreta per il territorio
Dall'11 al 13 luglio la prima edizione dell'iniziativa che punta a rilanciare una tradizione millenaria. Un viaggio tra tradizione, turismo sostenibile e tutela del territorio che unisce sei comuni nel segno dell’identità
Il team dell'Università di Catanzaro ha contribuito a identificare un composto capace di modulare il recettore TRPV1, lo stesso bersaglio della capsaicina del peperoncino. Il professor Stefano Alcaro: «Un risultato che conferma l'alto livello della ricerca scientifica del nostro Ateneo»
Per il portavoce del Comitato "L'Ospedale al Pugliese” il civico consesso è chiamato a indicare con chiarezza dove e come sarà realizzato il nuovo nosocomio: «Quello che la città non potrebbe tollerare è una scelta-non scelta, una decisione annacquata e pilatesca»