Nuovo ospedale Catanzaro, si all'area Pugliese Ciaccio
A Catanzaro, resta alta la tensione sul futuro della sanità cittadina. Il Consiglio comunale straordinario ha approvato a maggioranza una mozione per localizzare il nuovo ospedale nell’area dello storico asse “Pugliese Ciaccio”, bocciando così l’ipotesi dello spostamento a Germaneto. Ma la decisione definitiva passerà dalle valutazioni del Politecnico di Milano e della Regione.
Il sindaco Fiorita: «Non possiamo pensare di svuotare l'ospedale “Pugliese” senza sapere cosa ne sarà di quella struttura, e senza avere garanzie, risorse e progetti certi che definiscano cosa avverrà dopo un eventuale spostamento»
Un appello accorato al sindaco Fiorita e a tutta l'assise cittadina per superare la passività politica, difendere l'autonomia della sanità del capoluogo e scongiurare il declino dinanzi alla crescita delle altre province calabresi
La deputata cinquestelle chiede al ministero dell'Interno e quello dei Trasporti di verificare la presenza di imbarcazioni utilizzate per il trasporto di mezzi e materiali militari: «Non è tollerabile»
L’esponente dell'opposizione analizza la crisi del Comune dopo l'ultimatum sul rendiconto 2025: «Disavanzo da 50 milioni, il sindaco Murone apra subito una verifica. Su Sacal e aeroporto Lamezia è rimasta ai margini»
Conferenza stampa dell’opposizione dopo il Sì alla consultazione popolare sulle modifiche dello Statuto: «Ora la palla passa a Occhiuto: può tornare in Aula e cancellare la riforma co avviare immediatamente l'iter per indire il referendum»
Fissata una conferenza stampa con i legali che curato hanno il ricorso. La minoranza: «Occhiuto oltre a noi voleva zittire anche i calabresi, ma gli è andata male». Resta il problema della posizione dell'unico sottosegretario già nominato: Ettore Figliolia