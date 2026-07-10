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Politica

Nuovo ospedale Catanzaro, si all'area Pugliese Ciaccio

A Catanzaro, resta alta la tensione sul futuro della sanità cittadina. Il Consiglio comunale straordinario ha approvato a maggioranza una mozione per localizzare il nuovo ospedale nell’area dello storico asse “Pugliese Ciaccio”, bocciando così l’ipotesi dello spostamento a Germaneto. Ma la decisione definitiva passerà dalle valutazioni del Politecnico di Milano e della Regione.

10 luglio, 2026
ULTIMA ORA
l’affondo

Degrado nel quartiere Lido il consigliere Celia: «Politiche ambientali inesistenti»

In una nota il consigliere comunale del Gruppo Misto fotografa il degrado della zona marina del capoluogo

Redazione
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palazzo de nobili

Nuovo ospedale, il Consiglio comunale torna in aula tra fratture politiche e tensioni: la città aspetta una posizione che non arriverà

L’assemblea civica si riunisce oggi in seconda convocazione: i partiti restano divisi, anche internamente, tra Pugliese e Germaneto. Da parte di Fiorita ancora nessuna scelta di campo
Bruno Mirante
Nuovo ospedale, il Consiglio comunale torna in aula tra fratture politiche e tensioni: la città aspetta una posizione che non arriverà\n
Emergenza urgenza

118 Calabria, il Pd chiede un tavolo regionale: «Il passaggio ad Azienda Zero non risolve le criticità, ecco cosa serve»

Secondo i dem calabresi la riorganizzazione amministrativa in atto potrà essere utile solo se verrà approntato un piano di potenziamento complessivo del servizio
Redazione Politica
118 Calabria, il Pd chiede un tavolo regionale:\u00A0«Il passaggio ad Azienda Zero non risolve le criticità, ecco cosa serve»\n
la seduta

Nuovo ospedale, per il Consiglio comunale dovrà sorgere nell’area compresa tra “Pugliese” e “Ciaccio” (come nel 2016)

Il sindaco Fiorita: «Non possiamo pensare di svuotare l'ospedale “Pugliese” senza sapere cosa ne sarà di quella struttura, e senza avere garanzie, risorse e progetti certi che definiscano cosa avverrà dopo un eventuale spostamento»
Bruno Mirante
Nuovo ospedale, per il Consiglio comunale dovrà sorgere nell’area compresa tra “Pugliese” e “Ciaccio” (come\u00A0nel 2016)\n

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Futuro Nazionale sbarca in Calabria: Furgiuele verso l’investitura ufficiale a responsabile regionale

Sabato a Lamezia Terme l'incontro con i vertici del movimento. Presentato anche il primo gruppo consiliare calabrese guidato da Massimo Cristiano
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Un appello accorato al sindaco Fiorita e a tutta l'assise cittadina per superare la passività politica, difendere l'autonomia della sanità del capoluogo e scongiurare il declino dinanzi alla crescita delle altre province calabresi
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Il presidente dopo il via libera alla consultazione popolare: «La Regione presenterà ricorso ma è un argomento che non mi entusiasma»
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Nella seduta sull’utilizzo del fondo di riserva, il consigliere comunale ha chiesto di ascoltare il dirigente al Bilancio ricevendo, dice, una risposta lapidaria
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Catanzaro Lido, Riccio attacca Fiorita: «Vergogna! Sul lungomare aiuole secche, ingiallite e abbandonate»

Il consigliere comunale denuncia lo stato di abbandono delle aree verdi del quartiere marinaro: «I cittadini si trovano davanti è un’altra: una città assediata dal degrado»
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L’esponente dell'opposizione analizza la crisi del Comune dopo l'ultimatum sul rendiconto 2025: «Disavanzo da 50 milioni, il sindaco Murone apra subito una verifica. Su Sacal e aeroporto Lamezia è rimasta ai margini»
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Il componente dell’assemblea civica esorta l’amministrazione a reinserire il tracciato: «L’ideologia che ingessa il territorio senza offrire alternative non è tutela. È blocco»
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L’iniziativa è in programma il prossimo 8 agosto. Il sindacato spiega: «Insieme alle altre associazioni e istituzioni stiamo contribuendo all’organizzazione e alla riuscita della parata»
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Conferenza stampa dell’opposizione dopo il Sì alla consultazione popolare sulle modifiche dello Statuto: «Ora la palla passa a Occhiuto: può tornare in Aula e cancellare la riforma co avviare immediatamente l'iter per indire il referendum»
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Fissata una conferenza stampa con i legali che curato hanno il ricorso. La minoranza: «Occhiuto oltre a noi voleva zittire anche i calabresi, ma gli è andata male». Resta il problema della posizione dell'unico sottosegretario già nominato: Ettore Figliolia
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