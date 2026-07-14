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Politica

Precari ata, sit in a Catanzaro per la stabilizzazione

I temi del lavoro ci portano a Catanzaro dove l'Usb ha svolto un sit in e annunciato nuove proteste a Roma per chiedere il rinnovo dei contratti e la stabilizzazione di circa 300 precari Ata in servizio nelle scuole calabresi

14 luglio, 2026
ULTIMA ORA
La denuncia

Catanzaro, a Santa Maria strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di Giovanni Costa

Il consigliere comunale porta alla pubblica attenzione il caso del rione a sud e punta il dito contro l’amministrazione: «L'amministrazione rischia di lasciare in eredità una città con problemi»
Redazione
Catanzaro, a Santa Maria\u00A0strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di\u00A0Giovanni Costa\n
politica

Parco Eolico “Rivachiera”: Visione Girifalco denuncia la mancanza di trasparenza del sindaco Deonofrio e chiede una riunione  

redazione
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Palazzo De Nobili

Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana

Mancanza numero legale oggi ed impossibilità di presiedere quello di martedì alla base del rinvio

Redazione
Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana
decoro urbano

Riccio: "Via Rito e Via Conti di Loritello abbandonate. A un anno dalla mia segnalazione ancora nessun intervento”

Il consigliere comunale di Catanzaro interviene sulla “situazione di pericolo e degrado che si è venuta a creare sul canalone a causa della negligenza degli Uffici comunali”
redazione
Riccio: \"Via Rito e Via Conti di Loritello abbandonate. A un anno dalla mia segnalazione ancora nessun intervento”\n

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Parcheggio Santagata, Concolino: “la gestione sia affidata a Catanzaro Servizi”

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Rifiuti ed erbacce in alcune vie di Catanzaro, Capellupo: "Il Comune ha diffidato la Provincia"

Il Comune ha invitato e diffidato l'Amministrazione Provinciale a provvedere, entro quindici giorni, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo via Smaldone e via per Gimigliano
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Forza Italia Catanzaro: “Città al buio, cittadini abbandonati. Intano Fiorita e Squillace pensano alle passerelle”

Per i gruppi consiliari di Forza Italia e Catanzaro Azzurra sarebbe opportuno che, anziché utilizzare risorse per l’immagine e la propaganda, si trovassero le somme necessarie per affrontare le emergenze che interessano la città
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Per l’esponente di Fratelli d'Italia Catanzaro, è un modo di amministrare che gli è valso, politicamente, il ruolo di "Temporeggiatore"
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Meno cortei e più responsabilità: la Calabria non ha bisogno di vincitori, ma di buoni amministratori

Le feste per le vittorie elettorali contrastano con le difficoltà quotidiane della regione: sanità, spopolamento, infrastrutture e lavoro. Governare significa affrontare i problemi dei cittadini con serietà e concretezza. Solo risultati tangibili daranno un motivo autentico per festeggiare
Franco Laratta
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Sanità, Palaia: «I dati smentiscono la propaganda di Occhiuto. La Calabria è ancora lontana da una vera ripresa»

Per la consigliera comunale «l'uscita dal commissariamento è una soluzione che non determina cambiamenti sostanziali perché il vero riscatto potrà avvenire solo quando e se verrà superato il piano di rientro»
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«Pineta di Giovino abbandonata», Riccio: «25 mila euro stanziati e mai spesi, la giunta Fiorita è incompetente»

Sopralluogo del consigliere comunale e provinciale insieme ad alcuni cittadini: «La cosa più grave è la pericolosità di alcuni gazebo. Sono tenuti in piedi da sostegni di fortuna. Un rischio concreto per chi frequenta la Pineta» 
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la seduta

Nuovo ospedale, per il Consiglio comunale dovrà sorgere nell’area compresa tra “Pugliese” e “Ciaccio” (come nel 2016)

Il sindaco Fiorita: «Non possiamo pensare di svuotare l'ospedale “Pugliese” senza sapere cosa ne sarà di quella struttura, e senza avere garanzie, risorse e progetti certi che definiscano cosa avverrà dopo un eventuale spostamento»
Bruno Mirante
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Futuro Nazionale sbarca in Calabria: Furgiuele verso l’investitura ufficiale a responsabile regionale

Sabato a Lamezia Terme l'incontro con i vertici del movimento. Presentato anche il primo gruppo consiliare calabrese guidato da Massimo Cristiano
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Sanità Catanzaro, il monito di Talerico: «Due ospedali e due Pronto Soccorso. Oggi in Aula si decide il destino della città, chi non sceglie è complice»

Un appello accorato al sindaco Fiorita e a tutta l'assise cittadina per superare la passività politica, difendere l'autonomia della sanità del capoluogo e scongiurare il declino dinanzi alla crescita delle altre province calabresi
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L’assemblea civica si riunisce oggi in seconda convocazione: i partiti restano divisi, anche internamente, tra Pugliese e Germaneto. Da parte di Fiorita ancora nessuna scelta di campo
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118 Calabria, il Pd chiede un tavolo regionale: «Il passaggio ad Azienda Zero non risolve le criticità, ecco cosa serve»

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