Lamezia, scontro in Futuro Nazionale

Futuro Nazionale in Calabria già litiga. Sono diversi iscritti di Lamezia Terme che hanno ritirato la loro adesione in contestazione con la nomina di Domenico Furgiuele a coordinatore nazionale. Il deputato non si scompone e sfida tutti.
Per i gruppi consiliari di Forza Italia e Catanzaro Azzurra sarebbe opportuno che, anziché utilizzare risorse per l’immagine e la propaganda, si trovassero le somme necessarie per affrontare le emergenze che interessano la città
Le feste per le vittorie elettorali contrastano con le difficoltà quotidiane della regione: sanità, spopolamento, infrastrutture e lavoro. Governare significa affrontare i problemi dei cittadini con serietà e concretezza. Solo risultati tangibili daranno un motivo autentico per festeggiare
Per la consigliera comunale «l'uscita dal commissariamento è una soluzione che non determina cambiamenti sostanziali perché il vero riscatto potrà avvenire solo quando e se verrà superato il piano di rientro»
Sopralluogo del consigliere comunale e provinciale insieme ad alcuni cittadini: «La cosa più grave è la pericolosità di alcuni gazebo. Sono tenuti in piedi da sostegni di fortuna. Un rischio concreto per chi frequenta la Pineta»
Il sindaco Fiorita: «Non possiamo pensare di svuotare l'ospedale “Pugliese” senza sapere cosa ne sarà di quella struttura, e senza avere garanzie, risorse e progetti certi che definiscano cosa avverrà dopo un eventuale spostamento»
Un appello accorato al sindaco Fiorita e a tutta l'assise cittadina per superare la passività politica, difendere l'autonomia della sanità del capoluogo e scongiurare il declino dinanzi alla crescita delle altre province calabresi