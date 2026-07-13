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Sanità

Medicina estetica in estate, tra consigli e trattamenti

Trattamenti estetici e sole estivo: da Catanzaro i consigli della dottoressa Rosanna Catizzone, segretaria della Sime, società italiana di medicina estetica

13 luglio, 2026
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Catanzaro
ULTIMA ORA
Meteo

Sta per arrivare l’ondata di caldo estremo in Calabria con picchi di 43 gradi: afa e notti tropicali non daranno tregua

Temperature roventi soprattutto nelle aree interne. Lungo le coste fino a 28 gradi in piena notte. Ecco le previsioni
Salvatore Lia
Sta per arrivare l’ondata di caldo estremo in Calabria con picchi di 43 gradi: afa e notti tropicali non daranno tregua\n
cura del territorio

Sostenibilità, la sfida della Calabria passa dalle piccole imprese: edilizia, innovazione e territori al centro della transizione

Il report dell'Osservatorio MPI di Confartigianato Calabria fotografa una regione alle prese con un patrimonio edilizio e un parco auto obsoleti, ma anche con un sistema produttivo che investe in innovazione, energie rinnovabili ed economia circolare. 
redazione
Sostenibilità, la sfida della Calabria passa dalle piccole imprese: edilizia, innovazione e territori al centro della transizione\n
Destinazioni

Copanello, una gemma lungo la Costa degli Aranci: tra scogliere a picco sul mare e macchia mediterranea

Un litorale unico capace di declinare la vivacità elegante del bagnasciuga e il silenzio mistico delle calette nascoste, confermandosi una delle mete più ambite e magnetiche del nostro mare
Francesco Graziano
Copanello, una gemma lungo la Costa degli Aranci:\u00A0tra scogliere a picco sul mare e macchia mediterranea\n
la festa del santo patrono

Pitta Days a San Vitaliano il 15 e 16 luglio: attesa per i concerti di Nina Zilli e Eman in Piazza Prefettura

Martedì 14 luglio nella sede della Camera di Commercio si terrà la tavola rotonda dal titolo “De.Co. Pitta Catanzarese… tradizione che unisce”, un momento di confronto dedicato al percorso di riconoscimento della Denominazione Comunale (De.Co.) per il pane simbolo della città
Redazione
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Lamezia, scontro in Futuro Nazionale

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Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

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13 luglio 2026
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Lamezia, scontro in Futuro Nazionale

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Lavori al Ceravolo di Catanzaro, inizia fase 2 con pulizia e basamento

12 luglio 2026
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13 luglio 2026
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Eroi a quattro zampe

Cani bagnino, eroi in prima linea per la sicurezza sulle spiagge: «La regola è una in acqua: si entra e si esce insieme»

Dalla scelta del cucciolo all'intesa assoluta con il conduttore, parla l'esperto dell'UCSN Giancarlo Silipo: «Ogni intervento è a sé. E ai bagnanti dico: il mare non perdona, serve prudenza»
Francesco Graziano
Cani bagnino, eroi\u00A0in prima linea per la sicurezza sulle spiagge:\u00A0«La regola è una in acqua: si entra e si esce insieme»\n
Convegno in Cittadella

I giovani e la transumanza: «Allevare le mucche è bellissimo ma bisogna avere la passione dentro»

Tra i partecipanti tanti esperti catanzaresi, docenti universitari, registi ma anche aziende come la Vavalà di Caraffa. Orrimismo di Gallo sulle riserve idriche per questa estate

Nico De Luca
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comunicazione di servizio

Disinfestazione anti-alare: proseguono interventi sul territorio comunale di Catanzaro

redazione
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decoro urbano

Rifiuti ed erbacce in alcune vie di Catanzaro, Capellupo: "Il Comune ha diffidato la Provincia"

Il Comune ha invitato e diffidato l'Amministrazione Provinciale a provvedere, entro quindici giorni, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo via Smaldone e via per Gimigliano
redazione
Rifiuti ed erbacce in alcune vie di Catanzaro,\u00A0Capellupo: \"Il Comune ha diffidato la Provincia\"\n
Il report

Mare e foci dei fiumi, Goletta Verde boccia la Calabria: 14 punti “fortemente inquinati”. Ecco l’elenco

Solo 9 sono risultati entro i limiti di legge. L’associazione: «Qui una situazione di inquinamento da scarichi fognari non depurati, soprattutto alle foci dei fiumi. È fondamentale mettere in campo gli impianti mancanti»
Redazione Attualità
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Ondata di calore

Caldo record in Calabria, la Protezione civile: «Pronti a intervenire, le notti tropicali sono tra le criticità maggiori»

Il direttore Domenico Costarella invita alla prudenza e ricorda l'ordinanza regionale che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde. Sorvegliati anche i servizi essenziali e le eventuali criticità legate alla carenza idrica
Redazione
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Il convegno

La transumanza tra tradizione e innovazione: a Catanzaro esperti e istituzioni a confronto per rilanciare il patrimonio pastorale calabrese

Dalla tutela delle razze autoctone alla multifunzionalità degli allevamenti, dal turismo rurale alla sostenibilità ambientale: il convegno in programma alla Cittadella regionale punta a rafforzare il ruolo della transumanza nella crescita del territorio
Redazione
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giovani protagonisti

Lamezia Terme, l’Arma dei Carabinieri e il centro estivo Estate ragazzi insieme per una giornata all’insegna della legalità

Oltre 400 giovani della Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Lamezia Terme sono stati protagonisti di un’esperienza immersiva tra legalità, sicurezza, ambiente, tecnologia e investigazioni scientifiche
redazione
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Parla l’assessore

Lavori al Ceravolo: inizia la fase 2 con pulizia dei detriti (gratis a chi li chiede) e basamento della curva

Senza imprevisti la prima fase del cronoprogramma: ora i nuovi obiettivi con un grosso punto interrogativo per la disputa dell’esordio interno in Coppa con il Sudtirol del 15 agosto

Nico De Luca
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Spiaggia accessibile

A Simeri Crichi nasce “Tutti al mare”, il lido davvero inclusivo (e gratuito) che abbatte barriere architettoniche e culturali

Verrà inaugurato lunedì 13 luglio dal Comune e gestito poi da realtà del Terzo settore che si occuperanno dei servizi di assistenza e delle attività ricreative
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L’iniziativa

Patto di salute tra agricoltori e operatori sanitari, il buon cibo in ospedale a Catanzaro per favorire abitudini alimentari sane

Stand di Coldiretti sono stati allestiti nel piazzale antistante il presidio ospedaliero Pugliese. Il messaggio: «La qualità a tavola riduce il rischio di malattie croniche, obesità e ipertensione»
Redazione Attualità
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Storie

Corazzo, il miracolo nato da un sogno: così i pazienti del Centro di salute mentale hanno dato vita a un luogo dimenticato

Da rudere invaso dalla vegetazione a polo culturale e turistico della Presila catanzarese grazie al Progetto Gedeone: il recupero del complesso medievale ha unito volontariato, inclusione sociale, interventi pubblici e fondi
Alessia Truzzolillo
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messaggio di vicinanza

Danneggiata sede Potere al Popolo Catanzaro, solidarietà del sindaco Fiorita e del presidente del consiglio comunale Bosco

Il primo cittadino e il presidente Bosco sono intervenuti a seguitoa seguito del vile atto vandalico che ha colpito la Casa del Popolo "Thomas Sankara", sede cittadina di PAP
Redazione
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il progetto

Dallo Ionio al Tirreno con un collegamento ciclo-pedonale, l'istmo di Marcellinara si candida a diventare protagonista del turismo lento

Per il sindaco del paese posizionato nel punto più stretto di Italia, Vittorio Scerbo, il progetto rappresenta il risultato di una visione condivisa tra istituzioni, capace di trasformarsi in un'opportunità concreta per il territorio
Redazione
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la denuncia

Aeroporto di Lamezia, Codacons: «Il cartello promette 20 minuti, ma alla quarta entrata arriva il conto. Regole poco chiare e cittadini colpiti a sorpresa»

L’associazione dei consumatori torna a denunciare le criticità del sistema di controllo automatico degli accessi allo scalo della città della Piana
Redazione
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conto alla rovescia

Catanzaro Pride entra nel vivo: martedì 14 luglio il programma completo verso la parata dell'8 agosto

Dopo le prime iniziative sul territorio, il comitato organizzatore presenta il calendario definitivo degli eventi. Attesi artisti di rilievo nazionale, musica, spettacoli, dj set e drag show
Redazione
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Atto di giunta

Obiezione di coscienza, Catanzaro aderisce a “R1pud1a 2026”

L’amministrazione Fiorita  nella rete di enti locali che intende educare le giovani generazioni ai valori della democrazia ed alla lontananza dalla guerra

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Temperature prossime ai 40°

Meteo Catanzaro: week end torrido, possibili piovaschi nelle aree interne

Si rafforza sul Mediterraneo l’alta pressione di origine africana

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Dieci anni di danza celebrati con “La Giostra del Tempo”, il saggio-spettacolo della Broadway Art Academy

Falerna Marina ha ospitato l’evento del decennale della scuola di danza Broadway Art Academy fondata nel 2016 da Marta Erminia, Susanna e Gianni Floro
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Catanzaro si riprende la sua identità: due giorni di festa per San Vitaliano tra musica, territorio e l’esordio dei “Pitta Days”

VIDEO | La svolta: addio allo "Street Food" internazionale, spazio ai produttori locali. Grande attesa per i concerti di Eman e Nina Zilli
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