Medicina estetica in estate, tra consigli e trattamenti

Il report dell'Osservatorio MPI di Confartigianato Calabria fotografa una regione alle prese con un patrimonio edilizio e un parco auto obsoleti, ma anche con un sistema produttivo che investe in innovazione, energie rinnovabili ed economia circolare.
Martedì 14 luglio nella sede della Camera di Commercio si terrà la tavola rotonda dal titolo “De.Co. Pitta Catanzarese… tradizione che unisce”, un momento di confronto dedicato al percorso di riconoscimento della Denominazione Comunale (De.Co.) per il pane simbolo della città
Solo 9 sono risultati entro i limiti di legge. L’associazione: «Qui una situazione di inquinamento da scarichi fognari non depurati, soprattutto alle foci dei fiumi. È fondamentale mettere in campo gli impianti mancanti»
Il direttore Domenico Costarella invita alla prudenza e ricorda l'ordinanza regionale che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde. Sorvegliati anche i servizi essenziali e le eventuali criticità legate alla carenza idrica
Dalla tutela delle razze autoctone alla multifunzionalità degli allevamenti, dal turismo rurale alla sostenibilità ambientale: il convegno in programma alla Cittadella regionale punta a rafforzare il ruolo della transumanza nella crescita del territorio
Oltre 400 giovani della Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Lamezia Terme sono stati protagonisti di un’esperienza immersiva tra legalità, sicurezza, ambiente, tecnologia e investigazioni scientifiche
Da rudere invaso dalla vegetazione a polo culturale e turistico della Presila catanzarese grazie al Progetto Gedeone: il recupero del complesso medievale ha unito volontariato, inclusione sociale, interventi pubblici e fondi
Per il sindaco del paese posizionato nel punto più stretto di Italia, Vittorio Scerbo, il progetto rappresenta il risultato di una visione condivisa tra istituzioni, capace di trasformarsi in un'opportunità concreta per il territorio