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Sanità

Fine commissariamento, atti congelati

In Regione si resta in attesa della notifica della delibera del Consiglio dei ministri che certifica la fine del commissariamento nel comparto sanitario. L'atto è dato ormai per
imminente, nel frattempo però tutti gli atti del dipartimento sono rimasti congelati in attesa della firma del presidente.

28 aprile, 2026
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roberto occhiuto · commissariamento sanità · sanita calabria · regione calabria
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Dalla Cittadella

Regione, nominato il dirigente vicario del dipartimento Salute: Francesco Lucia, in caso di assenza di Esposito

Nei giorni scorsi il funzionario è stato designato anche a capo del settore prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica. L’incarico durerà fino a dicembre 2026
Redazione
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Nuovi direttori

Sanità Calabria verso il rinnovo dei vertici di ospedali e Asp: si va verso il rush finale

Fissata la data dei colloqui per la formazione della rosa di idonei. Sono complessivamente sei le aziende che vanno verso il rinnovo. Il commissario della Dulbecco Carbone ha partecipato anche agli avvisi nel Lazio 
Luana Costa
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prevenzione al femminile

Grande successo per la Giornata della salute della donna firmata Soroptimist a Lamezia Terme

Centinaia le donne che hanno usufruito di visite gratuite al Parco Impastato 
Redazione
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Sanità

Diagnostica per immagini alla Casa della Salute di Chiaravalle Centrale, Alecci (Pd) punta il dito contro l’Asp: «Un paradosso senza fine»

Il consigliere regionale: «Incapacità gestionali da parte della Direzione dell’Asp rallentano il servizio che non riesce a fornire risposte in tempi adeguati, nonostante la solerzia del personale sanitario e amministrativo»
Redazione
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Sono circa 50.000 le nuove diagnosi all'anno in Italia e un incremento del 50% nel mondo ogni decennio. L’iniziativa prevista il 6 maggio. 
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Parte dalla Calabria il programma nazionale di miglioramento della qualità nelle strutture residenziali per anziani assegnato alla Fondazione Anaste Humanitas, con la dotto.ssa lametina Alba Malara nel ruolo di Principal Investigator
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Sanità Calabria, caos sulla fine “ufficiale” del commissariamento: Tar bloccato e Occhiuto non può firmare nulla

Incertezza nelle aule del Tribunale amministrativo regionale per il rientro della funzione in Cittadella: tutte le udienze sono rinviate. Continua l’impasse per il governatore: i ritardi di notifica di Palazzo Chigi bloccano i provvedimenti
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Centro Ecmo di Catanzaro, approvato il nuovo percorso terapeutico: si rafforza una struttura unica in Calabria 

Individuato un team che opererà in un rapporto di stretta sinergia tra i due presidi ospedalieri. Il nuovo pdta è volto ad intercettare precocemente i pazienti per attivare il trasferimento
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Dopo anni in dialisi, un doppio trapianto di rene: così Maria rinasce. «Dobbiamo fare di più per sensibilizzare alla donazione degli organi»

VIDEO |Una storia di speranza che è diventata impegno concreto con l'Aned, associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto di cui oggi la 45enne è segretaria regionale
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Sanità Calabria, corto circuito amministrativo: non ancora ratificata la fine del commissariamento e nessuno può firmare gli atti

La decisione è stata assunta nel Consiglio dei Ministri del 9 aprile ma la delibera non è stata trasmessa. Al momento il presidente della Regione non può firmare i documenti come commissario ad acta e nemmeno come assessore. La soluzione nelle prossime ore
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Pochi trapianti, Calabria ultima in Italia: il maggior numero di donatori dall’azienda Dulbecco di Catanzaro

Per Aned si tratta, tuttavia, di numeri insignificanti. «Troppe lacune nel sistema» incalza l’associazione. Fino ad oggi solo 20 segnalazioni da parte delle rianimazioni
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Prestigioso riconoscimento

Chirurgia Apparato digerente: col prof. Ammendola AOU Dulbecco di Catanzaro ai vertici mondiali

Durante i lavori a Città del Messico il medico dell'Ateneo catanzarese ha dimostrato i vantaggi del Metaverso in Chirurgia ed è stato nominato membro dell'ISDS per il biennio 2026/2028

Redazione
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Catanzaro, servizio trasporto neonatale «al collasso» alla Dulbecco, l’allarme dell’Usb: «L’azienda ignora le emergenze»

Il sindacato spiega le condizioni in cui operano i sanitari, costretti ad anticipare le spese per i voli fuori regione. «Accordo con i sindacati inapplicato, chiediamo intervento di Occhiuto»
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Ospedale di Soverato, Alecci: «Intitolarlo a Pasquale Alcaro, pediatra e medico innamorato del suo lavoro»

La proposta dell’esponente dem. «Ha dedicato la sua vita alle cura dei piccoli pazienti sempre con grande professionalità e dedizione»
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La vexata quaestio dell'ubicazione del nuovo ospedale di Catanzaro: la proposta dell’architetto Pasqua per un polo sanitario integrato a Germaneto

Per la professionista l’atteso responso del Politecnico di Milano appare scontato ma la delocalizzazione va compensata con scelte politiche capaci di evitare lo spopolamento del centro cittadino come, per esempio, trasferire il DiGES dell’Università Magna Grecia nel centro storico
di Alessandra Pasqua*
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Genetica e pediatria, a Feroleto Antico un congresso che segna una svolta

Dalla diagnosi precoce alle terapie innovative: due giornate di confronto scientifico per la IX edizione de “La genetica per il pediatra”. Concolino: «Evento storico per la Calabria»
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Centro dialisi della Dulbecco, tra bilanci e prospettive

E' una questione aperta quella delle liste d'attesa al reparto di nefrologia e dialisi del presidio Pugliese di Catanzaro. Un limite che si spera di superare in breve tempo mentre si cerca di garantire cure adeguate ai pazienti con malattia renale cronica  
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Neolaureati in Medicina, Cuda: «Mi auguro continuino tutti a specializzarsi presso la Magna Graecia»

Il Rettore dell’Ateneo catanzarese manda gli auguri personali ai trecento giovani che hanno appena conseguito la Laurea al Campus

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Oncoematologia pediatrica

Opi Catanzaro protagonista alle Giornate infermieristiche nazionali: «Testate cure più sicure nei piccoli pazienti oncologici»

Dal capoluogo calabrese a Rimini per formazione e simulazione di nuove pratiche mediche. Il plauso da parte dell’AIEOP: «Un esempio e una fonte di ispirazione»
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Risk manager e sicurezza delle cure, la Cittadella nomina il referente regionale: Massimo Rizzo dell’Asp di Crotone 

Il professionista è esperto in gestione del rischio sanitario. Avrà il compito di implementare i protocolli emanati dal ministero e Agenas in tutte le aziende e realizzare un sistema di rilevazione degli eventi avversi 
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Riapre l’ambulatorio di oncologia all’ospedale di Soveria Mannelli, l’Asp: «Restituiamo al territorio un servizio essenziale»

Il dottor Gerardo Mancuso, attuale responsabile pro tempore del servizio: «L’ambulatorio garantirà prime visite oncologiche, di controllo nonché la gestione dei piani terapeutici»
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