Fine commissariamento, atti congelati

In Regione si resta in attesa della notifica della delibera del Consiglio dei ministri che certifica la fine del commissariamento nel comparto sanitario. L'atto è dato ormai per
imminente, nel frattempo però tutti gli atti del dipartimento sono rimasti congelati in attesa della firma del presidente.
Fissata la data dei colloqui per la formazione della rosa di idonei. Sono complessivamente sei le aziende che vanno verso il rinnovo. Il commissario della Dulbecco Carbone ha partecipato anche agli avvisi nel Lazio
Il consigliere regionale: «Incapacità gestionali da parte della Direzione dell’Asp rallentano il servizio che non riesce a fornire risposte in tempi adeguati, nonostante la solerzia del personale sanitario e amministrativo»
Parte dalla Calabria il programma nazionale di miglioramento della qualità nelle strutture residenziali per anziani assegnato alla Fondazione Anaste Humanitas, con la dotto.ssa lametina Alba Malara nel ruolo di Principal Investigator
Incertezza nelle aule del Tribunale amministrativo regionale per il rientro della funzione in Cittadella: tutte le udienze sono rinviate. Continua l’impasse per il governatore: i ritardi di notifica di Palazzo Chigi bloccano i provvedimenti
La decisione è stata assunta nel Consiglio dei Ministri del 9 aprile ma la delibera non è stata trasmessa. Al momento il presidente della Regione non può firmare i documenti come commissario ad acta e nemmeno come assessore. La soluzione nelle prossime ore
Per la professionista l’atteso responso del Politecnico di Milano appare scontato ma la delocalizzazione va compensata con scelte politiche capaci di evitare lo spopolamento del centro cittadino come, per esempio, trasferire il DiGES dell’Università Magna Grecia nel centro storico
E' una questione aperta quella delle liste d'attesa al reparto di nefrologia e dialisi del presidio Pugliese di Catanzaro. Un limite che si spera di superare in breve tempo mentre si cerca di garantire cure adeguate ai pazienti con malattia renale cronica
Il professionista è esperto in gestione del rischio sanitario. Avrà il compito di implementare i protocolli emanati dal ministero e Agenas in tutte le aziende e realizzare un sistema di rilevazione degli eventi avversi