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Sanità

Hantavirus, nessun allarme nella popolazione

Non destano particolare allarme nella popolazione le notizie della possibile circolazione dell’Hantavirus. Il focolaio, da giorni al centro di monitoraggi da parte delle autorità sanitarie, viene osservato con attenzione ma senza sconfinare nella psicosi.

13 maggio, 2026
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hantavirus
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Gli intrecci del destino

«Se fioriscono le spine», storie dietro le sbarre: un libro che affronta il tema delle carceri 

L’iniziativa è organizzata dalla camera penale “A. Cantafora” in collaborazione con la fondazione scuola forense “G. Iannello”. Un appuntamento che invita a riflettere sul riscatto sociale
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Torna il maltempo in Calabria, dal pomeriggio di oggi piogge e temporali: in calo le temperature

Previste precipitazioni e forti raffiche di vento. Termometro al di sotto delle medie stagionali di oltre 5°C. Ecco le previsioni meteo
Salvatore Lia
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Cantiere abusivo nel Parco della Sila, sequestrata una platea in cemento di oltre 300 metri quadrati: denunciato un 35enne

I Carabinieri di Zagarise sorprendono un uomo mentre completa una gettata in un’area protetta già sotto sequestro. Contestate violazioni ambientali, edilizie e dei sigilli
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L’intervento

Volo militare salvavita per una neonata di un giorno: la piccola trasferita da Catanzaro al Bambino Gesù di Roma

Quasi in contemporanea, un’altra neonata è stata soccorsa a Cagliari e trasportata all’ospedale San Donato a Milano per cure urgenti
Redazione
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Accusato di usura ma i suoi avvocati dimostrano che la “vittima” non è attendibile: rilasciato imprenditore di San Pietro a Maida

Lascia i domiciliari Vincenzo Astorino. Le intercettazioni ribaltano i fatti. Il gip sulla presunta persona offesa: «Si rivolgevano a lui per ottenere denaro». Le intercettazioni: «Prestate 10mila euro, gliene hanno dovute restituire 25mila»
Ale. Tru.
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Addio a Giacinto Nesci, storico pizzaiolo catanzarese: domani i funerali a San Pio X

Scomparso a 86 anni, era titolare della pizzeria nella zona nord della città, punto di riferimento per tifosi del Catanzaro, studenti e utenti del vicino ospedale. Camera ardente allestita nella casa funeraria Elysium
Redazione
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Carabiniere suicida a Lamezia, il mistero si infittisce: l’auto di Mastroianni era senza targhe. L’iPhone ancora da sbloccare

Al momento in cui è stato fermato il brigadiere, è scritto nel rapporto dei carabinieri, stava «trafugando» delle targhe. Erano quelle della Panda in uso al manager di Azienda Zero. Ma la sua Fiat Punto ne era priva. Positivo l’esame dello stub
Alessia Truzzolillo
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Oggi all’Immacolata l’ultimo saluto a Gigi Verduci, storico artigiano catanzarese

Il cordoglio di tutta la comunità cittadina e delle associazioni di categoria

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La soddisfazione del consigliere comunale Serò che ha seguito personalmente il ripristino dell’impianto pubblico

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Il Comando di Catanzaro rafforza i servizi di prossimità alla gente in tutti gli 80 comuni del Comprensorio

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“La Tazzina della legalità”: «Ancora buche e voragini su tante strade della città»

Il presidente Gaglianese fa riferimento ad una ingente somma recuperata ma non spesa integralmente per ripristinare le situazioni critiche nella rete viaria 
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L’Asp vieta l’uso di un lotto di Acqua Leo: «Odore sgradevole». L’azienda: «Analisi in linea con i parametri previsti»

Un comunicato a firma del direttore Antonio Gallucci sospende cautelativamente il lotto 118 SC APR 28 «a tutela della sicurezza dei pazienti». La risposta: «A noi nessuna comunicazione ufficiale e non è stata accertata alcun alterazione chimica o microbiologica»
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Lamezia, uccise il figlio con un colpo di pistola: condannato a 12 anni di reclusione Francesco Di Cello

Anche l’accusa aveva invocato 12 anni. Riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante della seminfermità mentale prevalente sull’aggravante dell’omicidio di un familiare. Alla base del delitto una vita familiare travagliata
Alessia Truzzolillo
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il fatto

Tentata truffa a un’anziana nel quartiere Gagliano: i Carabinieri arrestano un uomo originario di Napoli

Il presunto responsabile avrebbe finto di appartenere alle Forze dell’Ordine per farsi consegnare gioielli da una donna di 78 anni. Decisiva la segnalazione di un vicino di casa
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Catanzaro, ferito a coltellate al torace e lasciato agonizzante per strada: ridotta in appello la condanna per l’aggressore

La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dei futili motivi nei confronti di Daniele Furriolo: per lui una pena di 5 anni e 9 mesi. L’aggressione sarebbe avvenuta per ragioni sentimentali legate alla contesa su una ragazza
Alessia Truzzolillo
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Impatto fatale

Drammatico incidente sulla 109 a Catanzaro, una donna è morta nello scontro fra tre auto

La 42enne Emanuela Puzzonia, dipendente dell’Aou Dulbecco, ha perso la vita, tre le persone ferite trasportate in ospedale. Chiuso il tratto stradale interessato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale
Redazione Cronaca
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Il monitoraggio

Blitz nella presila catanzarese, sospesa l’attività di un bar-gelateria: rilevate carenze igieniche 

A carico del titolare è stata elevata una sanzione di mille euro. La struttura era priva del bagno e di un idoneo sistema di areazione. Proseguiranno le verifiche dei carabinieri 
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Il ricordo

A Lamezia commemorazione del poliziotto Pietro Caligiuri, cadde 30 anni fa in un conflitto a fuoco con un malvivente

Gli è stata conferita la medaglia al valor civile. La commemorazione si è aperta con la deposizione di un cuscino di fiori alla stele dedicata ai caduti della polizia
Redazione
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La corsa rosa

Giro d’Italia a Catanzaro, la polizia stradale si prepara alla partenza di domani: «Briefing operativo e controlli ai motoveicoli»

Sui profili social la Questura di Catanzaro svela i preparativi in vista della competizione ciclistica. «Dietro ogni chilometro del giro c’è il lavoro di donne e uomini»
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Nuova epidemia

Hantavirus, è corsa al vaccino «ma non è un nuovo Covid». Risultato positivo un cittadino americano

Si tratta di uno dei rimpatriati dalla nave da crociera. A parlare dei progressi nella ricerca il virologo Jay Hoope: «Dati promettenti, ma ci sono diversi ostacoli per arrivare alla produzione»
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Una madre contro l’odio della ‘ndrangheta. La figlia di uno dei netturbini uccisi a Lamezia: «Senza di lei ci saremmo persi»

Stefania Tramonte ricorda sua madre Angela Vallone: «Non ha mai coltivato rancore e non lo ha permesso nemmeno a noi». Le tre figlie piccole da crescere, la patente e un fortunato incidente. La fede e la ricerca della verità: «È ancora possibile venirne a capo ma è riduttivo aspettare un pentito»
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Lettera aperta

Bimbo di Paravati morto a soli 4 mesi, i genitori rompono il silenzio: «Vogliamo risposte dalla Procura di Cosenza»

A quasi otto mesi dal sequestro della cartella clinica non si hanno notizie sull’inchiesta giudiziaria. Il piccolo era giunto al Pronto soccorso di Vibo in codice bianco ma per ragioni ancora ignote le sue condizioni sono divenute poi critiche sino al decesso all’Annunziata dove era stato trasferito
Giuseppe Baglivo
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Hantavirus, il passeggero calabrese in quarantena è un marittimo di 25 anni: «Sono a casa dei miei a Reggio, sto bene»

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