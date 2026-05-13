Hantavirus, nessun allarme nella popolazione

Non destano particolare allarme nella popolazione le notizie della possibile circolazione dell’Hantavirus. Il focolaio, da giorni al centro di monitoraggi da parte delle autorità sanitarie, viene osservato con attenzione ma senza sconfinare nella psicosi.
Lascia i domiciliari Vincenzo Astorino. Le intercettazioni ribaltano i fatti. Il gip sulla presunta persona offesa: «Si rivolgevano a lui per ottenere denaro». Le intercettazioni: «Prestate 10mila euro, gliene hanno dovute restituire 25mila»
Scomparso a 86 anni, era titolare della pizzeria nella zona nord della città, punto di riferimento per tifosi del Catanzaro, studenti e utenti del vicino ospedale. Camera ardente allestita nella casa funeraria Elysium
Al momento in cui è stato fermato il brigadiere, è scritto nel rapporto dei carabinieri, stava «trafugando» delle targhe. Erano quelle della Panda in uso al manager di Azienda Zero. Ma la sua Fiat Punto ne era priva. Positivo l’esame dello stub
Un comunicato a firma del direttore Antonio Gallucci sospende cautelativamente il lotto 118 SC APR 28 «a tutela della sicurezza dei pazienti». La risposta: «A noi nessuna comunicazione ufficiale e non è stata accertata alcun alterazione chimica o microbiologica»
Anche l’accusa aveva invocato 12 anni. Riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante della seminfermità mentale prevalente sull’aggravante dell’omicidio di un familiare. Alla base del delitto una vita familiare travagliata
La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dei futili motivi nei confronti di Daniele Furriolo: per lui una pena di 5 anni e 9 mesi. L’aggressione sarebbe avvenuta per ragioni sentimentali legate alla contesa su una ragazza
La 42enne Emanuela Puzzonia, dipendente dell’Aou Dulbecco, ha perso la vita, tre le persone ferite trasportate in ospedale. Chiuso il tratto stradale interessato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale
Stefania Tramonte ricorda sua madre Angela Vallone: «Non ha mai coltivato rancore e non lo ha permesso nemmeno a noi». Le tre figlie piccole da crescere, la patente e un fortunato incidente. La fede e la ricerca della verità: «È ancora possibile venirne a capo ma è riduttivo aspettare un pentito»
A quasi otto mesi dal sequestro della cartella clinica non si hanno notizie sull’inchiesta giudiziaria. Il piccolo era giunto al Pronto soccorso di Vibo in codice bianco ma per ragioni ancora ignote le sue condizioni sono divenute poi critiche sino al decesso all’Annunziata dove era stato trasferito
Federico Amaretti racconta il viaggio da Johannesburg a Roma: «Il comandante ci disse che una donna era stata sbarcata perché stava male. Non ho visto la signora, ero negli ultimi sedili e sono tranquillo: il rischio di contagio è basso»