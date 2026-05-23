Catanzaro sogna la A, domani l'andata col Monza

In vista della finale playoff contro il Monza, il geologo cosentino e storico tifoso rossoblù invita a superare i campanilismi: «Quando una squadra calabrese si gioca la Serie A, l’amore per questa terra deve venire prima delle rivalità»
La città vive giorni di passione in attesa della finale playoff. Lo storico attaccante rivede nei giallorossi di oggi l’entusiasmo degli anni d’oro, promuove il lavoro della società e spera: «Un pronostico? 50 e 50 ma la pressione sarà tutta sui brianzoli»
Il tecnico giallorosso non nasconde l’amarezza per una prestazione sottotono ma prova a tenere viva la speranza: «Non mi sembrava una partita da 2-0, abbiamo avuto le nostre occasioni. Loro costruiti per vincere, sapevamo che era una montagna da scalare»
Il calore del Ceravolo contro la solidità brianzola, la favola giallorossa contro la squadra costruita per vincere. In mezzo, la sfida tra l’ultras diventato bomber e il campione d’Europa tornato a casa. La finale playoff è il duello tra due città opposte e due capitani simbolo delle rispettive terre
La finale playoff diventa un racconto live nazionale e internazionale per milioni di tifosi e appassionati. Ecco dove vedere la partita. Per il dietro le quinte ci sarà la Nazionale Creators. Januaria Carito canterà l’Inno di Mameli