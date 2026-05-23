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Catanzaro sogna la A, domani l'andata col Monza

Catanzaro sogna a occhi aperti dopo l’impresa di Palermo: domani l’andata della finale playoff contro il Monza in un Ceravolo da tutto esaurito

23 maggio, 2026
Tag
catanzaro calcio
ULTIMA ORA
Per la Serie A

Catanzaro in finale playoff, la Calabria si colora di giallorosso con la campagna LaC: «Sogniamo insieme!»

Schermi digitali con immagini simbolo accompagnano la corsa delle Aquile calabresi verso il doppio confronto playoff contro il Monza
Redazione Sport
Catanzaro in finale playoff,\u00A0la Calabria si colora di giallorosso con la campagna LaC: «Sogniamo insieme!»\n
Il messaggio

Us Catanzaro, anche Carlo Tansi (tifoso del Cosenza) sostiene le Aquile giallorosse: «Viene prima la Calabria»

In vista della finale playoff contro il Monza, il geologo cosentino e storico tifoso rossoblù invita a superare i campanilismi: «Quando una squadra calabrese si gioca la Serie A, l’amore per questa terra deve venire prima delle rivalità»
Francesco Roberto Spina
Us Catanzaro, anche Carlo Tansi (tifoso del Cosenza) sostiene le Aquile giallorosse: «Viene prima la Calabria»\n
L’intervista

Catanzaro sogna la serie A e la leggenda Palanca ci crede: «Con questo pubblico possiamo battere il Monza»

La città vive giorni di passione in attesa della finale playoff. Lo storico attaccante rivede nei giallorossi di oggi l’entusiasmo degli anni d’oro, promuove il lavoro della società e spera: «Un pronostico? 50 e 50 ma la pressione sarà tutta sui brianzoli»
Vincenzo Primerano
Catanzaro sogna la serie A e\u00A0la leggenda Palanca ci crede: «Con questo pubblico possiamo battere il Monza»\n
Commento a caldo

Il Catanzaro cade nella finale d’andata playoff, Aquilani: «A Monza senza paura, non abbiamo nulla da perdere»

Il tecnico giallorosso non nasconde l’amarezza per una prestazione sottotono ma prova a tenere viva la speranza: «Non mi sembrava una partita da 2-0, abbiamo avuto le nostre occasioni. Loro costruiti per vincere, sapevamo che era una montagna da scalare»
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro cade nella finale d’andata playoff, Aquilani: «A Monza senza paura, non abbiamo nulla da perdere»\n

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La spinta

Catanzaro, un colpo d'occhio da... Serie A: cori e tanto entusiasmo sin dai primi minuti

Appena iniziata la sfida al Nicola Ceravolo, ma la spinta dei tifosi è già forte e fa tremare gli spalti
Vincenzo Primerano
Catanzaro, un colpo d'occhio da... Serie A: cori e tanto entusiasmo sin dai primi minuti\n\n\n
La sorpresa

Scognamillo torna al Ceravolo per la finale playoff col Monza: applausi, cori e tanta nostalgia per l’ex difensore giallorosso

L’ex centrale giallorosso accolto con emozione del pubblico prima della sfida che può valere la promozione in Serie A
Giampaolo Cristofaro
Scognamillo torna al Ceravolo per la finale playoff col Monza: applausi, cori e tanta\u00A0nostalgia per l’ex difensore giallorosso\n
La partita

Il Catanzaro cade contro il Monza nell’andata della finale playoff di Serie B, Hernani e Caso per il definitivo 2 a 0 

Ora servirà veramente un’impresa al’Upower stadium per i giallorossi nella gara di ritorno in programma venerdì 29 maggio alle 20
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro cade\u00A0contro il Monza\u00A0nell’andata della\u00A0finale playoff di Serie B, Hernani e Caso per il definitivo 2 a 0\u00A0\n
Sale l’euforia

Catanzaro, l’abbraccio dei tifosi all’uscita dall’hotel prima della finale play off col Monza

Un nutrito gruppo di sostenitori ha atteso la squadra nel quartiere Lido prima della partenza verso il Ceravolo per il primo atto della sfida che vale la Serie A
Francesco Roberto Spina
Catanzaro, l’abbraccio dei tifosi all’uscita dall’hotel prima della finale play off col Monza\n
Grande emozione

Catanzaro-Monza, tre ore prima del match la città è già una bolgia giallorossa

VIDEO | Tra cori, sciarpe e pronostici senza paura, i tifosi del Catanzaro trasformano l’attesa in una festa: «Se giochiamo come con il Palermo, ce la possiamo fare»
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro-Monza, tre ore prima del match la città è già una bolgia giallorossa\n
Pre partita

Catanzaro-Monza, finale playoff Serie B: le probabili formazioni della sfida del Ceravolo

Ceravolo sold out per il primo atto della finale playoff: Aquilani si affida a Iemmello, Bianco punta su Cutrone e Mota
Gp- C.
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la posizione

Magarò: «Cari cosentini, non è il giorno delle divisioni. Da Catanzaro occasione storica per la Calabria»

Il sindaco di Castiglione Cosentino: «Vedere una squadra calabrese lottare per raggiungere la massima serie è un traguardo che porta lustro, orgoglio e speranza all'intera nostra terra»
Redazione
Magarò: «Cari cosentini, non è il giorno delle divisioni. Da Catanzaro occasione storica per la Calabria»
lettera alle Aquile

Catanzaro-Monza, la finale si gioca anche sui social. Il Pancio carica i giallorossi: «Potete diventare immortali, compà»

Nuovo video motivazionale del creator di Gioia Tauro per Iemmello e compagni. La sfida che mette in palio la Serie A ha come terreno di battaglia anche il web: «Avete un popolo intero dietro»
Francesco Roberto Spina
Catanzaro-Monza, la finale si gioca anche sui social. Il Pancio carica i giallorossi: «Potete diventare immortali, compà»\n
Calabria giallorossa

Catanzaro attende il Monza per la finale playoff: il Ceravolo è pronto a trascinare le Aquile e sogna la Serie A

Dalla vittoria contro l’Avellino fino all’impresa con il Palermo, la città canta da giorni ormai ed è pronta a spingere Iemmello e compagni
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro attende il\u00A0Monza per la finale playoff: il Ceravolo è pronto a trascinare le Aquile e sogna la Serie A\n
Playoff

Catanzaro-Monza, piccola pattuglia brianzola verso la Calabria: 119 tifosi sfidano i chilometri

Una rappresentanza contenuta seguirà la squadra di Paolo Bianco nella finale d’andata dey playoff di Serie B contro i giallorossi. Alcuni supporter già in viaggio in auto
Redazione
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Vigilia della finale d’andata

Due partite per tramutare la tradizione orale in meravigliosa realtà tangibile per le nuove generazioni

Non solo una partita di calcio, ma l’occasione per toccare con mano quanto finora tramandato a voce e con filmati d’epoca piuttosto sbiaditi

Elisa Bruno
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Le emozioni del presidente

Us Catanzaro, Floriano Noto sogna la Serie A: «Al solo pensiero vengono i brividi»

Il presidente del Catanzaro a La Repubblica: «Sognare non costa nulla». Dall’entusiasmo della città alla sfida col Monza, il patron giallorosso racconta il momento delle Aquile
Giampaolo Cristofaro
Us Catanzaro, Floriano Noto sogna la Serie A: «Al solo pensiero vengono i brividi»\n
Sfida storica

Catanzaro-Monza, Aquilani carica i suoi: «Siamo arrivati alla partita che volevamo giocare tutti»

L’allenatore delle Aquile predica umiltà e coraggio: «Loro sono una corazzata, ma ce la giocheremo»
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro-Monza, Aquilani carica i suoi: «Siamo arrivati alla partita che volevamo giocare tutti»\n\n\n
tra campo e smartphone

Catanzaro-Monza, la finale play-off si gioca anche sui social: la calabrese Sara Mendicino tra i volti della Lega B

Dal Ceravolo ai canali digitali ufficiali, la sfida per la Serie A corre anche online. Protagonista la content creator di Amantea scelta per raccontare emozioni, tifosi e retroscena del match
Redazione
Catanzaro-Monza, la finale play-off si gioca anche sui social: la calabrese Sara Mendicino tra i volti della Lega B\n
Davide contro Golia

Catanzaro-Monza, il cuore contro i milioni: Iemmello guida l’assalto, Pessina difende la corazzata

Il calore del Ceravolo contro la solidità brianzola, la favola giallorossa contro la squadra costruita per vincere. In mezzo, la sfida tra l’ultras diventato bomber e il campione d’Europa tornato a casa. La finale playoff è il duello tra due città opposte e due capitani simbolo delle rispettive terre
Francesco Roberto Spina
Catanzaro-Monza, il cuore contro i milioni: Iemmello guida l’assalto, Pessina difende la corazzata\n
La conferenza stampa

Bianco scuote il Monza: «A Catanzaro sognano la Serie A da 40 anni, ma noi vogliamo tornarci subito»

Il tecnico brianzolo presenta la finale playoff del Ceravolo: «Serviranno concentrazione e zero errori contro una squadra con identità e qualità»
Francesco Roberto Spina
Bianco scuote il Monza: «A Catanzaro sognano la Serie A da 40 anni, ma noi vogliamo tornarci subito»\n
Spettacolo in campo

Catanzaro-Monza, il sogno della serie A è un evento globale: copertura in 151 Paesi e diretta in chiaro

La finale playoff diventa un racconto live nazionale e internazionale per milioni di tifosi e appassionati. Ecco dove vedere la partita. Per il dietro le quinte ci sarà la Nazionale Creators. Januaria Carito canterà l’Inno di Mameli
Redazione Sport
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Iemmello e Catanzaro: la grande e lunga storia d’ amore di un ultras ‘prestato’ alla squadra

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La creator brasiliana sorprende il compagno all’arrivo del pullman giallorosso: il video romantico diventa virale tra i tifosi delle Aquile
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Play off di Serie B, Marchetti arbitra Catanzaro-Monza: domenica l’andata della finale al Ceravolo

L’arbitro di Ostia Lido sarà il fischietto del match d’andata in programma domenica in Calabria. Completato anche il quadro di assistenti e Var
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