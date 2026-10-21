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Società

Catanzaro insiste su campagna di prevenzione oncologica

salute, in occasione della Giornata mondiale della lotta contro il tumore al seno a Catanzaro importante iniziativa relativa anche alla prevenzione maschile.

21 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
l’appuntamento

SMEET, Luca Marino: «La Calabria può diventare un hub di mercato per il cinema»

Dal 23 al 25 ottobre, Catanzaro ospita il Meeting del cinema nel Sud Mediterraneo, un’iniziativa che punta a mettere in connessione giovani autori, produttori e distributori, valorizzando i talenti locali e le potenzialità narrative del Mediterraneo

Francesco Graziano
SMEET, Luca Marino: «La Calabria può diventare un hub di mercato per il cinema»

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21 ottobre 2026
Ore 18:29
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Economia e Lavoro

TIS ex lavoratori ancora in piazza

21 ottobre 2026
Ore 19:03
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la proposta

«Un bacio non dovrebbe fare paura»: Arciequa propone a Catanzaro un confronto sulla libertà di amare

Il presidente Carpanzano si sofferma sulle reazioni social scaturite a seguito della pubblicazione di una fotografia con protagonisti Cristian e Luca: «Nessuno dovrebbe trasformare un gesto così naturale in una ragione per insultare, umiliare o minacciare»
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Denuncia UilTucs

Se le conseguenze della crisi vengono scaricate sulle spalle dei lavoratori

Il lato oscuro del blocco delle merci: supermercati che impongono ferie ed uscite senza retribuzione ai dipendenti poi richiamati repentinamente al lavoro

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Vallefiorita, puliti i corsi d’acqua. Il consigliere regionale Enzo Bruno: «Un lavoro promosso con il Comune e Calabria Verde»

Le operazioni hanno riguardato la rimozione delle canne e della vegetazione e la sistemazione degli alvei, con l’obiettivo di favorire il deflusso delle acque e ridurre i rischi per la popolazione durante la stagione invernale
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«Verso la Terza Guerra mondiale?»: questa sera su LaC Tv torna “I Giorni della Storia”

Appuntamento alle 21,30 su LaC Tv con la prima puntata della nuova stagione. Dalle trincee del 1914 alle crisi di oggi, un viaggio nel Novecento per capire il mondo che abbiamo davanti
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Caro gasolio, oggi il decreto del governo: 535 milioni tra rimborsi e nuovi aiuti ai camionisti. Ecco le anticipazioni

Il Consiglio dei ministri prepara nuove misure per autotrasporto e agricoltura: 430 milioni già stanziati vengono sbloccati, con altri 45,2 e 60 milioni previsti. Intanto nel Sud i blocchi mettono a rischio rifornimenti e prodotti alimentari
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La perturbazione che ieri ha causato disagi soprattutto nel Crotonese ha lasciato la Calabria: oggi migliora ovunque con cieli perlopiù poco nuvolosi 
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La Chiesa ha consegnato a Gimigliano il decreto ufficiale di “Civitas Mariae”

La “storica e profonda devozione alla Madonna di Porto” e il ruolo del Santuario di Porto quale centro di fede, spiritualità e pellegrinaggio del Catanzarese e della Calabria nella motivazione consegnata da mons. Maniago alla sindaca Moschella

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Prevenzione, diagnosi precoce e rete per battere il tumore al seno: partecipato incontro alla "De Nobili" di Catanzaro

In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro il tumore al seno, istituzioni, esperti e associazioni si sono riuniti nella Sala Placanica della Biblioteca Comunale per promuovere la cultura della salute, valorizzare il ruolo della Breast Unit e incentivare l'adesione agli screening sul territorio
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Ondata di maltempo sul Catanzarese: piogge forti, vento e crollo delle temperature

Una vasta area di bassa pressione porta un netto peggioramento meteo. Da mercoledi piogge intense, forti raffiche di vento e aria piu fredda interesseranno il territorio
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Eolico nelle Serre, il ministero della Cultura boccia le 10 torri da 200 metri: «Paesaggio da tutelare»

Parere negativo per il progetto da 72 MW tra Chiaravalle Centrale, Torre di Ruggiero e Petrizzi con opere connesse nel Vibonese. L’avvocato Maurizio Teti evidenzia le criticità su paesaggio, boschi e percorsi turistici, ma la partita autorizzativa non è ancora chiusa
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Emergenza rifiuti in Via Tagliamento: «La Provincia intervenga subito»

Nota del consigliere comunale Antonio Barberio su un’area del quartiere Santa Maria di competenza dell’ente intermedio

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«Occhiuto, ma senza bravi rappresentanti Lei come avrebbe potuto vincere anche a Catanzaro?»