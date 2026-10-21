Catanzaro insiste su campagna di prevenzione oncologica

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Dal 23 al 25 ottobre, Catanzaro ospita il Meeting del cinema nel Sud Mediterraneo, un’iniziativa che punta a mettere in connessione giovani autori, produttori e distributori, valorizzando i talenti locali e le potenzialità narrative del Mediterraneo
Il presidente Carpanzano si sofferma sulle reazioni social scaturite a seguito della pubblicazione di una fotografia con protagonisti Cristian e Luca: «Nessuno dovrebbe trasformare un gesto così naturale in una ragione per insultare, umiliare o minacciare»
Le operazioni hanno riguardato la rimozione delle canne e della vegetazione e la sistemazione degli alvei, con l’obiettivo di favorire il deflusso delle acque e ridurre i rischi per la popolazione durante la stagione invernale
Il Consiglio dei ministri prepara nuove misure per autotrasporto e agricoltura: 430 milioni già stanziati vengono sbloccati, con altri 45,2 e 60 milioni previsti. Intanto nel Sud i blocchi mettono a rischio rifornimenti e prodotti alimentari
La “storica e profonda devozione alla Madonna di Porto” e il ruolo del Santuario di Porto quale centro di fede, spiritualità e pellegrinaggio del Catanzarese e della Calabria nella motivazione consegnata da mons. Maniago alla sindaca Moschella
In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro il tumore al seno, istituzioni, esperti e associazioni si sono riuniti nella Sala Placanica della Biblioteca Comunale per promuovere la cultura della salute, valorizzare il ruolo della Breast Unit e incentivare l'adesione agli screening sul territorio
Parere negativo per il progetto da 72 MW tra Chiaravalle Centrale, Torre di Ruggiero e Petrizzi con opere connesse nel Vibonese. L’avvocato Maurizio Teti evidenzia le criticità su paesaggio, boschi e percorsi turistici, ma la partita autorizzativa non è ancora chiusa
Questo pomeriggio il sindaco Nicola Fiorita e la giunta hanno mostrato alla città il nuovo assetto del giardino storico dopo un anno e mezzo di cantieri. Un investimento di 828mila euro che restituisce sicurezza e nuove opportunità al centro storico