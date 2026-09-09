Il gran caldo, a Catanzaro si esce prima da scuola
Ordinanza del sindaco Nicola Fiorita che autorizza gli istituti all’uscita anticipata degli studenti in occasione delle grandi ondate di calore. Saranno i dirigenti ad assumere le dovute determinazioni del caso informando le famiglie
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Per la consigliera comunale l’avvio del Corso in Scienze della Formazione Primaria nella sede di Via degli Eroi e l’inaugurazione delle residenze all’ex scuola Chimirri rappresentano una svolta concreta nel percorso di valorizzazione del cuore della città
L'iniziativa, promossa dall'Assessorato all'Ambiente guidato da Irene Colosimo, mira a preparare la città al passaggio dalla TARI alla Tariffa Puntuale, recependo appieno il principio europeo del "chi inquina paga"
Prima di approdare in Calabria, l'Ufficiale ha maturato una significativa esperienza nella Capitale, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma
L'arrivo di aria più fresca atlantica metterà fine al gran caldo con un calo delle temperature fino a 6-8°C. Dalla giornata di sabato possibili fenomeni intensi con sconfinamenti verso le aree joniche del Catanzarese
Dopo sette anni è tornato a riunirsi in presenza l’organismo che punta a rinsaldare i rapporti con i cittadini presenti nei diversi continenti. Stamattina in Cittadella lo start, domani l’iniziativa si sposta a Palazzo Campanella. Mancuso: «Vogliamo stimolare nuovi investimenti»
Il report dell’Osservatorio sulla povertà educativa condotto da Con i bambini e Openpolis evidenzia le difficoltà della nostra regione, penultima in Italia davanti al Lazio. Fanalini di coda anche i capoluoghi di provincia Catanzaro e Cosenza
L’evento, che vedrà anche la presenza del sindaco Nicola Fiorita, è stato promosso dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica, operante in Calabria con una rete di iscritti, di delegati e di assistenti in ogni diocesi
In linea con il calendario e con le ultime direttive dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la prossima notte — tra lunedì 7 e martedì 8 settembre — si terrà il quinto intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato