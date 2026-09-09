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Società

Il gran caldo, a Catanzaro si esce prima da scuola

Ordinanza del sindaco Nicola Fiorita che autorizza gli istituti all’uscita anticipata degli studenti in occasione delle grandi ondate di calore. Saranno i dirigenti ad assumere le dovute determinazioni del caso informando le famiglie

9 settembre, 2026
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Catanzaro
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
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il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
cultura e servizi

Centro storico, Palaia: «Alloggi, trasporti e didattica: l’università in centro è una scelta strategica»

Per la consigliera comunale l’avvio del Corso in Scienze della Formazione Primaria nella sede di Via degli Eroi e l’inaugurazione delle residenze all’ex scuola Chimirri rappresentano una svolta concreta nel percorso di valorizzazione del cuore della città
Centro storico, Palaia:\u00A0«Alloggi, trasporti e didattica: l’università in centro è una scelta strategica»\n

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Catanzaro si candida al bando per la transizione verso la TARIP: un progetto da 1,7 milioni di euro per innovare la gestione dei rifiuti e valorizzare i comportamenti virtuosi

L'iniziativa, promossa dall'Assessorato all'Ambiente guidato da Irene Colosimo, mira a preparare la città al passaggio dalla TARI alla Tariffa Puntuale, recependo appieno il principio europeo del "chi inquina paga"

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Catanzaro, il Tenente Tancredi Altavilla assume il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile

Prima di approdare in Calabria, l'Ufficiale ha maturato una significativa esperienza nella Capitale, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma
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Meteo, svolta nel weekend: crollo termico anche sul Catanzarese e rischio forti temporali

L'arrivo di aria più fresca atlantica metterà fine al gran caldo con un calo delle temperature fino a 6-8°C. Dalla giornata di sabato possibili fenomeni intensi con sconfinamenti verso le aree joniche del Catanzarese
Salvatore Lia
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L’anniversario

Sono passati 26 anni dalla tragedia di Soverato ma le vittime de Le Giare non si possono dimenticare

Il 10 settembre del 2000 il Beltrame si riversò con potenza inaudita su un campeggio che non doveva stare li. Il ricordo di Fiorita, Bruno e Bosco

Salvatore Lia
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Calabresi nel mondo, insediata la consulta regionale: rappresentanze in oltre 180 paesi

Dopo sette anni è tornato a riunirsi in presenza l’organismo che punta a rinsaldare i rapporti con i cittadini presenti nei diversi continenti. Stamattina in Cittadella lo start, domani l’iniziativa si sposta a Palazzo Campanella. Mancuso: «Vogliamo stimolare nuovi investimenti»
Luana Costa
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Men’s Health: Catanzaro la città italiana con l’aria più pura e meno inquinata

La celebre rivista internazionale punto di riferimento dedicato al benessere, al fitness, alla salute e allo stile di vita maschile ha condotto un’inchiesta tra tutti i capoluoghi 

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Il divario digitale pesa sulla Calabria: solo il 27,2% delle scuole ha un’aula informatica

Il report dell’Osservatorio sulla povertà educativa condotto da Con i bambini e Openpolis evidenzia le difficoltà della nostra regione, penultima in Italia davanti al Lazio. Fanalini di coda anche i capoluoghi di provincia Catanzaro e Cosenza
Paolo Mazza
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L'iniziativa prevede l’erogazione di contributi fitto in favore di nuclei familiari a rischio di povertà o di esclusione sociale
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Seminario S. Pio X, incontro con il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli

L’evento, che vedrà anche la presenza del sindaco Nicola Fiorita, è stato promosso dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica, operante in Calabria con una rete di iscritti, di delegati e di assistenti in ogni diocesi
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Ondate di calore: il Comune di Catanzaro dispone l'uscita anticipata dalle scuole alle ore 13:00 dal 14 al 19 settembre

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