La rettrice della Cattolica in contra la Cec

Giovani e nuove opportunità di crescita. Questo il tema dell'incontro tra la conferenza episcopale calabrese e il rettore dell'università cattolica. Obiettivo è rafforzare questa sinergia per valorizzare le potenzialità degli studenti.
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Il piano riguarda lungomari, difese costiere, litorali e viabilità. Per gli eventi di febbraio il fabbisogno degli interventi prioritari ammonta a 285 milioni. Il vicepresidente della Regione: «Quadro dettagliato delle esigenze più urgenti»
Il rapporto Arpacal fotografa luglio e agosto 2026: temperature medie fino a 2,87 gradi oltre la norma. Dieci nuovi massimi nel Cosentino, cinque nel Reggino. Nel Vibonese nessun record, ma Mileto raggiunge 41,4 gradi
Per la consigliera comunale l’avvio del Corso in Scienze della Formazione Primaria nella sede di Via degli Eroi e l’inaugurazione delle residenze all’ex scuola Chimirri rappresentano una svolta concreta nel percorso di valorizzazione del cuore della città
L'iniziativa, promossa dall'Assessorato all'Ambiente guidato da Irene Colosimo, mira a preparare la città al passaggio dalla TARI alla Tariffa Puntuale, recependo appieno il principio europeo del "chi inquina paga"
Prima di approdare in Calabria, l'Ufficiale ha maturato una significativa esperienza nella Capitale, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma
L'arrivo di aria più fresca atlantica metterà fine al gran caldo con un calo delle temperature fino a 6-8°C. Dalla giornata di sabato possibili fenomeni intensi con sconfinamenti verso le aree joniche del Catanzarese
Dopo sette anni è tornato a riunirsi in presenza l’organismo che punta a rinsaldare i rapporti con i cittadini presenti nei diversi continenti. Stamattina in Cittadella lo start, domani l’iniziativa si sposta a Palazzo Campanella. Mancuso: «Vogliamo stimolare nuovi investimenti»
Il report dell’Osservatorio sulla povertà educativa condotto da Con i bambini e Openpolis evidenzia le difficoltà della nostra regione, penultima in Italia davanti al Lazio. Fanalini di coda anche i capoluoghi di provincia Catanzaro e Cosenza
L’evento, che vedrà anche la presenza del sindaco Nicola Fiorita, è stato promosso dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica, operante in Calabria con una rete di iscritti, di delegati e di assistenti in ogni diocesi