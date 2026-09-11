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24 ORE ALL NEWS

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Società

La rettrice della Cattolica in contra la Cec

Giovani e nuove opportunità di crescita. Questo il tema dell'incontro tra la conferenza episcopale calabrese e il rettore dell'università cattolica. Obiettivo è rafforzare questa sinergia per valorizzare le potenzialità degli studenti.

11 settembre, 2026
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conferenza episcopale calabrese
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
I fondi

Cicloni, alla Calabria quasi 50 milioni. Mancuso: «Più di 60 interventi già definiti, ora attendiamo il via»

Il piano riguarda lungomari, difese costiere, litorali e viabilità. Per gli eventi di febbraio il fabbisogno degli interventi prioritari ammonta a 285 milioni. Il vicepresidente della Regione: «Quadro dettagliato delle esigenze più urgenti»
Redazione
Cicloni, alla Calabria quasi 50 milioni. Mancuso: «Più di 60 interventi già definiti, ora attendiamo il via»\n

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Regione e sindacati insieme a sostegno del Welfare

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Catanzaro, Gorgone: «Voglio una squadra di assatanati»

11 settembre 2026
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La rettrice della Cattolica in contra la Cec

11 settembre 2026
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11 settembre 2026
Ore 19:00
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Ore 19:00
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Il talento di Romina ai giochi del Mediterraneo

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Società

Regione e sindacati insieme a sostegno del Welfare

11 settembre 2026
Ore 19:00
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Sport

Catanzaro, Gorgone: «Voglio una squadra di assatanati»

11 settembre 2026
Ore 19:00
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Società

La rettrice della Cattolica in contra la Cec

11 settembre 2026
Ore 19:00
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Società

Il talento di Romina ai giochi del Mediterraneo

12 settembre 2026
Ore 12:00
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Società

Regione e sindacati insieme a sostegno del Welfare

11 settembre 2026
Ore 19:00
Regione e sindacati insieme a sostegno del Welfare
Il report

Estate rovente, due mesi di caldo senza tregua in Calabria: il record a Sellia con 45 gradi. Tutti i dati

Il rapporto Arpacal fotografa luglio e agosto 2026: temperature medie fino a 2,87 gradi oltre la norma. Dieci nuovi massimi nel Cosentino, cinque nel Reggino. Nel Vibonese nessun record, ma Mileto raggiunge 41,4 gradi
Redazione Attualità
Estate rovente, due mesi di caldo senza tregua in Calabria: il record a Sellia\u00A0con 45 gradi. Tutti i dati\n
Tolleranza zero

Droni antincendio, quasi 5mila voli in Calabria: 73 i roghi individuati e 93 segnalazioni in due mesi

Sono i numeri delle attività svolte da società del Gruppo Enav, nell'ambito dell'operazione Tolleranza Zero ideata dalla Regione. Raggiunti 361 comuni
Redazione Attualità
Droni antincendio, quasi 5mila voli in Calabria: 73 i roghi individuati e 93 segnalazioni\u00A0in due mesi\n
il progetto

Competenze digitali e lavoro per 30 giovani detenuti dell’Istituto Penale per Minorenni di Catanzaro: nasce “Connessi al futuro”

Il progetto del Centro Calabrese di Solidarietà ETS, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, durerà 24 mesi
Redazione
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Protocollo a Catanzaro

Intesa ufficiale per un nuovo modello di welfare: Regione e sindacati a sostegno delle categorie più deboli

L'assessora Straface e la triade Trotta, Senese e Lavìa firmano un protocollo triennale per ascolto, individuazione ed aiuto ai fragili

Nico De Luca
Intesa ufficiale per un nuovo modello di welfare: Regione e sindacati a sostegno delle categorie più deboli
CICLO DI APPUNTAMENTI

“Ovunque tu sia. Noi ci siamo”: la Fondazione RaGi trasforma il Mese dell’Alzheimer in un abbraccio quotidiano alle famiglie

Un impegno che non si esaurisce in una ricorrenza: il programma degli eventi in Calabria per abbattere la solitudine e costruire una comunità curante
Redazione
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cultura e servizi

Centro storico, Palaia: «Alloggi, trasporti e didattica: l’università in centro è una scelta strategica»

Per la consigliera comunale l’avvio del Corso in Scienze della Formazione Primaria nella sede di Via degli Eroi e l’inaugurazione delle residenze all’ex scuola Chimirri rappresentano una svolta concreta nel percorso di valorizzazione del cuore della città
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tutela dell’ambiente

Catanzaro si candida al bando per la transizione verso la TARIP: un progetto da 1,7 milioni di euro per innovare la gestione dei rifiuti e valorizzare i comportamenti virtuosi

L'iniziativa, promossa dall'Assessorato all'Ambiente guidato da Irene Colosimo, mira a preparare la città al passaggio dalla TARI alla Tariffa Puntuale, recependo appieno il principio europeo del "chi inquina paga"

Redazione
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cambio al vertice

Catanzaro, il Tenente Tancredi Altavilla assume il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile

Prima di approdare in Calabria, l'Ufficiale ha maturato una significativa esperienza nella Capitale, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma
Redazione
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le previsioni

Meteo, svolta nel weekend: crollo termico anche sul Catanzarese e rischio forti temporali

L'arrivo di aria più fresca atlantica metterà fine al gran caldo con un calo delle temperature fino a 6-8°C. Dalla giornata di sabato possibili fenomeni intensi con sconfinamenti verso le aree joniche del Catanzarese
Salvatore Lia
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L’anniversario

Sono passati 26 anni dalla tragedia di Soverato ma le vittime de Le Giare non si possono dimenticare

Il 10 settembre del 2000 il Beltrame si riversò con potenza inaudita su un campeggio che non doveva stare li. Il ricordo di Fiorita, Bruno e Bosco

Salvatore Lia
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Attualità

Calabresi nel mondo, insediata la consulta regionale: rappresentanze in oltre 180 paesi

Dopo sette anni è tornato a riunirsi in presenza l’organismo che punta a rinsaldare i rapporti con i cittadini presenti nei diversi continenti. Stamattina in Cittadella lo start, domani l’iniziativa si sposta a Palazzo Campanella. Mancuso: «Vogliamo stimolare nuovi investimenti»
Luana Costa
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Il primato

Men’s Health: Catanzaro la città italiana con l’aria più pura e meno inquinata

La celebre rivista internazionale punto di riferimento dedicato al benessere, al fitness, alla salute e allo stile di vita maschile ha condotto un’inchiesta tra tutti i capoluoghi 

Redazione
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L’indagine

Il divario digitale pesa sulla Calabria: solo il 27,2% delle scuole ha un’aula informatica

Il report dell’Osservatorio sulla povertà educativa condotto da Con i bambini e Openpolis evidenzia le difficoltà della nostra regione, penultima in Italia davanti al Lazio. Fanalini di coda anche i capoluoghi di provincia Catanzaro e Cosenza
Paolo Mazza
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info utili

Catanzaro, progetto “Una casa per tutti”: pubblicato l’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi

L'iniziativa prevede l’erogazione di contributi fitto in favore di nuclei familiari a rischio di povertà o di esclusione sociale
Redazione
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l’appuntamento

Seminario S. Pio X, incontro con il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli

L’evento, che vedrà anche la presenza del sindaco Nicola Fiorita, è stato promosso dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica, operante in Calabria con una rete di iscritti, di delegati e di assistenti in ogni diocesi
Redazione
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la decisione

Ondate di calore: il Comune di Catanzaro dispone l'uscita anticipata dalle scuole alle ore 13:00 dal 14 al 19 settembre

Ordinanza del sindaco Fiorita a tutela della salute degli studenti e del personale scolastico per far fronte alle elevate temperature meteorologiche
Redazione
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La foto

Tiriolo, lo spettacolare istante in cui un fulmine colpisce l’antenna di telecomunicazioni: nessun danno

L’immagine tratta dal filmato della webcam della Stazione Meteorologica di Sant’Elia puntata sul suggestivo borgo del Catanzarese

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Il ten. Coccia da Soverato a Catanzaro Soveria Mannelli, ecco il cap. Perrone

Avvicendamenti nell’Arma: Coccia passa dal NOR della cittadina jonica al NOE nel capoluogo mentre nel Reventino si completa il vertice della Compagnia

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La parrocchia di Santa Maria Zarapoti dona statuetta Vergine per la stazione della Metro

Il consigliere comunale Antonio Barberio ringrazia i parroci e quanti hanno contribuito con dedizione alla realizzazione dell'iniziativa

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Slitta a sabato l’abbassamento delle temperature, permane il caldo secco

Ancora incerta la traiettoria della perturbazione atlantica che mette in dubbio l’arrivo anche di precipitazioni sul settore jonico

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