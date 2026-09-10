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24 ORE ALL NEWS

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Politica

«Calabria: numeri impietosi, altro che social giulivi!»

Attuali ed ex politici di area centrosinistra si sono ritrovati a Lamezia per ascoltare i dati di una Calabria diversa da come viene raccontata.

10 settembre, 2026
ULTIMA ORA
La denuncia

Catanzaro, a Santa Maria strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di Giovanni Costa

Il consigliere comunale porta alla pubblica attenzione il caso del rione a sud e punta il dito contro l’amministrazione: «L'amministrazione rischia di lasciare in eredità una città con problemi»
Redazione
Catanzaro, a Santa Maria\u00A0strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di\u00A0Giovanni Costa\n
politica

Parco Eolico “Rivachiera”: Visione Girifalco denuncia la mancanza di trasparenza del sindaco Deonofrio e chiede una riunione  

redazione
Parco Eolico “Rivachiera”: Visione Girifalco denuncia la mancanza di trasparenza del sindaco Deonofrio e chiede una riunione\n\u00A0\n
Palazzo De Nobili

Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana

Mancanza numero legale oggi ed impossibilità di presiedere quello di martedì alla base del rinvio

Redazione
Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana
Decoro urbano

Cimitero di Santa Maria nel degrado, Costanzo: «Incuria e pericoli, serve un intervento immediato»

Il consigliere comunale denuncia lo stato di abbandono della struttura tra perdite idriche, cantieri incompiuti e vegetazione fuori controllo: «A repentaglio la sicurezza dei cittadini e la dignità dei luoghi del ricordo»
Redazione
Cimitero di Santa Maria nel degrado, Costanzo: «Incuria e pericoli, serve un intervento immediato»\n

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Us Catanzaro, parte il nuovo piano di marketing

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Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro

10 settembre 2026
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«Calabria: numeri impietosi, altro che social giulivi!»

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Il gran caldo, a Catanzaro si esce prima da scuola

9 settembre 2026
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Il gran caldo, a Catanzaro si esce prima da scuola

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Us Catanzaro, parte il nuovo piano di marketing

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Cronaca

Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro

10 settembre 2026
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A Rende

Il ritorno di Clemente Mastella con “Noi di Centro”: «Non vogliamo costruire il campo largo, ma il campo giusto»

L’ex ministro ha tenuto a battesimo la nascita del movimento in Calabria. Presidente sarà Bonaventura Lamacchia, segretario regionale Vincenzo Speziali. Nel dibattito i limiti di un centrosinistra definito “sbiadito” e incapace di fronteggiare l’avanzata delle destre in Italia
Massimo Clausi
Il ritorno di Clemente Mastella con “Noi di Centro”:\u00A0«Non vogliamo costruire il campo largo, ma il campo giusto»\n
L’intervento

Catanzaro, aria pulita e città della "tornanza", Iemma: «La salute come progetto di comunità»

La riflessione della vicesindaca dopo i recenti dati diffusi dall’European Environment Agency, che posizionano Catanzaro come la città italiana con il quadro più favorevole per la qualità dell’aria
Redazione
Catanzaro, aria pulita e città della \"tornanza\", Iemma: «La salute come progetto di comunità»\n
verso le comunali

Il movimento dell’avvocato Pitaro tira dritto e lancia «una grande iniziativa per il quartiere marinaro» 

Il coordinatore di “Catanzaro punto di Svolta”, annuncia «che chiusa la pausa estiva, si punta a trarre dai 14 tavoli tematici, distribuiti tra diversi settori e ambiti di lavoro, l'elaborazione, nei prossimi mesi, delle linee programmatiche per il futuro della città»
Redazione
Il movimento dell’avvocato\u00A0Pitaro tira dritto e lancia\u00A0«una grande iniziativa per il quartiere marinaro»\u00A0\n
La sfida

«Altro che Calabria straordinaria»: Loiero riunisce il centrosinistra e presenta i numeri (reali) sulla regione

L’ex governatore riunisce volti storici e nuovi del centrosinistra regionale per smontare la narrazione social del centrodestra. Cersosimo: «Un calabrese su due è povero o a rischio povertà». Poi la stilettata al Pd: «Non li frequento da anni perché non mi invitano...»
Nico De Luca
«Altro che Calabria straordinaria»: Loiero riunisce il centrosinistra e presenta i numeri (reali) sulla regione\n
La scelta

Futuro Nazionale, caos in Calabria: Talarico lascia il partito e parla di 2.500 dissidenti. Furgiuele: «Si inventa i numeri»

Il dirigente lametino annuncia l’addio e sostiene che 1.200 iscritti del suo comitato siano pronti a seguirlo. Il coordinatore regionale respinge la ricostruzione e replica 
Redazione Politica
Futuro Nazionale, caos in Calabria: Talarico lascia il partito e parla di 2.500 dissidenti. Furgiuele: «Si inventa i numeri»\n
il confronto

Isola pedonale su Corso Mazzini, nuovo incontro tra amministrazione e commercianti: confermata la data del 25 settembre

Dehors: dal Comune è arrivato il via libera per gli esercenti alle progettazioni delle strutture e all’avvio dei relativi iter burocratici
Redazione
Isola pedonale su Corso Mazzini,\u00A0nuovo incontro tra amministrazione e\u00A0commercianti: confermata\u00A0la data del 25 settembre\n
il dibattito

Sanità, Bruno: «Catanzaro non ha bisogno di altro cemento, ma di tecnologie e servizi»

Il capogruppo di Tridico Presidente interviene sul futuro del Pugliese e sollecita un maggiore impegno del Comune: «Un buon ospedale può esistere soltanto se accompagnato da una vera assistenza territoriale»
Redazione
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L’intervista

«La Calabria è alla deriva e rischia di sparire. Basta parole, servono soluzioni»: Loiero lancia l’allarme

Sanità, spopolamento e fuga dei giovani: al T Hotel il confronto promosso da Franco Petramala con i numeri del professor Cersosimo per misurare la crisi e cercare nuove risposte. Ad intervenire anche l'ex governatore
Riccardo Montanaro
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Politica

Trasporto pubblico in Calabria, il Pd attacca la Regione: «Fermate la riforma e ascoltate i sindaci»

I consiglieri dem contestano il mancato confronto con Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia sulla riforma del Tpl che prevede la nascita di Amcal al posto di Artcal. Chiesta la sospensione dell'iter: «Si avvii una nuova fase di audizioni»
Redazione Politica
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giustizia

Carcere minorile di Catanzaro, visita istituzionale dell’Amministrazione comunale insieme alla Camera Penale

Iemma, Bosco e Buccolieri: «Ascolto e vicinanza per sostenere i percorsi di rieducazione e reinserimento»
Redazione
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il calendario

Lotta al virus "West Nile", disinfestazione notturna nella Zona Est: le vie interessate e le raccomandazioni alla cittadinanza

La prossima notte tra giovedì 3 settembre e venerdì 4 settembre si terrà il terzo intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato, che interesserà specificamente l’area della Zona Est del territorio comunale
Redazione
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verso l’evento

“Cena Straordinaria” a Catanzaro, ordinanza del comando di Polizia Locale: tutte le prescrizioni

In vista dell’evento programmato nei giorni 4, 5 e 6 settembre prossimi, il comando di Polizia Locale ha emesso un’ordinanza relativa alla sosta e alla circolazione
Redazione
“Cena Straordinaria” a Catanzaro, ordinanza del comando di Polizia Locale: tutte le prescrizioni\n
Palazzo De Nobili

Area Demanio marittimo, comunale e civico: cambia il luogo di ricevimento del pubblico

Gli orari di ricevimento del pubblico saranno: lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso gli uffici siti in via Jannoni 91 – terzo piano (ex catasto, di fronte la Casa Comunale)
Redazione
Area Demanio marittimo, comunale e civico: cambia il luogo di ricevimento del pubblico\n
il finanziamento

Videosorveglianza a Catanzaro, Squillace: «Determinante il ruolo della sottosegretaria Wanda Ferro»

L’assessore ai Lavori Pubblici: «Al di là delle appartenenze e del colore politico quello che deve essere messo in evidenza è il valore della collaborazione tra istituzioni quando questa è orientata esclusivamente all’interesse della comunità»
Redazione
Videosorveglianza a Catanzaro, Squillace: «Determinante il ruolo della sottosegretaria Wanda Ferro»\n
sicurezza

Comune Catanzaro: concluse le procedure di aggiudicazione per l’ampliamento e l’evoluzione tecnologica della videosorveglianza urbana

I lavori riguarderanno in particolare: le strade comunali dei quartieri periferici della città (interventi di potenziamento) e il reticolo viabile del centro storico (interventi di aggiornamento tecnologico)
Redazione
Comune Catanzaro: concluse le procedure di aggiudicazione\u00A0per l’ampliamento e l’evoluzione tecnologica\u00A0della videosorveglianza urbana\n
L’intervento

Riforma del trasporto pubblico, protesta dei sindaci: «Catanzaro, Cosenza e Vibo escluse»

Fiorita, Caruso e Romeo spiegano di aver chiesto il rinvio della propria audizione a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. I tre chiedono ora l’intervento del presidente Occhiuto: «Il confronto non venga considerato chiuso»
Redazione Politica
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l’iniziativa

Inaugurato al Parco Gaslini il nuovo Punto Allattamento: «Un segnale concreto di civiltà e vicinanza alle famiglie»

L’intervento nasce dalla sinergia tra l'amministrazione comunale, il Rotary Club Catanzaro, il Rotaract Club Catanzaro, e il Distretto Rotary 2102
Redazione
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A Palazzo De Nobili

Isola pedonale permanente su Corso Mazzini: l’Amministrazione incontra i commercianti: si parte il 25 settembre

Al centro del confronto la pedonalizzazione del tratto di Corso Mazzini compreso tra la Camera di Commercio e la Questura: confronto aperto per accompagnare la nuova fase
Redazione
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aree rurali

Davoli,150mila euro dalla PAC per Via Santa Lucia: più sicurezza e nuova illuminazione nel borgo

Nell'ambito dello stesso programma, anche altri comuni della provincia di Catanzaro hanno ottenuto finanziamenti simili per interventi di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità comunale
Francesco Mazzoleni
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Politica

Montepaone, nasce il comitato di Futuro Nazionale: Barbara De Vito alla guida 

A guidare il comitato del movimento del generale Vannacci, su mandato del referente regionale Domenico Furgiuele, è la dottoressa De Vito: «Vogliamo essere una presenza positiva e propositiva, al servizio dei cittadini e in dialogo con le istituzioni»
Redazione
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