«Calabria: numeri impietosi, altro che social giulivi!»

Il consigliere comunale denuncia lo stato di abbandono della struttura tra perdite idriche, cantieri incompiuti e vegetazione fuori controllo: «A repentaglio la sicurezza dei cittadini e la dignità dei luoghi del ricordo»
L’ex ministro ha tenuto a battesimo la nascita del movimento in Calabria. Presidente sarà Bonaventura Lamacchia, segretario regionale Vincenzo Speziali. Nel dibattito i limiti di un centrosinistra definito “sbiadito” e incapace di fronteggiare l’avanzata delle destre in Italia
Il coordinatore di “Catanzaro punto di Svolta”, annuncia «che chiusa la pausa estiva, si punta a trarre dai 14 tavoli tematici, distribuiti tra diversi settori e ambiti di lavoro, l'elaborazione, nei prossimi mesi, delle linee programmatiche per il futuro della città»
L’ex governatore riunisce volti storici e nuovi del centrosinistra regionale per smontare la narrazione social del centrodestra. Cersosimo: «Un calabrese su due è povero o a rischio povertà». Poi la stilettata al Pd: «Non li frequento da anni perché non mi invitano...»
Il capogruppo di Tridico Presidente interviene sul futuro del Pugliese e sollecita un maggiore impegno del Comune: «Un buon ospedale può esistere soltanto se accompagnato da una vera assistenza territoriale»
Sanità, spopolamento e fuga dei giovani: al T Hotel il confronto promosso da Franco Petramala con i numeri del professor Cersosimo per misurare la crisi e cercare nuove risposte. Ad intervenire anche l'ex governatore
I consiglieri dem contestano il mancato confronto con Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia sulla riforma del Tpl che prevede la nascita di Amcal al posto di Artcal. Chiesta la sospensione dell'iter: «Si avvii una nuova fase di audizioni»
La prossima notte tra giovedì 3 settembre e venerdì 4 settembre si terrà il terzo intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato, che interesserà specificamente l’area della Zona Est del territorio comunale
Gli orari di ricevimento del pubblico saranno: lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso gli uffici siti in via Jannoni 91 – terzo piano (ex catasto, di fronte la Casa Comunale)
L’assessore ai Lavori Pubblici: «Al di là delle appartenenze e del colore politico quello che deve essere messo in evidenza è il valore della collaborazione tra istituzioni quando questa è orientata esclusivamente all’interesse della comunità»
I lavori riguarderanno in particolare: le strade comunali dei quartieri periferici della città (interventi di potenziamento) e il reticolo viabile del centro storico (interventi di aggiornamento tecnologico)
Fiorita, Caruso e Romeo spiegano di aver chiesto il rinvio della propria audizione a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. I tre chiedono ora l’intervento del presidente Occhiuto: «Il confronto non venga considerato chiuso»
A guidare il comitato del movimento del generale Vannacci, su mandato del referente regionale Domenico Furgiuele, è la dottoressa De Vito: «Vogliamo essere una presenza positiva e propositiva, al servizio dei cittadini e in dialogo con le istituzioni»