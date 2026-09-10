Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro
Nuovo allarme da parte dei sindacati di polizia penitenziari per il ritrovamento nei pressi del carcere di Catanzaro di un pacco contenente telefoni cellulari, con ogni probabilità destinati ai detenuti. Il tentativo di introduzione è stato sventato, ma il sindacato denuncia sistemi sempre più sofisticati.
L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Secondo il gip, il capobastone Costa avrebbe investito denaro illecito in una gara milionaria: l’accordo cercato con gli Oliveri, i rilanci ogni 15 minuti e il piano per schermare gli acquirenti. I dettagli nelle indagini della Dda di Catanzaro
Il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione e dà ragione ai consiglieri di opposizione. Referendum sempre più vicino. Il commento del Pd: «Occhiuto venga in aula a chiudere questa triste pagina»
La 59enne, di origini bulgare, avrebbe sfilato il prezioso dal collo della donna durante il servizio di assistenza domiciliare. La collana è stata ritrovata dai Carabinieri di Squillace e restituita alla proprietaria
Il dramma che ha colpito la famiglia di Gioiosa Ionica chiude in modo atroce una stagione punteggiata da incidenti costati la vita a troppe persone. Dalla 106 all’A2, passando per le tante provinciali: un lungo elenco di vittime
Giovanni Camassa, l'agricoltore di Melendugno condannato in via definitiva all'ergastolo, ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che ha rigettato l'istanza di revisione della sentenza
Il procedimento riguardava due dipendenti e presunte condizioni lavorative irregolari. Il giudice ha respinto la ricostruzione accusatoria e pronunciato l’assoluzione per il legale rappresentante di una società di noleggio
Dagli imprenditori ai professionisti, fino a funzionari e pezzi delle istituzioni: la sostituta procuratrice della Dda di Catanzaro accende i riflettori sulla rete che alimenta il capitale sociale dei clan e chiede alla politica di essere trasparente
Dopo una condanna per estorsione continuata l’imprenditore, con l’aiuto dell’avvocato Mellea, avrebbe cercato di sottrarre patrimoni e cantieri da possibili sequestri. La cessione delle quote ai familiari e il dipendente straniero che diventa amministratore unico
Ipotizzati legami con i clan di Melicucco e con la ‘ndrina La Rosa di Tropea. Sequestrati beni per 37 milioni: due persone in carcere, tre ai domiciliari. Sigilli a 398 immobili, 15 società agricole e 2,5 milioni di euro. L’inchiesta della Procura svela, secondo l’accusa, una rete di società e prestanome tra agricoltura e immobiliare
Dopo cinque anni alla guida della Compagnia Carabinieri, l'Ufficiale lascia il presidio del territorio tra Catanzaro e Lamezia Terme. Il ringraziamento dell'Arma e della comunità per l'impegno operativo e le iniziative sulla legalità nelle scuole