Social
Home page>Video>Cronaca>Telefoni in carcere, ten...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro

Nuovo allarme da parte dei sindacati di polizia penitenziari per il ritrovamento nei pressi del carcere di Catanzaro di un pacco contenente telefoni cellulari, con ogni probabilità destinati ai detenuti. Il tentativo di introduzione è stato sventato, ma il sindacato denuncia sistemi sempre più sofisticati.

10 settembre, 2026
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp:\u00A0«Necessario incrementare l’apparato di controllo»\n
La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde\n
ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione\n
L’inchiesta

Asta da 3 milioni con 60mila euro in contanti per la cauzione: il colpaccio della ’ndrangheta per i 200 ettari nel Reggino

Secondo il gip, il capobastone Costa avrebbe investito denaro illecito in una gara milionaria: l’accordo cercato con gli Oliveri, i rilanci ogni 15 minuti e il piano per schermare gli acquirenti. I dettagli nelle indagini della Dda di Catanzaro
Alessia Truzzolillo
Asta da 3 milioni con 60mila euro in contanti\u00A0per la cauzione: il colpaccio della\u00A0’ndrangheta per i 200 ettari nel Reggino\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

Us Catanzaro, parte il nuovo piano di marketing

11 settembre 2026
Ore 11:08
Us Catanzaro, parte il nuovo piano di marketing
Cronaca

Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro

10 settembre 2026
Ore 12:27
Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro
Politica

«Calabria: numeri impietosi, altro che social giulivi!»

10 settembre 2026
Ore 12:25
«Calabria: numeri impietosi, altro che social giulivi!»
Società

Il gran caldo, a Catanzaro si esce prima da scuola

9 settembre 2026
Ore 18:20
Il gran caldo, a Catanzaro si esce prima da scuola
Politica

«Calabria: numeri impietosi, altro che social giulivi!»

10 settembre 2026
Ore 12:25
«Calabria: numeri impietosi, altro che social giulivi!»
Società

Il gran caldo, a Catanzaro si esce prima da scuola

9 settembre 2026
Ore 18:20
Il gran caldo, a Catanzaro si esce prima da scuola
Sport

Us Catanzaro, parte il nuovo piano di marketing

11 settembre 2026
Ore 11:08
Us Catanzaro, parte il nuovo piano di marketing
Cronaca

Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro

10 settembre 2026
Ore 12:27
Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro
Politica

«Calabria: numeri impietosi, altro che social giulivi!»

10 settembre 2026
Ore 12:25
«Calabria: numeri impietosi, altro che social giulivi!»
Società

Il gran caldo, a Catanzaro si esce prima da scuola

9 settembre 2026
Ore 18:20
Il gran caldo, a Catanzaro si esce prima da scuola
Sport

Us Catanzaro, parte il nuovo piano di marketing

11 settembre 2026
Ore 11:08
Us Catanzaro, parte il nuovo piano di marketing
Cronaca

Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro

10 settembre 2026
Ore 12:27
Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro
La decisione

Referendum sui sottosegretari in Calabria: il Tar dichiara l'inammissibilità e passa la palla al giudice ordinario

Il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione e dà ragione ai consiglieri di opposizione. Referendum sempre più vicino. Il commento del Pd: «Occhiuto venga in aula a chiudere questa triste pagina»
Alessia Truzzolillo
Referendum sui sottosegretari in Calabria: il Tar dichiara l'inammissibilità e passa la palla al giudice ordinario\n
Nel Catanzarese

Squillace, sfila una collana d’oro all’anziana assistita: denunciata badante

Il gioiello ritrovato dai carabinieri nell’abitazione della 59enne. La denuncia era stata presentata dalla vittima
Redazione Cronaca
Squillace, sfila una collana d’oro all’anziana assistita: denunciata badante\n
il fatto

Squillace, anziana di 97 anni derubata della collana d’oro: denunciata la badante

La 59enne, di origini bulgare, avrebbe sfilato il prezioso dal collo della donna durante il servizio di assistenza domiciliare. La collana è stata ritrovata dai Carabinieri di Squillace e restituita alla proprietaria
Redazione
Squillace, anziana di 97 anni derubata della collana d’oro: denunciata la badante\n
Tragico bilancio

Luca, Andrea e gli altri: più di 20 morti da giugno a oggi. L’estate di sangue sulle strade calabresi

Il dramma che ha colpito la famiglia di Gioiosa Ionica chiude in modo atroce una stagione punteggiata da incidenti costati la vita a troppe persone. Dalla 106 all’A2, passando per le tante provinciali: un lungo elenco di vittime
Mariassunta Veneziano
Luca, Andrea e gli altri: più di 20 morti da giugno a oggi. L’estate di sangue sulle strade calabresi\n
Questura

La Polizia di Catanzaro accompagna uno scafista a Potenza in vista del rimpatrio

L’uomo ha scontato una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Redazione
La Polizia di Catanzaro accompagna uno scafista a Potenza in vista del rimpatrio
L’inchiesta

Catanzaro Servizi, cinque indagati per i crediti fiscali ritenuti falsi: perquisizioni in quattro regioni

La Procura di Catanzaro indaga per truffa aggravata sull’acquisto di crediti d’imposta ritenuti inesistenti. Nel mirino anche ex amministratore e revisore della partecipata comunale
Redazione Cronaca
Catanzaro Servizi, cinque indagati per i crediti fiscali ritenuti falsi: perquisizioni in quattro regioni\n
L’omicidio

Giovane mamma seviziata e uccisa in Puglia, l’imputato chiede la revisione del processo

Giovanni Camassa, l'agricoltore di Melendugno condannato in via definitiva all'ergastolo, ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che ha rigettato l'istanza di revisione della sentenza
Redazione Cronaca
Giovane mamma seviziata e uccisa in Puglia, l’imputato chiede la revisione del processo\n
La sentenza

Accusato di caporalato e sfruttamento del lavoro, imprenditore assolto a Lamezia: «Il fatto non sussiste»

Il procedimento riguardava due dipendenti e presunte condizioni lavorative irregolari. Il giudice ha respinto la ricostruzione accusatoria e pronunciato l’assoluzione per il legale rappresentante di una società di noleggio
Antonio Alizzi
Accusato di caporalato e sfruttamento del lavoro, imprenditore assolto a Lamezia: «Il fatto non sussiste»
Il caso

Nocera Terinese, un deposito agricolo trasformato in una villetta: presentato un esposto sull’immobile dell’ex sindaco Gigliotti

L’iniziativa dell’ex vicesindaco Francesco Cardamone dopo le pronunce della giustizia amministrativa. L’atto trasmesso anche alla Procura di Lamezia, al prefetto e alla Corte dei Conti
Redazione
Nocera Terinese, un deposito agricolo trasformato in una villetta: presentato un esposto sull’immobile dell’ex sindaco Gigliotti\n
il fatto

Carcere di Catanzaro, la Polizia Penitenziaria sventa un altro blitz: sequestrati 6 cellulari tra i rifiuti

L’allerta dell’agente addetto alla spazzatura blocca l'ingresso dei telefoni. L'Uspp: «Lavoro straordinario della Penitenziaria, ma servono più risorse contro droni e nuove minacce»
Redazione
Carcere di Catanzaro, la Polizia Penitenziaria sventa un altro blitz: sequestrati 6 cellulari tra i rifiuti\n
Tentativo sventato

Sei cellulari nascosti vicino al carcere di Catanzaro: la scoperta durante la bonifica dell’area esterna

Un agente della Polizia Penitenziaria ha individuato alcuni involucri sospetti vicino al deposito dei rifiuti: all’interno sei telefoni e i caricatori. L’Uspp: «Vigilanza fondamentale»
Redazione Cronaca
Sei cellulari nascosti vicino al carcere di Catanzaro: la scoperta durante la bonifica dell’area esterna\n
L’appello

’Ndrangheta, la pm Frustaci rilancia l’allarme sulla zona grigia: «La vera forza della mafia è fuori dalla mafia»

Dagli imprenditori ai professionisti, fino a funzionari e pezzi delle istituzioni: la sostituta procuratrice della Dda di Catanzaro accende i riflettori sulla rete che alimenta il capitale sociale dei clan e chiede alla politica di essere trasparente
Redazione Cronaca
’Ndrangheta, la pm Frustaci rilancia l’allarme sulla zona grigia: «La vera forza della mafia è fuori dalla mafia»\n
Inchiesta a Catanzaro

«Ogni due anni gli apro un’azienda», la ragnatela di prestanome per blindare il patrimonio dei Lerose: c'è anche un operaio indiano

Dopo una condanna per estorsione continuata l’imprenditore, con l’aiuto dell’avvocato Mellea, avrebbe cercato di sottrarre patrimoni e cantieri da possibili sequestri. La cessione delle quote ai familiari e il dipendente straniero che diventa amministratore unico
Alessia Truzzolillo
«Ogni due anni gli apro un’azienda», la ragnatela di prestanome per blindare il patrimonio dei Lerose: c'è anche un operaio indiano
Viabilità

Incidente sulla 106 Jonica, tratto chiuso a Simeri Crichi

Nel sinistro coinvolti tre veicoli. Sul posto Anas, carabinieri e vigili del fuoco
Redazione Cronaca
Incidente sulla 106 Jonica, tratto chiuso a Simeri Crichi\n
Carabinieri

Il capitàno Migliano lascia Soveria Mannelli per comandare la Compagnia di Petilia

L’ufficiale dell’Arma ha trascorso cinque anni nel Reventino dove lascia il ricordo di un professionista con altissimo senso dello Stato e delle Istituzioni

Redazione
Il capitàno Migliano lascia Soveria Mannelli per comandare la Compagnia di Petilia
Operazione Scico

Associazione a delinquere, ai domiciliari due imprenditori ed un avvocato catanzaresi

Nell’operazione disposta dal Tribunale del capoluogo anche sequestri per oltre 30 milioni di euro

Redazione
Associazione a delinquere, ai domiciliari due imprenditori ed un avvocato catanzaresi
L’inchiesta

Aste, truffe sui fondi agricoli e riciclaggio con l’ombra della ‘ndrangheta, blitz a Catanzaro: arrestati imprenditori e un avvocato -NOMI

Ipotizzati legami con i clan di Melicucco e con la ‘ndrina La Rosa di Tropea. Sequestrati beni per 37 milioni: due persone in carcere, tre ai domiciliari. Sigilli a 398 immobili, 15 società agricole e 2,5 milioni di euro. L’inchiesta della Procura svela, secondo l’accusa, una rete di società e prestanome tra agricoltura e immobiliare
Redazione Cronaca
Aste, truffe sui fondi agricoli e riciclaggio con l’ombra della ‘ndrangheta, blitz a Catanzaro: arrestati imprenditori e un avvocato -NOMI\n
Il bilancio

Estate sicura nel Crotonese, oltre 34mila persone controllate dalla Polizia

Nel bilancio di luglio e agosto anche 17 arresti, 52 denunce, oltre un chilo di droga sequestrata e 50 misure di prevenzione: rafforzati i controlli nelle principali località turistiche
Redazione
Estate sicura nel Crotonese, oltre 34mila persone controllate dalla Polizia\n
Arma

Carabinieri, il capitano Cuzzola lascia Girifalco: assumerà il comando alla scuola allievi di Reggio Calabria

Dopo cinque anni alla guida della Compagnia Carabinieri, l'Ufficiale lascia il presidio del territorio tra Catanzaro e Lamezia Terme. Il ringraziamento dell'Arma e della comunità per l'impegno operativo e le iniziative sulla legalità nelle scuole
Carabinieri, il capitano Cuzzola lascia Girifalco: assumerà il comando alla scuola allievi di Reggio Calabria\n
Numerose violazioni

Movida, stop a un locale di Stalettì: troppi clienti e rischi per chi ballava vicino alla scogliera

Controlli interforze in un locale della costa catanzarese: vie di fuga inadeguate, porte senza maniglioni, lavoratori in nero e un’area a rischio caduta sulla scogliera. Scatta la sospensione
Redazione Cronaca
Movida, stop a\u00A0un locale di Stalettì: troppi clienti e rischi per chi ballava vicino alla scogliera\n
1
...
PIÙ LETTI
1
L’inchiesta

Catanzaro Servizi, cinque indagati per i crediti fiscali ritenuti falsi: perquisizioni in quattro regioni

2
l’intervista

Tremerà come la primavera sotto il cielo di Borgia: la Marilyn segreta di Mariska Bordoni ci insegna a non avere paura delle nostre fragilità

3
La sfida

«Altro che Calabria straordinaria»: Loiero riunisce il centrosinistra e presenta i numeri (reali) sulla regione

4
Sanità

Verso la nomina dei nuovi vertici delle Asp calabresi, Simona Carbone in pole per la Dulbecco: attesa la decisione in giunta

5
Il primato

Men’s Health: Catanzaro la città italiana con l’aria più pura e meno inquinata