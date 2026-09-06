Nuova ss106, prosegue la fase di dibattito pubblico
Prosegue il dibattito pubblico sulla nuova Statale 106 tra Reggio Calabria e Catanzaro. Quattro le alternative sul tavolo, con costi, tracciati e caratteristiche profondamente differenti. Il confronto entra adesso nella fase decisiva: dalla scelta tra pedemontana e soluzioni costiere fino agli svincoli e ai collegamenti con i territori
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
VIDEO | Nel suo atelier produce fibre, tessuti e abiti custodendo antiche tradizioni tessili. E continua a guardare al mondo senza lasciare la sua terra. Cosa ci ha detto nel format “L’intervista” in onda su LaC OnAir dalla suite aeroportuale di Lamezia Terme
Temperature record, siccità, alluvioni, erosione costiera e dissesto mettono sotto pressione territori ed economie. Servono investimenti strutturali su acqua, agricoltura, coste, boschi, energia e prevenzione
Il progetto di Legambiente è sbarcato anche sulle coste calabresi. Springer spaniel, segugi e labrador a tutela della specie che sempre più spesso nidifica sui nostri litorali. L’esperto: «Consapevoli che condividiamo la spiaggia con loro, servono molte attenzioni»
Il ragazzo di Montepaone racconta come un’esperienza lavorativa abbia trasformato il suo modo di guardare alle persone, allo studio e al futuro. Così ha scoperto una realtà molto più ricca di quanto immaginasse
La dirigente del Polo Siciliani-De Nobili Filomena Rita Folino descrive in esclusiva al nostro Network il grande edificio di Siano vicinissimo al centro città. Un sistema sperimentale di navette per l’entrata e l’uscita dei ragazzi
Un’esperienza che ha intrecciato arte, inclusione, partecipazione e valorizzazione del centro storico, portando nel quartiere Pianicello di Catanzaro un percorso laboratoriale pensato per offrire ai partecipanti uno spazio di espressione, sperimentazione e relazione attraverso i linguaggi dell’arte
Trasformare ciò che viene scartato in qualcosa di nuovo. È questa la sfida artistica di “Testa di Latta” che continua il suo viaggio creativo attraverso la Calabria, portando le sue opere nei borghi e nelle comunità del territorio
Con il primo fine settimana di settembre si chiude l’estate e sulle strade della Calabria sono attesi forti flussi di rientro verso i grandi centri urbani. Anas stima oltre 27 milioni di spostamenti in tutta Italia e invita gli automobilisti alla prudenza, mentre sospende l’83% dei cantieri per agevolare la circolazione
Dopo i temporali pomeridiani che hanno interessato Sila, Pollino e alcuni settori ionici, una nuova massa d'aria calda farà risalire le temperature. Afa in aumento soprattutto sul Tirreno, con picchi elevati tra Cosentino, Vibonese, Reggino e Lametino