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24 ORE ALL NEWS

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Società

Nuova ss106, prosegue la fase di dibattito pubblico

Prosegue il dibattito pubblico sulla nuova Statale 106 tra Reggio Calabria e Catanzaro. Quattro le alternative sul tavolo, con costi, tracciati e caratteristiche profondamente differenti. Il confronto entra adesso nella fase decisiva: dalla scelta tra pedemontana e soluzioni costiere fino agli svincoli e ai collegamenti con i territori

6 settembre, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Format LaC Tv

Rocco Vitaliano, lo stilista di Girifalco che porta la tessitura calabrese nel mondo a 22 anni: «Perché ho scelto di restare»

VIDEO | Nel suo atelier produce fibre, tessuti e abiti custodendo antiche tradizioni tessili. E continua a guardare al mondo senza lasciare la sua terra. Cosa ci ha detto nel format “L’intervista” in onda su LaC OnAir dalla suite aeroportuale di Lamezia Terme
Francesco Graziano
Rocco Vitaliano, lo stilista di Girifalco che porta la tessitura calabrese nel mondo a 22 anni: «Perché ho scelto di restare»\n

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Brum brum e la caccia ai nidi di tartarughe

5 settembre 2026
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Dai telai al futuro, il sogno calabrese di Rocco

5 settembre 2026
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6 settembre 2026
Ore 10:49
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Premio Ceravolo a Baldini: grande festa a Catanzaro

5 settembre 2026
Ore 09:38
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Società

Brum brum e la caccia ai nidi di tartarughe

5 settembre 2026
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Società

Dai telai al futuro, il sogno calabrese di Rocco

5 settembre 2026
Ore 09:37
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6 settembre 2026
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Sport

Premio Ceravolo a Baldini: grande festa a Catanzaro

5 settembre 2026
Ore 09:38
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gli altri siamo noi

Mille commensali, 400 metri di altruismo: Catanzaro accende la solidarietà con "La Cena straordinaria"

Questa sera il centro storico si illumina sotto le stelle e diventa un grande ristorante solidale con l'obiettivo di realizzare una "pitteria popolare" per persone con disabilità e fragilità
Francesco Graziano
Mille commensali, 400 metri di altruismo: Catanzaro accende la solidarietà con \"La Cena straordinaria\"\n
L’editoriale

Emergenza climatica, occorre intervenire subito o la Calabria è spacciata: serve un Pnrr straordinario

Temperature record, siccità, alluvioni, erosione costiera e dissesto mettono sotto pressione territori ed economie. Servono investimenti strutturali su acqua, agricoltura, coste, boschi, energia e prevenzione
Franco Laratta
Emergenza climatica, occorre intervenire subito o la Calabria è spacciata: serve un Pnrr straordinario
Nuovo progetto

Il fiuto di Brum Brum e Queen salva le tartarughe in Calabria: così trovano i nidi nascosti nella sabbia

Il progetto di Legambiente è sbarcato anche sulle coste calabresi. Springer spaniel, segugi e labrador a tutela della specie che sempre più spesso nidifica sui nostri litorali. L’esperto: «Consapevoli che condividiamo la spiaggia con loro, servono molte attenzioni»
Luana Costa
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Dai banchi del liceo agli scaffali del supermercato, Domenico: «Qui ho scoperto un vero e proprio teatro di vita»

Il ragazzo di Montepaone racconta come un’esperienza lavorativa abbia trasformato il suo modo di guardare alle persone, allo studio e al futuro. Così ha scoperto una realtà molto più ricca di quanto immaginasse
Riccardo Montanaro
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l’incontro

Gratteri a Grimaldi ai giovani: «Studiate, indignatevi, riprendetevi la politica»

Il procuratore di Napoli presenta “Cartelli di sangue” e allarga il confronto al futuro del Mezzogiorno: aree interne, energia, infrastrutture e spopolamento al centro del dibattito
Alessandro Fortino
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Lo stradone del Corvo sarà intitolato al Dottor Annibale Battaglia: lunedì 7 la cerimonia

La vicesindaca Iemma: «Manteniamo viva la memoria di un professionista profondamente legato alla città»
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Soveria Mannelli, la Cernobbio del Mezzogiorno che la politica non dovrebbe ignorare

Mentre a Villa d'Este si discute lo scenario del mondo, in Calabria si chiude la sesta edizione dell'Università d'Estate sull'Intelligence voluta da Mario Caligiuri
Rocco Sicoli*
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Benessere, inclusione e comunità: Sellia Marina ospita il progetto “Sport e Territorio”

Tre giornate promosse dall’Asd Gss Sport tra gare sulla sabbia, escursioni guidate, momenti formativi e intrattenimento per valorizzare il territorio
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Non è finita

È ancora piena estate in Calabria, afa e caldo nel weekend con punte di 39 gradi: le previsioni

Valori più elevati nelle aree interne del Cosentino e del Crotonese. Cieli sereni o poco nuvolosi e nessuna precipitazione prevista
Salvatore Lia
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Anticipo al 14

Il nuovo Scientifico freme per ricominciare: «Troppo entusiasmo per sentire il caldo, questa scuola è bellissima»

La dirigente del Polo Siciliani-De Nobili Filomena Rita Folino descrive in esclusiva al nostro Network il grande edificio di Siano vicinissimo al centro città. Un sistema sperimentale di navette per l’entrata e l’uscita dei ragazzi

Nico De Luca
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Gli avvocati della Camera Cantàfora

Penalisti in visita al Minorile di Catanzaro: «Non basta chiedere ai ragazzi di cambiare, dobbiamo offrire loro una alternativa»

Tante le criticità mentre i ragazzi chiedono una seconda possibilità. Intanto avviato il progetto Adozione in Città al quale aderisce anche il Comune

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Amelio: «Cosa penserebbe Vannacci del mio film? Intanto mi auguro che paghi il biglietto ed anche più volte per i suoi tanti iscritti»

A Venezia il regista catanzarese risponde con la consueta ironia ad una domanda sulle possibili implicazioni politiche della sua pellicola “Nessun dolore”

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Liceo Siciliani: ecco gli orari delle navette per gli studenti del nuovo istituto di Siano

Un’intesa tra il Polo diretto dalla dirigente Folino e l’AMC Spa consentirà un primo periodo sperimentale di corse pubbliche tra il Viadotto Kennedy e la nuova rotatoria dello Chalet

Redazione
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l’ordinanza

Piazza Matteotti interdetta al traffico e alla sosta martedì 8 settembre: divieti e deviazioni per indagini sismiche

La Polizia Locale ha predisposto le deviazioni per la viabilità alternativa provenienti da Via Indipendenza, Corso Mazzini, Via Fontana Vecchia e le arterie limitrofe
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LabEC a Catanzaro, bilancio positivo per il progetto di inclusione sociale promosso da Dedalo

Un’esperienza che ha intrecciato arte, inclusione, partecipazione e valorizzazione del centro storico, portando nel quartiere Pianicello di Catanzaro un percorso laboratoriale pensato per offrire ai partecipanti uno spazio di espressione, sperimentazione e relazione attraverso i linguaggi dell’arte
Redazione
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l’intervista

«Anche un rifiuto può rinascere»: Rocco Del Franco, l’artista catanzarese che trasforma lo scarto in opere d’arte

Trasformare ciò che viene scartato in qualcosa di nuovo. È questa la sfida artistica di “Testa di Latta” che continua il suo viaggio creativo attraverso la Calabria, portando le sue opere nei borghi e nelle comunità del territorio
Francesco Graziano
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Ondata di rientri

Esodo di rientro, weekend da bollino rosso anche in Calabria: traffico intenso su A2, Statale 106 e Tirrena

Con il primo fine settimana di settembre si chiude l’estate e sulle strade della Calabria sono attesi forti flussi di rientro verso i grandi centri urbani. Anas stima oltre 27 milioni di spostamenti in tutta Italia e invita gli automobilisti alla prudenza, mentre sospende l’83% dei cantieri per agevolare la circolazione
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Caldo insopportabile, ci risiamo: nel weekend picchi di 40 gradi. Poi cambia tutto: ecco quando

Dopo i temporali pomeridiani che hanno interessato Sila, Pollino e alcuni settori ionici, una nuova massa d'aria calda farà risalire le temperature. Afa in aumento soprattutto sul Tirreno, con picchi elevati tra Cosentino, Vibonese, Reggino e Lametino
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Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha posto l’accento sul rischio di intromissioni nelle elezioni di diversi Paesi: «L’Italia non è immune»
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