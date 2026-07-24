Sacal, Luciano Vigna è il nuovo presidente

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Il JOFC del paese del Catanzarese organizza una serata dedicata al giovane tifoso juventino scomparso prematuramente. Un quadrangolare di calcio per vivere momenti di aggregazione aperti a tutta la comunità nel segno dello sport e della solidarietà
L'elemento di maggiore preoccupazione riguarda l'impatto a lungo termine di questa trasformazione. Indebolire il riconoscimento delle peculiarità dell'adolescenza spiana la strada a una progressiva destrutturazione delle garanzie del minore, ponendo i presupposti per una contrazione, tout court, del limite d'età per l'imputabilità
Dal dialogo tra rappresentanti di diverse fedi nasce una riflessione sui diritti, l'identità di genere e la spiritualità. L'incontro promosso dal comitato Road to Pride diventa il simbolo di una città che prova a superare pregiudizi e chiusure attraverso il confronto
Il presidente del Consiglio comunale esprime il suo plauso all'Anpi e alle associazioni promotrici dell'evento al Parco Gaslini: «Un gesto importante e significativo in un momento storico ancora segnato da conflitti e violazioni dei diritti»
Dalla possibile "mafia dei boschi" ai ritardi negli interventi, fino ai limiti di Canadair e droni. L'ex capo della Protezione civile indica cosa serve davvero per fermare gli incendi prima che diventino incontrollabili: «Le istituzioni devono cambiare filosofia»
La guida 50 Top Pizza Italia 2026 premia il percorso di crescita della regione: tra i cento migliori ristoranti del Paese anche Pizzarè a Rizziconi, Vadolì ad Acri e da Edrì a Rende. Ventiquattro i riconoscimenti per le "Pizzerie Eccellenti" che confermano la qualità raggiunta dai pizzaioli calabresi
Un percorso in 7 tappe che prenderà il via il 24 luglio da Crotone per concludersi il 31 agosto all'Isola di Dino (Praia a Mare). Ogni approdo ospiterà talk, presentazioni, degustazioni e performance artistiche.
Appuntamento giovedì 23 luglio con un talk al Foyer di Catanzaro. L’incontro si propone di offrire uno spazio di dialogo aperto e pluralista, mettendo a confronto voci provenienti da differenti esperienze culturali e confessionali
Il Comune ha aderito a “Hub Progetto Rete” che scaturisce dall’accordo di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ‑ Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale e Invitalia, per la realizzazione di “MYC (Matching Youth Competence)”
Laboratori creativi, prime parole nella parlata ereditata dall'Albania, canti e balli della tradizione, passeggiate culturali e attività di gruppo sono diventati strumenti per riscoprire la cultura della comunità di origine albanese situata in provincia di Catanzaro
Empori solidali, Centri del Riuso, lotta alla plastica e rifiuti nei fiumi: pubblicate le graduatorie provvisorie da oltre 11 milioni. Tra gli esclusi anche Lamezia Terme, Vibo Valentia, Corigliano Rossano e Locri