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Manovre di mercato per il Catanzaro

Estate rovente per il Catanzaro che prepara la nuova stagione di Serie B. Ingressi e uscite in casa giallorossa. Il punto con Giampaolo Cristofaro

24 luglio, 2026
ULTIMA ORA
News e trattative

Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese

I giallorossi si assicurano il talento di Lisi tra i pali, mentre gli amaranto blindano il capitano Carbone e i fedelissimi per il ritorno nel massimo campionato regionale
Vincenzo Primerano
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Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso

La società cambia volto in vista del campionato di Promozione B, puntando sull'esperienza in panchina e sui gol dell'attaccante con un importante passato tra Serie C e D
Vincenzo Primerano
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Il nuovo corso

Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»\n
l’evento

“Blu in Flag 2026”: a Giovino ci sarà anche la campionessa italiana di Lifesaving, la catanzarese Federica Alampi

Un evento con il quale l’Amministrazione comunale ha inteso celebrare la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, nell’ambito delle iniziative per la confermata Bandiera Blu
redazione
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Calciomercato

Us Catanzaro, ufficiale il doppio colpo Tchaouna: i gemelli Franck e Franky firmano fino al 2029

I due fratelli classe 2005 arrivano a titolo definitivo dopo l'esperienza con l'Enna. Il club punta su due giovani di prospettiva che saranno valutati da Gorgone nel corso del ritiro estivo
Gp. C.
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Calciomercato

Pontisso parte ma arriva Pafundi: il Catanzaro prende forma tra addii e nuove giovani promesse

VIDEO | La cessione del centrocampista alla Cremonese è ormai definita, mentre il talento dell'Udinese è pronto a vestire il giallorosso. Polito continua a lavorare anche sulle altre operazioni
Gp. C.
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Serie B

Pontisso lascia il Catanzaro: accordo con la Cremonese, operazione da circa 2 milioni

Il centrocampista classe 1997 è pronto a trasferirsi a titolo definitivo. Per i giallorossi una plusvalenza importante, mentre Gorgone perde uno dei protagonisti delle ultime stagioni.
Giampaolo Cristofaro
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il riconoscimento

Kairos Nuoto Lamezia, Gabriele Mascaro conquista il titolo di Vice Campione Italiano Cadetti nei 200 ostacoli

Un risultato che premia il costante lavoro svolto dall'atleta insieme allo staff tecnico della piscina comunale “Salvatore Giudice” della città lametina
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Il nuovo campionato

Ufficializzato il calendario della Serie B ‘26-27: al via il 22 agosto, per il Catanzaro c’è subito una neopromossa

La Lega Serie B ha reso noto il programma della nuova stagione, che partirà esattamente tra un mese. Tre soste e quattro appuntamenti settimanali, grande attesa per i giallorossi Giorgio Gorgone che esordiranno contro il Vicenza
Redazione
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Dilettanti Calabria

Eccellenza e Promozione 2026-2027, definiti organici e gironi: quattro ripescaggi e tre rinunce

Ufficializzata la composizione dei due massimi campionati regionali, con Pizzo, Polisportiva Bovese, Rosarnese e Scandale ammesse nel torneo dopo le rinunce di Ardore, Castrovillari e Polisportiva Gioiese. C’è anche il Locri
Redazione Sport
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sport

Coppa Italia Slalom Settingiano: il comune si prepara a un appuntamento che sia godibile per pubblico e piloti

Nel cuore di un’ annata a birilli che ha recuperato qualche iscritto in più in ogni gara grazie ad una favorevole evoluzione della stagione, la serie regionale fa tappa nella bella cittadina catanzarese il 25/26 luglio
redazione
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la scelta

Vigor Lamezia, adesso è ufficiale: Francesco Ramondino è il nuovo Direttore sportivo

Accordo siglato in vista del campionato di Serie D. Il club biancoverde punta su un profilo giovane e di talento, con importanti trascorsi tra scouting e Lega Pro
Vincenzo Primerano
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Due rinnovi

Sambiase, la parola d’ordine è continuità: blindati il bomber Haberkon e il gioiello Diogo

I giallorossi proseguono la campagna di riconferme per il prossimo campionato di Serie D: blindato il capocannoniere argentino e il giovane centrocampista rivelazione
Vincenzo Primerano
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la lettera

Federazione Nuoto Calabria, volano gli stracci: i tecnici “sfiduciano” i vertici regionali

In una dura missiva indirizzata ai massimi dirigenti nazionali denunciano “approssimazione, carenza di programmazione e mancanza di adeguata comunicazione istituzionale”: ecco tutte le criticità segnalate al presidente nazionale Paolo Barelli
Redazione sport
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l’analisi

Serie D, calabresi ai raggi X: Lotito sogna in grande a Reggio, rivoluzioni e programmazione scaldano il girone I

Settimane frenetiche per le cinque sorelle calabresi tra ambizioni di vertice, rifondazioni totali e l’entusiasmo travolgente del Praiatortora che ritrova la categoria dopo quarant'anni
Vincenzo Primerano
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la spina dorsale

Sambiase Calcio, blindata la cassaforte: triplo rinnovo in difesa per sognare in Serie D

I giallorossi ripartono dalle certezze: Colombatti, Strumbo e Frasson firmano il prolungamento. Mister Tony Lio ha i suoi tre "ministri della difesa"
Vincenzo Primerano
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Sul tetto d’Europa

Orgoglio Calabria, Alessandra Talarico conquista l'Europeo Under 22 di volley: Catanzaro festeggia la sua campionessa

Dalla Serie C a 13 anni fino al tetto d'Europa con la Nazionale Under 22. La centrale regala alla Calabria una grande soddisfazione e conferma di essere tra i migliori talenti della pallavolo italiana
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I complimenti del consigliere Scarpino alla Bocciofila catanzarese finalista al campionato italiano

“La Tomassi Asd ha saputo dimostrare che con lungimiranza e sacrificio è possibile scalare le vette, portando il nome e i colori di Catanzaro all'attenzione dell'intero panorama italiano”
redazione
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La competizione

Calabria capitale del WingFoil: Tomasi e Picot trionfano nella Coppa del Mondo di Gizzeria

All’Hang Loose Beach si chiude la tappa italiana della Coppa del Mondo. L’azzurro domina la gara maschile, mentre la francese si impone tra le donne
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Verso l’avvio

Serie B, il Catanzaro riparte da Livigno: ufficiale la lista dei convocati per il ritiro estivo

Le Aquile si ritroveranno il 13 luglio in città prima della partenza per la Valtellina, dove dal 25 luglio al 6 agosto svolgeranno la preparazione precampionato
Redazione Sport
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Us Catanzaro, Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore: firmato un contratto della durata di due anni

Il tecnico romano porta nel club giallorosso anche il suo staff composto da quattro figure. Lunedì la presentazione ufficiale alla stampa
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Il videomessaggio

Brighenti lascia il Catanzaro in lacrime: «Scelta dolorosa, ma devo tornare vicino alla mia famiglia»

Il difensore passa a titolo definitivo al Vicenza dopo quattro stagioni in giallorosso. Il videomessaggio ai tifosi: «Qui resterà sempre un pezzo della nostra casa e del nostro cuore»
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