Manovre di mercato per il Catanzaro

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
La Lega Serie B ha reso noto il programma della nuova stagione, che partirà esattamente tra un mese. Tre soste e quattro appuntamenti settimanali, grande attesa per i giallorossi Giorgio Gorgone che esordiranno contro il Vicenza
Ufficializzata la composizione dei due massimi campionati regionali, con Pizzo, Polisportiva Bovese, Rosarnese e Scandale ammesse nel torneo dopo le rinunce di Ardore, Castrovillari e Polisportiva Gioiese. C’è anche il Locri
Nel cuore di un’ annata a birilli che ha recuperato qualche iscritto in più in ogni gara grazie ad una favorevole evoluzione della stagione, la serie regionale fa tappa nella bella cittadina catanzarese il 25/26 luglio
In una dura missiva indirizzata ai massimi dirigenti nazionali denunciano “approssimazione, carenza di programmazione e mancanza di adeguata comunicazione istituzionale”: ecco tutte le criticità segnalate al presidente nazionale Paolo Barelli