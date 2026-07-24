Clostridium: cos'è e come si trasmette

Dopo la morte del piccolo Alessio Pio per il focolaio nell'asilo nido di Tropea cresce l’attenzione sul batterio che potrebbe essere stato fatale. Vediamo da vicino cos’è e come si trasmette il Clostridium difficile
L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Risolto il conflitto di competenza territoriale: impossibile individuare con certezza il centro operativo del gruppo, applicato il criterio della prima iscrizione. In origine i provvedimenti erano stati avviati dal gip di Castrovillari (e poi Locri)
I provvedimenti, adottati su segnalazione della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina, riguardano cinque soggetti, di età compresa tra i 21 e i 48 anni, residenti nei comuni di Zagarise e Sellia Marina, che hanno preso parte a una violenta rissa avvenuta all'interno di un locale pubblico di Sellia Marina
Le fiamme si sono sviluppate tra lo svincolo della statale 280 e l’isola ecologica del centro del Lametino. Il rapido intervento di vigili del fuoco, Calabria Verde, volontari ed elicottero regionale ha evitato la propagazione del rogo
Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Pena di tre anni per il conducente del mezzo: secondo l’accusa l’incidente è stato causato da alcol e velocità. Le due giovanissime vittime, rimaste incastrate nel mezzo, hanno perso la vita avvolte dalle fiamme del rogo causato dall’impatto
Nell’operazione partita alle prime ore di questa mattina sono stati impegnati più di 200 carabinieri. Tra i capi d’imputazione anche un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Nell’indagine coinvolti anche alcuni portuali di Gioia Tauro
VIDEO | Diverse persone sono uscite dalle proprie case per monitorare l'evolversi della situazione, mentre cresceva il timore che le fiamme potessero raggiungere gli edifici e provocare danni ancora più gravi