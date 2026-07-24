Social
Home page>Video>Cronaca>Clostridium: cos'è e com...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Clostridium: cos'è e come si trasmette

Dopo la morte del piccolo Alessio Pio per il focolaio nell'asilo nido di Tropea cresce l’attenzione sul batterio che potrebbe essere stato fatale. Vediamo da vicino cos’è e come si trasmette il Clostridium difficile

24 luglio, 2026
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp:\u00A0«Necessario incrementare l’apparato di controllo»\n
La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde\n
ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione\n
Cambio di rotta

Narcotraffico, la Cassazione assegna il procedimento sul clan Bellocco al Tribunale di Reggio Calabria

Risolto il conflitto di competenza territoriale: impossibile individuare con certezza il centro operativo del gruppo, applicato il criterio della prima iscrizione. In origine i provvedimenti erano stati avviati dal gip di Castrovillari (e poi Locri)
Antonio Alizzi
Narcotraffico, la Cassazione assegna il procedimento sul\u00A0clan\u00A0Bellocco al Tribunale di Reggio Calabria\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Clostridium: cos'è e come si trasmette

24 luglio 2026
Ore 12:29
Clostridium: cos'è e come si trasmette
Società

Stop al tabagismo: Ctisina rimborsabile dal Ssn

24 luglio 2026
Ore 12:35
Stop al tabagismo: Ctisina rimborsabile dal Ssn
Società

Sacal, Luciano Vigna è il nuovo presidente

24 luglio 2026
Ore 12:34
Sacal, Luciano Vigna è il nuovo presidente
Sport

Manovre di mercato per il Catanzaro

24 luglio 2026
Ore 12:41
Manovre di mercato per il Catanzaro
Società

Sacal, Luciano Vigna è il nuovo presidente

24 luglio 2026
Ore 12:34
Sacal, Luciano Vigna è il nuovo presidente
Sport

Manovre di mercato per il Catanzaro

24 luglio 2026
Ore 12:41
Manovre di mercato per il Catanzaro
Cronaca

Clostridium: cos'è e come si trasmette

24 luglio 2026
Ore 12:29
Clostridium: cos'è e come si trasmette
Società

Stop al tabagismo: Ctisina rimborsabile dal Ssn

24 luglio 2026
Ore 12:35
Stop al tabagismo: Ctisina rimborsabile dal Ssn
Società

Sacal, Luciano Vigna è il nuovo presidente

24 luglio 2026
Ore 12:34
Sacal, Luciano Vigna è il nuovo presidente
Sport

Manovre di mercato per il Catanzaro

24 luglio 2026
Ore 12:41
Manovre di mercato per il Catanzaro
Cronaca

Clostridium: cos'è e come si trasmette

24 luglio 2026
Ore 12:29
Clostridium: cos'è e come si trasmette
Società

Stop al tabagismo: Ctisina rimborsabile dal Ssn

24 luglio 2026
Ore 12:35
Stop al tabagismo: Ctisina rimborsabile dal Ssn
la misura

Catanzaro, 5 divieti di accesso alle aree urbane emessi dal Questore nei confronti di soggetti autori di condotte socialmente pericolose

I provvedimenti, adottati su segnalazione della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina, riguardano cinque soggetti, di età compresa tra i 21 e i 48 anni, residenti nei comuni di Zagarise e Sellia Marina, che hanno preso parte a una violenta rissa avvenuta all'interno di un locale pubblico di Sellia Marina
Redazione
Catanzaro, 5 divieti di accesso alle aree urbane\u00A0emessi dal Questore nei confronti di soggetti autori di condotte socialmente pericolose\n
l’ordinanza

Lavori sulla rete fognaria, divieto di transito notturno in Via Passo dell’Agrifoglio

L’ordinanza sarà in vigore, a partire da lunedì 27 luglio, dalle ore 23 alle 5 e resterà attiva fino a fine intervento
Redazione
Lavori sulla rete fognaria, divieto di transito notturno in Via Passo dell’Agrifoglio\n
Cambio al vertice

Il Consiglio dei ministri nomina nuovi prefetti: a Catanzaro arriva Clemente Di Nuzzo

Tutte le decisioni del governo su proposta del ministro Piantedosi: il successore di Castrese De Rosa arriva da Arezzo. Al suo posto Fabrizio Stelo

Il Consiglio dei ministri nomina nuovi prefetti: a Catanzaro arriva Clemente Di Nuzzo
Giustizia ...ingiusta

Milano, causa di lavoro definita in 3 mesi; Catanzaro, per la stessa norma prima udienza fra 2 anni!

Le acute riflessioni del consigliere nazionale forense Antonello Talerico che indica i passaggi fondamentali per non peggiorare irrimediabilmente una situazione assai delicata

Redazione
Milano, causa di lavoro definita in 3 mesi; Catanzaro, per la stessa norma prima udienza fra 2 anni!
Cronaca

Controlli movida sul litorale di Soverato: armi in auto e spray al peperoncino in discoteca, tre denunciati

Fine settimana di perquisizioni per i Carabinieri della Compagnia di Soverato: sequestrati un coltello, una mazza da baseball e una bomboletta al peperoncino utilizzata all'interno di un locale
Redazione
Controlli movida sul litorale di Soverato: armi in auto e spray al peperoncino in discoteca, tre denunciati\n
Fiamme domate

Vasto incendio a Pianopoli, evitato il peggio: decisivi l’elicottero e il lavoro delle squadre di terra

Le fiamme si sono sviluppate tra lo svincolo della statale 280 e l’isola ecologica del centro del Lametino. Il rapido intervento di vigili del fuoco, Calabria Verde, volontari ed elicottero regionale ha evitato la propagazione del rogo
Redazione Cronaca
Vasto incendio a Pianopoli, evitato il peggio: decisivi l’elicottero e il lavoro delle squadre di terra\n
Tragedia nel Vibonese

Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura

Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Enrico De Girolamo e Cristina Iannuzzi
Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura\n
Tragedia nel Vibonese

Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura

Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Enrico De Girolamo e Cristina Iannuzzi
Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura\n
Omicidio stradale

Maria e Anna morte bruciate a Natale dopo l’incidente stradale a San Pietro a Maida: condanna e rinvio a giudizio – NOMI

Pena di tre anni per il conducente del mezzo: secondo l’accusa l’incidente è stato causato da alcol e velocità. Le due giovanissime vittime, rimaste incastrate nel mezzo, hanno perso la vita avvolte dalle fiamme del rogo causato dall’impatto
Alessia Truzzolillo
Maria e Anna morte bruciate a Natale dopo l’incidente stradale a San Pietro a Maida: condanna e rinvio a giudizio – NOMI\n
Il blitz

'Ndrangheta, colpita rete di narcotraffico internazionale legata alla cosca Alvaro: 35 arresti tra Calabria, Sicilia e Nord Italia

Nell’operazione partita alle prime ore di questa mattina sono stati impegnati più di 200 carabinieri. Tra i capi d’imputazione anche un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Nell’indagine coinvolti anche alcuni portuali di Gioia Tauro
Redazione Cronaca
'Ndrangheta, colpita rete di narcotraffico internazionale legata alla cosca Alvaro: 35 arresti tra Calabria, Sicilia e Nord Italia
l’impatto

Scontro tra due auto in via Conti Falluc: tre feriti, una donna estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Incidente nella zona sud del capoluogo tra una Fiat Panda e una Ford Ka. Traffico in tilt e soccorsi in azione: i feriti sono stati trasportati in ospedale
Redazione
Scontro tra due auto in via Conti Falluc: tre feriti, una donna estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco\n
Controlli sulla costa jonica

Col figlio minore a bordo (entrambi senza casco) fugge su moto radiata e con patente scaduta: bloccato davanti casa

I carabinieri di Catanzaro hanno effettuato diverse operazioni sul traffico ma anche a carico di iniziative pubbliche negli stabilimenti balneari tra Sellia Marina e Botricello

Redazione
Col figlio minore a bordo (entrambi senza casco) fugge su moto radiata e con patente scaduta: bloccato davanti casa
Questura

Minacce a due baristi, Daspo Willy di un anno a soggetti di Nocera Terinese e Botricello

I provvedimenti sono a carico di un 39enne e di un 40enne ritenuti socialmente pericolosi 

Minacce a due baristi, Daspo Willy di un anno a soggetti di Nocera Terinese e Botricello
Chiusura indagini

Scavi clandestini e traffico di reperti storici: la Procura di Crotone chiude il cerchio sulla banda dei tombaroli - NOMI

L'indagine, che vede coinvolte 16 persone tra calabresi e siciliani, era partita inizialmente come un procedimento della Dda di Catanzaro. Tra i siti colpiti figurano Scolacium, Kaulon e Capocolonna
Alessia Truzzolillo
Scavi clandestini e traffico di reperti storici: la Procura di Crotone chiude il cerchio sulla banda dei tombaroli - NOMI\n
Incendi in Calabria

Mangiardi (AIB): «La situazione è sotto controllo, critica ma non d’emergenza»

L’analisi del coordinatore regionale Anti Incendi Boschivi della Protezione Civile: troppe concause: afa, vento, aerei da condividere con le altre regioni e la mano colpevole dell’uomo 

Nico De Luca
Mangiardi (AIB): «La situazione è sotto controllo, critica ma non d’emergenza»
botta e risposta

Grande Albergo delle Fate: il Presidente di  Culturasila replica all'avv. Pietro Mancuso

In una nota Chiaffredo Manno chiarisce il ruolo delle associazioni del territorio, da sempre a tutela della struttura, simbolo della Sila  
redazione
Grande Albergo delle Fate: il Presidente di\u00A0 Culturasila\u00A0replica\u00A0all'avv. Pietro Mancuso\n
cronaca

Notte di fuoco nel Catanzarese: un vasto incendio è divampato a Squillace Lido. Da chiarire l'origine del rogo

Sul posto i Vigili del Fuoco. Bagliore visibile dal lungomare di Catanzaro
redazione
Notte di fuoco nel Catanzarese: un vasto incendio è divampato a Squillace Lido. Da chiarire l'origine del rogo\n
Controli sulla costa jonica

Blitz dei Carabinieri in un villaggio turistico di Botricello: bagnino in “nero” e carenze igieniche, scattano le sanzioni

I controlli dei militari nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio mirati al settore turistico-

alberghiero 

Redazione
Blitz dei Carabinieri in un villaggio turistico di Botricello: bagnino in “nero” e carenze igieniche, scattano le sanzioni
La precisazione

Vicenda Grande Albergo delle Fate: due sentenze blindano l’efficacia della compravendita del 2000

Il legale della società acquirente spazza dubbi ed insinuazioni avanzate di recente nel corso della intitolazione della piazzetta all’impenditore Silvano Mancuso. 

Redazione
Vicenda Grande Albergo delle Fate: due sentenze blindano l’efficacia della compravendita del 2000
momenti di panico

Paura a Lamezia, un incendio preoccupa i residenti a Sant’Eufemia 

VIDEO | Diverse persone sono uscite dalle proprie case per monitorare l'evolversi della situazione, mentre cresceva il timore che le fiamme potessero raggiungere gli edifici e provocare danni ancora più gravi
Redazione
Paura a Lamezia, un incendio preoccupa i residenti\u00A0a Sant’Eufemia\u00A0\n
1
...
PIÙ LETTI
1
ciclo di appuntamenti

Un calendario ricco di sapori, musica, giochi e tradizioni : Vallefiorita entra nel vivo di "Valle in Festa 2026"

2
aula rossa

Catanzaro, svolta per il Centro Sportivo di Giovino: in arrivo studentati e alloggi per la terza età

3
Sanità

Azienda Zero incontra La Tazzina della Legalità: proposte, confronto e prime convergenze su servizi e mobilità passiva

4
tintarella in sicurezza

“Al sole in salute”, prevenzione in riva al mare sulle spiagge calabresi: ecco dove

5
la reazione

Comune, Mungo attacca: «Sul comparto Giovino uno scempio urbanistico. Ma chi governa davvero Catanzaro?»