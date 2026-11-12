Il rilancio sociale ed economico delle aree interne

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
VIDEO | Eseguita nel carcere di Trapani un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un detenuto, gravemente indiziato di aver fornito supporto logistico e organizzativo ai due agguati del 2013. L'inchiesta della DDA di Catanzaro ricostruisce il ruolo della cosca Catarisano e le dinamiche criminali legate al controllo delle estorsioni
La Protezione civile nazionale ha ripartito le risorse tra le tre regioni colpite dai cicloni. Alla Sicilia oltre 118 milioni, alla Sardegna 17. I commissari dovranno predisporre un piano degli interventi urgenti
Il presidente dell’associazione La Tazzina della Legalità chiede alla Commissione regionale interventi per sostenere chi denuncia: «Ristori dopo quattro anni, quando le aziende sono già morte». La vicenda di Tubertini (Guglielmo Caffè): indennizzo negato perché l’incendio del 2022 sarebbe stato appiccato con dei razzi e non con le solite modalità di ‘ndrangheta
Il messaggio è arrivato alle segreterie di diversi istituti, dal Cosentino al Crotonese. Procedure in corso ad Acri, Montalto Uffugo, Reggio Calabria e Catanzaro. Il dominio utilizzato sarebbe riconducibile a un docente filippino, mentre la falsa rivendicazione evoca attentati e chiede le dimissioni di Giorgia Meloni
La Guardia di Finanza ha individuato 264 operazioni irregolari riconducibili a 46 soggetti, italiani e stranieri. Contestate sanzioni amministrative per quasi 100mila euro: utilizzata la tecnica dello “smurfing” per aggirare i limiti antiriciclaggio
Cambio al vertice dopo quattro anni: Fazio lascia per raggiunti limiti d’età. Il nuovo dirigente arriva da Reggio Calabria, dove ha guidato il settore investigativo della Dia e ricoperto l’incarico di vice Capo Centro
Diversi istituti scolastici sono stati evacuati in mattinata per un presunto allarme bomba, segnalato da una mail anonima inviata a scuole di varie città italiane. Le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche dopo aver messo in sicurezza studenti e personale
Blitz patrimoniale della Guardia di finanza su disposizione del Tribunale di Catanzaro, su proposta della Dda. Nel mirino immobili, terreni, aziende, conti correnti, titoli e due cavalli tra Cirò Marina e Botricello
Un'indagine dei Carabinieri di Catanzaro ha ricostruito il colpo messo a segno a Squillace: decisivi i filmati della videosorveglianza e l'analisi di uno smartphone sequestrato. Il gip dispone i domiciliari
Ogni edizione è dedicata ad un tema particolare, quest’anno a “Gli sguardi che proteggono”. Mese dopo mese, si ripercorrono le attività dei nuclei speciali e anche i momenti più significativi della storia recente
L’ex presidente di Mps denuncia per calunnia, diffamazione e rivelazione di segreti d’ufficio. Nel mirino anche il giornalista Rai per il servizio sulla fotografia scattata la sera della morte di Rossi: l’uomo ritratto è Luca Anselmi