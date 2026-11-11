Evacuazioni controllate a Catanzaro e provincia

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Cambio al vertice dopo quattro anni: Fazio lascia per raggiunti limiti d’età. Il nuovo dirigente arriva da Reggio Calabria, dove ha guidato il settore investigativo della Dia e ricoperto l’incarico di vice Capo Centro
Diversi istituti scolastici sono stati evacuati in mattinata per un presunto allarme bomba, segnalato da una mail anonima inviata a scuole di varie città italiane. Le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche dopo aver messo in sicurezza studenti e personale
Blitz patrimoniale della Guardia di finanza su disposizione del Tribunale di Catanzaro, su proposta della Dda. Nel mirino immobili, terreni, aziende, conti correnti, titoli e due cavalli tra Cirò Marina e Botricello
Un'indagine dei Carabinieri di Catanzaro ha ricostruito il colpo messo a segno a Squillace: decisivi i filmati della videosorveglianza e l'analisi di uno smartphone sequestrato. Il gip dispone i domiciliari
Ogni edizione è dedicata ad un tema particolare, quest’anno a “Gli sguardi che proteggono”. Mese dopo mese, si ripercorrono le attività dei nuclei speciali e anche i momenti più significativi della storia recente
L’ex presidente di Mps denuncia per calunnia, diffamazione e rivelazione di segreti d’ufficio. Nel mirino anche il giornalista Rai per il servizio sulla fotografia scattata la sera della morte di Rossi: l’uomo ritratto è Luca Anselmi
L’area interessata, divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto, di circa 150 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro preventivo, come disposto dalla Procura della Repubblica che coordina le indagini
La difesa ha già depositato una memoria all’ufficio gip ma senza chiedere la revoca del provvedimento restrittivo. Prima della discussione fissata la prossima settimana saranno prodotti nuovi atti al Tdl
Al centro dell’inchiesta un terreno a Stalettì, distratto dai beni di una società fallita e ceduto a un’altra costituita ad hoc. Tra le contestazioni anche contributi pubblici per la realizzazione di un complesso alberghiero
Il procuratore di Catanzaro richiama il ruolo della scuola e degli insegnanti nella lotta ai clan. E lancia un allarme: meno omicidi eclatanti non significano meno mafia, ma rischiano di abbassare la percezione della minaccia nella comunità