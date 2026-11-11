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Cronaca

Evacuazioni controllate a Catanzaro e provincia

Evacuazioni nel cuore del centro storico del capoluogo di Regione: a Catanzaro gli studenti in strada.

11 novembre, 2026
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Catanzaro · allarme bomba
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Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
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Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
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Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
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Lavori in Viale dei Normanni: giovedì 12 novembre chiude la corsia in direzione Nord

Dalle 9:00 alle 16:00 traffico interrotto dal quartiere Sala verso Via Millelli e la rotatoria Gualtieri per il completamento degli interventi di consolidamento dell'arteria cittadina
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Cambio al vertice dopo quattro anni: Fazio lascia per raggiunti limiti d’età. Il nuovo dirigente arriva da Reggio Calabria, dove ha guidato il settore investigativo della Dia e ricoperto l’incarico di vice Capo Centro
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Allarme bomba in diverse di scuole, evacuati diversi istituti anche a Catanzaro: ecco dove – LIVE

Diversi istituti scolastici sono stati evacuati in mattinata per un presunto allarme bomba, segnalato da una mail anonima inviata a scuole di varie città italiane. Le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche dopo aver messo in sicurezza studenti e personale
Francesco Roberto Spina
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«Siamo venuti per annientarvi», allarme bomba nelle scuole: ecco il testo della mail

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'Ndrangheta, colpite le cosche di Cirò e Cutro: sequestrato un patrimonio da un milione di euro

Blitz patrimoniale della Guardia di finanza su disposizione del Tribunale di Catanzaro, su proposta della Dda. Nel mirino immobili, terreni, aziende, conti correnti, titoli e due cavalli tra Cirò Marina e Botricello
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L’uomo era impegnato a raccogliere legna quando il mezzo su cui stava lavorando è precipitato schiacciandolo. Sul posto anche l’elisoccorso, ma l’intervento si è rivelato inutile
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Antonello Cerminara aveva 84 anni. Dopo l’incidente era stato recuperato dai Vigili del fuoco e poi trasportato in ospedale in eliambulanza, ma le ferite riportate gli sono state fatali
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Temporaneamente interrotta la circolazione ferroviaria locale. Chiusa al transito veicolare anche via Carlo V. In arrivo un elicottero
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L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato tratto in salvo grazie all'azione congiunta delle unità specializzate e dell'elicottero dei Vigili del Fuoco
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Flavio Stasi torna libero, revocati i domiciliari. Al gip aveva detto: «Non conosco Annibale Matalone né ho il suo numero di telefono»

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