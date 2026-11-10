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24 ORE ALL NEWS

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Economia e lavoro

Cresce l'economia della Calabria: +1,3%

Nei primi sei mesi dell'anno le stime di Bankitalia attestano una crescita dell'39;1,3% per la Calabria. Su anche il tasso di occupazione, ma il quadro macroeconomico resta esposto ai problemi dell’inflazione.

10 novembre, 2026
ULTIMA ORA
La riunione

Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio: «Confermata la solidità della gestione economica»

Disco verde dal Consiglio, già votato positivamente dalla giunta. Definiti anche gli indirizzi operativi per il triennio 2026/2028
Redazione
Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio:\u00A0«Confermata la solidità della gestione economica»\n
La protesta

Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro: «Andremo con le tende davanti all’Usr»

A partire dall’1 agosto scadono i contratti. Il sindacato Usb ha chiesto un incontro in Prefettura per trasmettere un segnale a Roma, al ministero competente 
Luana Costa
Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro:\u00A0«Andremo con le tende davanti all’Usr»\n
saluto di benvenuto

Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro

Le nuove unità andranno a potenziare l'organico dell'ente capofila con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di tre anni
redazione
Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro\n
Il report

In Calabria economia in crescita dell’1,3% nel primo semestre 2026: a trainare servizi privati e costruzioni 

Secondo le stime di Bankitalia il quadro macroeconomico resta esposto a rilevanti fattori di incertezza, soprattutto a causa dell’aumento dei costi energetici e delle possibili ricadute su attività produttive e consumi
Luana Costa
In Calabria\u00A0economia in crescita dell’1,3% nel primo semestre 2026: a trainare servizi privati e costruzioni\u00A0\n

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Esposizione al fumo, focus su prevenzione e salute

10 novembre 2026
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Soverato celebra i campioni dello sport calabrese

10 novembre 2026
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Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.5

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Sanità

Esposizione al fumo, focus su prevenzione e salute

10 novembre 2026
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Esposizione al fumo, focus su prevenzione e salute
La svolta

Arpal Calabria, approvato il primo contratto integrativo aziendale. Cisl Fp: «Svolta storica per oltre 400 lavoratori»

A darne notizia la segretaria Luciana Giordano: «Un traguardo atteso da quasi tre decenni. Ora avanti con la trasformazione dei rapporti di lavoro da 30 a 36 ore e con l'incremento del Fondo delle risorse decentrate»
Redazione Economia
Arpal Calabria, approvato il primo contratto integrativo aziendale. Cisl Fp: «Svolta storica per oltre\u00A0400 lavoratori»\n\n\n
Nuove rotte

Ryanair vola in Calabria dall'aeroporto “fantasma” in Germania: due collegamenti a settimana

Da marzo 2027 Lamezia Terme sarà collegata a Kassel, scalo che nei primi nove mesi dell'anno ha registrato appena 10.099 passeggeri. Insieme alla Calabria, la compagnia irlandese punta anche su Palma di Maiorca
Redazione Attualità
Ryanair vola in Calabria dall'aeroporto “fantasma” in Germania: due collegamenti a settimana\n
economia circolare

Al DeGusto di Catanzaro nasce deGuGreen, volontari e Unical misureranno i rifiuti della fiera e la Caritas ritirerà il cibo in eccesso

Il progetto, sostenuto dall’assessorato all’Ambiente del Comune, punta a un salone a «impatto zero». Il 17 novembre un talk con i primi dati e l’avvio dell’Emporio Solidale curato dall’associazione Dedalo.
Franco Sangiovanni
Al DeGusto di Catanzaro nasce deGuGreen, volontari e Unical misureranno i rifiuti della fiera e la Caritas ritirerà il cibo in eccesso\n
L’intervista

Dop e Igp in Calabria, la giurista Rizzuto: «La tutela delle eccellenze deve generare reddito per i produttori»

La ricercatrice dell’Università Magna Græcia di Catanzaro analizza le nuove norme europee, gli squilibri della filiera agroalimentare e il diritto al cibo: «Non può esistere un’agricoltura realmente sostenibile se chi coltiva non vive dignitosamente del proprio lavoro»
Riccardo Montanaro
Dop e Igp in Calabria, la giurista Rizzuto: «La tutela delle eccellenze deve generare reddito per i produttori»\n\n\n
Economia e lavoro

Il Mulinum premiato con la Bandiera verde: «San Floro può diventare la mecca del grano antico»

Il fondatore Stefano Caccavari racconta dieci anni di mulino a pietra: gli errori, la fiducia dei soci, i giovani e le prossime aperture a Mesagne e Avola
Riccardo Montanaro
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Il riconoscimento

Dieci anni di Mulinum, a Montecitorio il premio Bandiera Verde Agricoltura per l'azienda di San Floro

Il riconoscimento di Cia-Agricoltori Italiani nella categoria Agri Young valorizza il progetto fondato da Stefano Caccavari, basato sulla filiera corta, sulla coltivazione biologica dei grani antichi e sul recupero delle tradizioni agricole
Redazione Attualità
Dieci anni di Mulinum, a Montecitorio\u00A0il premio Bandiera Verde Agricoltura per l'azienda\u00A0di San Floro\n
Percorsi di formazione

Il futuro dei giovani in Calabria, Mirai coinvolge 10mila studenti: «Qui si può rimanere e lavorare»

VIDEO | L’iniziativa è stata presentata questa mattina alla Camera di Commercio di Catanzaro. Stanziati 800mila euro per progetti anche di educazione alla sicurezza negli ambienti di lavoro  
Luana Costa
Il futuro dei giovani in Calabria,\u00A0Mirai coinvolge 10mila studenti:\u00A0«Qui si può rimanere e lavorare»\n
Il report

La Calabria accelera nell'industria, ma resta ultima per ricchezza pro-capite: i redditi sono i più bassi d’Italia

La regione ha generato un valore aggiunto totale pari a 36.644,8 milioni di euro, mettendo a segno un incremento percentuale del +2,25%. Spinta manifatturiera a Vibo e Catanzaro, primato agricolo per Crotone
Carmelo Idà
La Calabria accelera nell'industria, ma resta ultima per ricchezza pro-capite: i redditi sono i più bassi d’Italia\n
Economia

Mercato agricolo diretto, occasione per filiera corta e centro cittadino

L’assessora Furrer comunica la proroga al 15 novembre per la richiesta di posteggi pubblici e sollecita le organizzazioni di categoria

Redazione
Mercato agricolo diretto, occasione per filiera corta e centro cittadino
Mini guida

Natale in Calabria, occhio ai voli (e alle date) per tornare: il salasso è concentrato in quattro giorni, ecco quali

Chi rientra per le feste deve fare i conti con i picchi del 22 e 23 dicembre e del 5 e 6 gennaio. Ma spostando la partenza o il ritorno si possono trovare tariffe decisamente più accessibili, anche con le compagnie low cost
Redazione Economia
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I voli

Wizz Air, una settimana di nuovi voli da Lamezia: la compagnia e Sacal celebrano il debutto

Primi giorni di operatività per i collegamenti verso Fiumicino, Malpensa e Torino. Fino a 12 voli settimanali per Milano, 11 per Roma e 5 per il Piemonte. Biglietti a partire da 19,99 euro, la compagnia aeroportuale: «Più concorrenza e tariffe competitive»
Redazione Economia
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Economia e lavoro

Scuola, l’allarme della Uil: «Con la Manovra la Calabria rischia di perdere 300 lavoratori tra docenti e Ata»

Il sindacato analizza i numeri della Legge di bilancio: «Togliere risorse vuol dire accettare che il Sud continui a svuotarsi». Il nuovo taglio porterebbe via alle circa 206 posti di insegnante e 86 di personale amministrativo
Redazione Economia
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Sindacati

La triplice si compatta sulla filiera del legno: «Ricchezza enorme male utilizzata»

Le sigle Cgil, Cisl e Uil di categoria chiedono alla Regione una strategia organica per valorizzare la risorsa legno, rilanciare il lavoro forestale e sostenere l'industria. «Servono investimenti, programmazione e nuove professionalità»

Redazione
La triplice si compatta sulla filiera del legno: «Ricchezza enorme male utilizzata»
Economia

Vertenza Konecta R, confronto a Palazzo De Nobili tra il sindaco Fiorita e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

L’obiettivo è quello di avviare un percorso condiviso tra organizzazioni sindacali e amministrazione comunale di Catanzaro per individuare una soluzione definitiva alla vertenza
Redazione
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Roma

Ascioti e Barbalace hanno guidato la delegazione Calabria all’Assemblea nazionale di Confartigianato

Nel segno dell’appartenenza e dello spirito di squadra la partecipazione all’assise della svolta

Redazione
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Linee guida

«Lavoro, sviluppo e diritti per fermare il declino della Calabria»: Gatto (Cgil Area Vasta) traccia la rotta

Il neo eletto segretario generale presenta le priorità per Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: infrastrutture, politiche industriali, sanità pubblica, contrasto alla precarietà e tutela dell'occupazione. «Trasformare il disagio in partecipazione e le vertenze in risultati concreti»
Redazione Economia
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L’appello

Lavoratori Konecta e Chiama Roma nell’incertezza, Alecci: «800 famiglie vivono una situazione drammatica»

Il consigliere regionale e capogruppo del Pd denuncia la situazione di oltre 800 dipendenti provenienti dal Crotonese e dal Catanzarese, chiedendo garanzie: «Il Governo deve battere ogni strada possibile». Il 17 novembre atteso il tavolo tecnico a Roma
Redazione
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Saldo positivo

Imprese in Calabria, 372 attività in più in tre mesi: Vibo e Reggio spingono la crescita, riparte l’artigianato

Tra luglio e settembre 2026 la regione registra 1.601 nuove iscrizioni e 1.229 cessazioni. Il saldo è positivo anche per gli artigiani, con 43 attività in più e una crescita superiore alla media nazionale. Catanzaro è la provincia meno dinamica
Carmelo Idà
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La nomina

Cgil Area Vasta Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: Francesco Gatto eletto segretario generale all’unanimità

Al T Hotel di Feroleto Antico il passaggio di testimone con Enzo Scalese, entrato nella segreteria regionale. Lavoro, diritti, vertenze territoriali e crescita dell’organizzazione al centro dell’intervento del nuovo segretario
Giuseppe Dell'Aquila
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Nuovi arrivi

Immigrazione in Italia: boom di permessi per famiglia e università, crollano le domande di asilo

Oltre 426mila i rilasci. Superata quota 4 milioni di residenti regolari non comunitari. I nuovi italiani sono quasi 2 milioni
Carmelo Idà
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Muore dopo due giorni di ricovero l’imprenditore edile caduto con un bobcat in un burrone a Lamezia

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Il Movimento 5 Stelle cerca la ripartenza anche a Catanzaro: Zangari eletto rappresentante del Gruppo Territoriale

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