Cresce l'economia della Calabria: +1,3%

Nei primi sei mesi dell'anno le stime di Bankitalia attestano una crescita dell'39;1,3% per la Calabria. Su anche il tasso di occupazione, ma il quadro macroeconomico resta esposto ai problemi dell’inflazione.
Secondo le stime di Bankitalia il quadro macroeconomico resta esposto a rilevanti fattori di incertezza, soprattutto a causa dell’aumento dei costi energetici e delle possibili ricadute su attività produttive e consumi
A darne notizia la segretaria Luciana Giordano: «Un traguardo atteso da quasi tre decenni. Ora avanti con la trasformazione dei rapporti di lavoro da 30 a 36 ore e con l'incremento del Fondo delle risorse decentrate»
Da marzo 2027 Lamezia Terme sarà collegata a Kassel, scalo che nei primi nove mesi dell'anno ha registrato appena 10.099 passeggeri. Insieme alla Calabria, la compagnia irlandese punta anche su Palma di Maiorca
Il progetto, sostenuto dall’assessorato all’Ambiente del Comune, punta a un salone a «impatto zero». Il 17 novembre un talk con i primi dati e l’avvio dell’Emporio Solidale curato dall’associazione Dedalo.
La ricercatrice dell’Università Magna Græcia di Catanzaro analizza le nuove norme europee, gli squilibri della filiera agroalimentare e il diritto al cibo: «Non può esistere un’agricoltura realmente sostenibile se chi coltiva non vive dignitosamente del proprio lavoro»
Il riconoscimento di Cia-Agricoltori Italiani nella categoria Agri Young valorizza il progetto fondato da Stefano Caccavari, basato sulla filiera corta, sulla coltivazione biologica dei grani antichi e sul recupero delle tradizioni agricole
La regione ha generato un valore aggiunto totale pari a 36.644,8 milioni di euro, mettendo a segno un incremento percentuale del +2,25%. Spinta manifatturiera a Vibo e Catanzaro, primato agricolo per Crotone
Chi rientra per le feste deve fare i conti con i picchi del 22 e 23 dicembre e del 5 e 6 gennaio. Ma spostando la partenza o il ritorno si possono trovare tariffe decisamente più accessibili, anche con le compagnie low cost
Primi giorni di operatività per i collegamenti verso Fiumicino, Malpensa e Torino. Fino a 12 voli settimanali per Milano, 11 per Roma e 5 per il Piemonte. Biglietti a partire da 19,99 euro, la compagnia aeroportuale: «Più concorrenza e tariffe competitive»
Il sindacato analizza i numeri della Legge di bilancio: «Togliere risorse vuol dire accettare che il Sud continui a svuotarsi». Il nuovo taglio porterebbe via alle circa 206 posti di insegnante e 86 di personale amministrativo
Le sigle Cgil, Cisl e Uil di categoria chiedono alla Regione una strategia organica per valorizzare la risorsa legno, rilanciare il lavoro forestale e sostenere l'industria. «Servono investimenti, programmazione e nuove professionalità»
Il neo eletto segretario generale presenta le priorità per Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: infrastrutture, politiche industriali, sanità pubblica, contrasto alla precarietà e tutela dell'occupazione. «Trasformare il disagio in partecipazione e le vertenze in risultati concreti»
Il consigliere regionale e capogruppo del Pd denuncia la situazione di oltre 800 dipendenti provenienti dal Crotonese e dal Catanzarese, chiedendo garanzie: «Il Governo deve battere ogni strada possibile». Il 17 novembre atteso il tavolo tecnico a Roma
Tra luglio e settembre 2026 la regione registra 1.601 nuove iscrizioni e 1.229 cessazioni. Il saldo è positivo anche per gli artigiani, con 43 attività in più e una crescita superiore alla media nazionale. Catanzaro è la provincia meno dinamica
Al T Hotel di Feroleto Antico il passaggio di testimone con Enzo Scalese, entrato nella segreteria regionale. Lavoro, diritti, vertenze territoriali e crescita dell’organizzazione al centro dell’intervento del nuovo segretario