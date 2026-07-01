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Società

Festival d'autunno: presentata la XXIII edizione

Presentato a Catanzaro il cartellone di appuntamenti della 23esima edizione del Festival D'Autunno con la direzione artistica di Antonietta Santacroce.

1 luglio, 2026
ULTIMA ORA
turismo internazionale senior

Vacanze lente e d'altri tempi per un gruppo di pensionati svizzeri a Badolato

Tra borgo, mare, esperienze e sapori autentici, la presenza dei vacanzieri conferma la vocazione internazionale del borgo e la capacità del territorio di accogliere il turismo senior
redazione
Vacanze lente e d'altri tempi per un gruppo di pensionati svizzeri a Badolato\n
ricerca artistica internazionale

Performing si conclude con numeri da record e un nuovo ruolo internazionale per l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro

Stamani il video conclusivo del progetto proiettato in contemporanea nelle Università e Accademie straniere partner: da Göteborg a Salamanca e Alicante, da Tirana ad Algeri a Tolosa, il lavoro dell’Aba calabrese raggiunge il mondo
redazione
Performing si conclude con numeri da record e un nuovo ruolo internazionale per l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro\n
vetrina internazionale

La Costa Ionica Catanzarese sulla guida turistica Lonely Planet con Badolato, Copanello e Soverato 

Il gigante globale dell’editoria di viaggio che dal 1972 guida i viaggiatori indipendenti di tutto il mondo ha acceso i riflettori sulla Costa Ionica Catanzarese
R. G.
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Eventi

Magna Graecia Film Festival, Roberto Vecchioni ospite d'onore a Soverato

Il cantautore riceverà la Colonna d'Oro, dialogherà con Gianni Canova e presenterà in anteprima mondiale il documentario Corri, Roberto, corri
Redazione
Magna Graecia Film Festival, Roberto Vecchioni ospite d'onore a Soverato\n

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a passo lento

“Io passìo” apre l'estate tra Montepaone e Montauro: una passeggiata a ritmo lento tra musica, sapori e divertimento 

VIDEO | Obiettivo dell’iniziativa: contribuire all’affluenza dei visitatori durante i periodi della bassa stagione e proporre un modo nuovo per vivere il territorio
Rossella Galati
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I fili d'oro della memoria: lo storico viaggio di "Shpresa jonë" da Vena di Maida al cuore del Kosovo e dell'Albania

Un'esperienza straordinaria di riscoperta identitaria e fratellanza: la comunità arbëreshë rinsalda il legame secolare con le terre balcaniche tra canti tradizionali, la suggestiva valia e l'abbraccio istituzionale a Obiliq e Kruja
Francesco Graziano
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Soverato, si chiude con successo il Festival di scrittura femminile “Donna vita libertà” 

VIDEO | La terza edizione della rassegna culturale ha trasformato Piazza Maria Ausiliatrice in uno spazio condiviso di relazioni tra libri e arti visive
Rossella Galati
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Arte, memoria e diritti: a Catanzaro il Pride accende il Lido Mancuso nel ricordo di Stonewall, Mirko e Katy

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Catanzaro, il progetto “Strade di Velluto” porta l’arte inclusiva nel centro storico

L’esperienza proseguirà nei prossimi due weekend, trasformando ancora una volta la Piazza del Fazzari in uno spazio di incontro tra arte, inclusione e comunità
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Sanità: da 15 univeristà italiane il piano “idee nuove per un Ssn equo e sostenibile”

Focus sulla Calabria con l’intervento dell’ateneo Magna Graecia 
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Ad Amantea torna il Terrenito: un mese di cinema, musica e spettacoli. In programma il concerto di Peppe Voltarelli e l'omaggio a Hitchcock

Dal 4 al 25 luglio sedici appuntamenti gratuiti animeranno lo spazio culturale di via Mazzini con concerti, teatro, danza, cinema all'aperto, laboratori e mostre. Tra gli eventi di punta anche la rassegna sul regista calabrese Giacomo Triglia
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Nuvola Comics 2026, il bilancio del direttore artistico Emiliano Lamanna: «Un festival che cresce nella partecipazione e guarda al futuro»

A una settimana dalla conclusione della terza edizione, è tempo di bilanci per il festival del fumetto, del gioco e dell'arte di Catanzaro che, anno dopo anno, consolida la propria identità culturale e il proprio ruolo nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop
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Lamezia, la scuola A Regola d'Arte chiude l'anno con due serate tra musica e teatro

Gli allievi saranno protagonisti di due spettacoli a ingresso libero. Un percorso che unisce intrattenimento, impegno civile e valorizzazione dei giovani talenti, dopo una tournée regionale ricca di consensi
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Davoli chiama Ucraina: siglato gemellaggio con la biblioteca di Kolomyia

Cerimonia significativa e partecipata nel centro jonico del Soveratese alla struttura Vincenziana

Francesco Mazzoleni
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Gagliano ha festeggiato la “sua” Nadia Paone, David Donatello 2026 per il suono

Con il lavoro di missaggio nel film “Primavera” di Michieletto la giovane catanzarese si è ormai affermata tra le migliori professioniste nel panorama cinematografico

Nico De Luca
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Presentata la terza edizione del cartellone estivo curato da Giordano alla presenza del sindaco Vacca e del suo vice Amoruso

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Mimmo Rotella, il décollage e la Calabria: dietro ogni strappo c'è la luce della Magna Grecia

Nel 2004 il regista calabrese Mimmo Calopresti gli dedica “L’ora della lucertola”. Le sue poesie epistaltiche nascono dalla Calabria pastorale dell'infanzia, mondo primordiale da incollare sul presente per coglierne la prospettiva migliore
Alessandro Gaudio
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Nocera Terinese, la Polizia di Stato trasforma il lungomare in un villaggio della legalità: centinaia di bambini a “Giocare per crescere”

Grande partecipazione all'iniziativa promossa insieme alle Pro Loco del comprensorio e all'Anps. Tra laboratori, educazione stradale, attività della Scientifica e giochi, i più piccoli hanno scoperto il valore della sicurezza e del rispetto delle regole
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Al via la seconda edizione dei "Lamezia Channel Awards": grande attesa per il testimonial mondiale 

Mercoledì 1 luglio in programma la conferenza stampa. La manifestazione di quest'anno sarà suddivisa in tre momenti speculari e significativi.
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Una bella lucidata al Carlino d’Argento e una ‘rispolverata’ ai beni culturali di Catanzaro

In occasione della restituzione della moneta di Carlo V alla città la soprintendente Argenti ed il presidente Mormile annunciano una convenzione per rivitalizzare il patrimonio artistico 

Nico De Luca
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Dopo il successo della giornata inaugurale entra nel vivo l’ottava edizione della rassegna. Previsti incontri letterari, musica e cinema all'aperto
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