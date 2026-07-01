Festival d'autunno: presentata la XXIII edizione

Stamani il video conclusivo del progetto proiettato in contemporanea nelle Università e Accademie straniere partner: da Göteborg a Salamanca e Alicante, da Tirana ad Algeri a Tolosa, il lavoro dell’Aba calabrese raggiunge il mondo
Un'esperienza straordinaria di riscoperta identitaria e fratellanza: la comunità arbëreshë rinsalda il legame secolare con le terre balcaniche tra canti tradizionali, la suggestiva valia e l'abbraccio istituzionale a Obiliq e Kruja
Partecipazione e riflessione alla serata promossa da ArciEqua e dal Comitato Catanzaro Pride. Performance collettive, drag show e musica hanno scandito un evento dedicato alle origini del movimento LGBTQIA+ e al ricordo delle vittime dell'odio
Dal 4 al 25 luglio sedici appuntamenti gratuiti animeranno lo spazio culturale di via Mazzini con concerti, teatro, danza, cinema all'aperto, laboratori e mostre. Tra gli eventi di punta anche la rassegna sul regista calabrese Giacomo Triglia
A una settimana dalla conclusione della terza edizione, è tempo di bilanci per il festival del fumetto, del gioco e dell'arte di Catanzaro che, anno dopo anno, consolida la propria identità culturale e il proprio ruolo nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop
Gli allievi saranno protagonisti di due spettacoli a ingresso libero. Un percorso che unisce intrattenimento, impegno civile e valorizzazione dei giovani talenti, dopo una tournée regionale ricca di consensi
Nel 2004 il regista calabrese Mimmo Calopresti gli dedica “L’ora della lucertola”. Le sue poesie epistaltiche nascono dalla Calabria pastorale dell'infanzia, mondo primordiale da incollare sul presente per coglierne la prospettiva migliore
Grande partecipazione all'iniziativa promossa insieme alle Pro Loco del comprensorio e all'Anps. Tra laboratori, educazione stradale, attività della Scientifica e giochi, i più piccoli hanno scoperto il valore della sicurezza e del rispetto delle regole