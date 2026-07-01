Panchina Catanzaro, Turati lascia e arriva Gorgone

Secondo Gianluca Di Marzio, dopo la firma del 13 giugno l'allenatore avrebbe scelto il club ligure. Ora resta da risolvere il nodo del contratto già depositato con i giallorossi, che sono già alla ricerca di un'alternativa
Si è conclusa all’Arena Beach del Lido La Vela la fase regionale del campionato organizzato dalla LND Calabria e dalla Figc. Successo per la manifestazione che ha richiamato atleti, dirigenti e appassionati. I rossoblù conquistano il titolo maschile e staccano il pass per le finali nazionali
Il primo cittadino: «Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione della tifoseria e della società la nuova curva entro il 30 ottobre». Annunciata dall’assessore Squillace l’iniziativa rivolta ai tifosi “Un pezzo di curva, un pezzo di cuore”
Il talento ex Milan sarebbe finito nel mirino del Como, chiamato a cautelarsi dopo il ritorno di Nico Paz al Real Madrid. Sullo sfondo resta il mercato con l’Inter: dopo Topalovic, si ragiona anche su Matteo Cocchi
L’evento, che coinvolgerà anche Isola Capo Rizzuto e Cutro, unirà competizioni calcistiche, spettacolo e valorizzazione del territorio. Tra gli ospiti Christian Riganò e Giorgia Palmieri, con il patrocinio del Comune di Botricello
Secondo alcune indiscrezioni il direttore sportivo giallorosso Ciro Polito avrebbe incontrato il club nerazzurro. Nel confronto sarebbe emerso il nome di Luka Topalovic, centrocampista sloveno di proprietà dell’Inter e tra i profili più apprezzati dell’Under 23