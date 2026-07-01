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Sport

Panchina Catanzaro, Turati lascia e arriva Gorgone

Tutto nel pomeriggio di ieri. Marco Turati, che aveva scelto di allenare il Catanzaro fa dietrofront e la società giallorossa corre ai ripari.

1 luglio, 2026
ULTIMA ORA
Colpo di scena

Turati cambia rotta, salta il Catanzaro: l’allenatore è vicino alla panchina dello Spezia

Secondo Gianluca Di Marzio, dopo la firma del 13 giugno l'allenatore avrebbe scelto il club ligure. Ora resta da risolvere il nodo del contratto già depositato con i giallorossi, che sono già alla ricerca di un'alternativa
Gp. C.
Turati cambia rotta, salta il Catanzaro: l’allenatore è vicino alla panchina dello\u00A0Spezia\n
La competizione

Nocera Terinese capitale del beach soccer, spettacolo alle finali regionali di Serie B: Rosarnese e Crotone sul tetto della Calabria

Si è conclusa all’Arena Beach del Lido La Vela la fase regionale del campionato organizzato dalla LND Calabria e dalla Figc. Successo per la manifestazione che ha richiamato atleti, dirigenti e appassionati. I rossoblù conquistano il titolo maschile e staccano il pass per le finali nazionali
Giampaolo Cristofaro
Nocera Terinese capitale del beach soccer, spettacolo alle finali regionali di Serie B: Rosarnese e Crotone sul tetto della Calabria\n
Gol e calciomercato

Us Catanzaro, Liberali trascina l'Italia Under 19 e il Como accelera sul mercato

Il talento giallorosso firma il successo degli azzurrini contro la Serbia agli Europei in Galles. Intanto i lariani sono in vantaggio nella corsa al fantasista delle Aquile
Francesco Roberto Spina
Us Catanzaro, Liberali trascina l'Italia Under 19 e il Como accelera sul mercato\n
la riconferma

Dilettanti, il Caraffa blinda l'area tecnica: Danilo Barberio riconfermato come direttore sportivo

Il club prosegue la programmazione in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Il ds: «Felice e onorato di continuare questo percorso»
Vincenzo Primerano
Dilettanti, il Caraffa blinda l'area tecnica: Danilo Barberio riconfermato come direttore sportivo\n

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Cronaca

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Calabria, al via l'hub formativo in Tunisia: i dettagli

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il punto

Cantieri al Ceravolo, Fiorita detta la linea sui tempi: «Lavori in pochi mesi, l'obiettivo è giocare subito in casa»

Il primo cittadino: «Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione della tifoseria e della società la nuova curva entro il 30 ottobre». Annunciata dall’assessore Squillace l’iniziativa rivolta ai tifosi “Un pezzo di curva, un pezzo di cuore”
Francesco Graziano
Cantieri al Ceravolo, Fiorita detta la linea sui tempi: «Lavori\u00A0in pochi mesi, l'obiettivo è giocare subito in casa»\n
Cantieri aperti

Stadio Catanzaro, Fiorita: «Lavori avanti secondo cronoprogramma. Qualche disagio ci sarà»

Il sindaco del capoluogo ha illustrato l’andamento degli interventi di riqualificazione: «L'obiettivo è completare la nuova Curva Massimo Capraro entro il 20 ottobre»
Redazione Sport
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Calciomercato

Il Como vince la corsa a Liberali: il talento del Catanzaro pronto a ripartire dalla Serie A

Decisiva la scelta del giocatore e del suo entourage. Operazione da 6 milioni di euro con il Milan che incasserà il 50% della cifra
F.R.S.
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L’atleta catanzarese Andrea Citriniti vince il campionato italiano juniores di Tiro di Campagna, gli auguri del Coni   

Mungo e Pipicelli: «Andrea incarna nella sua disciplina i valori autentici dello sport e rappresenta un esempio per i giovani»
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La scelta

Us Catanzaro, Gorgone verso la panchina giallorossa dopo il dietrofront di Turati

La società di Noto non perde tempo dopo la rinuncia dell'allenatore destinato allo Spezia e punta sull’ex tecnico del Pescara per guidare ile Aquile nella prossima stagione di Serie B
Redazione Sport
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Il restyling

Ruspe in azione al Ceravolo di Catanzaro: partita la demolizione della storica Curva Capraro

È iniziato uno degli interventi più attesi del piano di ammodernamento dello stadio della città capoluogo. Prevista la realizzazione di una nuova curva più moderna e funzionale
Francesco Roberto Spina
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News e trattative

Us Catanzaro, è la settimana di Turati: mercato in fermento tra nuovi arrivi e richieste per Liberali e Favasuli

Il club si prepara ad annunciare il nuovo allenatore. Parallelamente proseguono le trattative in entrata e cresce l'interesse della Serie A per i giovani giallorossi
F.R.S.
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Evento giallorosso

Festa del Tesseramento al Catanzaro Club Massimo Palanca di Bologna

Nel capoluogo felsineo in tantissimi, malgrado l’afa, per celebrare la bella stagione in archivio e proiettarsi alla prossima. Videochiamata in diretta con “Piedino di fata”

Redazione
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L’evento

Gloria alle glorie 70-71: festa del Catanzaro Club Roma con i calciatori promossi per la prima volta in serie A

Lunedì mattina al Comune la presentazione poi in riva al mare Jonio per la serata di passione giallorossa con alcuni dei protagonisti della prima scalata

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Punto giallorosso

Us Catanzaro, Turati attende l'ufficialità: Polito accelera sul mercato e punta su Rispoli

In attesa dell'annuncio del nuovo allenatore, il direttore sportivo lavora per consegnare una rosa competitiva. Avviati i contatti con il Como per il centrocampista classe 2006
Redazione Sport
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La ricorrenza

A Gianni Improta l’XI Premio U. Sacco «Catanzaro nel calcio ha fatto sempre scuola. Mi rivedo un po’ in McTominay»

Ricordato il 50°anniversario della seconda promozione in serie A. All’Auditorium tante vecchie glorie protagoniste di quella cavalcata.

Nico De Luca
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Catanzaro, è Liberali il nuovo Nico Paz? Il Como punta la stellina giallorossa

Il talento ex Milan sarebbe finito nel mirino del Como, chiamato a cautelarsi dopo il ritorno di Nico Paz al Real Madrid. Sullo sfondo resta il mercato con l’Inter: dopo Topalovic, si ragiona anche su Matteo Cocchi
Redazione Sport
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Calabria Summer League, Botricello ospita il torneo di calcio giovanile: attesi centinaia di atleti e famiglie

L’evento, che coinvolgerà anche Isola Capo Rizzuto e Cutro, unirà competizioni calcistiche, spettacolo e valorizzazione del territorio. Tra gli ospiti Christian Riganò e Giorgia Palmieri, con il patrocinio del Comune di Botricello
Redazione
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Liberali bis?

Catanzaro, sondaggio con l’Inter per Topalovic: Polito chiede informazioni sul giovane sloveno

Secondo alcune indiscrezioni il direttore sportivo giallorosso Ciro Polito avrebbe incontrato il club nerazzurro. Nel confronto sarebbe emerso il nome di Luka Topalovic, centrocampista sloveno di proprietà dell’Inter e tra i profili più apprezzati dell’Under 23

Redazione sport
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l’iniziativa

«La vita è mettersi in gioco», all’Istituto Palazzolo vince l’inclusione: settanta partecipanti uniti dallo sport

Dai bambini di tre anni agli adulti, in 70 hanno preso parte alle “Palazzoliadi 2026” . Una giornata di condivisione e partecipazione in cui il successo più grande è stato stare insieme
Chiara Paone
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L’appuntamento

A Catanzaro la terza edizione del Trofeo Kroton di pattinaggio artistico: una giornata di sport e inclusione

Il 27 giugno, il Palagallo di Catanzaro ospiterà l’attesissimo evento promosso dall'AICS. L'apertura della serata sarà affidata a 100 atlete che scenderanno in pista contro la violenza sulle donne
Redazione
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Us Catanzaro, i giovani valgono oro: Liberali e Favasuli fanno gola alla Serie A

Il lavoro svolto dal club giallorosso nella valorizzazione dei talenti porta i suoi frutti. Liberali e Favasuli sono tra i profili più seguiti del mercato, mentre cresce anche Alesi
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Festa giallorossa all’Auditorium: XI Premio Sacco e 50° della seconda promozione in A

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Passione scacchi: da Catanzaro l'impegno dell'istruttore federale Leone per riscoprire il fascino tattile del gioco

VIDEO | Non si tratta di un semplice passatempo per pochi appassionati ma di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni che attira sempre più giovani che spesso scelgono il gioco online 
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Us Catanzaro, il “caso Favasuli”: clausola fissata ma il vero obiettivo è scatenare l'asta

Il giocatore può partire per 6 milioni, ma la società del presidente Noto conta sulla corsa delle big di Serie A per ottenere una valutazione superiore e aumentare il guadagno finale
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