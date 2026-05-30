Social
Home page>Video>Società>Perfidia, Urna su mille ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Perfidia, Urna su mille ce la fa

Ultima puntata della stagione di Perfidia condotta da Antonella Grippo, una chiusura col botto con 12 ospiti che hanno animato la serata

30 maggio, 2026
ULTIMA ORA
L’incontro

Pier Ferdinando Casini a Catanzaro: «Sulla legge elettorale serve un compromesso vero, non di facciata»

L’ex presidente della Camera nel corso della presentazione del suo libro “Al centro dell’aula” alla rassegna “Libri & Bollicine”: «I cittadini sono stati espropriati della scelta dei parlamentari»
Bruno Mirante
Pier Ferdinando Casini a Catanzaro: «Sulla legge elettorale serve un compromesso vero, non di facciata»\n
la nota

Piano Strutturale Comunale, Barberio e Procopi: «Il Psc non è la somma di interessi privati, ma una scelta per il futuro dell’intera città»

I due consiglieri comunali intervengono sull’importante strumento urbanistico: «Bisogna riportatere la discussione su un terreno di chiarezza e responsabilità istituzionale»

Redazione
Piano Strutturale Comunale, Barberio e Procopi: «Il Psc non è la somma di interessi privati, ma una scelta per il futuro dell’intera città»
viabilità

Ex casello ferroviario Caraffa-Sarrottino: iniziati i lavori di messa in sicurezza in località Corace  

A darne comunicazione è il vicesindaco e assessore alla viabilità di Tiriolo, Davide Longo, che nelle scorse settimane aveva anticipato l’avvio delle operazioni a seguito di una costante interlocuzione istituzionale con i vertici di RFI
Ex casello ferroviario Caraffa-Sarrottino: iniziati i lavori di messa in sicurezza in località Corace\n\u00A0\n
LA NOTA

Recupero delle periferie, Capellupo: «PalaLedda, BikePark, Piste ciclabili, Centro sociale. Con l'amministrazione Fiorita investimenti senza precedenti nel quartiere Corvo»

Il consigliere comunale: «Questa amministrazione dimostra, ancora una volta, con i fatti che investire nelle periferie significa aumentare la qualità della vita percepita dai cittadini, ridurre marginalità e isolamento e costruire una Catanzaro più inclusiva, sostenibile e vicina ai bisogni delle persone»

Redazione
Recupero delle periferie, Capellupo: «PalaLedda, BikePark, Piste ciclabili, Centro sociale. Con l'amministrazione Fiorita investimenti senza precedenti nel quartiere Corvo»

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Economia e Lavoro

Artigiano in fiera, la Calabria protagonista

30 maggio 2026
Ore 13:58
Artigiano in fiera, la Calabria protagonista
Società

Perfidia, Urna su mille ce la fa

30 maggio 2026
Ore 13:35
Perfidia, Urna su mille ce la fa
Economia e Lavoro

L'Umg guida il rilancio dell'agroalimentare calabrese

30 maggio 2026
Ore 06:20
L'Umg guida il rilancio dell'agroalimentare calabrese
Società

Il bilancio di fine mandato del prefetto di Catanzaro

29 maggio 2026
Ore 13:27
Il bilancio di fine mandato del prefetto di Catanzaro
Economia e Lavoro

L'Umg guida il rilancio dell'agroalimentare calabrese

30 maggio 2026
Ore 06:20
L'Umg guida il rilancio dell'agroalimentare calabrese
Società

Il bilancio di fine mandato del prefetto di Catanzaro

29 maggio 2026
Ore 13:27
Il bilancio di fine mandato del prefetto di Catanzaro
Economia e Lavoro

Artigiano in fiera, la Calabria protagonista

30 maggio 2026
Ore 13:58
Artigiano in fiera, la Calabria protagonista
Società

Perfidia, Urna su mille ce la fa

30 maggio 2026
Ore 13:35
Perfidia, Urna su mille ce la fa
Economia e Lavoro

L'Umg guida il rilancio dell'agroalimentare calabrese

30 maggio 2026
Ore 06:20
L'Umg guida il rilancio dell'agroalimentare calabrese
Società

Il bilancio di fine mandato del prefetto di Catanzaro

29 maggio 2026
Ore 13:27
Il bilancio di fine mandato del prefetto di Catanzaro
Economia e Lavoro

Artigiano in fiera, la Calabria protagonista

30 maggio 2026
Ore 13:58
Artigiano in fiera, la Calabria protagonista
Società

Perfidia, Urna su mille ce la fa

30 maggio 2026
Ore 13:35
Perfidia, Urna su mille ce la fa
L’INTERVISTA

Girifalco, Mario Deonofrio torna alla guida del comune per la quarta volta: «Il paese ha bisogno di risposte e servizi»

La lista "Insieme per Girifalco" si impone (51,4%) sull'uscente Cristofaro. Il medico, già tre volte primo cittadino del paese, commenta: «Accettare una sfida senza conoscerne l'esito è la parte più affascinante. Ora spazio a un modo nuovo di fare politica»
Francesco Graziano
Girifalco, Mario Deonofrio torna alla guida del comune per la quarta volta:\u00A0«Il paese ha bisogno di risposte e servizi»\n
il commento

Catanzaro, Fabio Guerriero (Progetto Civico Italia) : «Il civismo travolge i partiti tradizionali, il centrosinistra calabrese è senza guida»

Per l’esponente della formazione che mette insieme numerosi amministratori di area civica di centrosinistra, «l’ultima tornata elettorale consegna al Paese un dato politico inequivocabile, che va letto al di là delle narrazioni di facciata: dalle urne non esce alcun vincitore tra i poli tradizionali»
Redazione
Catanzaro, Fabio Guerriero (Progetto Civico Italia) : «Il civismo travolge i partiti tradizionali, il centrosinistra calabrese è senza guida»\n
Lutto nel mondo della politica

Addio a Domenico Rizza, l’ex assessore regionale muore a 84 anni all’ospedale di Catanzaro

Il decesso al Pugliese-Ciaccio dove era ricoverato. È stato uno dei volti più noti della destra calabrese
Redazione Politica
Addio a Domenico Rizza, l’ex assessore regionale muore a 84 anni all’ospedale di Catanzaro\n
la nota

Nuovo Piano strutturale comunale, la vicesindaca Iemma: «La parola ora spetta al Consiglio e alla città»

Per la rappresentante dell’esecutivo, «adottare il PSC definitivo significa superare l’idea che urbanistica voglia dire soltanto stabilire quanto si possa costruire o quali aree destinare all’edificazione»
Redazione
Nuovo Piano strutturale comunale, la vicesindaca Iemma: «La\u00A0parola ora spetta al Consiglio e alla città»\n
LA NOTA

San Pietro Hospital: Capellupo esulta, Forza Italia frena

I rappresentanti del partito azzurro: «Il consigliere Capellupo, in perfetta sintonia con l’amministrazione che rappresenta, ha cercato maldestramente di attribuirsi l’ennesimo merito che non ha e non può avere, visto che la pratica per l’ampliamento del Centro clinico San Vitaliano, importantissima realtà sanitaria privata che opera a Catanzaro grazie all’impegno del gruppo Citrigno, è stata approvata grazie ai voti di FI»
Redazione
San Pietro Hospital:\u00A0Capellupo esulta,\u00A0Forza Italia\u00A0frena\n
la proposta

Catanzaro pronta a omaggiare il prefetto Castrese De Rosa: Iemma chiede la cittadinanza onoraria  

Alla vigilia del pensionamento del rappresentante dello Stato, la vicesindaca sollecita la convocazione urgente della commissione consiliare per avviare l’iter dedicato al riconoscimento: «Ha servito la città con dedizione, equilibrio e umanità»
Bruno Mirante
Catanzaro pronta a omaggiare il prefetto Castrese De Rosa: Iemma chiede la cittadinanza onoraria\n\u00A0\n
giovani e politica

Forza Italia Giovani, prestigiosa nomina nazionale per il catanzarese Manuel Rubino

Il segretario cittadino dl partito è stato nominato all’interno del Dipartimento Nazionale Innovazione Digitale e Intelligenza Artificiale 
redazione
Forza Italia Giovani, prestigiosa nomina nazionale per il catanzarese Manuel Rubino\n
comuni al voto

Elezioni amministrative, la coordinatrice regionale di Fdi, Wanda  Ferro, commenta il risultato ottenuto

«Fratelli d’Italia ottiene un risultato molto positivo, confermando la crescita del partito e il suo forte radicamento in Calabria»
Redazione
Elezioni amministrative, la coordinatrice regionale di Fdi, Wanda\u00A0 Ferro, commenta il risultato ottenuto\n
Il bilancio delle Comunali

Calabria rossa addio, il centrosinistra sprofonda sotto il peso dell’immobilismo: nulla cambia nonostante le (troppe) sconfitte

Amministrative devastanti per Pd e compagni, che continuano a non prendere atto che l’attuale classe dirigente non è in grado di offrire, dal Pollino allo Stretto, una proposta tale da poter mettere in discussione l’egemonia degli avversari
Antonio Clausi
Calabria rossa addio, il centrosinistra sprofonda sotto il peso dell’immobilismo: nulla cambia nonostante le (troppe) sconfitte\n
la seduta

Catanzaro Servizi, l’ombra del fallimento irrompe in Consiglio comunale: lavoratori in Aula e tensione sugli affidamenti

I rilievi dell’AGCM agitano Palazzo De Nobili e rallentano il piano di risanamento della partecipata. Fiorita annuncia nuove delibere entro giugno e difende il percorso avviato, ma dall’opposizione arrivano accuse pesanti. I lavoratori lasciano l’Aula con ancora troppe incognite sul futuro della società
Bruno Mirante
Catanzaro Servizi, l’ombra del fallimento irrompe in Consiglio comunale: lavoratori in Aula e tensione sugli affidamenti\n
Dichiarazioni post elettorali

«Inizia un percorso di responsabilità, impegno e servizio civile»

Il presidente della Provincia Amedeo Mormile invia il suo messaggio di buon lavoro a tutti i neo eletti del territorio catanzarese

Redazione
«Inizia un percorso di responsabilità, impegno e servizio civile»
Fair play

Il segretario provinciale PD di Catanzaro Gallello augura «buon lavoro a tutti gli eletti»

Dopo il turno amministrativo appena concluso il dirigente dem auspica il radicamento territoriale del partito

Redazione
Il segretario provinciale PD di Catanzaro Gallello augura «buon lavoro a tutti gli eletti»
La decisione

Carlopoli, il prefetto di Catanzaro nomina il commissario dopo l’annullamento delle elezioni

Gestione provvisoria affidata al viceprefetto vicario Vito Turco: il provvedimento necessario a seguito dell’esclusione dalla competizione dell’unica lista candidata
Redazione Politica
Carlopoli, il prefetto di Catanzaro nomina il commissario dopo l’annullamento delle elezioni\n
i risultati

Amministrative 2026 nel Catanzarese: eletti 16 sindaci tra liste uniche, duelli e sfide al fotofinish. DATI DEFINITIVI

Una tornata che restituisce un mosaico articolato della politica locale: amministrazioni nate nel segno della continuità, competizioni combattute fino all’ultimo voto e una forte presenza di liste civiche
Francesco Graziano
Amministrative 2026 nel Catanzarese: eletti 16 sindaci\u00A0tra liste uniche, duelli e sfide al fotofinish. DATI DEFINITIVI\n
Terzo mandato

Comunali, Papaleo trionfa a Davoli e viene rieletto per la terza volta consecutiva

Vittoria schiacciante nei confronti del candidato rivale, Vittorio Procopio, che si è fermato al 32,1%. Il neo eletto: «Undici anni di lavoro, presenza e risultati concreti ci hanno portati fin qui»
Francesco Mazzoleni
Comunali, Papaleo trionfa a Davoli e viene rieletto per la terza volta consecutiva\n
Il responso delle urne

Girifalco, Deonofrio torna alla guida del comune: battuto il sindaco uscente Cristofaro

L'ex primo cittadino conquista il quarto mandato con il 51,40% dei voti alla guida della lista “Insieme per Girifalco”. Affluenza al 58,06 %
Francesco Graziano
Girifalco, Deonofrio torna alla guida del comune: battuto il sindaco uscente Cristofaro\n
il responso

Montauro sceglie il cambiamento, Giuseppe Schipani è il nuovo sindaco 

Al termine di uno spoglio teso, si chiude così quella che diversi analisti locali hanno definito la battaglia elettorale più avvincente e accesa di tutto il Catanzarese
Elisa Bruno
Montauro sceglie il cambiamento, Giuseppe Schipani è il nuovo sindaco\u00A0\n
SINDACO RIELETTO

Montepaone vince la scommessa democratica: l'abbraccio del paese blinda il terzo mandato di Migliarese

La vigilia elettorale portava con sé il sapore inedito e insidioso della corsa solitaria. Con una sola lista in campo, l'avversario più temibile non aveva un volto, un nome o un simbolo concorrente sulla scheda. Il vero nemico da battere era l'astensionismo

Elisa Bruno
Montepaone vince la scommessa democratica: l'abbraccio del paese blinda il terzo mandato di Migliarese
la nota

Strade interne al collasso, il Codacons diffida la Provincia. Di Lieto: «La sicurezza stradale si misura da ciò che viene risolto»

Il rappresentante dell’associazione: «Il punto non è contestare il taglio dell’erba, attività utile e necessaria. Ma evitare che l’intervento si fermi all’apparenza. Sfalciare senza liberare le cunette, rimuovere i detriti e ripristinare il deflusso delle acque significa lasciare irrisolte le cause concrete del pericolo
Redazione
Strade interne al collasso, il Codacons diffida la Provincia. Di Lieto:\u00A0«La sicurezza stradale si misura da ciò che viene risolto»\n
partecipazione alle urne

Comunali 2026, affluenza nei comuni del Catanzarese: dato definitivo delle ore 15

I dati sono stati diffusi dal Ministero dell’Interno attraverso il portale Eligendo. Taverna è il comune con la partecipazione più alta: 83,50%
Redazione
Comunali 2026, affluenza nei comuni del Catanzarese: dato definitivo delle ore 15\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Impresa sfiorata

Us Catanzaro, a Monza sfuma il sogno promozione. La moglie di Noto sui social: «La Serie A è solo rinviata»

2
Sognando la A

Monza-Catanzaro, il popolo giallorosso invade l’U-Power Stadium: «La speranza è l’ultima a morire»

3
Mattinata di disagi

Circolazione ferroviaria sospesa a Rosarno per un guasto. Bloccati a Lamezia i tifosi del Catanzaro in partenza per Monza

4
Playoff Serie B

Il Catanzaro e la notte dell’impossibile: a Monza serve l’impresa e crederci non costa nulla

5
Chiamata alle armi

Pronto soccorso di Catanzaro alla ricerca di otto medici: l’estate alle porte e l’azienda pubblica l’avviso per sei mesi