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Economia e Lavoro

Artigiano in fiera, la Calabria protagonista

Ha preso il via a Milano Artigiano in Fiera, una delle più grandi fiere internazionali dedicate all'artigianato, ai prodotti tipici e alle culture del mondo. E anche qui la Calabria è protagonista.

30 maggio, 2026
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artigiano in fiera · calabria straordinaria
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Sopralluogo del presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile insieme ai sindaci dell’area. In programma interventi di messa in sicurezza dell’alveo del torrente
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Saranno utilizzati per la realizzazione della rete sentieristica. Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente Irene Colosimo: «Avremo una fruizione sostenibile dell’area»
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Crisi energetica, Bruxelles invita a usare i fondi per la Coesione ma le Regioni bocciano la proposta

Braccio di ferro su Patto di stabilità e fondi per la difesa. L’Italia attende la risposta ufficiale della Commissione alla richiesta formulata dal Governo
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Case e ospedali di comunità, parla Minenna: «Non ci saranno incompiute». Ma alcune opere potrebbero slittare oltre il 2026

I progetti saranno completati con altre forme di finanziamenti: «Il programma è stato troppo ambizioso: decine e decine di nuovi cantieri, questo ha comportato delle complessità. E 15 sono stati colpiti dai cicloni». L’assessore esulta per il Pil regionale: «Avremo la crescita più alta d’Italia»  
Luana Costa
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Ecco la Calabria dei lavoratori onesti e lontani dagli stereotipi ricorrenti – I PREMIATI

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Le verifiche sono state effettuate mediante l’utilizzo di otto mezzi pesanti appositamente posizionati sull’impalcato. L’opera è strategica per il collegamento viario tra il comprensorio costiero e l’entroterra
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Il completamento dell’opera reso possibile grazie allo stanziamento di 810mila euro da parte del ministero delle Infrastrutture e trasporti. I lavori termineranno la prossima estate
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L’iniziativa per innalzare il livello dell’alfabetizzazione digitale. «Urgente una azione strutturata di formazione e sensibilizzazione»
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L’allarme di Cna Calabria. Secondo i dati della confederazione, sul fronte imprese l’aumento dei costi potrebbe tradursi in una riduzione della domanda e investimenti
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Il progetto "Companies4Tomorrow" (C4T) coinvolge un partenariato composto dall' Università del Peloponneso, dalla Regione della Western Greece, dalla Camera di commercio di Zacinto, dalla Camera di commercio di Foggia e della Basilicata
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Fondimpresa Calabria, le imprese raccontano la formazione: «Così investiamo nel futuro»

Si è tenuto nel quartiere Lido di Catanzaro un incontro che ha puntato a valorizzare il ruolo delle attività formative nel miglioramento delle performance e dei processi produttivi aziendali
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Anche a Catanzaro mobilitazione della Cgil a sostegno delle proposte di legge sul diritto alla salute e al lavoro

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