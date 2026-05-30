Artigiano in fiera, la Calabria protagonista

La compagnia annuncia il primo volo domestico dallo scalo calabrese. Tariffe da 19,99 euro e nuove prospettive per turismo e mobilità nella regione. Occhiuto: «I collegamenti contribuiranno a rendere più accessibile il trasporto aereo»
Circa 650 i colloqui tenuti all’ente fiera e aziende soddisfatte che hanno già dato disponibilità per nuovi appuntamenti. Bilancio positivo per l’iniziativa promossa dal dipartimento Politiche del lavoro della Regione Calabria
I progetti saranno completati con altre forme di finanziamenti: «Il programma è stato troppo ambizioso: decine e decine di nuovi cantieri, questo ha comportato delle complessità. E 15 sono stati colpiti dai cicloni». L’assessore esulta per il Pil regionale: «Avremo la crescita più alta d’Italia»
Le verifiche sono state effettuate mediante l’utilizzo di otto mezzi pesanti appositamente posizionati sull’impalcato. L’opera è strategica per il collegamento viario tra il comprensorio costiero e l’entroterra
L’assessore Calabrese: «L’obiettivo è rimettere al centro la dignità della persona, offrendo ai giovani risposte concrete e percorsi di crescita reali affinché non siano più costretti ad abbandonare la propria terra»
Il commissario straordinario sottolinea la necessità di migliorare l’efficienza del servizio e le criticità sul fronte finanziario: i conti chiudono con un disavanzo «dovuto alle mancate entrate dei ruoli». In sesta commissione la proposta di legge di modifica dell’ente consortile: «Ci sono cose da rivedere»
Il progetto "Companies4Tomorrow" (C4T) coinvolge un partenariato composto dall' Università del Peloponneso, dalla Regione della Western Greece, dalla Camera di commercio di Zacinto, dalla Camera di commercio di Foggia e della Basilicata
Il network editoriale calabrese scelto tra le realtà di interesse nel panorama europeo dell’informazione. Previsti un percorso formativo interno con Google e un incontro pubblico all’Università della Calabria il 15 maggio dedicato ad AI e giornalismo
La sostituzione del contatore e poi una serie di fatture anomale. Il giudice ha dichiarato non dovuta la somma richiesta. L’associazione AssoUrt: «Chi pretende il pagamento deve dimostrare che quei consumi siano reali»