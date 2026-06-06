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Società

A Catanzaro tutto pronto per la forte summer school

Dall'8 al 12 giugno all'Università Magna Graecia di Catanzaro arriveranno i migliori chirurghi ortopedici dell'intero continente per la Forte Summer School, l'evento internazionale dedicato alla formazione dei giovani ortopedici e traumatologi under 40.

6 giugno, 2026
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sanità calabria
ULTIMA ORA
Monito sui diritti

Strage di Amendolara, Progetto Sud: «Le denunce sul caporalato c'erano già dal 2020, la violenza non nasce dal nulla»

L'associazione ricorda le denunce presentate negli ultimi anni nella Piana di Sibari e avverte: la giustizia non può fermarsi agli esecutori materiali, ma deve ricostruire l'intera filiera dello sfruttamento
Don Giacomo Panizza
Strage di Amendolara, Progetto Sud: «Le denunce sul caporalato c'erano già dal 2020, la violenza non nasce dal nulla»\n
Il dibattito

Da Bova a Cleto, dalla Calabria una strategia contro lo spopolamento dei borghi: amministratori a confronto

Si è tenuto al Riva Restaurant di Falerna un talk strategico sulle bellezze dei piccoli centri calabresi. Le voci e le visioni dei sindaci in prima linea tra turismo sostenibile, radici identitarie e sinergie territoriali
Francesco Graziano
Da Bova a Cleto, dalla Calabria una strategia contro lo spopolamento dei borghi: amministratori a confronto\n
Il riconoscimento

Scienze chimiche d’eccellenza, l’Università Magna Graecia di Catanzaro tra le migliori per qualità di ricerca

L’ateneo calabrese ottiene un importante riconoscimento nella Valutazione della qualità della ricerca 2020-2024. Il Rettore Giovanni Cuda: «Premiati il talento, la competenza e l’impegno della nostra comunità scientifica»
Redazione
Scienze chimiche d’eccellenza, l’Università Magna Graecia di Catanzaro tra le migliori per qualità di ricerca\n
sguardo al futuro

Etica della cura e Intelligenza Artificiale: grande partecipazione al convegno di San Pietro Apostolo

Incontro promosso dalla Parrocchia e patrocinato dal Comune. Al centro del dibattito le opportunità e le sfide dell’IA, con il contributo del professor Domenico Concolino e la presenza degli studenti della scuola secondaria di primo grado
Redazione
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Azienda zero: 9 operatori del 118 restano con l'ASP

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6 giugno 2026
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5 giugno 2026
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5 giugno 2026
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L’editoriale

Avevano nomi e speranze, non erano «i bangla»: la strage di Amendolara e la nostra indifferenza

Waseem, Amin, Safi e Ismat non sono soltanto protagonisti di una cronaca feroce. La loro morte riapre il dibattito sullo sfruttamento dei braccianti e sul valore della dignità umana: quello che dimentichiamo troppo spesso
Franco Laratta
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Le previsioni

Weekend di sole e caldo (fino a 31 gradi): la Calabria si gode il primo vero assaggio d’estate

Prosegue la fase meteorologica favorevole iniziata nei giorni scorsi. Temperature mediamente comprese tra 27 e 29 gradi: i picchi si raggiungeranno nelle zone interne. Qualche nube sui rilievi nelle ore più calde ma senza effetti rilevanti
Salvatore Lia
Weekend di sole e\u00A0caldo (fino a 31 gradi): la Calabria si gode il primo vero assaggio d’estate
IL RICONOSCIMENTO

L'UMG ai vertici nelle Scienze Chimiche per la ricerca, Cuda: «Un risultato che ci riempie di orgoglio»

La soddisfazione del Rettore: «L’eccellente performance dei nostri chimici contribuisce in maniera significativa a rafforzare il posizionamento dell'Università Magna Graecia tra gli atenei di riferimento della ricerca biomedica e traslazionale nel panorama universitario calabrese»
Redazione
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I numeri

Esame di Stato 2026, pubblicate le commissioni: in Calabria sono 546 e coinvolgono oltre 15mila studenti

Pubblicati gli elenchi del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Cosenza guida con 195 commissioni, seguono Reggio Calabria e Catanzaro
Gp. C.
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L’iniziativa

“Doganieri per un giorno”, il progetto sulla legalità chiude con la visita degli studenti all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme

Un’immersione concreta nel lavoro quotidiano dei funzionari ADM, impegnati nel contrastare l’ingresso di merci illegali o pericolose e nel garantire la sicurezza dei cittadini
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Senza cure

Sanità in Calabria, Alecci denuncia: «Pazienti costretti a viaggi della speranza e famiglie lasciate sole»

Dalla sospensione di una terapia salvavita per i malati di anemia falciforme a Crotone alle difficoltà delle famiglie con bambini autistici. Il consigliere regionale del Pd attacca la gestione della sanità calabrese: «Dietro gli annunci ci sono disservizi che colpiscono ogni giorno i cittadini»
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Attualità

“Zampe che curano”: scuola, inclusione e pet therapy al servizio degli studenti

Nel Comprensivo di Lauropoli-Sibari-Cassano il progetto organizzato dall’ Unità Cinofile Salvataggio Nautico regionale 

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Gemellaggio operativo

Terza età determinante per veicolare la cultura, le tradizioni e l’immagine del territorio

L’ Associazione Diritti Anziani di Catanzaro e quella di Reggio Calabria insieme per una uscita formativa a Squillace

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Il progetto

Strade Maestre, l’eredità di Goffredo Fofi affidata alle nuove generazioni di attivisti

VIDEO| Da Amantea prende forma il percorso promosso da Comunità Progetto Sud per raccogliere l'eredità culturale e civile di Fofi. Ventiquattro giovani da tutta Italia a confronto su cittadinanza attiva, giustizia sociale e partecipazione, con l'obiettivo di costruire nuove reti e immaginare un futuro diverso a partire dal Sud
Bruno Mirante
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La classifica Cwur

Unical e Magna Graecia tra le 2mila migliori università al mondo. Ma l’Italia perde posizioni: «Pochi fondi per la ricerca»

Il 79% degli atenei del Paese arretra nella graduatoria del Center for World University Rankings. La Sapienza prima a livello nazionale, Rende e Catanzaro al 37esimo e 56esimo posto
Redazione Attualità
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Meno burocrazia

Disabilità, dalla Regione via libera alle linee d’indirizzo sui Progetti di vita. Straface: «Basta servizi frammentati»

L’atto recepisce le novità della riforma nazionale. L’assessore al Welfare: «Integrazione sociosanitaria diventa operativa, con la definizione di regole precise e strumenti con cui gli Ambiti territoriali sociali e le Asp lavoreranno finalmente in sinergia»
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l’iniziativa

Lamezia Terme, il Soroptimist Club onora le 21 Madri Costituenti a 80 del riconoscimento del diritto di voto alle donne

La presidente Luigina Pileggi ha evidenziando come «celebrare chi hanno scritto la Costituzione significa onorare le radici della nostra democrazia, ribadendo che l'impegno femminile è il pilastro indispensabile su cui poggia l'intera impalcatura dei nostri diritti civili»
Redazione
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quartiere lido

Porto di Catanzaro, approvato il completamento delle opere interne. Iemma: «Dopo 75 anni di attese prende forma la città di mare»

L’intervento, finanziato nell’ambito delle risorse FSC 2021-2027 assegnate con Delibera CIPESS n. 17/2024, rappresenta una svolta strategica per lo sviluppo della città e dell’area costiera
Redazione
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LaC Tv

Tre papi, due presidenti e un Paese nel terrore: il 1978 raccontato a “I Giorni della Storia”

Il format di LaC Tv ideato e condotto da Franco Laratta ripercorre uno dei frangenti più drammatici e decisivi del Novecento: praticamente un secolo in un solo anno. Appuntamento a giovedì alle 22
Redazione attualità
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La lettera

Spiagge sporche a Nocera Terinese, l’appello di una cittadina: «Il Comune intervenga subito»

La segnalazione inviata alla nostra redazione racconta una situazione definita «cronica» tra rifiuti, tronchi d’albero e strutture abbandonate
Redazione Attualità
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Dai territori

«Trapianti di legalità» e idee per resistere: le storie dei sindaci di Settingiano, Gasperina e Amantea

Tra finanziamenti, recupero dei centri storici e nuove idee per il turismo e la qualità della vita, emerge il racconto di amministratori che scommettono sul futuro delle proprie comunità. I primi cittadini Formica, Gallello e Pellegrino protagonisti dell'ultima puntata di Buongiorno in Calabria
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Il gruppo Processione a mare ha deciso di rispettare integralmente la decisione della Parrocchia che curerà solo gli aspetti religiosi della Festa di Porto Salvo a fine luglio

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Catanzaro, ai giovani Ludovica Galloretti e Salvatore Talarico le borse di studio del “C. Mustari” 2026

Al Musmi premiazioni dell’iniziativa promossa dalla Società Dante Alighieri in sinergia con la famiglia dele compianto dirigente scolastico

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Calorosa accoglienza in Città per il Quadro della Madonna di Porto: «Maria è qui in mezzo a noi»

Accompagnata dall’arcivescovo mons. Maniago la Sacra Effigie è stata in processione per le vie del centro, con sosta davanti alla Procura, poi a Gagliano prima di ritornare nella sua sede di Gimigliano

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