A Catanzaro tutto pronto per la forte summer school
Dall'8 al 12 giugno all'Università Magna Graecia di Catanzaro arriveranno i migliori chirurghi ortopedici dell'intero continente per la Forte Summer School, l'evento internazionale dedicato alla formazione dei giovani ortopedici e traumatologi under 40.
L'associazione ricorda le denunce presentate negli ultimi anni nella Piana di Sibari e avverte: la giustizia non può fermarsi agli esecutori materiali, ma deve ricostruire l'intera filiera dello sfruttamento
Si è tenuto al Riva Restaurant di Falerna un talk strategico sulle bellezze dei piccoli centri calabresi. Le voci e le visioni dei sindaci in prima linea tra turismo sostenibile, radici identitarie e sinergie territoriali
L’ateneo calabrese ottiene un importante riconoscimento nella Valutazione della qualità della ricerca 2020-2024. Il Rettore Giovanni Cuda: «Premiati il talento, la competenza e l’impegno della nostra comunità scientifica»
Incontro promosso dalla Parrocchia e patrocinato dal Comune. Al centro del dibattito le opportunità e le sfide dell’IA, con il contributo del professor Domenico Concolino e la presenza degli studenti della scuola secondaria di primo grado
Waseem, Amin, Safi e Ismat non sono soltanto protagonisti di una cronaca feroce. La loro morte riapre il dibattito sullo sfruttamento dei braccianti e sul valore della dignità umana: quello che dimentichiamo troppo spesso
Prosegue la fase meteorologica favorevole iniziata nei giorni scorsi. Temperature mediamente comprese tra 27 e 29 gradi: i picchi si raggiungeranno nelle zone interne. Qualche nube sui rilievi nelle ore più calde ma senza effetti rilevanti
La soddisfazione del Rettore: «L’eccellente performance dei nostri chimici contribuisce in maniera significativa a rafforzare il posizionamento dell'Università Magna Graecia tra gli atenei di riferimento della ricerca biomedica e traslazionale nel panorama universitario calabrese»
Dalla sospensione di una terapia salvavita per i malati di anemia falciforme a Crotone alle difficoltà delle famiglie con bambini autistici. Il consigliere regionale del Pd attacca la gestione della sanità calabrese: «Dietro gli annunci ci sono disservizi che colpiscono ogni giorno i cittadini»
VIDEO| Da Amantea prende forma il percorso promosso da Comunità Progetto Sud per raccogliere l'eredità culturale e civile di Fofi. Ventiquattro giovani da tutta Italia a confronto su cittadinanza attiva, giustizia sociale e partecipazione, con l'obiettivo di costruire nuove reti e immaginare un futuro diverso a partire dal Sud
L’atto recepisce le novità della riforma nazionale. L’assessore al Welfare: «Integrazione sociosanitaria diventa operativa, con la definizione di regole precise e strumenti con cui gli Ambiti territoriali sociali e le Asp lavoreranno finalmente in sinergia»
La presidente Luigina Pileggi ha evidenziando come «celebrare chi hanno scritto la Costituzione significa onorare le radici della nostra democrazia, ribadendo che l'impegno femminile è il pilastro indispensabile su cui poggia l'intera impalcatura dei nostri diritti civili»
Tra finanziamenti, recupero dei centri storici e nuove idee per il turismo e la qualità della vita, emerge il racconto di amministratori che scommettono sul futuro delle proprie comunità. I primi cittadini Formica, Gallello e Pellegrino protagonisti dell'ultima puntata di Buongiorno in Calabria
Accompagnata dall’arcivescovo mons. Maniago la Sacra Effigie è stata in processione per le vie del centro, con sosta davanti alla Procura, poi a Gagliano prima di ritornare nella sua sede di Gimigliano