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Società

Il ricordo di Orlando Fratto, a sei anni dalla morte

Moriva il 5 giugno 2020, dopo una luga battaglia contro un sarcoma, Orlando Fratto, noto a tutti come “il guerriero di Soverato”. La sua storia commosse l’Italia che si mobilitò con una raccolta fondi per permettergli di sottoporsi a un costoso intervento chirurgico a New York. A distanza di sei anni, i suoi cari lo hanno ricordato in riva al mare, la sua grande passione.

5 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Il provvedimento

Immigrazione irregolare, la polizia di Catanzaro esegue il rimpatrio di un cittadino straniero: imbarcato sul volo per Nuova Dheli

La commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone ha emesso un provvedimento di inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza
Redazione
Immigrazione irregolare, la polizia di Catanzaro\u00A0esegue il rimpatrio di un cittadino straniero: imbarcato sul volo per Nuova Dheli\n
SicuraMente

Crescere sicure, vivere libere: Polizia di Stato e Fidapa Catanzaro insieme per le donne di domani

Concluso il corso di autodifesa personale. L’iniziativa si è distinta per il forte impatto formativo e sociale, offrendo alle partecipanti strumenti concreti di autodifesa consapevole
Redazione
Crescere sicure, vivere libere: Polizia di Stato e Fidapa Catanzaro insieme per le donne di domani\n
Drammatico incidente

Giovane travolto da un treno a Lamezia Terme, salvato dai vigili del fuoco: è ricoverato in gravi condizioni

L’incidente nella notte. Coinvolto un treno merci proveniente da Livorno e diretto a Villa San Giovanni. Il 21enne trasportato in ospedale in codice rosso
Redazione Cronaca
Giovane travolto da un treno a Lamezia Terme, salvato dai vigili del fuoco: è ricoverato in gravi condizioni\n
solidarietà e vicinanza

Lamezia Terme, ferma condanna di FI per gli episodi di violenza presso gli uffici dei Servizi Sociali 

La vicinanza del partito ai dipendenti comunali direttamente coinvolti nell’accaduto, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con professionalità, responsabilità e spirito di servizio nei confronti della cittadinanza
Redazione
Lamezia Terme, ferma condanna di FI per gli episodi di violenza presso gli uffici dei Servizi Sociali\u00A0\n

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Maida si stringe per l'ultimo saluto a Gabriel Marchetta: domani i funerali. Proclamato il lutto cittadino

Il 19enne ha perso la vita mentre si trovava a bordo della sua moto, scontratasi con un'auto lungo la strada provinciale 162/2. Una tragedia che ha scosso profondamente l'intera cittadinanza
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Rifiuti speciali abbandonati nel Parco della Sila, sequestrata un'area a Villaggio Mancuso: due denunciati

I controlli dei carabinieri forestali e dei tecnici Arpacal hanno portato alla scoperta di una discarica abusiva all'interno dell'area protetta. Nel terreno erano stati accumulati materiali da demolizione, pneumatici, apparecchiature elettroniche e veicoli fuori uso
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La sezione centrale d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Dovrà risarcire la Cittadella di 95mila euro in solido con l’ex dirigente del Turismo. Assolta la società e il legale rappresentante Mauro Luchetti
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Rissa per l’affido di un minore a Lamezia Terme: interviene un cittadino e viene ferito

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Il massimo organo della giustizia amministrativa ha disposto un nuovo esame da parte del Csm sulla nomina del procuratore capo di Crotone
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Vasto incendio tra Roccelletta e Vallo di Borgia, paura nella notte: salve abitazioni e attività produttive

Le fiamme hanno devastato numerosi ettari di vegetazione nell’area collinare, avvicinandosi a case e insediamenti produttivi. Il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco ringrazia Vigili del Fuoco, volontari e cittadini per il tempestivo intervento che ha evitato conseguenze più gravi
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Ombre inquietanti

Strage di Amendolara, Bombardieri: «Dietro il caporalato c’è la copertura della ’ndrangheta»

Da Catanzaro il segretario generale della Uil punta il dito contro la criminalità organizzata: «Non basta fermare gli esecutori, bisogna individuare chi garantiva protezione e controllo sul territorio»
Luana Costa
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Controlli dei NAS alle porte della Sila piccola: sanzionato un panificio risultato non adeguato alle vigenti normative igieniche 

Per il gestore dell’attività sono scattate una sanzione amministrativa di 1.000,00 euro e la diffida ad adempiere alle prescrizioni imposte
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Tragico incidente a Maida, 19enne morto nello scontro tra la sua moto e un’auto

L’impatto sulla Strada provinciale 162/2. Vani i tentativi dei sanitari del 118: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare
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Migranti bruciati vivi ad Amendolara, parla il superstite: «Ci hanno attirato con una scusa e poi uccisi»

La testimonianza a Sky TG24 del 35enne afghano scampato alla strage: «Chiedevamo paga regolare e contratto». E intanto le indagini continuano
Matteo Lauria
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Un mese senza paga, la protesta e le fiamme dei caporali: chi sono le vittime della strage di Amendolara

Tre afghani e un pachistano bruciati vivi nella stazione di servizio sulla statale 106: avevano tra 19 e 29 anni, raccoglievano fragole nel Metapontino per aiutare le loro famiglie. Erano invisibili, senza diritti, sfruttati
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L’indagine su Corigliano Rossano mostra uno squarcio dello sfruttamento del lavoro che è alla base del terribile omicidio dei 4 pakistani. Violenze sugli invisibili tollerate solo per mantenere concorrenziali i prezzi di frutta e verdura. Gli arresti non bastano: la questione è anche politica e riguarda tutti
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