Il ricordo di Orlando Fratto, a sei anni dalla morte
Moriva il 5 giugno 2020, dopo una luga battaglia contro un sarcoma, Orlando Fratto, noto a tutti come “il guerriero di Soverato”. La sua storia commosse l’Italia che si mobilitò con una raccolta fondi per permettergli di sottoporsi a un costoso intervento chirurgico a New York. A distanza di sei anni, i suoi cari lo hanno ricordato in riva al mare, la sua grande passione.
La vicinanza del partito ai dipendenti comunali direttamente coinvolti nell’accaduto, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con professionalità, responsabilità e spirito di servizio nei confronti della cittadinanza
I controlli dei carabinieri forestali e dei tecnici Arpacal hanno portato alla scoperta di una discarica abusiva all'interno dell'area protetta. Nel terreno erano stati accumulati materiali da demolizione, pneumatici, apparecchiature elettroniche e veicoli fuori uso
La sezione centrale d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Dovrà risarcire la Cittadella di 95mila euro in solido con l’ex dirigente del Turismo. Assolta la società e il legale rappresentante Mauro Luchetti
Le fiamme hanno devastato numerosi ettari di vegetazione nell’area collinare, avvicinandosi a case e insediamenti produttivi. Il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco ringrazia Vigili del Fuoco, volontari e cittadini per il tempestivo intervento che ha evitato conseguenze più gravi
Da Catanzaro il segretario generale della Uil punta il dito contro la criminalità organizzata: «Non basta fermare gli esecutori, bisogna individuare chi garantiva protezione e controllo sul territorio»
Tre afghani e un pachistano bruciati vivi nella stazione di servizio sulla statale 106: avevano tra 19 e 29 anni, raccoglievano fragole nel Metapontino per aiutare le loro famiglie. Erano invisibili, senza diritti, sfruttati
L’indagine su Corigliano Rossano mostra uno squarcio dello sfruttamento del lavoro che è alla base del terribile omicidio dei 4 pakistani. Violenze sugli invisibili tollerate solo per mantenere concorrenziali i prezzi di frutta e verdura. Gli arresti non bastano: la questione è anche politica e riguarda tutti
Il geologo spiega perché il sisma di magnitudo 6.2, pur avvertito in tutta la regione e causa di grande apprensione, non ha provocato danni grazie alla sua notevole profondità: «Più forte di Amatrice ma senza effetti devastanti»