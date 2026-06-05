Azienda zero: 9 operatori del 118 restano con l'ASP

Gli attuali commissari straordinari tentano la strada della “stabilizzazione”. Carbone, Frittelli e Graziano puntano sugli enti che ora governano. Mentre i direttori sanitari e amministrativi tentano la scalata
Mentre la riforma Schillaci si arena e i sindacati dei camici bianchi restano contrari alle novità previste per i medici di famiglia si apre il fronte degli investimenti del Pnrr: «Dubito che nella regione si riesca ad aprire strutture dotate di servizi»
VIDEO | Entro fine mese saranno completate le altre due strutture nel capoluogo di regione. La soddisfazione del commissario Battistini: «questo è un posto dove la comunità deve trovare il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni di salute»
Per il consigliere regionale, le spiegazioni fornite non affrontano il nodo centrale della questione: il progressivo impoverimento degli organici e dei servizi a seguito di pensionamenti, trasferimenti e mancate sostituzioni
Il sistema sanitario regionale diventa attrattivo per i sanitari del comparto, soprattutto per coloro che in mobilità vorrebbero trasferirsi da altre aziende. Complessivamente 2.748 domande, 2.384 gli ammessi
Il personale dei reparti di Chirurgia vascolare e Chirurgia toracica scrive alla direzione sanitaria dell’Azienda Dulbecco, parlando di «gravi criticità» e «sovraccarico organizzativo» che incide sulla qualità e la sicurezza delle cure
Il convegno scientifico presieduto dal dottor Massimo Calderazzo punta a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da interstiziopatie polmonari. Saranno presenti esperti calabresi e specialisti dei principali centri nazionali
Il medico oculista andrà a Forlì per un progetto su cornea artificiale e cheratoplastica. Lascia temporaneamente la Calabria mentre resta aperta l’inchiesta sulle presunte liste d’attesa privatizzare alla Dulbecco
Il trasferimento dei servizi è già iniziato gradualmente per garantire la continuità assistenziale. La struttura ospiterà il reparto Dialisi e numerosi ambulatori specialistici (tra cui Cardiologia, Dermatologia, ed Endocrinologia) dotati di ecografi di ultima generazione
Dal pronto soccorso al policlinico universitario di Catanzaro alla rimodulazione della medicina territoriale, ecco alcune proposte operative del sodalizio per contribuire concretamente al rilancio del comparto
Nel nosomio lametino vengono trattate alcune rare malattie. Il dottor Arrighi: «Seguiamo oltre 250 pazienti provenienti da tutte le province della Calabria, un numero che testimonia una crescente attenzione verso patologie che fino a pochi anni fa risultavano spesso sottodiagnosticate»