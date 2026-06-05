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24 ORE ALL NEWS

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Sanità

Azienda zero: 9 operatori del 118 restano con l'ASP

Nove operatori sanitari del 118 di Vibo ci ripensano e ritirano l’assenso al passaggio del loro contratto sotto l’ente di governance della sanità regionale in Calabria.

5 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Sanità

Rigenerazione “Pugliese-Ciaccio”: 5.000 adesioni e presentazione progetto

Il comitato spontaneo annuncia una conferenza stampa per giovedì 11 a Palazzo De Nobili

Redazione
Rigenerazione “Pugliese-Ciaccio”: 5.000 adesioni e presentazione progetto
Ospedale allegro

Catanzaro, l’associazione TDDM conclude il mese dedicato alle mamme caregiver: “Cura chi cura”

La campagna è stata organizzata con incontri di divulgazione. Sul territorio punti di ascolto e informazione. Figure spesso silenziose nella cura e assistenza 
Redazione
Catanzaro, l’associazione TDDM conclude il mese dedicato alle mamme caregiver: “Cura chi cura”\n
Le liste

Verso il rinnovo dei vertici sanitari in Calabria, 53 candidati per 6 aziende: molti volti nuovi e qualche vecchia conoscenza

Gli attuali commissari straordinari tentano la strada della “stabilizzazione”. Carbone, Frittelli e Graziano puntano sugli enti che ora governano. Mentre i direttori sanitari e amministrativi tentano la scalata
Luana Costa
Verso il rinnovo dei vertici sanitari in Calabria, 53 candidati per 6 aziende: molti volti nuovi e qualche vecchia conoscenza\n
fotografie negati

«In Calabria curarsi è un lusso». Lo sfogo di una paziente dell'Asp di Catanzaro costretta a fare riabilitazione privatamente  

Tutto inizia con un intervento per aneurisma toraco addominale. A complicare le cose un'ischemia. Da qui il bisogno di trattamenti intensivi che il pubblico non è in grado di garantire  
Rossella Galati
«In Calabria curarsi è un lusso». Lo sfogo di una paziente dell'Asp di Catanzaro costretta a fare riabilitazione privatamente\n\u00A0\n

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l'evento

Ortopedia: tutto pronto a Catanzaro per la Forte Summer School, evento internazionale di alta formazione  

VIDEO | Dall'8 al 12 giugno all'Università Magna Graecia i migliori chirurghi ortopedici dell'intero continente  
Rossella Galati
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Ritardi cronici

Case di comunità, Esposito (Fmt): «In Calabria rischiano di nascere scatole vuote senza medici e servizi»

Mentre la riforma Schillaci si arena e i sindacati dei camici bianchi restano contrari alle novità previste per i medici di famiglia si apre il fronte degli investimenti del Pnrr: «Dubito che nella regione si riesca ad aprire strutture dotate di servizi»
Luana Costa
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Sanità

“La Tazzina della Legalità” boccia le politiche regionali ed offre strategie immediate e proficue

La conferenza stampa a Catanzaro prende di mira liste d’attesa, pronto soccorso del policlinico, mobilità passiva e servizi specialistici e diagnostici da accreditare

Nico De Luca
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Sanità

West Nile, la provincia di Catanzaro area ad alto rischio: l’Asp mette in guardia tutti i comuni

Lo scorso anno al confine con il Reggino si sono registrati due casi che hanno poi comportato il ricovero. L’Azienda sanitaria detta le disposizioni per prevenire i contagi 
L.C.
West Nile, la provincia di Catanzaro area ad alto rischio: l’Asp mette in guardia tutti i comuni\n
prestazioni sanitarie di prossimità

Inaugurata a Squillace la prima Casa della Comunità dell’Asp di Catanzaro

VIDEO | Entro fine mese saranno completate le altre due strutture nel capoluogo di regione. La soddisfazione del commissario Battistini: «questo è un posto dove la comunità deve trovare il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni di salute»
Rossella Galati
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sanità

Casa della Salute di Chiaravalle, Bruno: «Servizi sempre più fragili, servono assunzioni e programmazione»

Per il consigliere regionale, le spiegazioni fornite non affrontano il nodo centrale della questione: il progressivo impoverimento degli organici e dei servizi a seguito di pensionamenti, trasferimenti e mancate sostituzioni
Redazione
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La procedura

Concorso infermieri e oss, alta percentuale di adesioni da fuori Calabria: il 65% ha partecipato da altre regioni

Il sistema sanitario regionale diventa attrattivo per i sanitari del comparto, soprattutto per coloro che in mobilità vorrebbero trasferirsi da altre aziende. Complessivamente 2.748 domande, 2.384 gli ammessi
Luana Costa
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Chiamata alle armi

Pronto soccorso di Catanzaro, alla ricerca di otto medici: l’estate alle porte e l’azienda pubblica l’avviso per sei mesi

La procedura è stata avviata nelle more che Azienda Zero completi il concorso a tempo indeterminato. Le ferie si avvicinano e il presidio rischia di rimanere sguarnito
l.c.
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La denuncia

Assistenza domiciliare sospesa a Lamezia, famiglie e associazioni: «Diritti negati a persone con disabilità e anziani»

Lo stop del servizio è previsto per il primo giugno. Oltre l’autismo parla di decisione «gravissima» arrivata con appena tre giorni di preavviso: «I nostri suggerimenti sono rimasti inascoltati» 
Redazione Attualità
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La segnalazione

«Ricoveri in barella ormai la norma, così assistenza a rischio»: la denuncia di infermieri e oss del Pugliese di Catanzaro

Il personale dei reparti di Chirurgia vascolare e Chirurgia toracica scrive alla direzione sanitaria dell’Azienda Dulbecco, parlando di «gravi criticità» e «sovraccarico organizzativo» che incide sulla qualità e la sicurezza delle cure
Redazione Sanità
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Nuove frontiere della medicina

A Lamezia Terme il congresso dedicato alle malattie polmonari: focus su diagnosi e terapie innovative

Il convegno scientifico presieduto dal dottor Massimo Calderazzo punta a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da interstiziopatie polmonari. Saranno presenti esperti calabresi e specialisti dei principali centri nazionali 
Redazione
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Tutti i numeri

Concorso per oss e infermieri in Calabria, domande a valanga: per 525 posti oltre 2.700 partecipanti 

Le selezioni, gestite da Azienda Zero, sono state precedute da avvisi di mobilità che hanno fatto registrare un’altissima partecipazione. Pubblicate le graduatorie degli ammessi
Luana Costa
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sanità

Comitato “L’ospedale al Pugliese”: quota duemila adesioni, tanta società civile, medici e commercianti  

Per il promotore Ludovico: «è un segnale straordinario che le istituzioni non possono non ascoltare»
Redazione
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battaglia di civilità

Anche la Proloco di Catanzaro aderisce al comitato “l’ospedale al Pugliese”

Per l’associazione guidata dal presidente Capellupo «la sostenibilità del sistema-Catanzaro passa attraverso nuove specializzazioni, rafforzamento e funzionalità del presidio ospedaliero esistente»
Redazione
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Scelta professionale

Il primario Vincenzo Scorcia lascia Catanzaro: dall’inchiesta sulla Dulbecco al progetto in Emilia Romagna

Il medico oculista andrà a Forlì per un progetto su cornea artificiale e cheratoplastica. Lascia temporaneamente la Calabria mentre resta aperta l’inchiesta sulle presunte liste d’attesa privatizzare alla Dulbecco
Luana Costa
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Sanità

Asp, a Squillace apre la nuova Casa della Comunità: inaugurazione l'1 giugno

Il trasferimento dei servizi è già iniziato gradualmente per garantire la continuità assistenziale. La struttura ospiterà il reparto Dialisi e numerosi ambulatori specialistici (tra cui Cardiologia, Dermatologia, ed Endocrinologia) dotati di ecografi di ultima generazione
Redazione
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evento medico

Piede diabetico: a Feroleto Antico il primo congresso internazionale organizzato dalla specialista Baraldi 

VIDEO | Circa 250 professionisti provenienti da diverse parti del mondo. Obiettivo: creare una rete per promuovere un approccio multidisciplinare integrato
Rossella Galati
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diritto alla salute

Sanità in Calabria: la ricetta dell’associazione “La tazzina della legalità” per ridare speranza e futuro ai pazienti calabresi

Dal pronto soccorso al policlinico universitario di Catanzaro alla rimodulazione della medicina territoriale, ecco alcune proposte operative del sodalizio per contribuire concretamente al rilancio del comparto
Redazione
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salute rosa

Tumore al seno: la Breast Unit della Dulbecco in prima linea per frenare la migrazione sanitaria

VIDEO| Da 120 casi trattati nel 2019 a 515 nel 2025. Abbonante: «Speriamo di continuare con questo trend e che le donne continuano a darci la loro fiducia
Rossella Galati
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Pneumologia

All’ospedale di Lamezia cresce il Centro dedicato alle malattie respiratorie complesse e alle interstiziopatie polmonari

Nel nosomio lametino vengono trattate alcune rare malattie. Il dottor Arrighi: «Seguiamo oltre 250 pazienti provenienti da tutte le province della Calabria, un numero che testimonia una crescente attenzione verso patologie che fino a pochi anni fa risultavano spesso sottodiagnosticate»
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Montauro, il sindaco Schipani traccia la rotta prima del debutto: «Subito decoro per l'estate, uniremo borgo e marina»

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Sport e Periferie 2025, oltre 8 milioni nel Catanzarese: nuovi stadi e impianti per sette comuni. I sindaci esultano