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Ambiente

Il bilancio del Consorzio di bonifica

A due anni dalla nascita del consorzio di bonifica il commissario fa un primo bilancio delle attività condotte a margine di una iniziativa in occasione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione. Il nuovo ente non chiude ancora i conti in pareggio ma ha centrato gli obiettivi del Pnrr e ridotto la percentuale di morosità.

19 maggio, 2026
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consorzio bonifica
ULTIMA ORA
Compleanno speciale

Nonno Pasquale Grande festeggia 103 anni: a Vena di Maida indossa la fascia tricolore tra l’abbraccio della comunità

Il sindaco di Maida Salvatore Paone, insieme a una rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha fatto visita al festeggiato per testimoniare l’affetto e la gratitudine dell’intera cittadinanza
Francesco Graziano
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Il saluto del sindaco

Apertura Gutemberg: gli auguri di Fiorita alla 23 Edizione della Fiera del Libro

Redazione
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spazi di confronto

«La parola come strumento di contrasto alla violenza»: Antonio Nicaso inaugura a Borgia il ciclo di talk d’autore del Community Hub

Lo storico delle organizzazioni criminali protagonista dell’incontro “Costruire il futuro narrando la storia”: «La ’ndrangheta è nata in Calabria, ma qui è sorta anche l’antindrangheta»
Francesco Graziano
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I dati

Carceri sovraffollate e diritti compressi, in Calabria pochi educatori per troppi detenuti: il report di Antigone

Tra gli istituti monitorati emerge la situazione della casa circondariale di Locri, con un tasso di affollamento pari al 153,5%, superiore alla media nazionale. Ma anche nelle altre strutture la situazione non è rosea. E sempre più lontana dalla funzione costituzionale della pena
Mariassunta Veneziano
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Premio Caccuri, svelati a Torino i quattro finalisti

Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto

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19 maggio 2026
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affidamento del nuovo servizio

Rifiuti, pubblicata la determina di aggiudicazione della nuova gara d'appalto. Colosimo: «Un passaggio di grande rilevanza per il futuro della città»

L’aggiudicazione è avvenuta in favore del costituendo RTI Econord S.p.A. – Ecoross S.r.l., al termine delle verifiche previste dalla normativa vigente e dell’intero iter procedurale
Redazione
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Nuova produzione

World Wide Mafia, la storia di Nicola Gratteri e della sua lotta contro la ‘ndrangheta diventa una docuserie: il debutto su Disney+

Quattro episodi per raccontare il procuratore di Napoli e le battaglie contro la criminalità organizzata in Calabria. Centrale l’inchiesta Rinascita Scott
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UN PROGETTO UNICO

La cura dell’anima sbarca al Salone del Libro: la Farmacia Letteraria "Pillole di Carta" di Lamezia Terme debutta a Torino

Ospite dello spazio istituzionale della Regione Calabria, la realtà lametina ha presentato la sua metodologia innovativa nel talk "Ecosistemi della lettura" e ha raccontato la propria esperienza in una serie di interviste ai media
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L’esperienza

Fondazione Ra.Gi., 25 studenti marchigiani concludono il percorso formativo tra il Centro Diurno e a CasaPaese

Un’esperienza di alternanza scuola-lavoro che ha unito crescita professionale e umana ma anche vero turismo sociale. I ragazzi hanno vissuto giornate intense accanto agli ospiti e agli operatori delle due strutture di Cicala
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Carabinieri, scatta l’estate della sicurezza: implementati i servizi della compagnia di Soverato

Il Comando Provinciale sta lavorando su due fronti. Da una parte l’attività preventiva con controlli mirati, pattuglie a piedi, attenzione ai punti sensibili della movida. Dall’altra, attività repressiva con interventi tempestivi contro reati predatori, truffe agli anziani, guida in stato di ebbrezza, spaccio di stupefacenti e comportamenti pericolosi
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NON SOLO UNA FESTA

Catanzaro Pride 2026, la città si prepara alla prima parata della storia del capoluogo

Giovedì 21 maggio nel quartiere Lido si terrà l’assemblea pubblica “Road to Pride”. Durante l’assemblea si discuterà di finalità, valori e obiettivi del percorso che intende rivendicare uguaglianza, autodeterminazione e parità di diritti per tutte le persone
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IL PROGRAMMA

Giornata FAI della Biodiversità: un viaggio speciale tra la Foce del Crocchio e i castagneti di Sersale

Un appuntamento di grande rilievo per il territorio che prenderà il via domenica 24 maggio. Ecco il programma completo
Redazione
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Il confronto

Falerna: diete, adolescenti e disturbi alimentari al centro del convegno nazionale di Pastorale della salute 

Nel corso delle giornate, una sessione viene dedicata ai ragazzi. Gli esperti affrontano disturbi alimentari e obesità da prospettive mediche, psicologiche e relazionali
Redazione
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Meteo Vibonese

Il maltempo ha le ore contate: oggi ancora piovaschi e nuvole, ma dalla serata migliora ovunque

Ancora tempo instabile nel corso della giornata con cieli nuvolosi, possibili piogge sul Tirreno e temporali nel pomeriggio sui rilievi montuosi. Poi l’alta pressione si farà strada sulla Calabria
Salvatore Lia
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Disposizioni comunali

Lido, cambio viabilità per varo nuovo Ponte Fiumarella

Le variazioni avranno effetto da mercoledì 20 a lunedì 25 maggio

Redazione
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Calabria, quello che i dati non dicono: 789 chilometri di mare, un patrimonio unico di coste e biodiversità

I report Ispra e Arpacal restituiscono un quadro positivo della balneabilità nella nostra regione ma evidenziano anche differenze nei criteri di calcolo: ecco il vero stato delle nostre acque 
Mario Pileggi*
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Primavera in stand-by

In Calabria nuova perturbazione: torna il maltempo e cambia l’allerta, possibili temporali 

Ultima instabilità meteo prima che arrivi un anticipo d’estate su tutta la Penisola. Peggioramento esteso a tutta la regione: il messaggio della Protezione civile 
Redazione
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Rinnovate le cariche

Csv Calabria Centro, eletto il nuovo Consiglio direttivo: diversi esponenti vibonesi tra i 15 componenti

Al Grand Hotel Lamezia la giornata che ha portato al rinnovo degli organi dirigenziali del Centro di Servizio per il Volontariato
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il voto

Elezioni dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro, trionfa “Rete Ingegneri verso il 2030”

La lista ispirata da Gerlando Cuffaro e Giuseppe Stefanucci, presidente e vicepresidente uscenti, ha ottenuto un risultato straordinario conquistando 13 seggi su 15

Redazione
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L’appuntamento

Cei, Falerna accoglie il convegno nazionale di Pastorale della salute per la prima volta in Calabria

La Chiesa italiana riunisce esperti e istituzioni per affrontare le criticità sanitarie locali, con focus su fragilità, solitudine dei malati e nuove generazioni
Redazione Attualità
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Acqua Leo contaminata all'ospedale di Soverato, l'Asp di Catanzaro: «Documento interno diffuso in maniera illegittima»

La nota sul presunto cattivo odore era riservata ai coordinatori di reparto. L'Asp avvia un'indagine interna: «Chi ha violato il regolamento aziendale sarà avviato al consiglio di disciplina». Il caso definito isolato
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Catanzaro, inaugurata la piazza dedicata al partigiano Federico Tallarico "Frico"

Cerimonia partecipata in via Eroi 1799, davanti a Palazzo De Nobili, per l’intitolazione dello spazio dedicato al partigiano calabrese protagonista della Resistenza in Piemonte. Scoperta anche l’opera “Fili Libertatis” dell’artista Pierluigi Portale, simbolo permanente di libertà e impegno civile
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Falerna Bandiera Blu, il sindaco Stella: «Non era nel programma elettorale, abbiamo fatto di più». E sul mare: «È pulito, ci sono i dati»

Dopo il riconoscimento il primo cittadino ringrazia la comunità e risponde alle polemiche sulla qualità delle acque: «È la Fee che assegna questo riconoscimento, si basa su elementi scientifici»
Giampaolo Cristofaro
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Tempo stabile oggi ovunque ma dalla tarda serata una nuova ondata di maltempo raggiungerà la regione. Previste anche forti raffiche di vento. Ecco le previsioni
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