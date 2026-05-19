Il bilancio del Consorzio di bonifica

A due anni dalla nascita del consorzio di bonifica il commissario fa un primo bilancio delle attività condotte a margine di una iniziativa in occasione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione. Il nuovo ente non chiude ancora i conti in pareggio ma ha centrato gli obiettivi del Pnrr e ridotto la percentuale di morosità.
Tra gli istituti monitorati emerge la situazione della casa circondariale di Locri, con un tasso di affollamento pari al 153,5%, superiore alla media nazionale. Ma anche nelle altre strutture la situazione non è rosea. E sempre più lontana dalla funzione costituzionale della pena
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
Ospite dello spazio istituzionale della Regione Calabria, la realtà lametina ha presentato la sua metodologia innovativa nel talk "Ecosistemi della lettura" e ha raccontato la propria esperienza in una serie di interviste ai media
Un’esperienza di alternanza scuola-lavoro che ha unito crescita professionale e umana ma anche vero turismo sociale. I ragazzi hanno vissuto giornate intense accanto agli ospiti e agli operatori delle due strutture di Cicala
Il Comando Provinciale sta lavorando su due fronti. Da una parte l’attività preventiva con controlli mirati, pattuglie a piedi, attenzione ai punti sensibili della movida. Dall’altra, attività repressiva con interventi tempestivi contro reati predatori, truffe agli anziani, guida in stato di ebbrezza, spaccio di stupefacenti e comportamenti pericolosi
Giovedì 21 maggio nel quartiere Lido si terrà l’assemblea pubblica “Road to Pride”. Durante l’assemblea si discuterà di finalità, valori e obiettivi del percorso che intende rivendicare uguaglianza, autodeterminazione e parità di diritti per tutte le persone
La nota sul presunto cattivo odore era riservata ai coordinatori di reparto. L'Asp avvia un'indagine interna: «Chi ha violato il regolamento aziendale sarà avviato al consiglio di disciplina». Il caso definito isolato
Cerimonia partecipata in via Eroi 1799, davanti a Palazzo De Nobili, per l’intitolazione dello spazio dedicato al partigiano calabrese protagonista della Resistenza in Piemonte. Scoperta anche l’opera “Fili Libertatis” dell’artista Pierluigi Portale, simbolo permanente di libertà e impegno civile