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Politica

Forza Italia, il congresso regionale incorona Cannizzaro

A Lamezia Terme è andato in scena il congresso regionale di Forza Italia. Francesco Cannizzarro è stato confermato segretario.

18 maggio, 2026
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francesco cannizzaro
ULTIMA ORA
Giornata contro le discriminazioni sessuali

Una scelta di accoglienza per tutti e di rispetto per ogni differenza

La consigliera comunale Palaia consolida la partecipazione di Catanzaro alla rete nazionale di READY e del comune di Bologna

Redazione
Una scelta di accoglienza per tutti e di rispetto per ogni differenza
politica

Catanzaro al centro del futuro: grande partecipazione all’incontro del movimento civico "Noi Amiamo Catanzaro"

Un'affollata Galleria Mancuso ha fatto da cornice al dibattito sulle prospettive di sviluppo del capoluogo, impreziosito dalla testimonianza del campione del mondo di sollevamento pesi Zahir Kudayarov
Redazione
Catanzaro al centro del futuro: grande partecipazione all’incontro del movimento civico \"Noi Amiamo Catanzaro\"\n
Dopo il congresso

Forza Italia, il patto di ferro Cannizzaro-Occhiuto proietta i due oltre i confini della Calabria

Il presidente è proiettato verso una dimensione nazionale, anche se è ancora presto per indicare con quali tempi e modalità. Il neo segretario regionale del partito si prepara a gestire da possibile sindaco metropolitano la Regione. Gli altri relegati al ruolo di comparse

Massimo Clausi
Forza Italia, il patto di ferro Cannizzaro-Occhiuto proietta i due oltre i confini della Calabria
LA NOTA

Metropolitana: sopralluogo alle stazioni ex Pratica e Matteotti per una loro possibile “rilettura” in chiave artistica

Proseguono le interlocuzioni tra gli attori istituzionali coinvolti nella pianificazione delle azioni che accompagneranno l’avvio del servizio di metropolitana di superficie

Metropolitana: sopralluogo alle stazioni ex Pratica e Matteotti per una loro possibile “rilettura” in chiave artistica

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Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto

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Il bilancio del Consorzio di bonifica

19 maggio 2026
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l’intervento

Comune di Catanzaro sotto organico, Rizza: «Servizi a rischio e dipendenti lasciati soli. Colpa della politica»

L'ex consigliere comunale denuncia la crisi della macchina comunale dopo i dati pubblicati da Italia Oggi: «Meno di 3 dipendenti ogni mille abitanti, uffici in sofferenza e lavoratori lasciati soli. La politica ha sottovalutato il problema per anni»
Redazione
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Consigli agli alleati

Occhiuto lancia il “modello Calabria”: «Forza Italia partito liberale, il centrodestra non sia ostaggio delle corporazioni»

Dal congresso regionale azzurro il governatore rilancia la sua linea riformista: «Non cerco incarichi». Poi rivendica: «Abbiamo fatto la riforma dei Consorzi di bonifica, quella del sistema idrico e dei rifiuti. Ogni volta ci sono state impopolarità e resistenze, ma erano scelte necessarie»
Bruno Mirante
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Spirito unitario

Tajani incorona Cannizzaro: «La Calabria modello virtuoso, qui Forza Italia cresce il con il consenso e le idee»

Al primo congresso regionale degli azzurri il leader nazionale rilancia il ruolo della Calabria nel centrodestra: «C’è una classe dirigente che funziona». Difesa della democrazia interna, focus su export, Zes e infrastrutture: «I calabresi devono poter eccellere nella loro terra»
Bruno Mirante
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Visioni divergenti

Modena, Tajani in Calabria frena la Lega: «Togliere il permesso di soggiorno? L’uomo fermato è cittadino italiano»

Il vicepremier, a Lamezia per il congresso regionale di Forza Italia, replica alla proposta del Carroccio. Zangrillo invita invece a evitare decisioni «sull’onda dell’emotività». Occhiuto: «Chi viene per delinquere vada via»
Redazione Politica
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La relazione

Catanzaro Servizi, la richiesta di prestito da 200mila euro supera il primo esame del tribunale: «Finanziamento funzionale alla continuità aziendale»

Secondo l’esperto nominato dal giudice, “la provvista” sarebbe necessaria per affrontare una fase molto delicata: quella dell’avvio operativo dei nuovi servizi previsti dal piano industriale 2026-2030 approvato dal Comune
Bruno Mirante
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Nuovi riformisti

Sbarca anche in Calabria Progetto Civico Italia: «Con noi un centrosinistra più concreto». E sulle primarie: «Ci saremo»

Il nuovo movimento è stato presentato a Catanzaro. Presenti amministratori, sindaci, ex e attuali consiglieri regionali. Annunciato a giugno la prima assemblea nazionale
Luana Costa
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palazzo de nobili

PalaTennis di Giovino, scontro politico sullo sgombero dei Marsico: Forza Italia attacca, Cambiavento rivendica la scelta

Gli azzurri puntano il dito contro l’amministrazione Fiorita accusandola di immobilismo e di aver «mandato a casa una famiglia di imprenditori», mentre il movimento del sindaco difende l’ordinanza parlando di «atto inevitabile» per salvare il finanziamento da 4 milioni
Redazione
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l’intervento

Via Carlo V, Russo (Noi amiamo Catanzaro) si rivolge al sindaco Fiorita: «Quanto dobbiamo aspettare per avere un minimo di decoro?»

L’ex assessore comunale: «I residenti si sono rivolti a noi perché, evidentemente, le loro segnalazioni si perdono nei corridoi di Palazzo De Nobili»
Redazione
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LA NOTA

Nuovi ospedali, Rotundo (PD): «Schlein ed Irto lo dicono chiaro: il cemento non cura»

La rappresentante dem: «non abbiamo bisogno di nuovi contenitori, ma di “cose” che fanno funzionare quel contenitore: farmaci, posti letto, tecnici per la TAC, personale medico e paramedico, nuovi macchinari»
Redazione
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LA RICHIESTA

Levato: «Riaprire le vecchie circoscrizioni per garantire ai cittadini meno code e servizi più rapidi»

Rivolto un nuovo appello all’amministrazione comunale sulla necessità di riaprire le vecchie sedi circoscrizionali cittadine, con particolare riferimento ai servizi anagrafici e di prossimità destinati ai cittadini
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Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo a Catanzaro e alla spiaggia di Giovino, la soddisfazione di Iemma

La vicesindaca: «Riconoscimento che premia il lavoro dell’amministrazione e la consapevolezza di tutta la comunità sul fronte del mare»
Redazione
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VIVA SODDISFAZIONE

Sport, l’assessore Battaglia si complimenta per i successi del basket catanzarese

L'esponente della giunta Fiorita: «Il buon nome del Capoluogo gira e lo fa all’interno della comunità sportiva ma soprattutto sui maggiori strumenti di comunicazione nazionale»
Redazione
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verso le elezioni

Montepaone, sfida contro l’astensionismo: il rebus del quorum che può aprire le porte al commissario prefettizio

A seguito dell'esclusione della lista "Montepaone col Sole", la competizione elettorale del 24 e 25 maggio vede in campo una sola formazione: "Montepaone Riparte". Per scongiurare il commissariamento, è indispensabile che almeno il 40% degli elettori si rechi alle urne
Elisa Bruno
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Disservizi

Sant’Andrea Apostolo sullo Ionio, ufficio postale aperto due volte a settimana: parte la raccolta firme

A promuovere l’iniziativa è la lista civica Arcobaleno candidata alle prossime elezioni amministrative. Anche l’Atm funziona solo negli orari di attività del servizio. 
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Alle urne

Elezioni nel Catanzarese, Tridico in tour elettorale a Palermiti a sostegno della candidatura di Giorla

L’europarlamentare, accompagnato dal consigliere regionale Bruno, ha evidenziato lo stato di abbandono in cui versano le comunità dell’entroterra. «Paesi che non sono destinati all’abbandono»
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Occhiuto piace, è il terzo nella classifica dei governatori più apprezzati. Ai primi due posti Fedriga e Stefani

È quanto emerge dal sondaggio Swg per Ansa. Il presidente della Regione Calabria raggiunge il 53% dei consensi, in crescita di un punto rispetto al 2025
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Tridico ed Enzo Bruno nei centri del Catanzarese al voto: «Dai piccoli borghi può ripartire il futuro della Calabria»

Tour elettorale dell’europarlamentare e del consigliere regionale: tappe ad Amaroni, Palermiti e Montepaone a sostegno dei candidati sindaco Gino Ruggiero, Roberto Giorla e Mario Migliarese
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L’assessore comunale allo sport: «Quello che il capoluogo sta vivendo è il risultato di una straordinaria sinergia tra istituzioni, organizzatori, operatori, associazioni e tutte le persone coinvolte nella manifestazione»
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«Il Giro d’Italia restituisce a Catanzaro entusiasmo, vitalità e straordinarie opportunità per il territorio»

La consigliera comunale Caviano (Pd): «Accanto all’atmosfera della competizione sportiva stiamo vivendo soprattutto momenti autentici di comunità, pensati per le famiglie, per i giovani»
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