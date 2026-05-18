Forza Italia, il congresso regionale incorona Cannizzaro

Il presidente è proiettato verso una dimensione nazionale, anche se è ancora presto per indicare con quali tempi e modalità. Il neo segretario regionale del partito si prepara a gestire da possibile sindaco metropolitano la Regione. Gli altri relegati al ruolo di comparse
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
L'ex consigliere comunale denuncia la crisi della macchina comunale dopo i dati pubblicati da Italia Oggi: «Meno di 3 dipendenti ogni mille abitanti, uffici in sofferenza e lavoratori lasciati soli. La politica ha sottovalutato il problema per anni»
Dal congresso regionale azzurro il governatore rilancia la sua linea riformista: «Non cerco incarichi». Poi rivendica: «Abbiamo fatto la riforma dei Consorzi di bonifica, quella del sistema idrico e dei rifiuti. Ogni volta ci sono state impopolarità e resistenze, ma erano scelte necessarie»
Al primo congresso regionale degli azzurri il leader nazionale rilancia il ruolo della Calabria nel centrodestra: «C’è una classe dirigente che funziona». Difesa della democrazia interna, focus su export, Zes e infrastrutture: «I calabresi devono poter eccellere nella loro terra»
Il vicepremier, a Lamezia per il congresso regionale di Forza Italia, replica alla proposta del Carroccio. Zangrillo invita invece a evitare decisioni «sull’onda dell’emotività». Occhiuto: «Chi viene per delinquere vada via»
Secondo l’esperto nominato dal giudice, “la provvista” sarebbe necessaria per affrontare una fase molto delicata: quella dell’avvio operativo dei nuovi servizi previsti dal piano industriale 2026-2030 approvato dal Comune
Gli azzurri puntano il dito contro l’amministrazione Fiorita accusandola di immobilismo e di aver «mandato a casa una famiglia di imprenditori», mentre il movimento del sindaco difende l’ordinanza parlando di «atto inevitabile» per salvare il finanziamento da 4 milioni
La rappresentante dem: «non abbiamo bisogno di nuovi contenitori, ma di “cose” che fanno funzionare quel contenitore: farmaci, posti letto, tecnici per la TAC, personale medico e paramedico, nuovi macchinari»
Rivolto un nuovo appello all’amministrazione comunale sulla necessità di riaprire le vecchie sedi circoscrizionali cittadine, con particolare riferimento ai servizi anagrafici e di prossimità destinati ai cittadini
A seguito dell'esclusione della lista "Montepaone col Sole", la competizione elettorale del 24 e 25 maggio vede in campo una sola formazione: "Montepaone Riparte". Per scongiurare il commissariamento, è indispensabile che almeno il 40% degli elettori si rechi alle urne
L’assessore comunale allo sport: «Quello che il capoluogo sta vivendo è il risultato di una straordinaria sinergia tra istituzioni, organizzatori, operatori, associazioni e tutte le persone coinvolte nella manifestazione»
Per l’assessora alle attività produttive del comune «l’amministrazione Fiorita ha lavorato con determinazione per restituire allo spazio una funzione precisa, rendendolo vivo, attrattivo e capace di ospitare eventi di qualità»