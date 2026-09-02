Lucefest, la street art torna protagonista

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Dopo i temporali pomeridiani che hanno interessato Sila, Pollino e alcuni settori ionici, una nuova massa d'aria calda farà risalire le temperature. Afa in aumento soprattutto sul Tirreno, con picchi elevati tra Cosentino, Vibonese, Reggino e Lametino
VIDEO | Lorenzo Costa torna a chiedere un intervento per uno dei punti più delicati della viabilità catanzarese: «Quello attuale è un sistema di regolamentazione del traffico da far rabbrividire anche il più esperto degli automobilisti»
La prossima notte — tra mercoledì 2 settembre e giovedì 3 settembre — si terrà il secondo intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato, che interesserà specificamente l’area della Zona Nord del territorio comunale
Tre giorni tra alta cucina, prodotti calabresi e solidarietà. Parte del ricavato finanzierà “PittaPop”, la prima pitteria popolare del centro storico pensata per offrire opportunità lavorative a persone con disabilità e fragilità
Primo memorial di calcio organizzato da don Francesco Cristofaro, in ricordo di Andrea Minasi, Sergio Mirante e Giuseppe Grande. Presenti Tar, Carabinieri, Polizia, Prefettura, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale
Vallefiorita si prepara ad accogliere un importante appuntamento di informazione e sensibilità civica. Un gesto d’amore concreto per la salute dei nostri animali domestici e per il contrasto al fenomeno del randagismo nel nostro territorio
L’ufficiale 41enne, originario di Caivano, ha iniziato la sua carriera militare nel 2000. Ha maturato una variegata esperienza, alternando incarichi operativi principalmente nel Sud Italia, addestrativi e di Stato Maggiore
Dal 4 al 6 settembre il centro storico ospiterà una tavolata di 400 metri con 1.000 coperti, il Villaggio del Gusto e una mostra d’arte al Complesso San Giovanni. Parte del ricavato sarà destinata all’Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Dulbecco
Nel corso della Settimana Liturgica Nazionale l’arcivescovo di Catanzaro-Squillace ha posto fondamentali domande che prendono spunto dal Concilio Varicano II ed arrivano nelle celebrazioni di tutte le chiese