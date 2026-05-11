Ciclismo, in Calabria anche il giro Next gen 2026

Presentati in Cittadella i dettagli della corsa Under 23: il 14 giugno la partenza da Reggio. Occhi puntati sulla regione che rilancia la sua immagine internazionale tra sport, turismo e promozione del territorio
Dopo il successo sull’Avellino che ha regalato la qualificazione la società giallorossa ha ufficializzato tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti della sfida contro i rosanero in programma domenica 17 maggio al Ceravolo
Tifosi, curiosi e appassionati affollano il Parco della Biodiversità Mediterranea, cuore della partenza della quarta tappa. Tra animazione e appuntamenti ufficiali cresce l’attesa per il via verso la città bruzia
A “11 in Campo” il tecnico del Frosinone rende omaggio ai giallorossi, inserendoli tra i protagonisti assoluti della stagione per qualità di gioco e rendimento nel torneo cadetto. Tra gli ospiti del programma anche Giovanni Stroppa che ha riportato il Venezia in Serie A
Dopo quattro anni la corsa rosa torna in regione con due tappe spettacolari tra mare, colline e grande entusiasmo popolare. Oggi il via da Catanzaro verso Cosenza, che ritrova un arrivo del Giro dopo 37 anni. Domani si riparte da Praia a Mare
Presentati in Cittadella i dettagli della corsa Under 23: il 14 giugno la partenza da Reggio. Occhi puntati sulla regione che rilancia la sua immagine internazionale tra sport, turismo e promozione del territorio
La sua firma è ormai di primo livello del panorama dello sport nazionale. Dal calcio giocato ai grandi eventi sportivi fino ai libri su Marco Pantani. I pronostici sui possibili protagonisti della Corsa rosa e la promessa di essere nella sua città per la prima tappa tutta italiana. E poi i giallorossi...