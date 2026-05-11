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Ciclismo, in Calabria anche il giro Next gen 2026

Presentati in Cittadella i dettagli della corsa Under 23: il 14 giugno la partenza da Reggio. Occhi puntati sulla regione che rilancia la sua immagine internazionale tra sport, turismo e promozione del territorio

11 maggio, 2026
Tag
ciclismo calabria
ULTIMA ORA
Corsa al biglietto

Il Catanzaro attende il Palermo, scatta la prevendita per la semifinale playoff: prezzi, orari e modalità

Dopo il successo sull’Avellino che ha regalato la qualificazione la società giallorossa ha ufficializzato tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti della sfida contro i rosanero in programma domenica 17 maggio al Ceravolo
Gp. C.
Il Catanzaro attende il Palermo, scatta la prevendita per la semifinale playoff: prezzi, orari e modalità\n\n\n
Il messaggio

Iemmello come Totti, il Catanzaro vola: “6 unica”, dichiarazione d’amore alla Curva dopo il 3-0 all’Avellino

Netto 3-0 all’Avellino nel primo turno della post season di Serie B. Il gesto del capitano sotto la Capraro accende il Ceravolo e diventa il simbolo della qualificazione alle semifinali
Francesco Roberto Spina
Iemmello come Totti, il Catanzaro vola: “6 unica”, dichiarazione d’amore alla Curva dopo il 3-0 all’Avellino\n
Le dichiarazioni

Playoff Serie B, Catanzaro-Avellino (3-0). Aquilani: «Squadra straordinaria, ora abbiamo il dovere di sognare»

Il tecnico giallorosso nella conferenza stampa post partita soddisfatto per atteggiamento e solidità: «Possiamo giocarcela con tutti»
Giampaolo Cristofaro
Playoff Serie B, Catanzaro-Avellino (3-0). Aquilani: «Squadra straordinaria, ora abbiamo il dovere di sognare»\n
L’intervista

Promozione B, salvezza che vale un campionato per il Taverna. Macario: «Abbiamo lottato contro tutto e tutti, anche contro lo scetticismo»

La compagine catanzarese batte il Melito nello spareggio playout e mantiene la categoria. Il ds: «Non abbiamo mai cercato alibi, continuando ad allenarci, ma non abbiamo mai smesso di crederci»
Vincenzo Primerano
Promozione B, salvezza che vale un campionato per il Taverna. Macario: «Abbiamo lottato contro tutto e tutti, anche contro lo scetticismo»\n

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13 maggio 2026
Ore 17:51
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La decisione

Playoff Serie B, il Palermo a Catanzaro senza tifosi al seguito: trasferta vietata per motivi di ordine pubblico

La decisione è arrivata dopo le valutazioni degli organismi di sicurezza: niente settore ospiti per la semifinale d’andata in programma al “Ceravolo” domenica 17 alle 20
Gp. C.
Playoff Serie B, il Palermo a Catanzaro senza tifosi al seguito: trasferta vietata per motivi di ordine pubblico\n
Gesto liberatorio

Catanzaro, anche il presidente Noto segna al Ceravolo: il gol della festa dopo il 3-0 all’Avellino

Dopo il triplice fischio del preliminare playoff vinto dalle Aquile, il patron giallorosso entra in campo, calcia verso la Curva Capraro e scatena l’entusiasmo dei tifosi
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro, anche il presidente Noto segna al Ceravolo: il gol della festa dopo il 3-0 all’Avellino\n
Il trionfo

Il Catanzaro stende l’Avellino, Aquile in semifinale playoff: Pontisso, Cassandro e il ritorno di capitan Iemmello per il 3-0 finale

Ora c’è il Palermo da affrontare nel secondo turno degli spareggi promozione, l’andata è in programma domenica 17 maggio alle 21 al Ceravolo
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro stende\u00A0l’Avellino,\u00A0Aquile in semifinale playoff: Pontisso, Cassandro e il ritorno di capitan Iemmello per il\u00A03-0 finale\n
Al via

Partita da Catanzaro la quarta tappa del Giro d’Italia: l’arrivo a Cosenza dopo 138 km

La carovana è partita dal Parco della biodiversità mediterranea. Prima dello start dei 176 corridori la bandierina rosa è stata consegnata nelle mani del sindaco Fiorita
Redazione Sport
Partita da Catanzaro la quarta tappa del Giro d’Italia: l’arrivo a Cosenza dopo 138 km\n
Attesa finita

Playoff Serie B, tutto pronto per il match tra Catanzaro e Avellino: le ultime e le probabili formazioni

Al “Ceravolo” una sfida da dentro o fuori accende la corsa verso la Serie A: Aquilani si affida al calore del pubblico, mentre resta da valutare il recupero di Iemmello
Giampaolo Cristofaro
Playoff Serie B, tutto pronto per il match tra Catanzaro e Avellino: le ultime e le probabili formazioni\n
Festa rosa

Il Giro d’Italia anima Catanzaro: il capoluogo si prepara al via della corsa verso Cosenza

Tifosi, curiosi e appassionati affollano il Parco della Biodiversità Mediterranea, cuore della partenza della quarta tappa. Tra animazione e appuntamenti ufficiali cresce l’attesa per il via verso la città bruzia
Redazione sport
Il Giro d’Italia anima Catanzaro: il capoluogo si prepara al via della corsa verso Cosenza\n
11 in Campo

Serie B,  Alvini a LaC incorona il Catanzaro: «Tra le migliori del campionato» 

A “11 in Campo” il tecnico del Frosinone rende omaggio ai giallorossi, inserendoli tra i protagonisti assoluti della stagione per qualità di gioco e rendimento nel torneo cadetto. Tra gli ospiti del programma anche Giovanni Stroppa che ha riportato il Venezia in Serie A
Vincenzo Primerano
Serie B,\u00A0 Alvini a LaC incorona il Catanzaro: «Tra le migliori del campionato»\u00A0\n
Attesa finita

È il giorno del Giro d’Italia: la Calabria si colora di rosa tra festa, attesa e grande ciclismo

Dopo quattro anni la corsa rosa torna in regione con due tappe spettacolari tra mare, colline e grande entusiasmo popolare. Oggi il via da Catanzaro verso Cosenza, che ritrova un arrivo del Giro dopo 37 anni. Domani si riparte da Praia a Mare 
Francesco Roberto Spina
È il giorno del Giro d’Italia: la Calabria si colora di rosa tra festa, attesa e grande ciclismo\n
Corsa rosa

Giro d’Italia 2026, Catanzaro pronta alla partenza della quarta tappa verso Cosenza

Attività al via già dalle 9.30 nel villaggio ufficiale del Giro. Attesa per la firma dei corridori e il via ufficiale
Redazione
Giro d’Italia 2026, Catanzaro pronta alla partenza della quarta tappa verso Cosenza\n\n\n
La vigilia

Playoff Serie B, Aquilani carica il Catanzaro per la sfida con l’Avellino: «Non dobbiamo snaturarci, il Ceravolo ci spingerà»

VIDEO | Il tecnico giallorosso presenta la gara secca contro la formazione campana: «Siamo una squadra forte e ci siamo meritati questa occasione». Iemmello convocato
Giampaolo Cristofaro
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Ciclismo

La Calabria si tinge ancora di rosa: dopo le due tappe del Giro d’Italia arriva anche il Giro Next Gen 2026

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Bruno Mirante
La Calabria si tinge ancora di rosa: dopo le due tappe del\u00A0Giro d’Italia arriva anche il Giro Next Gen 2026\n
Serie B

Gli Ultras Catanzaro chiamano a raccolta il popolo giallorosso per la gara contro l’Avellino: «Trasformiamo il Ceravolo in un inferno»

Diffuso un manifesto sui social della Curva Massimo Capraro con l’invito ad arrivare in anticipo e si avere un vessillo in ogni mano: «Per l’onore della città»
Giampaolo Cristofaro
Gli Ultras Catanzaro\u00A0chiamano a raccolta il popolo giallorosso per la gara contro l’Avellino: «Trasformiamo il Ceravolo in un inferno»\n
Si parte

Giro d’Italia in Calabria, Fiorita: «Per Catanzaro è un’occasione di festa e orgoglio»

Inaugurato oggi il “Giroland e Green Fun Village” sul lungomare Stefano Pugliese in vista della partenza della tappa del 12 maggio che condurrà la carovana rosa a Cosenza
Francesco Roberto Spina
Giro d’Italia in Calabria, Fiorita: «Per Catanzaro è un’occasione di festa e orgoglio»\n
Serie B

Il Bari vince a Catanzaro e conquista i playout: al “Ceravolo” finisce 3-2 per i pugliesi

I giallorossi chiudono la regular season con una sconfitta casalinga contro un squadra più motivata. Ora sguardo rivolto al primo turno playoff con l’Avellino
Giampaolo Cristofaro
Il Bari vince a Catanzaro e conquista i playout: al “Ceravolo” finisce 3-2 per i pugliesi\n
L’intervista

Prima Categoria, 90 minuti da brivido per la Promosport. Lucchino: «Spareggio per la vetta? Non ci pensiamo, c'è ancora una gara»

A una giornata dalla fine, i lametini guidano la classifica insieme alla Silana. Il ds: «Abbiamo avuto qualche problemino, l'umore adesso è buono. Dobbiamo rimanere concentrati»
Vincenzo Primerano
Prima Categoria, 90 minuti da brivido per la Promosport. Lucchino: «Spareggio per la vetta? Non ci pensiamo, c'è ancora una gara»\n
Ultima di campionato

Serie B: il Catanzaro chiude la regular season al Ceravolo, Bari a caccia dei playout

La squadra di Aquilani prepara la post season, mentre i biancorossi hanno bisogno di un risultato per continuare a sperare nella salvezza. Fischio d’inizio alle 20.30
Redazione Sport
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A Roccelletta di Borgia

Ultimo giorno di gare al IX Mondiale di Pesca Surf Casting nel Catanzarese: sprint finale per il titolo

Dopo il raduno al Parco e le prove sugli arenili di San Sostene e di Giovino nel capoluogo

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Catanzaro-Bari, Aquilani tiene alta la guardia: «Sarà una partita da prendere con le molle»

I giallorossi chiudono la stagione regolare al “Ceravolo” contro la squadra pugliese in corsa salvezza. Possibili rotazioni in vista dei playoff, ma il tecnico chiede massima attenzione
Redazione Sport
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sport e territorio

L’arte in campo: l’US Catanzaro celebra Mimmo Rotella con la nuova maglia "Pace e Profezia"

Il third kit 2026/27 non è solo una divisa di gioco, ma un esperimento di marketing culturale che porta la storia dell'arte del Novecento fuori dai musei e dentro lo stadio "Nicola Ceravolo"
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Giornalismo, Ciclismo e il Catanzaro: le tre passioni del caposervizi Francesco Ceniti

La sua firma è ormai di primo livello del panorama dello sport nazionale. Dal calcio giocato ai grandi eventi sportivi fino ai libri su Marco Pantani. I pronostici sui possibili protagonisti della Corsa rosa e la promessa di essere nella sua città per la prima tappa tutta italiana. E poi i giallorossi...
Nico De Luca
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Oggi all’Immacolata l’ultimo saluto a Gigi Verduci, storico artigiano catanzarese