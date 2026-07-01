Paura per una tromba d’aria nel Catanzarese: il video
L'instabilità che ha colpito la zona Jonica Catanzarese è stata più intensa del previsto. Violenti temporali hanno infatti interessato l'area di Botricello e Cropani dove si é segnalata la formazione di una tromba d'aria che ha causato forti venti e qualche ramo di alberi spezzati.
Il detenuto 41enne giovedì era stato ufficialmente accusato dell’omicidio di un uomo nella casa circondariale di Catanzaro. Di recente aveva incontrato il proprio avvocato per l’interrogatorio di garanzia. «Solo l’esame autoptico ci dirà cos’è avvenuto»
L’udienza preliminare a carico di Eugenio Guarascio, sua sorella, un dirigente della regione e funzionari Arpacal avrà inizio il 6 novembre. Secondo l’accusa l’impianto di compostaggio di Vazzano non produceva fertilizzante ma rifiuti pericolosi
L’udienza preliminare a carico del patron rossoblu, sua sorella, un dirigente della regione e funzionari Arpacal avrà inizio il 6 novembre. Secondo l’accusa l’impianto di compostaggio di Vazzano non produceva fertilizzante ma rifiuti pericolosi
A seguito degli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo era gravato da numerosi precedenti di polizia. Valutata la concreta pericolosità sociale, l’uomo è stato accompagnato e affidato al personale della struttura
La presidente Mantelli rivolge un sentito ringraziamento all’assessore regionale alla Legalità e Sicurezza, Antonio Montuoro, per l’attenzione dimostrata verso un progetto che coniuga legalità, inclusione e innovazione sociale
L’inchiesta della Procura di Catanzaro svela il sistema di violenze sistematiche all'interno del penitenziario di Siano. Dai 19 minuti dell'agonia del detenuto ucciso alle torture per «pulire il proprio sangue»: i retroscena di un gruppo che governava con il terrore
Il giovane atleta di futsal, cresciuto nelle giovanili del club catanzarese, ha perso la vita all'alba in un incidente stradale a Squillace. Il club e chi lo ha conosciuto: «Mai un lamento, sempre il sorriso». Domani i funerali a Roccelletta
Svolta drammatica nel caso del delitto a Siano: il principale sospettato del pestaggio mortale di Antonio Pugliese è deceduto in cella. Dalle intercettazioni choc sul "trentennale" alla prova regina delle scarpe Armani incriminate: ecco chi era l’uomo che governava il reparto con la violenza
Il giovane, originario di Borgia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Fiasco Baldaia, nel territorio di Squillace. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello schianto
In fiamme un ingente quantitativo di pneumatici e materiali in gomma: in corso le operazioni di smassamento, raffreddamento dei focolai residui ed estinzione completa dell'incendio, interventi particolarmente complessi per la natura e la consistenza dei materiali coinvolti
Il 41enne di Cirò Marina, è stato trovato senza vita nel penitenziario di Rossano, dove era stato trasferito dopo l'arresto per il delitto del detenuto Antonio Pugliese. La Procura di Castrovillari ha aperto un'inchiesta e disposto l'esame autoptico
Dopo il rogo nell’area dell’ex Sir, i tecnici dell'agenzia installeranno campionatori ad alto volume per verificare l'eventuale presenza di sostanze prodotte dalla combustione. I risultati saranno resi pubblici