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Cronaca

Paura per una tromba d’aria nel Catanzarese: il video

L'instabilità che ha colpito la zona Jonica Catanzarese è stata più intensa del previsto. Violenti temporali hanno infatti interessato l'area di Botricello e Cropani dove si é segnalata la formazione di una tromba d'aria che ha causato forti venti e qualche ramo di alberi spezzati.

1 luglio, 2026
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maltempo calabria
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Giustizia lumaca, la Corte d’Appello di Catanzaro rinvia una udienza di quattro anni: la causa era iniziata nel 2013

A renderlo noto il consigliere del Consiglio Nazionale Forense. «Un atto di resa imposto dall’alto». Le risorse della sezione saranno destinate a cause più antiche
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Incendio a Lamezia Terme, Legambiente: «Accertare le cause e monitorare gli effetti su ambiente e salute»

L’associazione ambientalista chiede indagini approfondite. «Valutare eventuali contaminazioni dell’aria, del suolo e delle altre matrici ambientali»
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Morte sospetta nel carcere di Rossano, domani l’autopsia su Cataldo De Luca. Il legale: «Venerdì stava benissimo»

Il detenuto 41enne giovedì era stato ufficialmente accusato dell’omicidio di un uomo nella casa circondariale di Catanzaro. Di recente aveva incontrato il proprio avvocato per l’interrogatorio di garanzia. «Solo l’esame autoptico ci dirà cos’è avvenuto»
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Viaggio della speranza

Da Lamezia a Milano, 24enne in pericolo di vita trasferito con un volo d’urgenza dell’Aeronautica al Niguarda

L’uomo, proveniente dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, è stato imbarcato insieme a un’equipe medica dopo l’attivazione della procedura su richiesta della Prefettura
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