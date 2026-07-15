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Cronaca

Tribunale Catanzaro, Giuseppe Spadaro nuovo presidente

Si è insediato stamani il nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro Giuseppe Spadaro. Catanzarese ma per lungo tempo ha ricoperto incarichi fuori regione, rientra in Calabria per propria scelta: "Sento una responsabilità enorme, spero di non deludervi" ha detto durante l'insediamento

15 luglio, 2026
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Catanzaro · tribunale catanzaro
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp:\u00A0«Necessario incrementare l’apparato di controllo»\n
La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde\n
ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione\n
L’intervento

Auto in fiamme sull'A2 tra Lamezia e Falerna, traffico rallentato: illesi gli occupanti

L'incendio ha coinvolto una Fiat Croma per poi propagarsi anche alla vegetazione ai margini dell'autostrada. Sul posto vigili del fuoco, Polizia stradale e Anas
Redazione Cronaca
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Tribunale Catanzaro, Giuseppe Spadaro nuovo presidente

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Cronaca

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Processo Svevia

Traffico di droga a Lamezia, in appello confermate 31 condanne: pene ridotte per molti imputati, due assoluzioni

La Corte di Catanzaro riforma solo in parte la decisione di primo grado sul rito abbreviato: esclusa l'accusa associativa per alcuni imputati. Confermati 20 anni per Antonio Galiano
Ale. Tru.
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Contenere il contagio

Virus West Nile, un caso nel Catanzarese: al via in serata interventi di disinfestazione straordinaria

Lo rende noto l’amministrazione comunale. Attività di monitoraggio in corso in raccordo con l’Asp. Saranno installate trappole 
Luana Costa
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Il monitoraggio

Maxi incendio ex Sir di Lamezia, Arpacal: picchi di sostanze tossiche, ecco cosa c’era nell’aria

Le analisi sul rogo nell'impianto Gatim evidenziano concentrazioni molto elevate di benzo(a)pirene, piombo e arsenico nelle prime ore. I valori sono poi diminuiti rapidamente
Redazione Cronaca
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L’insediamento

Tribunale di Catanzaro, Giuseppe Spadaro è il nuovo presidente: «Un grande onore e una grande responsabilità, spero di non deludervi»

Il magistrato visibilmente emozionato ha ripercorso nel lungo intervento i suoi primi passi mossi nel distretto giudiziario catanzarese. «Ufficio con un carico di lavoro notevole ma voglio provarci lo stesso»
Luana Costa
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l’integrazione

Festa di San Vitaliano e isola pedonale: ecco la mappa aggiornata dei parcheggi per le persone con disabilità

Il Comando di Polizia Locale integra l'ordinanza per i giorni 15 e 16 luglio. Oltre agli stalli già previsti in piazza Garibaldi, arrivano nuovi posti riservati e deroghe al transito in via Spasari e via Jannoni per garantire l’accessibilità
Redazione
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Reati ambientali

Lamezia Terme, sequestrati 26mila metri quadrati di demanio marittimo occupati abusivamente da un’azienda agricola

L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha coinvolto Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali e Arpacal. Contestate al titolare l'occupazione abusiva dell'area e la violazione della normativa paesaggistica
Redazione Cronaca
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Rinvii a giudizio

Sistema Pallaria alla Regione, a processo in 23 tra politici e pubblici ufficiali: ci sono anche Oliverio e Incarnato – NOMI

Gli indagati sono accusati, a vario titolo di corruzione, falso, peculato, truffa, concussione, accesso abusivo a un sistema informatico. Prosciolto in finanziere
Alessia Truzzolillo
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lo schianto

Paura nella notte a Catanzaro: auto finisce contro un muretto e prende fuoco, salvo il conducente

L'incidente è avvenuto intorno alle 2:00 in viale Magna Græcia, nei pressi della rotatoria dell'Amc. Una Ford Focus è andata distrutta dalle fiamme dopo l'impatto: l'automobilista è riuscito a mettersi in salvo prima del rogo
Redazione
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il fatto

Aterp Calabria, presunto danno erariale da 4,4 milioni per i canoni mai riscossi: la Corte dei Conti accusa 9 dirigenti

L'indagine della Guardia di Finanza di Catanzaro ha svelato l'inerzia dei vertici dell'ente nella riscossione degli affitti delle case popolari, in gran parte andati in prescrizione. Notificato l'invito a dedurre a ex e attuali commissari e referenti del distretto catanzarese
Redazione
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ambiente

Polizia locale di Catanzaro, tolleranza zero e sanzioni contro l'abbandono dei rifiuti: da marzo contestate 49 violazioni

Nella maggior parte dei casi gli accertamenti hanno riguardato il mancato rispetto del calendario della raccolta differenziata e il conferimento non corretto dei rifiuti all'interno dei cassonetti stradali
Redazione
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Cronaca

Catanzaro, la Guardia di Finanza intensifica i controlli in occasione della stagione estiva

Durante lo scorso weekend le Fiamme Gialle hanno effettuato interventi mirati sulle principali arterie stradali e nell’area Soveratese, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale, la vendita di merce contraffatta, verificare la regolarità degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive 

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cronaca

Incendiarono lo scooter di un avvocato e danneggiarono la sua abitazione: due arresti a Catanzaro

L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro, si è sviluppata attraverso l’analisi di sistemi di videosorveglianza, consentendo di ricostruire i fatti oggetto di indagine
redazione
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Dopo decenni

Iniziate le operazioni di sgombero del campo rom di Scordovillo a Lamezia, abbattute le prime baracche

Il piano prevede il trasferimento progressivo delle famiglie degli alloggi Aterp e la successiva bonifica dell’area. Il commissario straordinario per le Bonifiche, generale Giuseppe Vadalà: «La fine di una situazione di degrado»
Redazione Cronaca
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cronaca

Sicurezza nei luoghi della movida: nuovo controllo straordinario interforze in una discoteca di Soverato

L’attività ispettiva rientra nel più ampio piano di controlli predisposto a seguito dei tragici eventi verificatisi a Crans-Montana e in attuazione delle determinazioni assunte nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
redazione
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La misura

Immigrato irregolare trattenuto nel centro per rimpatri, infondata la domanda di protezione: per la questura alto il rischio fuga 

Le verifiche sono state condotte dall’ufficio immigrazione, il cittadino straniero aveva impugnato il provvedimento al Tribunale. L’autorità giudiziaria ha confermato l’efficacia del provvedimento
Redazione
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Bypass

Ristorante pizzeria allacciata abusivamente alla rete elettrica, due imprenditori agli arresti domiciliari

Controlli mirati nei carabinieri insieme ai Nas. Rinvenute anche torte gelato prive delle indicazioni obbligatorie per legge. Il titolare è stato deferito per il reato frode
Redazione
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Indagini in corso

Morta a 12 anni nel Catanzarese, la memoria difensiva: «Non una tragica fatalità ma un catena di errori umani»

Il dramma lo scorso anno. Nella notte tra il 26 e il 27 luglio la bimba accusò un malore che non le diede scampo. L’autopsia rivelò che il decesso era stato causato da un arresto cardiaco. La famiglia chiede di individuare i responsabili
L.C.
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Revenge porn, la Corte d’Appello di Catanzaro conferma la condanna per la diffusione di video intimi  

E’ stato evidenziato come la diffusione dei filmati abbia comportato gravi ripercussioni sulla vita personale e familiare delle vittime
Antonio Alizzi
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La Provincia di Catanzaro interviene sui pericoli della SP71 in pieno dissesto cui l’ente non può intervenire senza parere della società elettrica

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