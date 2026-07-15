Tribunale Catanzaro, Giuseppe Spadaro nuovo presidente
Si è insediato stamani il nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro Giuseppe Spadaro. Catanzarese ma per lungo tempo ha ricoperto incarichi fuori regione, rientra in Calabria per propria scelta: "Sento una responsabilità enorme, spero di non deludervi" ha detto durante l'insediamento
L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Il magistrato visibilmente emozionato ha ripercorso nel lungo intervento i suoi primi passi mossi nel distretto giudiziario catanzarese. «Ufficio con un carico di lavoro notevole ma voglio provarci lo stesso»
Il Comando di Polizia Locale integra l'ordinanza per i giorni 15 e 16 luglio. Oltre agli stalli già previsti in piazza Garibaldi, arrivano nuovi posti riservati e deroghe al transito in via Spasari e via Jannoni per garantire l’accessibilità
L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha coinvolto Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali e Arpacal. Contestate al titolare l'occupazione abusiva dell'area e la violazione della normativa paesaggistica
L'incidente è avvenuto intorno alle 2:00 in viale Magna Græcia, nei pressi della rotatoria dell'Amc. Una Ford Focus è andata distrutta dalle fiamme dopo l'impatto: l'automobilista è riuscito a mettersi in salvo prima del rogo
L'indagine della Guardia di Finanza di Catanzaro ha svelato l'inerzia dei vertici dell'ente nella riscossione degli affitti delle case popolari, in gran parte andati in prescrizione. Notificato l'invito a dedurre a ex e attuali commissari e referenti del distretto catanzarese
Nella maggior parte dei casi gli accertamenti hanno riguardato il mancato rispetto del calendario della raccolta differenziata e il conferimento non corretto dei rifiuti all'interno dei cassonetti stradali
Durante lo scorso weekend le Fiamme Gialle hanno effettuato interventi mirati sulle principali arterie stradali e nell’area Soveratese, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale, la vendita di merce contraffatta, verificare la regolarità degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive
Il piano prevede il trasferimento progressivo delle famiglie degli alloggi Aterp e la successiva bonifica dell’area. Il commissario straordinario per le Bonifiche, generale Giuseppe Vadalà: «La fine di una situazione di degrado»
L’attività ispettiva rientra nel più ampio piano di controlli predisposto a seguito dei tragici eventi verificatisi a Crans-Montana e in attuazione delle determinazioni assunte nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
Il dramma lo scorso anno. Nella notte tra il 26 e il 27 luglio la bimba accusò un malore che non le diede scampo. L’autopsia rivelò che il decesso era stato causato da un arresto cardiaco. La famiglia chiede di individuare i responsabili