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Società

Catanzaro, al via il programma per San Vitaliano

A Catanzaro questa mattina sono stati presentati gli eventi relativi alla festa di San Vitaliano.

10 luglio, 2026
ULTIMA ORA
la conferenza stampa

La cultura è cool: con “Alberincanti” oltre 40 appuntamenti tra Catanzaro, Tiriolo e Sersale per riscoprire alberi, boschi e territorio

VIDEO | Un festival che ribalta i luoghi comuni e dimostra che la cultura può essere coinvolgente, partecipata e innovativa.  Fino a novembre un cartellone di eventi tra arte, laboratori, sostenibilità e formazione
Bruno Mirante
La cultura è cool: con “Alberincanti” oltre 40 appuntamenti tra Catanzaro, Tiriolo e Sersale per riscoprire alberi, boschi e territorio\n
l’evento

Torna anche a Badolato Borgo la “Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia”, appuntamento sabato 11 luglio 

Il fitto programma prenderà il via dalle ore 17.00 in poi con l’apertura straordinaria delle Chiese per proseguire poi con spettacoli diffusi, laboratori, arte e cultura
redazione
Torna anche a Badolato Borgo la “Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia”, appuntamento sabato 11 luglio\u00A0\n
il grande evento

Soverato come Siracusa: tutto pronto per “Le Troiane. Le voci delle vinte”

VIDEO | L'associazione Spazio Scenico è pronta a portare in scena il 3 e 4 agosto la tragedia greca ispirata all'opera di Euripide. Un progetto ambizioso che vuole anche offrire un'occasione di riflessione sui conflitti in atto  
Rossella Galati
Soverato come Siracusa: tutto pronto per “Le Troiane. Le voci delle vinte”\n
L’appuntamento

Premio Muricello, ecco le cinque opere in gara per la finale del 25 luglio a San Mango D’Aquino

Tra le novità di questa edizione l’istituzione del Premio Muricello Poesia. Verrà inoltre illustrato “Il manoscritto dei poeti” che raccoglierà componimenti manoscritti dei principali poeti calabresi contemporanei e sarà custodito nella Biblioteca Nuccio Ordine
Redazione Cultura
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Dallo Ionio al Tirreno passando per l'Istmo: a Marcellinara la festa dei parchi e del cicloturismo

L'evento promuove il progetto di collegamento ciclo-pedonale tra i parchi marini regionali della Costa degli Dei e della Baia di Soverato. Montuoro e Calabrese: «Proteggere i luoghi significa renderli più accessibili e attrattivi»
Redazione
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Studiosi a confronto

Calcolo numerico, l’Unical al centro della ricerca scientifica internazionale: a Curinga studiosi da 44 Paesi per Numta 2026

L'evento, ospitato dal 22 al 26 giugno al Falkensteiner Garden Resort, è stato organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria in collaborazione con la Society for Industrial and Applied Mathematics (Siam, Usa)
Francesca Lagatta
Calcolo numerico, l’Unical\u00A0al centro della ricerca scientifica internazionale: a Curinga studiosi da 44 Paesi per Numta 2026\n
esperienza sensoriale

Spettacolo giallo: a San Floro si riaccende la magia dei girasoli

VIDEO | All’azienda agricola Mulinum un’esperienza sensoriale unica per grandi e piccoli, che attira famiglie anche da fuori regione 
Rossella Galati
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“Un gelato a Zagarise”: il campione del mondo di gelateria Morrone apre un’attività nel suo paese d’origine

Il progetto è stato accolto con grande attenzione dal sindaco Domenico Gallelli fiero dei risultati raggiunti dal professionista che nell’ultimo ventennio ha reso grande il gelato artigianale italiano
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Università Magna Graecia: al via le immatricolazioni per l’anno accademico 2026/2027 ai corsi senza prova preselettiva

Da domani sarà possibile iscriversi ai Corsi di Laurea Scienze delle Investigazioni, Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private, Economia aziendale e Sociologia e Servizio Sociale
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L'Unical scava nell'antica Nicea: al via la missione archeologica internazionale nella città del primo Concilio

L'Università della Calabria, insieme all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e all'Università Uludağ di Bursa, partecipa a una nuova campagna di ricerca nell'antica Nicea per approfondire la conoscenza della basilica sommersa e della vasta area cimiteriale
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Legami di Carta, a Cardinale cinque appuntamenti con la grande letteratura: ecco il programma

Dopo il successo della prima edizione, torna il Festival letterario: cinque incontri con autori di rilievo nazionale per trasformare la lettura in un'occasione di dialogo, crescita culturale e partecipazione collettiva
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Al San Giovanni di Catanzaro la mostra fotografica “Geografie possibili – Suoni nel silenzio”

Virgilio Piccari racconta la Calabria come paesaggio dell’ascolto. In mostra un percorso in bianco e nero che attraversa Monasterace come territorio della memoria, della luce e dell’attesa, dove il paesaggio si fa racconto visivo e il silenzio diventa materia viva
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Il libro

A Santa Caterina dello Ionio si riscopre Marco Aurelio Severino, il medico calabrese che rivoluzionò la scienza del Seicento

Mercoledì 8 luglio prende il via la decima edizione di "Uno Sguardo dalla Torre" con la presentazione del volume di Aurelio Musi dedicato al grande anatomista nato a Tarsia, precursore del metodo scientifico moderno
Redazione Cultura
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rassegna culturale

Quando la medicina torna a interrogare sé stessa: a Santa Caterina la presentazione del libro che racconta un rivoluzionario del Seicento

La rassegna "Uno Sguardo dalla Torre" partirà mercoledì 8 luglio con lapresentazione del volume "Il medico a rovescio. Marco Aurelio Severino nell'Europa del Seicento"
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Eventi

Schermi, il cinema itinerante su quattro ruote torna a Catanzaro

In programma quattro serate gratuite tra Santa Maria, Gagliano, Centro storico e Sant'Elia. Ospiti Giacomo Ferrara, Antonio De Matteo, Francesco Colella e Filippo Nigro, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di grandi classici del cinema
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Nei quartieri

Il cinema in piazza torna a Catanzaro, al via alla rassegna Schermi dall’8 all’11 luglio. Ecco il programma

La sesta edizione della rassegna multipiazza accende i quartieri della città tra grandi ospiti del cinema italiano, proiezioni all’aperto ed eventi speciali
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"L'eresia antiprogressista: Giovanni Verga" conclude il primo segmento del ciclo di "Lett(erat)ure Eretiche" a Catanzaro

La rassegna torna, per l’ultimo appuntamento, giovedì 9 luglio alle 18.30, al Museo del Rock con il prof. Luigi La Rosa e la lettura su Verga e sul progresso
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viva soddisfazione

Il Teatro di Calabria "Aroldo Tieri" vince il Premio Nazionale Franco Enriquez 2026 con “I Persiani” di Eschilo

Il prestigioso riconoscimento nazionale consacra la prima produzione della rinnovata compagnia calabrese e firmata da Aldo Conforto e Francesco Mazza. Il 7 agosto lo spettacolo sarà in scena al Teatro Comunale Cortesi di Sirolo.
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Dalle riforme alla giustizia: l’attualità di Gaetano Filangieri nel libro di Michele Drosi

Nel volume l'analisi di una figura poliedrica che ispirò Franklin e Bolivar. Se ne è discusso a Lamezia Terme in un incontro promosso dal Coa e dall'Aiga: focus su legalità, scuola e il nodo della magistratura
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l’appuntamento

Armonie D'Arte, al via la XXVI edizione con il grande jazz internazionale: il 3 luglio a Soverato l'unica data italiana estiva di Joe Lovato e Antonino Faraò

Il repertorio alternerà composizioni originali, standard della tradizione e un omaggio a John Coltrane e Miles Davis, lasciando però ampio spazio all'improvvisazione, all'ascolto reciproco e alla libertà creativa che rende ogni esibizione irripetibile
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L’Essere e il Presagio: l'arte contemporanea ridisegna i boschi della Sila catanzarese con la nona edizione di "Sense"

L'atteso appuntamento si rinnova con un'importante novità: la residenza d’arte contemporanea, in programma al Mabos dal 6 al 12 luglio, si sposterà lungo il corso del fiume Melito, in un’area dal forte carico simbolico legata alla figura di Gioacchino da Fiore

Francesco Graziano
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Magna Graecia Film Festival, Roberto Vecchioni ospite d'onore a Soverato

Il cantautore riceverà la Colonna d'Oro, dialogherà con Gianni Canova e presenterà in anteprima mondiale il documentario Corri, Roberto, corri
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