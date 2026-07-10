Catanzaro, al via il programma per San Vitaliano

VIDEO | Un festival che ribalta i luoghi comuni e dimostra che la cultura può essere coinvolgente, partecipata e innovativa. Fino a novembre un cartellone di eventi tra arte, laboratori, sostenibilità e formazione
VIDEO | L'associazione Spazio Scenico è pronta a portare in scena il 3 e 4 agosto la tragedia greca ispirata all'opera di Euripide. Un progetto ambizioso che vuole anche offrire un'occasione di riflessione sui conflitti in atto
Tra le novità di questa edizione l’istituzione del Premio Muricello Poesia. Verrà inoltre illustrato “Il manoscritto dei poeti” che raccoglierà componimenti manoscritti dei principali poeti calabresi contemporanei e sarà custodito nella Biblioteca Nuccio Ordine
L'evento promuove il progetto di collegamento ciclo-pedonale tra i parchi marini regionali della Costa degli Dei e della Baia di Soverato. Montuoro e Calabrese: «Proteggere i luoghi significa renderli più accessibili e attrattivi»
L'evento, ospitato dal 22 al 26 giugno al Falkensteiner Garden Resort, è stato organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria in collaborazione con la Society for Industrial and Applied Mathematics (Siam, Usa)
L'Università della Calabria, insieme all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e all'Università Uludağ di Bursa, partecipa a una nuova campagna di ricerca nell'antica Nicea per approfondire la conoscenza della basilica sommersa e della vasta area cimiteriale
Dopo il successo della prima edizione, torna il Festival letterario: cinque incontri con autori di rilievo nazionale per trasformare la lettura in un'occasione di dialogo, crescita culturale e partecipazione collettiva
Virgilio Piccari racconta la Calabria come paesaggio dell’ascolto. In mostra un percorso in bianco e nero che attraversa Monasterace come territorio della memoria, della luce e dell’attesa, dove il paesaggio si fa racconto visivo e il silenzio diventa materia viva
Mercoledì 8 luglio prende il via la decima edizione di "Uno Sguardo dalla Torre" con la presentazione del volume di Aurelio Musi dedicato al grande anatomista nato a Tarsia, precursore del metodo scientifico moderno
In programma quattro serate gratuite tra Santa Maria, Gagliano, Centro storico e Sant'Elia. Ospiti Giacomo Ferrara, Antonio De Matteo, Francesco Colella e Filippo Nigro, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di grandi classici del cinema
Il prestigioso riconoscimento nazionale consacra la prima produzione della rinnovata compagnia calabrese e firmata da Aldo Conforto e Francesco Mazza. Il 7 agosto lo spettacolo sarà in scena al Teatro Comunale Cortesi di Sirolo.
Nel volume l'analisi di una figura poliedrica che ispirò Franklin e Bolivar. Se ne è discusso a Lamezia Terme in un incontro promosso dal Coa e dall'Aiga: focus su legalità, scuola e il nodo della magistratura
Il repertorio alternerà composizioni originali, standard della tradizione e un omaggio a John Coltrane e Miles Davis, lasciando però ampio spazio all'improvvisazione, all'ascolto reciproco e alla libertà creativa che rende ogni esibizione irripetibile
L'atteso appuntamento si rinnova con un'importante novità: la residenza d’arte contemporanea, in programma al Mabos dal 6 al 12 luglio, si sposterà lungo il corso del fiume Melito, in un’area dal forte carico simbolico legata alla figura di Gioacchino da Fiore
Un'esperienza straordinaria di riscoperta identitaria e fratellanza: la comunità arbëreshë rinsalda il legame secolare con le terre balcaniche tra canti tradizionali, la suggestiva valia e l'abbraccio istituzionale a Obiliq e Kruja