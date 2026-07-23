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24 ORE ALL NEWS

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Società

Prevenzione in riva al mare: torna "Al sole in salute"

Dermatologi, biologi e farmacisti saranno a disposizione dei bagnanti con consigli sulla protezione della pelle e non solo grazie all'iniziativa “Al Sole... in Salute" che torna in diverse località turistiche della nostra regione. La presentazione della VII edizione a Montepaone. 

23 luglio, 2026
ULTIMA ORA
In viale Crotone

Operativa la Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) di Lido: giorni ed orari di apertura

Definito il trasferimento dai locali del Dopolavoro ferroviario a quelli dei Poliambulatori, più funzionali e moderni. Prevista una vigilanza attiva.

Nico De Luca
Operativa la Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) di Lido: giorni ed orari di apertura
Sanità

Medici anestesisti cercasi in Calabria: nuovo concorso per 40 posti, a Vibo e Reggio le maggiori carenze

Sarà preceduto da una procedura di mobilità. Negli ospedali e nelle Asp mancano medici per i reparti di radiodiagnostica (24) e neurologia (19 posti)
Luana Costa
Medici anestesisti cercasi in Calabria: nuovo concorso per 40 posti, a Vibo e Reggio le maggiori carenze\n
pelle e sole

Medicina estetica in estate: tra consigli e trattamenti, parla l’esperta

VIDEO | Da Catanzaro, i suggerimenti della specialista Rosanna Catizzone, segretaria della Società Italiana di Medicina Estetica
Rossella Galati
Medicina estetica in estate: tra consigli e trattamenti, parla l’esperta\n
L’inaugurazione

La Dulbecco sfoggia la nuova Terapia Intensiva Cardiochirurgica. Il direttore Mastroroberto: «Volumi medio-alti in Italia»

Taglio del nastro al Policlinico alla presenza di medici e personale sanitario aziendale. La commissaria Carbone plaude al coordinamento con la Utic del Pugliese-Ciaccio mentre il rettore Cuda annuncia un fresco riconoscimento per la Università Magna Graecia

Nico De Luca
La Dulbecco sfoggia la nuova Terapia Intensiva Cardiochirurgica. Il direttore Mastroroberto: «Volumi medio-alti in Italia»

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Società

Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi

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Catanzaro, operativa a Lido la prima casa di comunità

23 luglio 2026
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Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro

23 luglio 2026
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l’anniversario

Villa Sant’Elia, domani i festeggiamenti per i 30 anni della struttura di Marcellinara

Nel corso della cerimonia saranno ripercorse le tappe più significative della realtà e saranno consegnate targhe di ringraziamento ai vari protagonisti
Redazione
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Sanità

Catanzaro, ecco la Casa di Comunità: a Lido la risposta di assistenza completa socio-sanitaria di Asp e Comune

Nei locali di Viale Crotone l’inaugurazione dei nuovi locali su cui sono distribuiti decine di servizi, tra cui quelli nuovi degli Ambulatori dei medici di medicina generale, di Continuità assistenziale (ex Guardia medica). Fiorita e Battistini hanno firmato una convenzione per la presenza continua di assistenti sociali

Nico De Luca
Catanzaro, ecco la Casa di Comunità: a Lido la risposta di assistenza completa socio-sanitaria di Asp e Comune
tintarella in sicurezza

“Al sole in salute”, prevenzione in riva al mare sulle spiagge calabresi: ecco dove

VIDEO | Dermatologi, biologi nutrizionisti e farmacisti saranno a disposizione dei bagnanti con consigli e raccomandazioni sulla protezione della pelle e degli occhi, con un focus riservato anche al benessere degli animali da compagnia sempre più presenti nelle località turistiche  
Rossella Galati
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Sanità

Azienda Zero incontra La Tazzina della Legalità: proposte, confronto e prime convergenze su servizi e mobilità passiva

Il direttore sanitario Minniti ha ricevuto in Cittadella il presidente Gaglianese, il delegato Primerano e il componente del direttivo Iuliano 

Nico De Luca
Azienda Zero incontra La Tazzina della Legalità: proposte, confronto e prime convergenze su servizi e mobilità passiva
casa protetta

Marcellinara, festa per i 30 anni di “Villa S. Elia”: una storia di umanità e innovazione

Il complesso socio-sanitario festeggia tre decenni di attività al servizio del territorio con un evento aperto al pubblico sabato 25 luglio alle 18:00. L'incontro mostrerà il percorso svolto con gli ospiti e presenterà le nuove tecnologie per le cure a domicilio e la robotica medica avanzata
Redazione
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in viale crotone

Sanità, nasce la nuova Casa di Comunità di Catanzaro: tutto pronto per il taglio del nastro

Progetto sinergico tra Comune, ASP e Regione per un modello assistenziale più vicino, integrato e accessibile ai cittadini
Redazione
Sanità, nasce la nuova Casa di Comunità di\u00A0Catanzaro: tutto pronto per\u00A0il taglio del nastro\n
Il commento

Approvazione bilancio Dulbecco, Carbone: «Lieta sorpresa rispetto agli inizi, ma ora non ci fermiamo qui»

VIDEO | Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera unica di Catanzaro torna sul documento contabile e sui dati positivi che contiene. Poi conferma ottimismo sul secondo Pronto soccorso.
Nico De Luca
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bambini al centro

Catanzaro, il TDDM cerca una psicologa per il progetto “Ospedale Allegro”: al via l’open day di selezione

L’iniziativa da 26 anni è attiva nei reparti ospedalieri diel capoluogo con l’obiettivo di portare ascolto, sostegno e umanizzazione all’interno dei percorsi ospedalieri dedicati ai bambini e alle loro famiglie
redazione
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Sanità calabria

Alecci denuncia: «All’ospedale di Soveria Mannelli situazione sempre più insostenibile»

Nuovo allarme sulle condizioni della sanità territoriale calabrese. A lanciarlo è il consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico Ernesto Alecci, che al termine di un sopralluogo all’ospedale di Soveria Mannelli ha denunciato una situazione definita «sempre più insostenibile».
Redazione
Alecci denuncia: «All’ospedale di Soveria Mannelli situazione sempre più insostenibile»\n
L’iniziativa

Ospedali aree disagiate e montane (tra cui Serra San Bruno), depositata in Consiglio regionale la proposta di legge di iniziativa popolare

Il Comitato San Bruno insieme ad altri sodalizi civici ha presentato il testo dopo la raccolta firme. L'obiettivo è tutelare i presidi delle aree interne e montane e garantire il diritto alla salute delle comunità: «È la voce dei territori»
G. D'A.
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emozioni come cura

Catanzaro, si conclude il mese dedicato al personale sanitario nell’ambito della campagna “Cura chi Cura”

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore,  nata con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo di chi ogni giorno accompagna bambini e famiglie nei momenti più delicati del percorso di cura
redazione
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ricerca mondiale

Catanzaro, Iemma: «Grazie al lavoro di Pierfrancesco Tassone, la ricerca sul cancro riaccende il futuro dei pazienti» 

“La storia del professore, che ha scelto di riportare nella sua terra il patrimonio di conoscenze acquisito, rappresenta un esempio di come le eccellenze possono generare valore anche nel nostro territorio”
redazione
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Sanità

Cardiochirurgia all'avanguardia a Catanzaro: al Campus "Venuta" un workshop sulle tecnologie del futuro

Mercoledì 15 luglio una giornata di studio e divulgazione organizzata dall'A.O.U. "Renato Dulbecco". Sotto la direzione del prof. Pasquale Mastroroberto, i massimi esperti del settore faranno il punto sulle ultime innovazioni salvavita
Redazione
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Nel quartiere Mater Domini

Disturbi Nutrizione: torna in attività ambulatorio Asp di Via Sirleto

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro comunica la ripresa a pieno regime del DNA allocato nel Consultorio familiare

Redazione
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Nel capoluogo

Sanità pubblica e appalti, ecco le proposte di legge della Cgil: raccolta firme anche in Calabria

L’iniziativa si è svolta davanti al presidio ospedaliero Pugliese per coinvolgere anche operatori sanitari. Due le proposte di legge che mirano anche ad introdurre maggiori tutele per tutti i lavoratori 
Luana Costa
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Fanalino di coda

Sanità, Calabria ultima nella classifica dei Lea: resta sotto la soglia nell'assistenza territoriale

Punteggio più basso d’Italia per la regione. È quanto emerge dai dati del Nuovo sistema di garanzia del Ministero della Salute, riferiti al 2024 e basati sul monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza
Redazione Attualità
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La decisione

Nuovo ospedale di Catanzaro, il comitato “l’ospedale al Pugliese: «Il consiglio ha scritto una pagina di democrazia»

L’assemblea ha deliberato l’utilizzo di una area compresa tra il “Pugliese” e il “Ciaccio”. «Il presidente della Regione e il commissario Moroni non potranno non tenerne conto»
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Ennesimo allarme

118 in affanno nel Vibonese, lo Smi attacca: «Alla Pet di Soriano 28 turni scoperti in un mese, servono risposte subito»

Il delegato sindacale dell’Asp di Catanzaro interviene sui temi affrontati nel corso dell’ultima Conferenza dei sindaci vibonesi: «Il servizio è allo stremo, servono interventi veri prima del clou dell’estate»
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Conti in miglioramento

Dulbecco di Catanzaro, ridotto il disavanzo: da 37 a 3 milioni, aumenta la produzione e i ricoveri ad alta specialità

Il commissario Carbone traccia il bilancio a tre anni dalla fusione delle due aziende. «Siamo un punto di riferimento per l’intero meridione. Spicca l’area cardiologica e cardiochirurgica 
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il documento

Sanità, intesa a Crotone tra Asp e medici di base per le Case di Comunità: più servizi sul territorio per garantire cure vicine ai cittadini

Il Direttore Generale Graziano: “Un modello assistenziale moderno che porta le risposte sanitarie direttamente nei territori, azzerando le distanze per le fasce fragili”
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Maria e Anna morte bruciate a Natale dopo l’incidente stradale a San Pietro a Maida: condanna e rinvio a giudizio – NOMI