Prevenzione in riva al mare: torna "Al sole in salute"
Dermatologi, biologi e farmacisti saranno a disposizione dei bagnanti con consigli sulla protezione della pelle e non solo grazie all'iniziativa “Al Sole... in Salute" che torna in diverse località turistiche della nostra regione. La presentazione della VII edizione a Montepaone.
Taglio del nastro al Policlinico alla presenza di medici e personale sanitario aziendale. La commissaria Carbone plaude al coordinamento con la Utic del Pugliese-Ciaccio mentre il rettore Cuda annuncia un fresco riconoscimento per la Università Magna Graecia
Nei locali di Viale Crotone l’inaugurazione dei nuovi locali su cui sono distribuiti decine di servizi, tra cui quelli nuovi degli Ambulatori dei medici di medicina generale, di Continuità assistenziale (ex Guardia medica). Fiorita e Battistini hanno firmato una convenzione per la presenza continua di assistenti sociali
VIDEO | Dermatologi, biologi nutrizionisti e farmacisti saranno a disposizione dei bagnanti con consigli e raccomandazioni sulla protezione della pelle e degli occhi, con un focus riservato anche al benessere degli animali da compagnia sempre più presenti nelle località turistiche
Il complesso socio-sanitario festeggia tre decenni di attività al servizio del territorio con un evento aperto al pubblico sabato 25 luglio alle 18:00. L'incontro mostrerà il percorso svolto con gli ospiti e presenterà le nuove tecnologie per le cure a domicilio e la robotica medica avanzata
L’iniziativa da 26 anni è attiva nei reparti ospedalieri diel capoluogo con l’obiettivo di
portare ascolto, sostegno e umanizzazione all’interno dei percorsi ospedalieri dedicati ai bambini e alle loro famiglie
Nuovo allarme sulle condizioni della sanità territoriale calabrese. A lanciarlo è il consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico Ernesto Alecci, che al termine di un sopralluogo all’ospedale di Soveria Mannelli ha denunciato una situazione definita «sempre più insostenibile».
Il Comitato San Bruno insieme ad altri sodalizi civici ha presentato il testo dopo la raccolta firme. L'obiettivo è tutelare i presidi delle aree interne e montane e garantire il diritto alla salute delle comunità: «È la voce dei territori»
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore, nata con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo di chi ogni giorno accompagna bambini e famiglie nei momenti più delicati del percorso di cura
“La storia del professore, che ha scelto di riportare nella sua terra il patrimonio di conoscenze acquisito, rappresenta un esempio di come le eccellenze possono generare valore anche nel nostro territorio”
Mercoledì 15 luglio una giornata di studio e divulgazione organizzata dall'A.O.U. "Renato Dulbecco". Sotto la direzione del prof. Pasquale Mastroroberto, i massimi esperti del settore faranno il punto sulle ultime innovazioni salvavita
L’iniziativa si è svolta davanti al presidio ospedaliero Pugliese per coinvolgere anche operatori sanitari. Due le proposte di legge che mirano anche ad introdurre maggiori tutele per tutti i lavoratori
Punteggio più basso d’Italia per la regione. È quanto emerge dai dati del Nuovo sistema di garanzia del Ministero della Salute, riferiti al 2024 e basati sul monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza
Il delegato sindacale dell’Asp di Catanzaro interviene sui temi affrontati nel corso dell’ultima Conferenza dei sindaci vibonesi: «Il servizio è allo stremo, servono interventi veri prima del clou dell’estate»