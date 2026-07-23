Social
Home page>Cronaca>Batterio killer in un as...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri

Un bimbo di un anno e tre mesi è morto ieri all’ospedale di Catanzaro, dove era ricoverato per le complicazioni di un virus. E c’è apprensione per un altro piccolo ricoverato. Il contagio sarebbe avvenuto in un asilo nido di Tropea.

23 luglio, 2026
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp:\u00A0«Necessario incrementare l’apparato di controllo»\n
La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde\n
ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione\n
Giustizia ...ingiusta

Milano, causa di lavoro definita in 3 mesi; Catanzaro, per la stessa norma prima udienza fra 2 anni!

Le acute riflessioni del consigliere nazionale forense Antonello Talerico che indica i passaggi fondamentali per non peggiorare irrimediabilmente una situazione assai delicata

Redazione
Milano, causa di lavoro definita in 3 mesi; Catanzaro, per la stessa norma prima udienza fra 2 anni!

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri

23 luglio 2026
Ore 12:06
Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri
Società

Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi

23 luglio 2026
Ore 15:06
Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi
Sport

Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza

22 luglio 2026
Ore 12:06
Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza
Società

Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

22 luglio 2026
Ore 12:13
Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa
Sport

Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza

22 luglio 2026
Ore 12:06
Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza
Società

Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

22 luglio 2026
Ore 12:13
Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa
Cronaca

Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri

23 luglio 2026
Ore 12:06
Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri
Società

Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi

23 luglio 2026
Ore 15:06
Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi
Sport

Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza

22 luglio 2026
Ore 12:06
Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza
Società

Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

22 luglio 2026
Ore 12:13
Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa
Cronaca

Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri

23 luglio 2026
Ore 12:06
Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri
Società

Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi

23 luglio 2026
Ore 15:06
Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi
Cronaca

Controlli movida sul litorale di Soverato: armi in auto e spray al peperoncino in discoteca, tre denunciati

Fine settimana di perquisizioni per i Carabinieri della Compagnia di Soverato: sequestrati un coltello, una mazza da baseball e una bomboletta al peperoncino utilizzata all'interno di un locale
Redazione
Controlli movida sul litorale di Soverato: armi in auto e spray al peperoncino in discoteca, tre denunciati\n
Fiamme domate

Vasto incendio a Pianopoli, evitato il peggio: decisivi l’elicottero e il lavoro delle squadre di terra

Le fiamme si sono sviluppate tra lo svincolo della statale 280 e l’isola ecologica del centro del Lametino. Il rapido intervento di vigili del fuoco, Calabria Verde, volontari ed elicottero regionale ha evitato la propagazione del rogo
Redazione Cronaca
Vasto incendio a Pianopoli, evitato il peggio: decisivi l’elicottero e il lavoro delle squadre di terra\n
Tragedia nel Vibonese

Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura

Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Enrico De Girolamo e Cristina Iannuzzi
Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura\n
Tragedia nel Vibonese

Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura

Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Enrico De Girolamo e Cristina Iannuzzi
Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura\n
Omicidio stradale

Maria e Anna morte bruciate a Natale dopo l’incidente stradale a San Pietro a Maida: condanna e rinvio a giudizio – NOMI

Pena di tre anni per il conducente del mezzo: secondo l’accusa l’incidente è stato causato da alcol e velocità. Le due giovanissime vittime, rimaste incastrate nel mezzo, hanno perso la vita avvolte dalle fiamme del rogo causato dall’impatto
Alessia Truzzolillo
Maria e Anna morte bruciate a Natale dopo l’incidente stradale a San Pietro a Maida: condanna e rinvio a giudizio – NOMI\n
Il blitz

'Ndrangheta, colpita rete di narcotraffico internazionale legata alla cosca Alvaro: 35 arresti tra Calabria, Sicilia e Nord Italia

Nell’operazione partita alle prime ore di questa mattina sono stati impegnati più di 200 carabinieri. Tra i capi d’imputazione anche un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Nell’indagine coinvolti anche alcuni portuali di Gioia Tauro
Redazione Cronaca
'Ndrangheta, colpita rete di narcotraffico internazionale legata alla cosca Alvaro: 35 arresti tra Calabria, Sicilia e Nord Italia
l’impatto

Scontro tra due auto in via Conti Falluc: tre feriti, una donna estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Incidente nella zona sud del capoluogo tra una Fiat Panda e una Ford Ka. Traffico in tilt e soccorsi in azione: i feriti sono stati trasportati in ospedale
Redazione
Scontro tra due auto in via Conti Falluc: tre feriti, una donna estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco\n
Controlli sulla costa jonica

Col figlio minore a bordo (entrambi senza casco) fugge su moto radiata e con patente scaduta: bloccato davanti casa

I carabinieri di Catanzaro hanno effettuato diverse operazioni sul traffico ma anche a carico di iniziative pubbliche negli stabilimenti balneari tra Sellia Marina e Botricello

Redazione
Col figlio minore a bordo (entrambi senza casco) fugge su moto radiata e con patente scaduta: bloccato davanti casa
Questura

Minacce a due baristi, Daspo Willy di un anno a soggetti di Nocera Terinese e Botricello

I provvedimenti sono a carico di un 39enne e di un 40enne ritenuti socialmente pericolosi 

Minacce a due baristi, Daspo Willy di un anno a soggetti di Nocera Terinese e Botricello
Chiusura indagini

Scavi clandestini e traffico di reperti storici: la Procura di Crotone chiude il cerchio sulla banda dei tombaroli - NOMI

L'indagine, che vede coinvolte 16 persone tra calabresi e siciliani, era partita inizialmente come un procedimento della Dda di Catanzaro. Tra i siti colpiti figurano Scolacium, Kaulon e Capocolonna
Alessia Truzzolillo
Scavi clandestini e traffico di reperti storici: la Procura di Crotone chiude il cerchio sulla banda dei tombaroli - NOMI\n
Incendi in Calabria

Mangiardi (AIB): «La situazione è sotto controllo, critica ma non d’emergenza»

L’analisi del coordinatore regionale Anti Incendi Boschivi della Protezione Civile: troppe concause: afa, vento, aerei da condividere con le altre regioni e la mano colpevole dell’uomo 

Nico De Luca
Mangiardi (AIB): «La situazione è sotto controllo, critica ma non d’emergenza»
botta e risposta

Grande Albergo delle Fate: il Presidente di  Culturasila replica all'avv. Pietro Mancuso

In una nota Chiaffredo Manno chiarisce il ruolo delle associazioni del territorio, da sempre a tutela della struttura, simbolo della Sila  
redazione
Grande Albergo delle Fate: il Presidente di\u00A0 Culturasila\u00A0replica\u00A0all'avv. Pietro Mancuso\n
cronaca

Notte di fuoco nel Catanzarese: un vasto incendio è divampato a Squillace Lido. Da chiarire l'origine del rogo

Sul posto i Vigili del Fuoco. Bagliore visibile dal lungomare di Catanzaro
redazione
Notte di fuoco nel Catanzarese: un vasto incendio è divampato a Squillace Lido. Da chiarire l'origine del rogo\n
Controli sulla costa jonica

Blitz dei Carabinieri in un villaggio turistico di Botricello: bagnino in “nero” e carenze igieniche, scattano le sanzioni

I controlli dei militari nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio mirati al settore turistico-

alberghiero 

Redazione
Blitz dei Carabinieri in un villaggio turistico di Botricello: bagnino in “nero” e carenze igieniche, scattano le sanzioni
La precisazione

Vicenda Grande Albergo delle Fate: due sentenze blindano l’efficacia della compravendita del 2000

Il legale della società acquirente spazza dubbi ed insinuazioni avanzate di recente nel corso della intitolazione della piazzetta all’impenditore Silvano Mancuso. 

Redazione
Vicenda Grande Albergo delle Fate: due sentenze blindano l’efficacia della compravendita del 2000
momenti di panico

Paura a Lamezia, un incendio preoccupa i residenti a Sant’Eufemia 

VIDEO | Diverse persone sono uscite dalle proprie case per monitorare l'evolversi della situazione, mentre cresceva il timore che le fiamme potessero raggiungere gli edifici e provocare danni ancora più gravi
Redazione
Paura a Lamezia, un incendio preoccupa i residenti\u00A0a Sant’Eufemia\u00A0\n
vicinanza e cordoglio

Azione Lamezia, si stringe attorno a Dario Arcieri e alla sua famiglia per la scomparsa di Antonio

In questo momento di profonda tristezza, tutta la comunità politica è vicina ai familiari, condividendone il dolore e partecipando con rispetto al loro cordoglio
redazione
Azione Lamezia, si stringe attorno a Dario Arcieri e alla sua famiglia per la scomparsa di Antonio\n
cronaca

Caso Roggero, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato scrive alla Presidente Meloni 

Lomonaco: «Le vittime non devono mai sentirsi costrette a difendersi da sole. Lo Stato deve arrivare prima»
redazione
Caso Roggero, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato scrive alla Presidente Meloni\u00A0\n
cronaca

Il fuoco non spegne la passione: appello per la rinascita di Copa Bay Surf dopo il devastante incendio a Squillace Lido

Da anni i ragazzi si spendono sul territorio per promuovere la cultura degli sport acquatici ma fanno molto di più: curano la splendida porzione di palmeto e duna costiera in cui hanno sede, organizzano storiche giornate di sensibilizzazione ambientale. Ecco come aiutarli
redazione
Il fuoco non spegne la passione: appello per la rinascita di Copa Bay Surf dopo il devastante incendio a Squillace Lido\n
l’intervento

Acconia di Curinga, ettari di pineta distrutti dalle fiamme: impegnati i Vigili del Fuoco per l'intera giornata

Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse. Non è stato possibile impiegare mezzi aerei antincendio poiché la fitta copertura delle chiome della pineta non consentiva un'efficace azione di lancio dell'acqua dall'alto
Redazione
Acconia di Curinga, ettari di pineta distrutti dalle fiamme: impegnati i Vigili del Fuoco per l'intera giornata
1
...
PIÙ LETTI
1
cronaca

Notte di fuoco nel Catanzarese: un vasto incendio è divampato a Squillace Lido. Da chiarire l'origine del rogo

2
Sanità

Azienda Zero incontra La Tazzina della Legalità: proposte, confronto e prime convergenze su servizi e mobilità passiva

3
botta e risposta

Grande Albergo delle Fate: il Presidente di Culturasila replica all'avv. Pietro Mancuso

4
arte

L'autoritratto scultoreo di Luigi Verrino da ammirare nel Chiostro del complesso monumentale San Domenico di Taverna

5
Omicidio stradale

Maria e Anna morte bruciate a Natale dopo l’incidente stradale a San Pietro a Maida: condanna e rinvio a giudizio – NOMI