Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro
Dal Centro Storico al Quartiere Marinaro, Catanzaro accende la sua estate. Presentato il cartellone di eventi “Oltre il confine'” tra Bandiera Blu, grandi concerti e valorizzazione del territorio, la città si unisce in un unico grande palcoscenico.
Si parte domani con il concerto di Gaia all'area Porto, per proseguire ad agosto con Ivana Spagna, Le Vibrazioni, Giuliano Palma, il jazz di Sonia Addario a Bellavista e i giovani talenti locali della Factory Area al San Giovanni
Ideato da Lucia Rango e Chiaffredo Manno, mai sfiorati da «un piccolissimo dubbio», l'evento ottiene il sigillo del Premio Ciampi Città di Livorno e di Via del Campo 29 Rosso, culla di De André. Appuntamento il 25 e 26 luglio tra Villaggio Mancuso e Taverna
Il 25 luglio, in Sila, nell'Anfiteatro Silvano Mancuso, e il 26 luglio, a Taverna, nell'Anfiteatro San Sebastiano, si esibiranno alcuni cantautori calabresi che interpreteranno una cover del celebre cantautore
Al via dal 17 ottobre la XXIII edizione diretta da Antonietta Santacroce: sei grandi eventi a teatro tra musica d'autore, contaminazioni jazz internazionali e comicità. I dettagli sul programma e le formule di abbonamento
Al via il 25 luglio. Tra gli ospiti attesi Kevin Spacey, Can Yaman, Valeria Golino, Marco D’Amore, Roberto Vecchioni. Oltre al cinema spazio a sport, salute, giustizia, libri, enogastronomia, innovazione
Sabato e domenica prossimi, 18 e 19 luglio, sulla spiaggia libera di Giovino tornerà l'atteso appuntamento che in questa edizione 2026 acquisterà una dimensione internazionale, vista la presenza di una delegazione francese
Un ricco programma di eventi animerà il borgo della provincia di Catanzaro dal 27 al 31 luglio. Annunciato l’avvio di due laboratori permanenti dedicati alla filatura al telaio e alla costruzione di strumenti musicali della tradizione
Nei primi tre weekend di settembre prende forma un programma diurno di escursioni, imboscate artistiche e talk. Il festival sarà presentato il 28 luglio, in occasione della Giornata Mondiale della Conservazione della Natura, in un set immerso nei boschi, dove saranno annunciati gli artisti protagonisti
Dal 9 all’11 luglio il festival porterà tra Lamezia Terme, Falerna e Gizzeria speaker, professionisti, imprese, creator e giovani talenti. Tra gli ospiti annunciati Veronica Gentili, Iacopo Pelagatti, Matteo Gracis, Matteo Milone, Valerio Ronchi e altri protagonisti del marketing, dell’innovazione e della comunicazione digitale
Un convegno ricco di interventi istituzionali e accademici ha celebrato il centenario della Colonia per giovanette bisognose e bambini malarici, ripercorrendo la figura di Umberto Zanotti Bianco e il ruolo dell’associazione ANIMI nel Mezzogiorno
La rassegna prenderà vita dal 16 ottobre al 14 novembre, con quattordici spettacoli che spazieranno tra musica, danza e teatro. L’anteprima estiva invece si svolgerà dal 4 al 20 settembre nei comuni di Squillace e Borgia
Quarta edizione dal 2 al 4 luglio: convegni e panel su agricoltura, energia, ambiente e turismo. Atteso nell’ultima giornata l’intervento di Renato Brunetta, presidente del Cnel, sulla rigenerazione dei territori interni