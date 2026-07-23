Social
Home page>Video>Società>Da lido al centro storic...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro

Dal Centro Storico al Quartiere Marinaro, Catanzaro accende la sua estate. Presentato il cartellone di eventi “Oltre il confine'” tra Bandiera Blu, grandi concerti e valorizzazione del territorio, la città si unisce in un unico grande palcoscenico.

23 luglio, 2026
Tag
Catanzaro
ULTIMA ORA
Eventi

Estate nel capoluogo, la cultura “Oltre il confine”: ecco tutti gli eventi di agosto a Catanzaro

Si parte domani con il concerto di Gaia all'area Porto, per proseguire ad agosto con Ivana Spagna, Le Vibrazioni, Giuliano Palma, il jazz di Sonia Addario a Bellavista e i giovani talenti locali della Factory Area al San Giovanni
Bruno Mirante
Estate nel capoluogo, la cultura “Oltre il confine”: ecco tutti gli eventi di agosto a Catanzaro\n
Eventi

“La Calabria omaggia Piero Ciampi”, nella Sila catanzarese l’iniziativa in onore del grande cantautore livornese

Ideato da Lucia Rango e Chiaffredo Manno, mai sfiorati da «un piccolissimo dubbio», l'evento ottiene il sigillo del Premio Ciampi Città di Livorno e di Via del Campo 29 Rosso, culla di De André. Appuntamento il 25 e 26 luglio tra Villaggio Mancuso e Taverna
Redazione
“La Calabria omaggia Piero Ciampi”, nella Sila catanzarese l’iniziativa in onore del grande cantautore livornese\n
Eventi

“La Calabria omaggia Piero Ciampi”: conto alla rovescia per l’evento celebrativo

Il 25 luglio, in Sila, nell'Anfiteatro Silvano Mancuso, e il 26 luglio, a Taverna, nell'Anfiteatro San Sebastiano, si esibiranno alcuni cantautori calabresi che interpreteranno una cover del celebre cantautore

“La Calabria omaggia Piero Ciampi”: conto alla rovescia per l’evento celebrativo
Eventi

Davoli, arriva il Beer Fest sul lungomare: tre serate di street food e musica dal vivo

Dal 24 al 26 luglio il Lungomare G. Mancini torna protagonista con il festival organizzato dal Comune e da Eventi Solidali APS
Francesco Mazzoleni
Davoli, arriva il Beer Fest sul lungomare: tre serate di street food e musica dal vivo\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sanità

Catanzaro, operativa a Lido la prima casa di comunità

23 luglio 2026
Ore 18:42
Catanzaro, operativa a Lido la prima casa di comunità
Società

Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro

23 luglio 2026
Ore 18:41
Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro
Cronaca

Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri

23 luglio 2026
Ore 12:06
Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri
Società

Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi

23 luglio 2026
Ore 15:06
Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi
Cronaca

Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri

23 luglio 2026
Ore 12:06
Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri
Società

Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi

23 luglio 2026
Ore 15:06
Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi
Sanità

Catanzaro, operativa a Lido la prima casa di comunità

23 luglio 2026
Ore 18:42
Catanzaro, operativa a Lido la prima casa di comunità
Società

Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro

23 luglio 2026
Ore 18:41
Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro
Cronaca

Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri

23 luglio 2026
Ore 12:06
Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri
Società

Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi

23 luglio 2026
Ore 15:06
Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi
Sanità

Catanzaro, operativa a Lido la prima casa di comunità

23 luglio 2026
Ore 18:42
Catanzaro, operativa a Lido la prima casa di comunità
Società

Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro

23 luglio 2026
Ore 18:41
Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro
Eventi

Massimo Ranieri, Capossela, Malika Ayane e Dee Dee Bridgewater: le grandi stelle del Festival d’Autunno al Politeama

Al via dal 17 ottobre la XXIII edizione diretta da Antonietta Santacroce: sei grandi eventi a teatro tra musica d'autore, contaminazioni jazz internazionali e comicità. I dettagli sul programma e le formule di abbonamento
Redazione
Massimo Ranieri, Capossela, Malika Ayane e Dee Dee Bridgewater: le grandi stelle del Festival d’Autunno al Politeama\n
Eventi

Grande attesa per il Magna Graecia Film Festival, a Soverato pronto ad alzarsi il sipario sulla 23ª edizione

Al via il 25 luglio. Tra gli ospiti attesi Kevin Spacey, Can Yaman, Valeria Golino, Marco D’Amore, Roberto Vecchioni. Oltre al cinema spazio a sport, salute, giustizia, libri, enogastronomia, innovazione
Redazione Spettacoli
Grande attesa per il Magna Graecia Film Festival, a\u00A0Soverato pronto ad alzarsi\u00A0il sipario sulla 23ª edizione\n
Eventi

Festival degli aquiloni, la prima giornata è stata un successo. Belcaro: «Strafelice che la nostra intuizione del 2023 continui a dare frutto»

Oggi, seconda giornata della manifestazione e di nuovo laboratori e voli diurni e notturni. Il meteo prevede che il vento soffi nella direzione ideale, giusto per chiudere in bellezza

Redazione
Festival degli aquiloni, la prima giornata è stata un successo. Belcaro: «Strafelice che la nostra intuizione del 2023 continui a dare frutto»
Eventi

Davoli, Estate 2026: un ricco programma tra musica, arte e sapori nel cuore del Basso Ionio

Dal 19 luglio al 12 agosto, un mese di eventi imperdibili che unisce la magia delle tradizioni nel borgo antico alla vivacità del lungomare
Francesco Mazzoleni
Davoli, Estate 2026: un ricco programma tra musica, arte e sapori nel cuore del Basso Ionio\n
Eventi

Torna il Festival degli Aquiloni, Belcaro: «Una città che include è una città che cresce insieme ai suoi bambini»

Sabato e domenica prossimi, 18 e 19 luglio, sulla spiaggia libera di Giovino tornerà l'atteso appuntamento che in questa edizione 2026 acquisterà una dimensione internazionale, vista la presenza di una delegazione francese
Torna il Festival degli Aquiloni, Belcaro: «Una città che include è una città che cresce insieme ai suoi bambini»\n
Eventi

Lamezia International Film Fest, tutto pronto per la 13esima edizione: ecco ospiti e programma

Attesi due grandi nomi internazionali per ritirare il Premio Ligeia alla Carriera: il Premio Oscar Claude Lelouch e il regista britannico Stephen Frears
Redazione Attualità
Lamezia International Film Fest, tutto pronto per la 13esima edizione: ecco ospiti e programma\n
Eventi

Schermi accende una nuova luce sul Cinema teatro Masciari di Catanzaro

Una festa di comunità, teatro e grande cinema con Francesco Colella. Stasera il gran finale a Sant'Elia con Filippo Nigro
Redazione
Schermi accende una nuova luce sul Cinema teatro Masciari di Catanzaro\n
Eventi

Broadway Art Academy, dieci anni di danza celebrati con “La Giostra del Tempo”

Falerna Marina ha ospitato il saggio-spettacolo del decennale della scuola di danza Broadway Art Academy fondata nel 2016 da Marta Erminia Floro, Susanna Floro e Gianni Floro
Redazione
Broadway Art Academy, dieci anni di danza celebrati con “La Giostra del Tempo”\n
Eventi

Montepaone, l'estate entra nel vivo: cultura, arte e scienza nel programma Anutel

Dalla astronomia al cinema per bambini, dalla pittura alla letteratura: il programma estivo dell'Anutel Park accompagnerà la comunità fino al 28 agosto
Francesco Mazzoleni
Montepaone, l'estate entra nel vivo: cultura, arte e scienza nel programma Anutel\n
Eventi

Felici & Conflenti, al via la XII edizione con Vito Teti, Antonella Tarpino e Marco Revelli: «I paesi ci parlano di futuro più delle grandi città»

Un ricco programma di eventi animerà il borgo della provincia di Catanzaro dal 27 al 31 luglio. Annunciato l’avvio di due laboratori permanenti dedicati alla filatura al telaio e alla costruzione di strumenti musicali della tradizione
Redazione
Felici & Conflenti, al via la XII edizione con Vito Teti, Antonella Tarpino e Marco Revelli:\u00A0«I paesi ci parlano di futuro più delle grandi città»\n\n\n
Eventi

Opera Sila, il nuovo capitolo di “A Farla Amare Comincia Tu” tra sentieri, laghi e boschi della Sila Piccola

Nei primi tre weekend di settembre prende forma un programma diurno di escursioni, imboscate artistiche e talk. Il festival sarà presentato il 28 luglio, in occasione della Giornata Mondiale della Conservazione della Natura, in un set immerso nei boschi, dove saranno annunciati gli artisti protagonisti
Redazione
Opera Sila, il nuovo capitolo di “A Farla Amare Comincia Tu” tra sentieri, laghi e boschi della Sila Piccola\n
Eventi

Armonie d’Arte, doppio appuntamento di teatro civile a Soverato per emozionare e riflettere 

L'obiettivo degli eventi è continuare a interrogarsi sul senso più autentico del viaggio: il significato dell'arrivo, il valore dell'accoglienza e l'importanza del riconoscimento dell'altro 
Redazione
Armonie d’Arte,\u00A0doppio appuntamento di teatro civile a Soverato per emozionare e riflettere\u00A0\n
Eventi

Kala Marketing Fest, il conto alla rovescia è iniziato: tre giorni in Calabria per parlare di marketing, AI, impresa e futuro

Dal 9 all’11 luglio il festival porterà tra Lamezia Terme, Falerna e Gizzeria speaker, professionisti, imprese, creator e giovani talenti. Tra gli ospiti annunciati Veronica Gentili, Iacopo Pelagatti, Matteo Gracis, Matteo Milone, Valerio Ronchi e altri protagonisti del marketing, dell’innovazione e della comunicazione digitale
Redazione
Kala Marketing Fest, il conto alla rovescia è iniziato: tre giorni in Calabria per parlare di marketing, AI, impresa e futuro\n
Eventi

Santa Caterina dello Ionio ricorda i 100 anni della Colonia: memoria e radici per guardare al futuro

Un convegno ricco di interventi istituzionali e accademici ha celebrato il centenario della Colonia per giovanette bisognose e bambini malarici, ripercorrendo la figura di Umberto Zanotti Bianco e il ruolo dell’associazione ANIMI nel Mezzogiorno
Francesco Mazzoleni
Santa Caterina dello Ionio ricorda i 100 anni della Colonia: memoria e radici per guardare al futuro\n
Eventi

A Soverato nasce Altrove Festival Ozio Jonico: due giorni per una cultura del benessere fondata sull’otium

L’evento trasforma la Terrazza della Poesia in uno spazio di incontro e creatività, in contrapposizione al negotium odierno. Yoga, talk, musica e pratiche olistiche per riscoprire il tempo lento
Redazione
A Soverato nasce Altrove Festival Ozio Jonico: due giorni per una cultura del benessere fondata sull’otium\n
Eventi

Felici & Conflenti presenta la XII edizione in un evento speciale

I paesi, le loro memorie, la sfida per la democrazia con Vito Teti, Antonella Tarpino e Marco Revelli. L’incontro si terrà alle 17:30 nella Sala consiliare del Municipio di Conflenti
Redazione
Felici & Conflenti presenta la XII edizione in un evento speciale\n\n\n
Eventi

Da Massimo Ranieri a Capossela: un mese di grandi eventi a Catanzaro con la XXIII edizione del Festival d’Autunno

La rassegna prenderà vita dal 16 ottobre al 14 novembre, con quattordici spettacoli che spazieranno tra musica, danza e teatro. L’anteprima estiva invece si svolgerà dal 4 al 20 settembre nei comuni di Squillace e Borgia
redazione
Da Massimo Ranieri a Capossela:\u00A0un mese di grandi eventi\u00A0a Catanzaro con\u00A0la XXIII edizione del Festival d’Autunno\n
Eventi

Al Mabos torna Sense: quest’anno la residenza d’arte contemporanea si terrà lungo il fiume Melito, nell’area dedicata a Gioacchino da Fiore

Dal 6 al 12 luglio, l’edizione “L’Essere e il Presagio” con gli artisti Saverio Todaro e Mauro Mezzina e la visione letteraria della scrittrice Eliana Iorfida
Redazione
Al Mabos torna Sense: quest’anno la residenza d’arte contemporanea si terrà lungo il fiume Melito, nell’area dedicata a Gioacchino da Fiore\n
Eventi

Il quartiere marinaro di Catanzaro si accende con il "Porto Village"

Tutto pronto per la rassegna artistica, culturale e musicale che prenderà il via il 1° luglio e intratterrà cittadini e turisti ogni giorno, dalle 18:00 alle 24:00, fino al 31 agosto
Redazione
Il quartiere marinaro di Catanzaro si accende con il \"Porto Village\"\n
Eventi

Il Festival del lavoro nelle aree interne torna a Soveria Mannelli: suolo, longevità e futuro dei territori

Quarta edizione dal 2 al 4 luglio: convegni e panel su agricoltura, energia, ambiente e turismo. Atteso nell’ultima giornata l’intervento di Renato Brunetta, presidente del Cnel, sulla rigenerazione dei territori interni
Redazione
Il Festival del lavoro nelle aree interne torna a Soveria Mannelli: suolo, longevità e futuro dei territori\n
1
PIÙ LETTI
1
Sanità

Azienda Zero incontra La Tazzina della Legalità: proposte, confronto e prime convergenze su servizi e mobilità passiva

2
Omicidio stradale

Maria e Anna morte bruciate a Natale dopo l’incidente stradale a San Pietro a Maida: condanna e rinvio a giudizio – NOMI

3
Rifiuti

Ciciarello e Serò: «Ecco perché questo bando regionale è importante per Catanzaro»

4
Tragedia nel Vibonese

Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura

5
Il sindaco di Marcellinara

Nome dell’Istmo, Scerbo :«Incontriamoci, la Calabria cresce se ragiona per connessioni»