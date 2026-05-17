Catanzaro-Palermo, primo atto della semifinale playoff

Il sindaco Murone e l’assessore Pirelli esprimono soddisfazione per la proposta di Occhiuto. L’obiettivo è trasformare l’area del Palasport e dello stadio Carlei in un punto di riferimento per il Mezzogiorno.
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
Il noto procuratore sportivo analizza la semifinale di ritorno playoff di Serie B dopo il 3-0 subito dai siciliani al Ceravolo: «La sconfitta lascia inevitabili strascichi psicologici, ma nel calcio nulla è già scritto»
I quotidiani siciliani invocano orgoglio e reazione per una squadra chiamata a cancellare il naufragio del Ceravolo. I giallorossi, senza tifosi al seguito, vogliono gestire il 3-0 e continuare a inseguire la Serie A
Castrese De Rosa si scopre tifoso e pure scaramantico, con due presenze da spettatore e due vittorie. Poi l’investitura ai giallorossi dopo il 3-0 nell’andata della semifinale play off contro il Palermo: «Mai visto giocare così bene, neanche in Serie A»
Alla vigilia del ritorno della semifinale playoff a Palermo, l’assessore allo Sport commenta la prova di forza dei giallorossi all’andata, incorona il capitano delle Aquile, raffredda l’ipotesi maxischermo per seguire la sfida in città e guarda anche al futuro del “Ceravolo”, tra progetti di adeguamento in caso di Serie A
Le Aquile giallorosse, vittoriose nell’andata della semifinale playoff per 3-0 contro il Palermo, sono uno dei club che puntano di più su italiani e giovani di talento. A dare la svolta la gestione di patron Floriano Noto. E con la riqualificazione del “Ceravolo” e il nuovo centro sportivo di Simeri Crichi si può sognare ancora più in grande
Dopo il trionfo giallorosso al “Ceravolo”, i social si trasformano in un’arena di ironia tra fotomontaggi virali, creator scatenati e tifosi rosanero travolti: dalla locandina di “Catanzaro-Palermo solo andata” fino al tormentone lanciato dal Pancio
Le amazzoni Maria Chiara Ciriaco e Ginevra Maria Natrella hanno dominato la categoria LB a tempo “Salto 80” conquistando rispettivamente il primo e il terzo posto in una competizione che ha visto in campo ben 25 tra amazzoni e cavalieri provenienti da tutta la Calabria
Ai microfoni di LaC il patron giallorosso aveva parlato di tabù da spezzare, l’allenatore dopo il trionfo contro il Palermo ribadisce che nulla è ancora deciso: così il Catanzaro costruisce il suo sogno chiamato Serie A
Designato il direttore di gara della sezione di Genova per il ritorno della semifinale. I giallorossi di Aquilani dovranno gestire il prezioso tesoretto del 3-0 in casa dei rosanero di Inzaghi che sono chiamati all’impresa
Prestazione da assoluto protagonista per il capitano giallorosso, che dopo il netto successo del Ceravolo tiene alta la tensione in vista del ritorno della semifinale play off: «Il Palermo ha qualità enormi, servirà una battaglia al Barbera»