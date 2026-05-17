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Catanzaro-Palermo, primo atto della semifinale playoff

Derby del Sud con vista sulla finale playoff di Serie B: questa sera alle 20 il Catanzaro sfida il Palermo al Ceravolo nell’andata della semifinale.

17 maggio, 2026
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Catanzaro · palermo
ULTIMA ORA
Playoff Serie B

Catanzaro-Palermo 3-0, Inzaghi dopo il tonfo al Ceravolo: «Partita sbagliata, ma al Barbera possiamo ribaltarla»

Dopo il pesante passivo nella semifinale d’andata, l’allenatore rosanero riconosce gli errori della squadra e chiama a raccolta i tifosi per tentare l’impresa al ritorno
F.R.S.
Catanzaro-Palermo 3-0, Inzaghi dopo il tonfo al Ceravolo: «Partita sbagliata, ma al Barbera possiamo ribaltarla»\n
il ritorno

Il Sersale si riprende l’Eccellenza: l’analisi di una risalita costruita nel silenzio

Numeri, mentalità e gestione tecnica: la squadra giallorossa ha trasformato una stagione complessa in un trionfo, trovando nel playoff contro il Mesoraca la consacrazione definitiva
Franco Sangiovanni
Il Sersale si riprende l’Eccellenza: l’analisi di una risalita costruita nel silenzio\n
Centro paralimpico

Lamezia Terme guarda al polo paralimpico, il Comune: «Progetto in linea con il percorso già avviato»

Il sindaco Murone e l’assessore Pirelli esprimono soddisfazione per la proposta di Occhiuto. L’obiettivo è trasformare l’area del Palasport e dello stadio Carlei in un punto di riferimento per il Mezzogiorno.
Redazione
Lamezia Terme guarda al polo paralimpico, il Comune: «Progetto in linea con il percorso già avviato»\n
lo sfogo

Sc Soverato, addio Eccellenza tra rabbia e polemiche: Fera contro l’arbitro della finale playoff

La corsa della squadra di Lomonaco si ferma all’ultimo atto. Il co-presidente non ci sta: «Due rigori clamorosi non concessi e una stagione buttata via»
Vincenzo Primerano
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Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto

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Il bilancio del Consorzio di bonifica

19 maggio 2026
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Il bilancio del Consorzio di bonifica
Prima finalista

Play off di Serie B, il Monza vola in finale e aspetta Catanzaro o Palermo

I brianzoli piegano 2-1 la Juve Stabia con la doppietta di Cutrone. Domani al Barbera i giallorossi difenderanno il 3-0 dell’andata contro i rossanero che sono chiamati all’impresa
Redazione sport
Play off di Serie B,\u00A0il Monza vola in finale e aspetta Catanzaro o Palermo\n
Dalla sofferenza alla festa

Prasar, salvezza da impresa in Prima Categoria: Fioretti festeggia dopo una stagione da incubo

Terzultimo posto in campionato, poi il successo decisivo nello spareggio playout. Il tecnico: «Obiettivo conquistato con sudore, sacrificio e tanta tenacia»
Vincenzo Primerano
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I preparativi

Catanzaro, Aquilani prepara la semifinale playoff di ritorno col Palermo: conferme in formazione e niente barricate

Iemmello guiderà l’attacco, verso la fiducia al gruppo che ha travolto i rosanero al “Ceravolo”. Obiettivo gestire il vantaggio senza rinunciare all’identità di gioco
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro, Aquilani prepara la semifinale playoff di ritorno\u00A0col Palermo: conferme in formazione e niente barricate\n
sfottò e peperoncino

Inzaghi infiamma il web, i tifosi del Catanzaro replicano con “morzello” e ironia: «Qui il pane lo condiamo noi»

«Pane per i loro denti», dice Inzaghi. I tifosi giallorossi raccolgono l’assist e rispondono sui social di LaC News24 tra meme e sfottò calcistici: «Pippo, ancora parli?»
Francesco Roberto Spina
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Verso la sfida

Palermo-Catanzaro, Damiani ai rosanero: «Rimonta difficile, ma non impossibile»

Il noto procuratore sportivo analizza la semifinale di ritorno playoff di Serie B dopo il 3-0 subito dai siciliani al Ceravolo: «La sconfitta lascia inevitabili strascichi psicologici, ma nel calcio nulla è già scritto»
Redazione
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L’intervista

Us Catanzaro, Zambrotta applaude i giallorossi: «Aquilani merita, nulla accade per caso»

L’ex campione del mondo 2006 esalta il percorso delle Aquile, protagoniste nei playoff di Serie B: «Se sono lì a lottare per la promozione significa che il lavoro svolto è di alto livello»
Vincenzo Primerano
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Super Pippo non molla

Inzaghi suona la carica al Palermo: «Catanzaro, al Barbera troverete pane per i vostri denti»

Il tecnico rosanero lancia la sfida ai giallorossi dopo il 3-0 dell’andata: «Non conta la tattica, conta l’orgoglio e il cuore»
Redazione sport
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Sfida play off

Il Palermo cerca l’impresa, il Catanzaro difende il tesoro del Ceravolo: Barbera da 30mila per la semifinale playoff

I quotidiani siciliani invocano orgoglio e reazione per una squadra chiamata a cancellare il naufragio del Ceravolo. I giallorossi, senza tifosi al seguito, vogliono gestire il 3-0 e continuare a inseguire la Serie A
Francesco Roberto Spina
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Playoff Serie B

Palermo-Catanzaro, Aquilani alla vigilia tiene alta la guardia: «Non abbiamo ancora fatto nulla»

Il tecnico giallorosso invita la squadra a restare concentrata dopo il 3-0 dell’andata: «È stato solo il primo tempo»
Redazione Sport
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il tifoso in prefettura

Us Catanzaro, c’è anche il prefetto-talismano: «Due partite, due successi. E che spettacolo al Ceravolo»

Castrese De Rosa si scopre tifoso e pure scaramantico, con due presenze da spettatore e due vittorie. Poi l’investitura ai giallorossi dopo il 3-0 nell’andata della semifinale play off contro il Palermo: «Mai visto giocare così bene, neanche in Serie A»
Francesco Roberto Spina
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L’intervista

Catanzaro sogna la finale, Battaglia: «Questa squadra può giocarsela con tutti. Iemmello incarna l’anima della città»

Alla vigilia del ritorno della semifinale playoff a Palermo, l’assessore allo Sport commenta la prova di forza dei giallorossi all’andata, incorona il capitano delle Aquile, raffredda l’ipotesi maxischermo per seguire la sfida in città e guarda anche al futuro del “Ceravolo”, tra progetti di adeguamento in caso di Serie A
Francesco Roberto Spina
Catanzaro sogna la finale, Battaglia: «Questa squadra può giocarsela con tutti. Iemmello incarna l’anima della città»\n
Gestione e organizzazione

Catanzaro esempio virtuoso tra risultati in crescita, sguardo al futuro e investimenti mirati: l’Italia del calcio prenda appunti

Le Aquile giallorosse, vittoriose nell’andata della semifinale playoff per 3-0 contro il Palermo, sono uno dei club che puntano di più su italiani e giovani di talento. A dare la svolta la gestione di patron Floriano Noto. E con la riqualificazione del “Ceravolo” e il nuovo centro sportivo di Simeri Crichi si può sognare ancora più in grande
Antonino Casadonte
Catanzaro\u00A0esempio virtuoso tra risultati in crescita, sguardo al futuro e investimenti mirati: l’Italia del calcio prenda appunti\n
Semifinali di B

Catanzaro, il “terno secco” sulla ruota di Palermo e le possibilità di giocare la finale Play off visti dai Club organizzati

Rispondono alle nostre domande i presidenti del Catanzaro Club Rotella, del Catanzaro Club “Noto” Rijillo e del Catanzaro Club “Palanca” Severino
Nico De Luca
Catanzaro, il “terno secco”\u00A0sulla ruota di Palermo\u00A0e le possibilità di giocare la finale Play off visti dai Club organizzati\n
Mondo social

Il Catanzaro stende il Palermo 3-0 e il web si scatena tra meme e sfottò: «Compà non succede, ma se succede!»

Dopo il trionfo giallorosso al “Ceravolo”, i social si trasformano in un’arena di ironia tra fotomontaggi virali, creator scatenati e tifosi rosanero travolti: dalla locandina di “Catanzaro-Palermo solo andata” fino al tormentone lanciato dal Pancio
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro stende il Palermo 3-0 e\u00A0il web si scatena tra\u00A0meme\u00A0e sfottò: «Compà\u00A0non succede, ma se succede!»\n
sport

Salto a ostacoli: successo per La Fattoria Didattica Circolo Ippico Lametino al concorso regionale a Catanzaro

Le amazzoni Maria Chiara Ciriaco e Ginevra Maria Natrella hanno dominato la categoria LB a tempo “Salto 80” conquistando rispettivamente il primo e il terzo posto in una competizione che ha visto in campo ben 25 tra amazzoni e cavalieri provenienti da tutta la Calabria
Redazione
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il sogno prende quota

Noto-Aquilani, il doppio volto del Catanzaro: sogno playoff e piedi ben piantati a terra

Ai microfoni di LaC il  patron giallorosso aveva parlato di tabù da spezzare, l’allenatore dopo il trionfo contro il Palermo ribadisce che nulla è ancora deciso: così il Catanzaro costruisce il suo sogno chiamato Serie A

Francesco Roberto Spina
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Dove osano le Aquile

Il Catanzaro accende la Calabria: contro il Palermo l’anima giallorossa brilla in una notte magica

Dal Ceravolo vestito a festa alla prova di forza della squadra di Aquilani: il netto 3-0 alla compagine siciliana è il manifesto di un popolo che sogna
Giampaolo Cristofaro
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L’arbitro del match

Playoff Serie B, Palermo-Catanzaro affidata a Marcenaro: precedenti equilibrati coi giallorossi

Designato il direttore di gara della sezione di Genova per il ritorno della semifinale. I giallorossi di Aquilani dovranno gestire il prezioso tesoretto del 3-0 in casa dei rosanero di Inzaghi che sono chiamati all’impresa
Redazione Sport
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Dilettanti Calabria

Prima Categoria, Soccer Montalto regina della Final Four: alzata anche la Coppa della Regione 

La squadra cosentina batte la Silana in semifinale e il Catona in finale, mentre il Roccella si arrende ai rigori e resta fuori dal podio
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Le parole del bomber

Catanzaro, Iemmello leader e trascinatore: «Sogniamo la Serie A, ma guai a rilassarci»

Prestazione da assoluto protagonista per il capitano giallorosso, che dopo il netto successo del Ceravolo tiene alta la tensione in vista del ritorno della semifinale play off: «Il Palermo ha qualità enormi, servirà una battaglia al Barbera»
Giampaolo Cristofaro
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