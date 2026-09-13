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Società

Ciclone Harry, sbloccate le risorse

Sono state sbloccate le prime risorse stanziate dal Governo per far fronte ai danni causati dal maltempo lo scorso gennaio. La Regione ha siglato l'intesa con il piano di 65 interventi. Disponibili 49 milioni di euro.

13 settembre, 2026
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ciclone harry
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L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
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Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
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il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
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l’incontro

Girifalco, il gruppo “Visione Girifalco” incontra il nuovo Comandante dei Carabinieri Jessica Barattin  

Nel corso dell'incontro la delegazione consiliare ha voluto formulare ufficialmente i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Comandante per il prestigioso e delicato incarico che si appresta a ricoprire sul territorio
redazione
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Francesco Graziano
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Il finanziamento, nell'ambito del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, coinvolge anche i comuni di Soverato e Satriano
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