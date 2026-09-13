Ciclone Harry, sbloccate le risorse

Sono state sbloccate le prime risorse stanziate dal Governo per far fronte ai danni causati dal maltempo lo scorso gennaio. La Regione ha siglato l'intesa con il piano di 65 interventi. Disponibili 49 milioni di euro.
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Nel corso dell'incontro la delegazione consiliare ha voluto formulare ufficialmente i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Comandante per il prestigioso e delicato incarico che si appresta a ricoprire sul territorio
Azienda per la mobilità di Catanzaro: con il nuovo sito dell’Azienda, per la prima volta è possibile consultare le proposte disponibili e acquistare il proprio abbonamento senza la necessità di recarsi presso un punto vendita
Milioni di visualizzazioni su YouTube e sui social per le storie di pastori, contadini, eremiti e comunità lontane dalla frenesia quotidiana. Ospite di LaC On Air, il giornalista e documentarista parla della nascita del suo progetto, del valore dell’ascolto e del rapporto tra informazione, nuovi linguaggi digitali e ricerca dell’essenziale
Dai giovani che lasciano il Paese all’odio che torna nel dibattito pubblico, fino alle sfide dell’intelligenza artificiale. Il rischio più grande non è solo ciò che accade, ma la velocità con cui smettiamo di considerarlo intollerabile
All’iniziativa erano presenti, oltre la vicesindaca e il consigliere comunale, alcuni appresentanti della parrocchia e alle persone che hanno contribuito alla realizzazione della staffa e all’installazione dell'opera
Il piano riguarda lungomari, difese costiere, litorali e viabilità. Per gli eventi di febbraio il fabbisogno degli interventi prioritari ammonta a 285 milioni. Il vicepresidente della Regione: «Quadro dettagliato delle esigenze più urgenti»
Il rapporto Arpacal fotografa luglio e agosto 2026: temperature medie fino a 2,87 gradi oltre la norma. Dieci nuovi massimi nel Cosentino, cinque nel Reggino. Nel Vibonese nessun record, ma Mileto raggiunge 41,4 gradi
Per la consigliera comunale l’avvio del Corso in Scienze della Formazione Primaria nella sede di Via degli Eroi e l’inaugurazione delle residenze all’ex scuola Chimirri rappresentano una svolta concreta nel percorso di valorizzazione del cuore della città
L'iniziativa, promossa dall'Assessorato all'Ambiente guidato da Irene Colosimo, mira a preparare la città al passaggio dalla TARI alla Tariffa Puntuale, recependo appieno il principio europeo del "chi inquina paga"
Prima di approdare in Calabria, l'Ufficiale ha maturato una significativa esperienza nella Capitale, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma
L'arrivo di aria più fresca atlantica metterà fine al gran caldo con un calo delle temperature fino a 6-8°C. Dalla giornata di sabato possibili fenomeni intensi con sconfinamenti verso le aree joniche del Catanzarese
Dopo sette anni è tornato a riunirsi in presenza l’organismo che punta a rinsaldare i rapporti con i cittadini presenti nei diversi continenti. Stamattina in Cittadella lo start, domani l’iniziativa si sposta a Palazzo Campanella. Mancuso: «Vogliamo stimolare nuovi investimenti»
Il report dell’Osservatorio sulla povertà educativa condotto da Con i bambini e Openpolis evidenzia le difficoltà della nostra regione, penultima in Italia davanti al Lazio. Fanalini di coda anche i capoluoghi di provincia Catanzaro e Cosenza