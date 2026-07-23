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Società

Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi

Una iniziativa che vede coinvolta la Regione, i Parchi marini e le istituzioni in un binomio tra legalità e ambiente. È l’iniziativa “Mare Dentro”

23 luglio, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Iniziative estive

Concerto gratuito di Gaia al Porto: corse AMC e parcheggi in Area Teti

Attiva una mini-circolare Giovino-Porto e la sosta auto nel Piazzale Maestri del Lavoro

Redazione
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Cronaca

Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri

23 luglio 2026
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Società

Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi

23 luglio 2026
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Sport

Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza

22 luglio 2026
Ore 12:06
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Società

Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

22 luglio 2026
Ore 12:13
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22 luglio 2026
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22 luglio 2026
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23 luglio 2026
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Società

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23 luglio 2026
Ore 15:06
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Sport

Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza

22 luglio 2026
Ore 12:06
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Società

Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

22 luglio 2026
Ore 12:13
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Cronaca

Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri

23 luglio 2026
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Società

Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi

23 luglio 2026
Ore 15:06
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Il sindaco di Marcellinara

Nome dell’Istmo, Scerbo :«Incontriamoci, la Calabria cresce se ragiona per connessioni»

La denominazione – Catanzaro secondo alcune Associazioni, Marcellinara su alcuni manifesti - anima ancora un fervido dibattito sui social e non solo

Redazione
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Emergenza-urgenza

Elisoccorso, la nuova base è in ospedale: Lamezia diventa il cuore dell'emergenza sanitaria calabrese

Concluso il trasferimento della base regionale dall'aeroporto al Presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II". Il servizio è già operativo dalla nuova sede, rafforzando la rete dell'emergenza sanitaria
Redazione Attualità
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l’appello

UMG, l'Associazione Universitaria Artù chiede al rettore Cuda un impegno per l'ampliamento dell'offerta formativa dell'ateneo

La richiesta riguarda due fronti importanti: il ripristino del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria e l'istituzione di un nuovo Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Redazione
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patrimonio pubblico

Nell’ex STAC un nuovo spazio per i giovani. Costantino: «Creare opportunità significa contrastare concretamente lo spopolamento»

La città sarà così parte della sperimentazione nazionale che prevede l’apertura di dodici hub pilota, pensati per collegare scuola, università, istituzioni, mercato del lavoro e sistema produttivo
Nell’ex STAC un nuovo spazio per i giovani. Costantino: «Creare opportunità significa contrastare concretamente lo spopolamento»\n
L’intervista

«Colpa del caldo? Macché, gli incendi si prevengono in primavera e la Calabria ha sbagliato tutto»: Tansi boccia la Regione

Dalla possibile "mafia dei boschi" ai ritardi negli interventi, fino ai limiti di Canadair e droni. L'ex capo della Protezione civile indica cosa serve davvero per fermare gli incendi prima che diventino incontrollabili: «Le istituzioni devono cambiare filosofia»
L. F.
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La classifica

Calabria, dove la pizza sa di eccellenza: quattro locali nella Top 100 d'Italia con “BOB” nell'élite nazionale

La guida 50 Top Pizza Italia 2026 premia il percorso di crescita della regione: tra i cento migliori ristoranti del Paese anche Pizzarè a Rizziconi, Vadolì ad Acri e da Edrì a Rende. Ventiquattro i riconoscimenti per le "Pizzerie Eccellenti" che confermano la qualità raggiunta dai pizzaioli calabresi
Giampaolo Cristofaro
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Manifesto di speranza

Da mezzo dello sfruttamento a vela di riscatto: la barca sequestrata Mavisu salpa per la legalità e l'ambiente

Un percorso in 7 tappe che prenderà il via il 24 luglio da Crotone per concludersi il 31 agosto all'Isola di Dino (Praia a Mare). Ogni approdo ospiterà talk, presentazioni, degustazioni e performance artistiche.
Bruno Mirante
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l’iniziativa

Dal cattolicesimo all'Islam, passando per buddismo e Chiesa valdese: il Catanzaro Pride promuove il dialogo tra fede e identità

Appuntamento giovedì 23 luglio con un talk al Foyer di Catanzaro. L’incontro si propone di offrire uno spazio di dialogo aperto e pluralista, mettendo a confronto voci provenienti da differenti esperienze culturali e confessionali
Redazione
Dal cattolicesimo all'Islam, passando per buddismo e Chiesa valdese: il Catanzaro Pride promuove il dialogo tra fede e identità\n
tutela ambientale

Irregolare conferimento dei rifiuti, raffica di sanzioni in via Caduti 16 marzo

L'assessore all'ambiente Colosimo: «Nessuno pensi di poter fare come crede danneggiando l’intera comunità»
Redazione
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nuove connessioni

Catanzaro tra gli hub pilota per far da ponte tra i giovani e le istituzioni scolastiche, le università e il mondo delle imprese

Il Comune ha aderito a “Hub Progetto Rete” che scaturisce dall’accordo di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ‑ Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale e Invitalia, per la realizzazione di “MYC (Matching Youth Competence)”
Redazione
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innovazione e ricerca

Catanzaro: CriseAward 2.0, ricerca e innovazione al servizio dell’agroalimentare calabrese

Presentata alla Provincia la seconda edizione del premio promosso da CRISEA e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Aperte le candidature fino al 21 agosto.
redazione
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Stasera a Soverato

Camera Penale, brindisi estivo fra memoria, cultura e solidarietà. La lezione di un detenuto

La Camera Penale di Catanzaro ricorda i grandi avvocati del passato con un occhio ai detenuti meno abbienti di oggi

Redazione
Camera Penale, brindisi estivo fra memoria, cultura e solidarietà. La lezione di un detenuto
Dopo giorni bollenti

In Calabria si torna a respirare, il vento del nord spazza via l’aria rovente: temperature in calo da oggi 

I termometri scenderanno di 4-5 gradi già nel pomeriggio ma il vero crollo termico si avrà a partire da domani e anche le nottate saranno più fresche 
Salvatore Lia
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identità da tutelare

"Java Arbëreshë", a Vena di Maida un campo estivo per custodire cinque secoli di storia: il futuro della lingua passa dai bambini

Laboratori creativi, prime parole nella parlata ereditata dall'Albania, canti e balli della tradizione, passeggiate culturali e attività di gruppo sono diventati strumenti per riscoprire la cultura della comunità di origine albanese situata in provincia di Catanzaro
Francesco Graziano
\"Java Arbëreshë\", a Vena di Maida un campo estivo per custodire cinque secoli di storia: il futuro della lingua passa dai bambini\n
Dentro e fuori

Rifiuti, 11,2 milioni ai Comuni calabresi: finanziati 64 enti, ma restano escluse città importanti – L’ELENCO

Empori solidali, Centri del Riuso, lotta alla plastica e rifiuti nei fiumi: pubblicate le graduatorie provvisorie da oltre 11 milioni. Tra gli esclusi anche Lamezia Terme, Vibo Valentia, Corigliano Rossano e Locri
Redazione Ambiente
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nuove risorse

Ambito e ambiente: 350mila euro a Catanzaro per contrastare i rifiuti. Colosimo: «Premiata la qualità della nostra progettazione»

Il capoluogo fa il pieno nel bando regionale Fesr: primo posto in graduatoria per la barriera flottante sul Corace e via libera all'Emporio Solidale di via Fares con la Caritas
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prima volta in città

Verso il Pride di Catanzaro, incontro su parole, identità e famiglie: un dialogo tra esperienza, diritti e riconoscimento

L’appuntamento nasce da un’idea della giornalista Terri Boemi ed è organizzato in collaborazione con il movimento cinque stelle
Redazione
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Ammodernamento SS 106. Pugliese: «nessun sindaco del Catanzarese presente all’avvio del dibattito pubblico»

Il direttore operativo dell’associazione Basta Vittime sulla Strada Statale 106, al termine dell’incontro alla Cittadella Regionale, punta il dito contro «le istituzioni che disertano»
redazione
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Anticiclone

L’afa ha le ore contate: martedì il primo calo. Oggi Catanzaro ha sfiorato i 40 gradi

Nel capoluogo ed a Soverato pochi decimi alla cifra tonda. Per fine settimana meno 15 gradi. 

Salvatore Lia
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Catanzaro vola alto con gli aquiloni del IV Festival: tanti bambini e famiglie nonostante l’afa

Ancora un successo di partecipanti con specialisti da altre zone d’Italia e persino con delegazioni da Francia e Colombia. La soddisfazione di Fiorita e Belcaro

Nico De Luca
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