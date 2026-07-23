Mare dentro, la legalità salpa per le acque calabresi

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Dalla possibile "mafia dei boschi" ai ritardi negli interventi, fino ai limiti di Canadair e droni. L'ex capo della Protezione civile indica cosa serve davvero per fermare gli incendi prima che diventino incontrollabili: «Le istituzioni devono cambiare filosofia»
La guida 50 Top Pizza Italia 2026 premia il percorso di crescita della regione: tra i cento migliori ristoranti del Paese anche Pizzarè a Rizziconi, Vadolì ad Acri e da Edrì a Rende. Ventiquattro i riconoscimenti per le "Pizzerie Eccellenti" che confermano la qualità raggiunta dai pizzaioli calabresi
Un percorso in 7 tappe che prenderà il via il 24 luglio da Crotone per concludersi il 31 agosto all'Isola di Dino (Praia a Mare). Ogni approdo ospiterà talk, presentazioni, degustazioni e performance artistiche.
Appuntamento giovedì 23 luglio con un talk al Foyer di Catanzaro. L’incontro si propone di offrire uno spazio di dialogo aperto e pluralista, mettendo a confronto voci provenienti da differenti esperienze culturali e confessionali
Il Comune ha aderito a “Hub Progetto Rete” che scaturisce dall’accordo di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ‑ Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale e Invitalia, per la realizzazione di “MYC (Matching Youth Competence)”
Laboratori creativi, prime parole nella parlata ereditata dall'Albania, canti e balli della tradizione, passeggiate culturali e attività di gruppo sono diventati strumenti per riscoprire la cultura della comunità di origine albanese situata in provincia di Catanzaro
Empori solidali, Centri del Riuso, lotta alla plastica e rifiuti nei fiumi: pubblicate le graduatorie provvisorie da oltre 11 milioni. Tra gli esclusi anche Lamezia Terme, Vibo Valentia, Corigliano Rossano e Locri